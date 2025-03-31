Экскурсии по Магадану на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Магадане, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Добро пожаловать в Магадан
На машине
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Познакомиться с главными достопримечательностями города на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
от 7000 ₽ за человека
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
На машине
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Полюбоваться захватывающими дух морскими пейзажами в окрестностях Магадана
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 7000 ₽ за человека
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Побывать на мысе Нюкля, Магаданском перевале и острове Недоразумения
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Увидеть магаданские мегалиты, Солёное и Глухое озёра, побережье Амахтонского залива и Янский лиман
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    31 марта 2025
    Путешествие по побережью Охотского моря на авто
    Всё прошло шикарно! Всё места очень живописные, маршрут прекрасный и рассказ Сергея создает полную картину максимально завершенного тура! Спасибо ему огромное!
    Всё прошло шикарно! Всё места очень живописные, маршрут прекрасный и рассказ Сергея создает полную картину максимальноВсё прошло шикарно! Всё места очень живописные, маршрут прекрасный и рассказ Сергея создает полную картину максимальноВсё прошло шикарно! Всё места очень живописные, маршрут прекрасный и рассказ Сергея создает полную картину максимально
  • И
    Инесса
    27 марта 2025
    Путешествие по побережью Охотского моря на авто
    Огромное спасибо Сергею за очень душевное небольшое путешествие! 2.5 часа пролетели как миг! Море информации, красивые локации, приятный собеседник! Спасибо! Все было супер!
    Огромное спасибо Сергею за очень душевное небольшое путешествие! 2.5 часа пролетели как миг! Море информации, красивыеОгромное спасибо Сергею за очень душевное небольшое путешествие! 2.5 часа пролетели как миг! Море информации, красивыеОгромное спасибо Сергею за очень душевное небольшое путешествие! 2.5 часа пролетели как миг! Море информации, красивыеОгромное спасибо Сергею за очень душевное небольшое путешествие! 2.5 часа пролетели как миг! Море информации, красивыеОгромное спасибо Сергею за очень душевное небольшое путешествие! 2.5 часа пролетели как миг! Море информации, красивые
  • А
    Алексей
    23 февраля 2025
    Путешествие по побережью Охотского моря на авто
    Отличная спокойная структурированная поездка на побережье. Прекрасные виды. Последовательный рассказ и четкий тайминг. Ну и учитывайте погоду.
    Отличная спокойная структурированная поездка на побережье. Прекрасные виды. Последовательный рассказ и четкий тайминг. Ну и учитывайте погодуОтличная спокойная структурированная поездка на побережье. Прекрасные виды. Последовательный рассказ и четкий тайминг. Ну и учитывайте погодуОтличная спокойная структурированная поездка на побережье. Прекрасные виды. Последовательный рассказ и четкий тайминг. Ну и учитывайте погодуОтличная спокойная структурированная поездка на побережье. Прекрасные виды. Последовательный рассказ и четкий тайминг. Ну и учитывайте погодуОтличная спокойная структурированная поездка на побережье. Прекрасные виды. Последовательный рассказ и четкий тайминг. Ну и учитывайте погоду
  • А
    Анастасия
    25 декабря 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Большое спасибо Сергею за интересную душевную экскурсию. Получилось прекрасное знакомство с городом. Сергей рассказывает о своем городе с теплом и
    читать дальше

    любовью. Приятно общаться с человеком, который так любит свою малую Родину. Город хоть и суровый, но душевный. Спасибо, экскурсию рекомендую 👍

  • А
    Алексей
    5 декабря 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Отличная экскурсия!
  • В
    Владимир
    29 ноября 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Отличная экскурсия, Сергей показал нам весь Магадан и его лучшие виды. Спасибо за проведенное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «На машине»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Магадан
  2. Путешествие по побережью Охотского моря на авто
  3. Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
  4. Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Сколько стоит экскурсия по Магадану в апреле 2025
Сейчас в Магадане в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 7000 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Магадане на 2025 год на машине, 48 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь