Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан
Вас ждёт тёплый приём на вечере якутской культуры, знакомство с Хранителем Холода, путешествие по бухтам Охотского моря с экскурсоводом-историком и захватывающие дух пейзажи республики в зимнем одеянии.
Маршрут проверен на зарубежных туристах и съёмочных группах, начиная с 2010 года, и является одной из самых популярных экспедиций по зимней Якутии. Присоединяйтесь!
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Якутску. Усадьба Атласовых и Музей вечной мерзлоты
Прилет в Якутск ранним утром.
Встреча в аэропорту Якутска.
Трансфер до гостиницы.
Свободное время.
14:00 Обзорная экскурсия по Якутску с шоппингом и посещением двух объектов культуры – усадьбы Атласовых и ледового туннельного комплекса "Царство вечной мерзлоты" (Музей вечной мерзлоты).
18:00 Возвращение в гостиницу.
Якутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе Черкех
Проезд на авто от Якутска до Хандыги, 420 км.
С пересечением рек Лена и Алдан по ледовым переправам.
Остановки на маршруте у придорожных кафе (питание за свой счет).
Посещение историко-архитектурного музея в селе Черкех.
Прибытие в Хандыгу вечером.
Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение).
Питание в кафе за свой счет.
Поездка из Хандыги к лагерям системы ГУЛАГ
Однодневный выезд к лагерям системы ГУЛАГ.
Остановка у кафе.
Остановки в Теплом ключе для посещения Музея истории ГУЛАГов.
Осмотр лагерей на Тополинской трассе.
Возвращение в Хандыгу вечером.
Остановка у кафе.
Питание в кафе за свой счет.
Размещение в гостинице квартирного типа в Хандыге.
Хандыга - Оймякон. Путевая фотосессия
Проезд на авто от Хандыги до Оймякона, 514 км.
8:00/9:00 Отъезд от гостиницы.
Остановка у кафе в п. Теплый ключ (питание за свой счёт).
Остановки на фотосессию на прижимах и др местах Верхоянского хребта.
Остановка у кафе «Куба» в Кюбюме (питание за свой счёт).
Приезд в Оймякон к 20:00/22:00.
Ужин в семье (включено).
Двух-трёхместное размещение в частном доме в Оймяконе.
Оймякон. Стела «Полюс холода», подлёдная рыбалка и вечер якутской культуры
Завтрак.
Посещение стелы «Полюс холода».
Фотосессия со сказочным персонажем Чысхааном, Хранителем Холода.
Осмотр деревни.
Обед в семье.
Подледная рыбалка на реке Индигирка.
Ужин в семье.
Вечер якутской культуры в центре творчества.
Вечерний чай.
Проживание в частном доме с двух-трехместным размещением в Оймяконе.
Оймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводов
Проезд до Усть-Неры, 435 км.
Завтрак.
Выезд из Оймякона в 08:00.
По пути заезд на конеферму.
В Томторе посещение ледового туннельного комплекса «Резиденция Чысхана», незамерзающей реки Куйдусун, других объектов.
Посещение зимней базы оленеводов.
Остановка у кафе «Куба» в Кюбюме (питание за свой счёт).
Проезд через Брюгандинский и Уолчанский перевалы.
Приезд в Усть-Неру поздно вечером.
Ночевка в гостинице (одно-двухместные номера с удобствами).
Ужин (оплачивается самостоятельно).
Усть-Нера - Сусуман. Заброшенный посёлок Кадыкчан
Проезд на авто до п. Сусуман, 390 км.
8:00/9:00 Отъезд от гостиницы.
Остановка у кафе (оплачивается самостоятельно).
Заезд в заброшенный поселок городского типа Кадыкчан. Остановки у примечательных мест для фотосессий.
Остановка у кафе в Сусумане (оплачивается самостоятельно).
Ночевка в гостинице (одно-двухместные номера с удобствами).
Ужин самостоятельно.
Сусуман - Магадан. Музей «История Колымы»
Проезд на авто до Магадана, 625 км, 12-15 часов.
8:00/9:00 Отъезд от гостиницы.
Остановка у кафе (питание за свой счёт).
Заезд в п. Ягодное для посещения частного музея «История Колымы».
Остановки на мосту через реку Колыма, на Бурхалинском перевале.
Остановка у кафе в Ларюковая (питание за свой счёт).
Приезд в Магадан поздно вечером.
Остановка у въездной стелы «Магадан».
Mагадан и бухты Охотского моря
Обзорная экскурсия по Магадану (время уточняет турлидер), с посещением бухты Нагаева, памятника мамонту, Маски Скорби на сопке Крутая, музея истории, рыбного рынка.
Вылет из Магадана
Трансфер в аэропорт «Сокол», 50 км от Магадана.
Вылет из Магадана.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в Хандыге (двух-трехместное размещение);
- в Оймяконе (двух-трехместное размещение);
- в Усть-Нере (одно-двухместное размещение с удобствами);
- в Сусумане (одно-двухместное размещение с удобствами).
Проживание в Якутске и Магадане не включено в стоимость (можно заказать дополнительно).
Стоимость группового тура:
- в группе из 3-12 человек в указанные групповые даты – 270 000 руб. на человека.
Стоимость индивидуального тура:
- для индивидуальных групп на 2 человека в любые даты по запросу – 390 000 руб. на человека;
- для индивидуальных групп на 1 человека в любые даты по запросу – 730 000 руб. на человека.
Окончательная стоимость и размер скидки зависят от набора услуг, модели автотранспорта, способа и времени бронирования, формы оплаты.
Варианты проживания
Гостиница квартирного типа в Хандыге
Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение, общая кухня, общие душевая и туалетные комнаты, без завтрака).
Частный дом в Оймяконе
Двух-трёхместное размещение в частном доме в Оймяконе.
Гостиница в Усть-Нере
Размещение в 1-2-местных номерах с удобствами.
Гостиница в Сусумане
Размещение в 1-2-местных номерах с удобствами в ГОК «Сусуманзолото».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы и передвижения по программе:трансфер из аэропорта в гостиницу в Якутске (Заказчик указывает дату и время прилета, номер рейса)трансфер из отеля в гостиницу в Магадане (Заказчик указывает дату и время прилета, номер рейса)транспорт на время обзорной экскурсии по г. Якутску в первый день (по программе)автотранспорт для проезда по маршруту Якутск-Оймякон-Магадан в дни 2-10 (по программе)
- Трансфер из аэропорта в гостиницу в Якутске (Заказчик указывает дату и время прилета, номер рейса)
- Трансфер из отеля в гостиницу в Магадане (Заказчик указывает дату и время прилета, номер рейса)
- Транспорт на время обзорной экскурсии по г. Якутску в первый день (по программе)
- Автотранспорт для проезда по маршруту Якутск-Оймякон-Магадан в дни 2-10 (по программе)
- Экскурсии, развлечения и услуги гидов:обзорная экскурсия по г. Якутску с учетом входных билетов в два учреждения культуры и науки в первый день (по программе)подледная рыбалка на реке Индигиркапосещение конефермыпосещение оленеводов с катанием на оленьих упряжкахледовая штольня в Томторе (резиденция Чысхаана)вечер якутской культуры в Оймяконе5-часовая экскурсия по Магадану и бухтам Охотского моря с экскурсоводом-историком1 гид-проводник на маршруте Якутск – Оймякон – Магадан в дни 2-10 при наличии в группе 6 и более туристов (по программе)услуга гида-экскурсовода на время экскурсии в Якутске в первый день по программе
- Обзорная экскурсия по г. Якутску с учетом входных билетов в два учреждения культуры и науки в первый день (по программе)
- Подледная рыбалка на реке Индигирка
- Посещение конефермы
- Посещение оленеводов с катанием на оленьих упряжках
- Ледовая штольня в Томторе (резиденция Чысхаана)
- Вечер якутской культуры в Оймяконе
- 5-часовая экскурсия по Магадану и бухтам Охотского моря с экскурсоводом-историком
- 1 гид-проводник на маршруте Якутск – Оймякон – Магадан в дни 2-10 при наличии в группе 6 и более туристов (по программе)
- Услуга гида-экскурсовода на время экскурсии в Якутске в первый день по программе
- Проживание:в Хандыге (двух-трехместное размещение)в Оймяконе (двух-трехместное размещение)в Усть-Нере (одно-двухместное размещение с удобствами)в Сусумане (одно-двухместное размещение с удобствами)
- В Хандыге (двух-трехместное размещение)
- В Оймяконе (двух-трехместное размещение)
- В Усть-Нере (одно-двухместное размещение с удобствами)
- В Сусумане (одно-двухместное размещение с удобствами)
- Питание:2 ужина2 завтрака1 обед в семье в Оймяконе
- 2 ужина
- 2 завтрака
- 1 обед в семье в Оймяконе
- Сертифкат «Oймякон – Полюс холода»
- Аренда теплой куртки и обуви "валенки" (по предварительному запросу при наличии необходимых размеров)
- Что не входит
- Авиабилеты в Якутск и из Магадана
- Проживание и питание в Якутске и Магадане
- Питание в придорожных кафе по маршруту и местах проживания в Хандыге, Усть-Нере, Сусумане
- Другие услуги вне рамок тура, до начала тура и после окончания тура
- Страховка
- Аренда теплой одежды (по запросу аренда полного комплекта, а именно шапки, шарфа,штанов, рукавиц, теплой куртки, валенок)
- Чаевые
- Место начала и завершения?
- г. Якутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Несколько советов насчет одежды.
Здесь необходимо придерживаться правила "чем больше слоев – тем лучше", при этом вся одежда должна лежать на теле свободно, не впритык. Между слоями должна быть прослойка воздуха.
В самые лютые морозы при долгом нахождении на улице у нас обычно одеваются так:
• Голова – меховая шапка или любая другая теплая толстая (на которую можно надеть капюшон), плотный или вязанный шарф (обматываем его вокруг шеи, при этом стараемся, чтобы были закрыты нос и рот). Иностранцы обычно надевают балаклавы, но они обычно тонкие и не держат тепло.
• Верх – тонкая футболка, рубашка, тонкий свитер/кофта, просторный толстый вязаный свитер, пуховая куртка.
• Низ – тонкие подштанники, спортивные тренировочные штаны из плотного материала (по идее, этот слой можно заменить хорошим плотным теплым термобельем), относительно толстые зимние штаны.
• Обувь – тонкие носки, теплые просторные носки и зимняя обувь (валенки/унты/обувь из меха животного или современные экспедиционные зимние сапоги; важно помнить, что размер обуви должен быть на один-два размера больше фактического, для того чтобы был воздух между носками и обувью; больше воздуха – больше тепла).
В самом городе лучше не надевать всю перечисленную одежду, так как большую часть времени будете находиться в помещениях и в машине. Словом, по ситуации. В зданиях очень жарко. Во время проездом на маршруте обычно сидят без пуховика и даже снимают свитера.
Что взять с собой:
- термоноски, не менее 2 пар;
- шерстяные носки;
- термобелье;
- нижнее белье из флиса;
- флисовый джемпер/кофта типа Polartec (желательно с высоким воротником);
- куртка (пуховая/PrimaLoft/ClimaShield);
- теплые штаны (пуховые/PrimaLoft/ClimaShield);
- обувь теплая на один-два размера больше фактического (валенки, унты классические, унты пилотки, типа Baffin);
- шарф;
- балаклава;
- теплая шапка (если куртка с капюшоном, то толстой вязаной шапки достаточно);
- налобный фанарик;
- руковицы шерстяные/PrimaLoft/ClimaShield;
- тонкие флисовые перчатки;
- средства личной гигиены;
- медикаменты;
- тапочки для мест ночевок (желательно теплые);
- один большой рюкзак. Большой чемодан или твердый чемодан не практичен;
- Один маленький рюкзак;
- много резервных батарей для фото/видеокамер (на морозе батареи быстро садятся);
- наушники;
- powerbank для подзарядки гаджетов (в машинах все USB разъемы могут быть заняты).
Внимание!
Для поездки по маршруту Якутск – Магадан дополнительно взять непромокаемую теплую обувь для Магадана.
Для поездки в марте ориентироваться на температурный режим -20С -45С.
- На каком транспорте осуществляются передвижения по маршруту?
Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:
- внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Toyota Land Cruiser Prado на 1-3 места;
- внедорожный микроавтобус Mitsubishi Delica на 4 места;
- комфортный микроавтобус Toyota Hiace на 5 мест.
Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.
- Какая погода в туре?
Оймякон считается одним из самым холодных населенных мест в мире. По расчетам академика Обручева, шкала градусника могла теоретически опуститься до отметки -71,2 градуса по Цельсию.
Погода: днем от -25С до -45С, ночью до -65С; в Якутске густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра; в долине Оймякона – ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
В Якутию нужно обязательно ехать, общаться с ее прекрасными людьми, любоваться природой!