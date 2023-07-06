Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе

Групповой тур в Магадане

Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан

5
3 отзыва
Приглашаем в удивительное автопутешествие из Якутска в Магадан через лагеря системы ГУЛАГ с посещением Оймякона — Полюса холода.

Вас ждёт тёплый приём на вечере якутской культуры, знакомство с Хранителем Холода, путешествие по бухтам Охотского моря с экскурсоводом-историком и захватывающие дух пейзажи республики в зимнем одеянии.

Маршрут проверен на зарубежных туристах и съёмочных группах, начиная с 2010 года, и является одной из самых популярных экспедиций по зимней Якутии. Присоединяйтесь!
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Ближайшие даты:
19
фев
18
мар

Что вас ожидает:

Самое холодное место в мире
Самое холодное место в мире
Посетим Оймякон — поселение, в котором были зарегистрированы самые низкие температуры
Прогулка на оленьих упряжках
Прогулка на оленьих упряжках
Побываем на зимней базе оленеводов, где поближе познакомимся с живыми символами севера
Остановка — ГУЛАГ
Остановка — ГУЛАГ
Увидим остатки лагерей ГУЛАГа, существовавших в Советском Союзе
Сказочная атмосфера
Сказочная атмосфера
Трескучий мороз, прогулка по ледовым туннелям и встреча с Чысхааном дополнят впечатления от путешествия
Знакомство с якутской культурой
Знакомство с якутской культурой
Узнаем побольше о традициях и быте народа на вечере якутской культуры
Тонкости ледовой рыбалки
Тонкости ледовой рыбалки
Испытаем настоящий рыболовный азарт от зимней рыбалки на Индигирке

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Якутску. Усадьба Атласовых и Музей вечной мерзлоты

Прилет в Якутск ранним утром.

Встреча в аэропорту Якутска.

Трансфер до гостиницы.

Свободное время.

14:00 Обзорная экскурсия по Якутску с шоппингом и посещением двух объектов культуры – усадьбы Атласовых и ледового туннельного комплекса "Царство вечной мерзлоты" (Музей вечной мерзлоты).

18:00 Возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Якутску. Усадьба Атласовых и Музей вечной мерзлотыОбзорная экскурсия по Якутску. Усадьба Атласовых и Музей вечной мерзлоты
2 день

Якутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе Черкех

Проезд на авто от Якутска до Хандыги, 420 км.

С пересечением рек Лена и Алдан по ледовым переправам.

Остановки на маршруте у придорожных кафе (питание за свой счет).

Посещение историко-архитектурного музея в селе Черкех.

Прибытие в Хандыгу вечером.

Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение).

Питание в кафе за свой счет.

Якутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе ЧеркехЯкутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе ЧеркехЯкутск - Хандыга. Ледовые переправы и историко-архитектурный музей в селе Черкех
3 день

Поездка из Хандыги к лагерям системы ГУЛАГ

Однодневный выезд к лагерям системы ГУЛАГ.

Остановка у кафе.

Остановки в Теплом ключе для посещения Музея истории ГУЛАГов.

Осмотр лагерей на Тополинской трассе.

Возвращение в Хандыгу вечером.

Остановка у кафе.

Питание в кафе за свой счет.

Размещение в гостинице квартирного типа в Хандыге.

Поездка из Хандыги к лагерям системы ГУЛАГ
4 день

Хандыга - Оймякон. Путевая фотосессия

Проезд на авто от Хандыги до Оймякона, 514 км.

8:00/9:00 Отъезд от гостиницы.

Остановка у кафе в п. Теплый ключ (питание за свой счёт).

Остановки на фотосессию на прижимах и др местах Верхоянского хребта.

Остановка у кафе «Куба» в Кюбюме (питание за свой счёт).

Приезд в Оймякон к 20:00/22:00.

Ужин в семье (включено).

Двух-трёхместное размещение в частном доме в Оймяконе.

Хандыга - Оймякон. Путевая фотосессияХандыга - Оймякон. Путевая фотосессияХандыга - Оймякон. Путевая фотосессия
5 день

Оймякон. Стела «Полюс холода», подлёдная рыбалка и вечер якутской культуры

Завтрак.

Посещение стелы «Полюс холода».

Фотосессия со сказочным персонажем Чысхааном, Хранителем Холода.

Осмотр деревни.

Обед в семье.

Подледная рыбалка на реке Индигирка.

Ужин в семье.

Вечер якутской культуры в центре творчества.

Вечерний чай.

Проживание в частном доме с двух-трехместным размещением в Оймяконе.

Оймякон. Стела «Полюс холода», подлёдная рыбалка и вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода», подлёдная рыбалка и вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода», подлёдная рыбалка и вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода», подлёдная рыбалка и вечер якутской культурыОймякон. Стела «Полюс холода», подлёдная рыбалка и вечер якутской культуры
6 день

Оймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводов

Проезд до Усть-Неры, 435 км.

Завтрак.

Выезд из Оймякона в 08:00.

По пути заезд на конеферму.

В Томторе посещение ледового туннельного комплекса «Резиденция Чысхана», незамерзающей реки Куйдусун, других объектов.

Посещение зимней базы оленеводов.

Остановка у кафе «Куба» в Кюбюме (питание за свой счёт).

Проезд через Брюгандинский и Уолчанский перевалы.

Приезд в Усть-Неру поздно вечером.

Ночевка в гостинице (одно-двухместные номера с удобствами).

Ужин (оплачивается самостоятельно).

Оймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводовОймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводовОймякон - Томтор - Усть-Нера. Конеферма, ледовый туннельный комплекс и база оленеводов
7 день

Усть-Нера - Сусуман. Заброшенный посёлок Кадыкчан

Проезд на авто до п. Сусуман, 390 км.

8:00/9:00 Отъезд от гостиницы.

Остановка у кафе (оплачивается самостоятельно).

Заезд в заброшенный поселок городского типа Кадыкчан. Остановки у примечательных мест для фотосессий.

Остановка у кафе в Сусумане (оплачивается самостоятельно).

Ночевка в гостинице (одно-двухместные номера с удобствами).

Ужин самостоятельно.

Усть-Нера - Сусуман. Заброшенный посёлок КадыкчанУсть-Нера - Сусуман. Заброшенный посёлок Кадыкчан
8 день

Сусуман - Магадан. Музей «История Колымы»

Проезд на авто до Магадана, 625 км, 12-15 часов.

8:00/9:00 Отъезд от гостиницы.

Остановка у кафе (питание за свой счёт).

Заезд в п. Ягодное для посещения частного музея «История Колымы».

Остановки на мосту через реку Колыма, на Бурхалинском перевале.

Остановка у кафе в Ларюковая (питание за свой счёт).

Приезд в Магадан поздно вечером.

Остановка у въездной стелы «Магадан».

Сусуман - Магадан. Музей «История Колымы»
9 день

Mагадан и бухты Охотского моря

Обзорная экскурсия по Магадану (время уточняет турлидер), с посещением бухты Нагаева, памятника мамонту, Маски Скорби на сопке Крутая, музея истории, рыбного рынка.

При согласии всех участников тура возможен дополнительный заезд на бухту Нюкля, 38 км от Магадана.
Mагадан и бухты Охотского моряMагадан и бухты Охотского моря
10 день

Вылет из Магадана

Трансфер в аэропорт «Сокол», 50 км от Магадана.

Вылет из Магадана.

Внимание! Фактический тайминг зависит от количества и продолжительности остановок на маршруте и от времени старта проездов.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в Хандыге (двух-трехместное размещение);
  • в Оймяконе (двух-трехместное размещение);
  • в Усть-Нере (одно-двухместное размещение с удобствами);
  • в Сусумане (одно-двухместное размещение с удобствами).

Проживание в Якутске и Магадане не включено в стоимость (можно заказать дополнительно).

Стоимость группового тура:

  • в группе из 3-12 человек в указанные групповые даты – 270 000 руб. на человека.

Стоимость индивидуального тура:

  • для индивидуальных групп на 2 человека в любые даты по запросу – 390 000 руб. на человека;
  • для индивидуальных групп на 1 человека в любые даты по запросу – 730 000 руб. на человека.

Окончательная стоимость и размер скидки зависят от набора услуг, модели автотранспорта, способа и времени бронирования, формы оплаты.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница квартирного типа в Хандыге

2 ночи

Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение, общая кухня, общие душевая и туалетные комнаты, без завтрака).

Частный дом в Оймяконе

2 ночи

Двух-трёхместное размещение в частном доме в Оймяконе.

Гостиница в Усть-Нере

1 ночь

Размещение в 1-2-местных номерах с удобствами.

Гостиница в Сусумане

1 ночь

Размещение в 1-2-местных номерах с удобствами в ГОК «Сусуманзолото».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы и передвижения по программе:трансфер из аэропорта в гостиницу в Якутске (Заказчик указывает дату и время прилета, номер рейса)трансфер из отеля в гостиницу в Магадане (Заказчик указывает дату и время прилета, номер рейса)транспорт на время обзорной экскурсии по г. Якутску в первый день (по программе)автотранспорт для проезда по маршруту Якутск-Оймякон-Магадан в дни 2-10 (по программе)
  • Трансфер из аэропорта в гостиницу в Якутске (Заказчик указывает дату и время прилета, номер рейса)
  • Трансфер из отеля в гостиницу в Магадане (Заказчик указывает дату и время прилета, номер рейса)
  • Транспорт на время обзорной экскурсии по г. Якутску в первый день (по программе)
  • Автотранспорт для проезда по маршруту Якутск-Оймякон-Магадан в дни 2-10 (по программе)
  • Экскурсии, развлечения и услуги гидов:обзорная экскурсия по г. Якутску с учетом входных билетов в два учреждения культуры и науки в первый день (по программе)подледная рыбалка на реке Индигиркапосещение конефермыпосещение оленеводов с катанием на оленьих упряжкахледовая штольня в Томторе (резиденция Чысхаана)вечер якутской культуры в Оймяконе5-часовая экскурсия по Магадану и бухтам Охотского моря с экскурсоводом-историком1 гид-проводник на маршруте Якутск – Оймякон – Магадан в дни 2-10 при наличии в группе 6 и более туристов (по программе)услуга гида-экскурсовода на время экскурсии в Якутске в первый день по программе
  • Обзорная экскурсия по г. Якутску с учетом входных билетов в два учреждения культуры и науки в первый день (по программе)
  • Подледная рыбалка на реке Индигирка
  • Посещение конефермы
  • Посещение оленеводов с катанием на оленьих упряжках
  • Ледовая штольня в Томторе (резиденция Чысхаана)
  • Вечер якутской культуры в Оймяконе
  • 5-часовая экскурсия по Магадану и бухтам Охотского моря с экскурсоводом-историком
  • 1 гид-проводник на маршруте Якутск – Оймякон – Магадан в дни 2-10 при наличии в группе 6 и более туристов (по программе)
  • Услуга гида-экскурсовода на время экскурсии в Якутске в первый день по программе
  • Проживание:в Хандыге (двух-трехместное размещение)в Оймяконе (двух-трехместное размещение)в Усть-Нере (одно-двухместное размещение с удобствами)в Сусумане (одно-двухместное размещение с удобствами)
  • В Хандыге (двух-трехместное размещение)
  • В Оймяконе (двух-трехместное размещение)
  • В Усть-Нере (одно-двухместное размещение с удобствами)
  • В Сусумане (одно-двухместное размещение с удобствами)
  • Питание:2 ужина2 завтрака1 обед в семье в Оймяконе
  • 2 ужина
  • 2 завтрака
  • 1 обед в семье в Оймяконе
  • Сертифкат «Oймякон – Полюс холода»
  • Аренда теплой куртки и обуви "валенки" (по предварительному запросу при наличии необходимых размеров)
Что не входит
  • Авиабилеты в Якутск и из Магадана
  • Проживание и питание в Якутске и Магадане
  • Питание в придорожных кафе по маршруту и местах проживания в Хандыге, Усть-Нере, Сусумане
  • Другие услуги вне рамок тура, до начала тура и после окончания тура
  • Страховка
  • Аренда теплой одежды (по запросу аренда полного комплекта, а именно шапки, шарфа,штанов, рукавиц, теплой куртки, валенок)
  • Чаевые
Место начала и завершения?
г. Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Несколько советов насчет одежды.

Здесь необходимо придерживаться правила "чем больше слоев – тем лучше", при этом вся одежда должна лежать на теле свободно, не впритык. Между слоями должна быть прослойка воздуха.

В самые лютые морозы при долгом нахождении на улице у нас обычно одеваются так:
• Голова – меховая шапка или любая другая теплая толстая (на которую можно надеть капюшон), плотный или вязанный шарф (обматываем его вокруг шеи, при этом стараемся, чтобы были закрыты нос и рот). Иностранцы обычно надевают балаклавы, но они обычно тонкие и не держат тепло.
• Верх – тонкая футболка, рубашка, тонкий свитер/кофта, просторный толстый вязаный свитер, пуховая куртка.
• Низ – тонкие подштанники, спортивные тренировочные штаны из плотного материала (по идее, этот слой можно заменить хорошим плотным теплым термобельем), относительно толстые зимние штаны.
• Обувь – тонкие носки, теплые просторные носки и зимняя обувь (валенки/унты/обувь из меха животного или современные экспедиционные зимние сапоги; важно помнить, что размер обуви должен быть на один-два размера больше фактического, для того чтобы был воздух между носками и обувью; больше воздуха – больше тепла).
В самом городе лучше не надевать всю перечисленную одежду, так как большую часть времени будете находиться в помещениях и в машине. Словом, по ситуации. В зданиях очень жарко. Во время проездом на маршруте обычно сидят без пуховика и даже снимают свитера.

Что взять с собой:

  • термоноски, не менее 2 пар;
  • шерстяные носки;
  • термобелье;
  • нижнее белье из флиса;
  • флисовый джемпер/кофта типа Polartec (желательно с высоким воротником);
  • куртка (пуховая/PrimaLoft/ClimaShield);
  • теплые штаны (пуховые/PrimaLoft/ClimaShield);
  • обувь теплая на один-два размера больше фактического (валенки, унты классические, унты пилотки, типа Baffin);
  • шарф;
  • балаклава;
  • теплая шапка (если куртка с капюшоном, то толстой вязаной шапки достаточно);
  • налобный фанарик;
  • руковицы шерстяные/PrimaLoft/ClimaShield;
  • тонкие флисовые перчатки;
  • средства личной гигиены;
  • медикаменты;
  • тапочки для мест ночевок (желательно теплые);
  • один большой рюкзак. Большой чемодан или твердый чемодан не практичен;
  • Один маленький рюкзак;
  • много резервных батарей для фото/видеокамер (на морозе батареи быстро садятся);
  • наушники;
  • powerbank для подзарядки гаджетов (в машинах все USB разъемы могут быть заняты).

Внимание!

Для поездки по маршруту Якутск – Магадан дополнительно взять непромокаемую теплую обувь для Магадана.

Для поездки в марте ориентироваться на температурный режим -20С -45С.

На каком транспорте осуществляются передвижения по маршруту?

Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:

  • внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Toyota Land Cruiser Prado на 1-3 места;
  • внедорожный микроавтобус Mitsubishi Delica на 4 места;
  • комфортный микроавтобус Toyota Hiace на 5 мест.

Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.

Какая погода в туре?

Оймякон считается одним из самым холодных населенных мест в мире. По расчетам академика Обручева, шкала градусника могла теоретически опуститься до отметки -71,2 градуса по Цельсию.

Погода: днем от -25С до -45С, ночью до -65С; в Якутске густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра; в долине Оймякона – ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
6 июля 2023
Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный
П
22 мар 2023
Прекрасная организация тура, все продумано до мелочей. Не было времени, чтобы мы скучали или ничего не делали, даже продолжительные переезды были в радость. А какая в Якутии кухня!!!! Пальчики оближешь!
В Якутию нужно обязательно ехать, общаться с ее прекрасными людьми, любоваться природой!
С
6 мар 2023
Большая страна не первый раз оставляет положительные впечатления от организации поездки. Всё четко и оперативно.

Похожие туры из Магадана

Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Якутск
16 фев
195 000 за человека
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
г. Магадан
4 сен
89 000 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Магадане
ХОРОШО
🧭
ТАМ