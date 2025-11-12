1 день

Якутск - Черкех - Хандыга

Проезд до Хандыги (±435 км).

Отъезд от гостиницы в 09:00.

Переправа на транспортном пароме через реку Лена от местности Даркылах до Нижнего Бестяха (15 км).

Закупка снеков/напитков в Нижнем Бестяхе (за свой счет).

Проезд до реки Алдан с остановками по маршруту, в том числе для посещения историко-архитектурного музейного комплекса под открытым небом в с. Черкех и для обеда у придорожного кафе (оплата на месте).

Вечером на закате – переправа через реку Алдан.

Прибытие в п. Хандыгу.

Время для ужина в кафе (не включено).

Отдых.

