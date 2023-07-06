Несколько советов насчет одежды.

Здесь необходимо придерживаться правила "чем больше слоев – тем лучше", при этом вся одежда должна лежать на теле свободно, не впритык. Между слоями должна быть прослойка воздуха.

В самые лютые морозы при долгом нахождении на улице у нас обычно одеваются так:

• Голова – меховая шапка или любая другая теплая толстая (на которую можно надеть капюшон), плотный или вязанный шарф (обматываем его вокруг шеи, при этом стараемся, чтобы были закрыты нос и рот). Иностранцы обычно надевают балаклавы, но они обычно тонкие и не держат тепло.

• Верх – тонкая футболка, рубашка, тонкий свитер/кофта, просторный толстый вязаный свитер, пуховая куртка.

• Низ – тонкие подштанники, спортивные тренировочные штаны из плотного материала (по идее, этот слой можно заменить хорошим плотным теплым термобельем), относительно толстые зимние штаны.

• Обувь – тонкие носки, теплые просторные носки и зимняя обувь (валенки/унты/обувь из меха животного или современные экспедиционные зимние сапоги; важно помнить, что размер обуви должен быть на один-два размера больше фактического, для того чтобы был воздух между носками и обувью; больше воздуха – больше тепла).

В самом городе лучше не надевать всю перечисленную одежду, так как большую часть времени будете находиться в помещениях и в машине. Словом, по ситуации. В зданиях очень жарко. Во время проездом на маршруте обычно сидят без пуховика и даже снимают свитера.

Что взять с собой:

термоноски, не менее 2 пар;

шерстяные носки;

термобелье;

нижнее белье из флиса;

флисовый джемпер/кофта типа Polartec (желательно с высоким воротником);

куртка (пуховая/PrimaLoft/ClimaShield);

теплые штаны (пуховые/PrimaLoft/ClimaShield);

обувь теплая на один-два размера больше фактического (валенки, унты классические, унты пилотки, типа Baffin);

шарф;

балаклава;

теплая шапка (если куртка с капюшоном, то толстой вязаной шапки достаточно);

налобный фанарик;

руковицы шерстяные/PrimaLoft/ClimaShield;

тонкие флисовые перчатки;

средства личной гигиены;

медикаменты;

тапочки для мест ночевок (желательно теплые);

один большой рюкзак. Большой чемодан или твердый чемодан не практичен;

Один маленький рюкзак;

много резервных батарей для фото/видеокамер (на морозе батареи быстро садятся);

наушники;

powerbank для подзарядки гаджетов (в машинах все USB разъемы могут быть заняты).

Внимание!

Для поездки по маршруту Якутск – Магадан дополнительно взять непромокаемую теплую обувь для Магадана.

Для поездки в марте ориентироваться на температурный режим -20С -45С.