Этот тур — настоящая приключенческая экспедиция, в ходе которой вы откроете для себя не только красоту сурового севера, но и его уникальную культуру.
Программа
Якутск - Черкех - Хандыга
Проезд до Хандыги (±435 км).
Отъезд от гостиницы в 09:00.
Переправа на транспортном пароме через реку Лена от местности Даркылах до Нижнего Бестяха (15 км).
Закупка снеков/напитков в Нижнем Бестяхе (за свой счет).
Проезд до реки Алдан с остановками по маршруту, в том числе для посещения историко-архитектурного музейного комплекса под открытым небом в с. Черкех и для обеда у придорожного кафе (оплата на месте).
Вечером на закате – переправа через реку Алдан.
Прибытие в п. Хандыгу.
Время для ужина в кафе (не включено).
Отдых.
Хандыга - Теплый ключ - Томтор
Проезд до Томтора (±475 км).
Отъезд от места ночевки в 08:00.
Время для завтрака в кафе-ресторане в Хандыге.
Проезд до п. Теплый ключ (70 км).
Посещение Музея истории ГУЛАГа.
Проезд до Томтора через горные массивы хребтов Сетте-Дабан, Скалистый и Сунтар-Хаята и по Оймяконскому нагорью с остановками на перевалах, границе Томпонского и Оймяконского районов, у придорожного кафе в Кюбюме.
На старой Колымской трассе по дороге в Томтор проезды вброд через горные реки, по мостам, построенным узниками ГУЛАГов, осмотр старых дорожных знаков и т. д.
Приезд в Томтор вечером.
Томтор - Оймякон - Усть-Нера
Утром посещение штольни «Резиденция Чысхаана, Хранителя Холода» (Чысхаан — якутский сказочный персонаж) с ледовыми фигурами и гигантскими кристаллами на стенах и потолке.
Проезд до Оймякона (±45 км), если река Индигирка не выйдет из берегов.
Посещение стелы «Оймякон – Полюс холода» в Оймяконе.
Проезд до Усть-Неры (435 км) с остановкой на ужин у кафе «Куба» в Кюбюме (не включено) и на вершине Олчанского перевала.
Приезд в Усть-Неру поздно вечером/ночью.
Время для ужина в кафе (оплата на месте).
Отдых.
Усть-Нера - Кадыкчан - Сусуман
Проезд до Сусумана (390 км).
Время для завтрака в кафе.
Проезд до Сусумана с остановками у метеостанции на границе Якутии и Магаданской области, п. Озерное, с заездом в город-призрак шахтеров Кадыкчан.
Приезд в Сусуман вечером.
Время для ужина в кафе-баре (оплата на месте).
Отдых.
Сусуман - Ягодное - Палатка - Магадан
Утром время для завтрака в кафе-баре.
Осмотр Сусумана, в том числе знаменитой инсталляции – носовой части самолета как пристрой к зданию юного техника.
В этот день проезд до Магадана возможен по одному из двух вариантов:
Вариант №1. По основной Колымской автодороге (630 км) через перевал Бурхала, п. Ягодное (с посещением частного музея «История Колымы»), п. Дебин с единственным мостом через реку Колыма, и с остановкой на обед в кафе в Лазурном.
Вариант №2. По Тенькинской дороге (600 км) с живописными горными серпантинами, через Усть-Омчуг.
В обоих случаях делаем заезд в Палатку, крупнейший город фонтанов в России.
Прибытие в Магадан поздно вечером.
Время для ужина в ресторане (оплата на месте).
Отдых.
Магадан и бухты Охотского моря
Полный день в Магадане.
Поездка на побережье Охотского моря в сторону п. Ола.
Время для обеда в кафе.
Обзорная экскурсия по Магадану (на авто) с посещением памятника Мамонту, бухты Нагаева, бухты Гертнера, «Маски скорби» и Рыбного рынка.
Время для ужина в ресторане (оплата на месте).
Отдых.
Отправление из Магадана
09:00 Выселение из гостиницы.
10:00 Посещение городского рынка, шоппинг, сувениры.
11:30 Групповой трансфер до аэропорта «Сокол» (около 50 км).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по маршруту.
Проживание в Якутске и Магадане не включено в стоимость.
Стоимость тура на 1 человека при покупке тура в период с 10 по 22 ноября 2025:
- для группы 5 и более человек – по запросу;
- для группы 4 человека – 160 000 руб. /чел.;
- для группы 3 человека – 200 000 руб. /чел.;
- для группы 2 человека – 285 000 руб. /чел.;
- для группы из 1 человека – 540 000 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека:
- для 3 и более человек:
- при бронировании до 31 декабря 2025 – 200 000 руб.;
- при бронировании с 01 января 2026 – 227 000 руб.
- для 2 человек – 320 000 руб.;
- для 1 человека – 610 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница квартирного типа в Хандыге
Проживание в квартире с двухместным размещением, общей кухней, общей душевой и туалетной комнатой, без завтрака.
Гостевой дом в Томторе/Оймяконе
Размещение в гостевом доме с двух-трехместным размещением, общей кухней, ужином и завтраком.
Гостиница в Усть-Нере
Проживание в гостинице советского образца в номере с одно-двухместным размещением, туалетом и душем в номере, без завтрака.
Гостиница «Сусуманзолото»
Проживание в гостинице ГОК «Сусуманзолото».
Номер TWIN с туалетом и душем, без завтрака.
Ответы на вопросы
Что включено
- Авто с водителем-проводником для проезда по маршруту Якутск (гостиница/ы) - Хандыга - Оймякон - Усть-Нера - Сусуман - Ягодное - Магадан - Сокол (аэропорт) по программе
- Паромные переправы через реки Лена и Алдан (в одну сторону)
- Проживание в Хандыге, Томторе/Оймяконе, Усть-Нере, Сусумане
- Входные билеты и активности по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Якутск и из Магадана
- Проживание и питание в Якутске и Магадане
- Трансфер от аэропорта до гостиницы в Якутске
- Экскурсионное обслуживание в Якутске
- Питание в придорожных кафе на маршруте (средний чек по ±950 руб. в Якутии и ±1200 руб. в Магаданской области)
- Индивидуальный трансфер гостиница - аэропорт в Магадане
- Личный страховой полис для путешествий
- Другие услуги, не указанные в списке раздела «В стоимость включено»
- Чаевые
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке);
- брюки закрытые (для нахождения на реках и открытой местности);
- обувь удобную с нескользящей подошвой;
- антимоскитные средства (актуально в июне и июле);
- сим-карта от оператора мобильной связи МТС/Билайн/Мегафон для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из населенных пунктов. Tele2 и операторы интернет-провайдеров не работают в Якутии;
- головной убор (на случай жарких дней, в дождь и т. д.);
- головной убор с москитной сеткой (для долгого нахождения в лесу) (в конце августа и сентябре не актуален);
- налобный фонарик (в темные ночи на всякий случай, необязательно) (в июне и начале июля белые ночи);
- флисовый свитер;
- пуховик-стограммовка (сыро, по вечерам/ночам у реки может быть +5,+6 С);
- непромокаемая куртка с капюшоном или дождевик (на случай дождя или в поездках по рекам — при сильном ветре возможно намокание от брызг);
- непромокаемые брюки;
- кроссовки / ботинки треккинговые (иными словами, удобная обувь, чтобы не поскользнуться и не оступиться на каменном берегу/поверхности и деревянных лестницах);
- запасные комплекты носков/футболок и т. д.;
- рюкзак/дорожная сумка (габаритные и хрупкие чемоданы нежелательны для туров частично экспедиционного характера);
- репелленты от комаров и мошек (в конце августа и сентябре не актуальны).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где можно остановиться в Якутске и Магадане?
Проживание в Якутске и Магадане не входит в стоимость тура.
Какие гостиницы можно выбрать для проживания в Якутске:
1. Гостиницы в центре Якутска (около пл. Ленина):
- Тыгын Дархан, 4*.
Цена: выше средней.
Расположение: у самого Старого города с рестораном «Махтал» и Надвратной башни Якутского острога; в соседних зданиях расположены Сокровищница Якутии и ресторан «Река-Озеро-Лес»; рядом Национальный художественный музей и Собор Преображения Господня.
- AZIMUT Отель Якутск 4*
Цена: высокая.
Расположение: на проспекте Ленина, в 2-3 минутах от одноименной площади, в 5-8 минутах от Старого города.
- Алаас, бутик-отель (национальный колорит).
Цена: ниже средней.
Расположение: на углу площади Ленина, рядом с ТЦ «Туймаада», офисным зданием «Сургутнефтегаза».
- Хостел (оплата за койко-места).
2. Гостиницы в 15 минутах от пл. Ленина:
- Гостиница «Лена» 3*
Цена: средняя и ниже средней.
В здании находятся два ресторана, в том числе «Аврора».
Расположение: на проспекте Ленина рядом с площадью Орджоникидзе, в 10 минутах Краеведческого музея им. Ем. Ярославского и Дом-музей истории политической ссылки в Якутии.
- Гостиница «Стерх» 3* (соседнее здание с «Леной»).
Цена: средняя.
Три этажа, без лифта. C кафе «Да Винчи».
3. Гостиницы в 20 минутах от пл. Ленина:
- «Соната» 3*
Цена: средняя, ниже средней, эконом.
Ремонт свежий.
Дополнительно есть хостел, где оплата за койко-места.
- Bed & Breakfast Bravo!
Цена: эконом.
На последнем этаже многоквартирного дома с лифтом. С хорошим видом на город. Комнаты просторные. Завтраки вкусные. Популярен среди зарубежных гостей.
4. Гостиница напротив аэропорта «Якутск»:
- Гостиница «Лайнер».
Цена: средняя.
Ремонт относительно новый.
В Магадане можно разместиться в гостинице «Магадан».
Есть ли ограничения для участия в туре?
Перед отправлением в тур оцените, сможете ли вы долго находиться в машине (с 08:00 до ±21:00) и есть ли противопоказания от врачей (спина, колени). У некоторых из-за микровибраций сильно болят плечи.
На каком транспорте осуществляются передвижения по маршруту?
В туре планируется использовать преимущественно внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Prado и Mitsubishi Pajero.
Возможны ли изменения в программе?
Фактический график движения зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.
Заезд в сторону Оймякона и Томтора возможен при благоприятных погодных условиях. В первой половине июня и в начале августа в Оймяконском районе возможны затяжные проливные дожди, подъем уровня воды в горных реках и частичное размытие грунтового покрытия Старо-Колымской дороги на участке Кюбюме – Томтор. В связи с этим заезд в Оймякон/Томтор может быть заменен на 1 полный день пешей экскурсии к останцам в районе Усть-Неры.
На какую погоду стоит ориентироваться?
В Якутии и на Колыме погода ощущается как осень по западным меркам.