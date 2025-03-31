Д Дмитрий Путешествие по побережью Охотского моря на авто Всё прошло шикарно! Всё места очень живописные, маршрут прекрасный и рассказ Сергея создает полную картину максимально завершенного тура! Спасибо ему огромное!

И Инесса Путешествие по побережью Охотского моря на авто Огромное спасибо Сергею за очень душевное небольшое путешествие! 2.5 часа пролетели как миг! Море информации, красивые локации, приятный собеседник! Спасибо! Все было супер!

А Алексей Путешествие по побережью Охотского моря на авто Отличная спокойная структурированная поездка на побережье. Прекрасные виды. Последовательный рассказ и четкий тайминг. Ну и учитывайте погоду.

А Анастасия Добро пожаловать в Магадан читать дальше любовью. Приятно общаться с человеком, который так любит свою малую Родину. Город хоть и суровый, но душевный. Спасибо, экскурсию рекомендую 👍 Большое спасибо Сергею за интересную душевную экскурсию. Получилось прекрасное знакомство с городом. Сергей рассказывает о своем городе с теплом и

А Алексей Добро пожаловать в Магадан Отличная экскурсия!