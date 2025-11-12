Мои заказы

Якутск - Оймякон - Магадан. Автоэкспедиция по Колымской трассе

Якутск - Оймякон - Магадан
Приглашаем вас совершить удивительное автопутешествие по Колымской трассе.

Этот тур — настоящая приключенческая экспедиция, в ходе которой вы откроете для себя не только красоту сурового севера, но и его уникальную культуру.

Программа
читать дальше

начинается с увлекательной поездки из Якутска в Хандыгу и продолжится через Томтор, Оймякон, Усть-Нера, Сусуман до Магадана.

Каждый день вам будут открываться новые горизонты, начиная с посещения музея истории ГУЛАГа и заканчивая завораживающими видами на побережье Охотского моря.

Вариант этого тура из Магадана в Якутск доступен по ссылке https://bolshayastrana.com/yakutiya/magadan-ojmyakon-yakutsk-372858

Якутск - Оймякон - Магадан. Автоэкспедиция по Колымской трассеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Якутск - Оймякон - Магадан. Автоэкспедиция по Колымской трассеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Якутск - Оймякон - Магадан. Автоэкспедиция по Колымской трассеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
11
июл1
авг15
авг5
сен

Программа тура по дням

1 день

Якутск - Черкех - Хандыга

Проезд до Хандыги (±435 км).

Отъезд от гостиницы в 09:00.

Переправа на транспортном пароме через реку Лена от местности Даркылах до Нижнего Бестяха (15 км).

Закупка снеков/напитков в Нижнем Бестяхе (за свой счет).

Проезд до реки Алдан с остановками по маршруту, в том числе для посещения историко-архитектурного музейного комплекса под открытым небом в с. Черкех и для обеда у придорожного кафе (оплата на месте).

Вечером на закате – переправа через реку Алдан.

Прибытие в п. Хандыгу.

Время для ужина в кафе (не включено).

Отдых.

Якутск - Черкех - ХандыгаЯкутск - Черкех - Хандыга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Хандыга - Теплый ключ - Томтор

Проезд до Томтора (±475 км).

Отъезд от места ночевки в 08:00.

Время для завтрака в кафе-ресторане в Хандыге.

Проезд до п. Теплый ключ (70 км).

Посещение Музея истории ГУЛАГа.

Проезд до Томтора через горные массивы хребтов Сетте-Дабан, Скалистый и Сунтар-Хаята и по Оймяконскому нагорью с остановками на перевалах, границе Томпонского и Оймяконского районов, у придорожного кафе в Кюбюме.

На старой Колымской трассе по дороге в Томтор проезды вброд через горные реки, по мостам, построенным узниками ГУЛАГов, осмотр старых дорожных знаков и т. д.

Приезд в Томтор вечером.

Хандыга - Теплый ключ - ТомторХандыга - Теплый ключ - ТомторХандыга - Теплый ключ - ТомторХандыга - Теплый ключ - Томтор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Томтор - Оймякон - Усть-Нера

Утром посещение штольни «Резиденция Чысхаана, Хранителя Холода» (Чысхаан — якутский сказочный персонаж) с ледовыми фигурами и гигантскими кристаллами на стенах и потолке.

Проезд до Оймякона (±45 км), если река Индигирка не выйдет из берегов.

Посещение стелы «Оймякон – Полюс холода» в Оймяконе.

Проезд до Усть-Неры (435 км) с остановкой на ужин у кафе «Куба» в Кюбюме (не включено) и на вершине Олчанского перевала.

Приезд в Усть-Неру поздно вечером/ночью.

Время для ужина в кафе (оплата на месте).

Отдых.

Томтор - Оймякон - Усть-НераТомтор - Оймякон - Усть-НераТомтор - Оймякон - Усть-НераТомтор - Оймякон - Усть-НераТомтор - Оймякон - Усть-Нера
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Усть-Нера - Кадыкчан - Сусуман

Проезд до Сусумана (390 км).

Время для завтрака в кафе.

Проезд до Сусумана с остановками у метеостанции на границе Якутии и Магаданской области, п. Озерное, с заездом в город-призрак шахтеров Кадыкчан.

Приезд в Сусуман вечером.

Время для ужина в кафе-баре (оплата на месте).

Отдых.

Усть-Нера - Кадыкчан - СусуманУсть-Нера - Кадыкчан - СусуманУсть-Нера - Кадыкчан - Сусуман
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Сусуман - Ягодное - Палатка - Магадан

Утром время для завтрака в кафе-баре.

Осмотр Сусумана, в том числе знаменитой инсталляции – носовой части самолета как пристрой к зданию юного техника.

В этот день проезд до Магадана возможен по одному из двух вариантов:

Вариант №1. По основной Колымской автодороге (630 км) через перевал Бурхала, п. Ягодное (с посещением частного музея «История Колымы»), п. Дебин с единственным мостом через реку Колыма, и с остановкой на обед в кафе в Лазурном.

Вариант №2. По Тенькинской дороге (600 км) с живописными горными серпантинами, через Усть-Омчуг.

В обоих случаях делаем заезд в Палатку, крупнейший город фонтанов в России.

Прибытие в Магадан поздно вечером.

Время для ужина в ресторане (оплата на месте).

Отдых.

Сусуман - Ягодное - Палатка - МагаданСусуман - Ягодное - Палатка - МагаданСусуман - Ягодное - Палатка - МагаданСусуман - Ягодное - Палатка - Магадан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Магадан и бухты Охотского моря

Полный день в Магадане.

Поездка на побережье Охотского моря в сторону п. Ола.

Время для обеда в кафе.

Обзорная экскурсия по Магадану (на авто) с посещением памятника Мамонту, бухты Нагаева, бухты Гертнера, «Маски скорби» и Рыбного рынка.

Время для ужина в ресторане (оплата на месте).

Отдых.

Магадан и бухты Охотского моря
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отправление из Магадана

09:00 Выселение из гостиницы.

10:00 Посещение городского рынка, шоппинг, сувениры.

11:30 Групповой трансфер до аэропорта «Сокол» (около 50 км).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по маршруту.

Проживание в Якутске и Магадане не включено в стоимость.

Стоимость тура на 1 человека при покупке тура в период с 10 по 22 ноября 2025:

  • для группы 5 и более человек – по запросу;
  • для группы 4 человека – 160 000 руб. /чел.;
  • для группы 3 человека – 200 000 руб. /чел.;
  • для группы 2 человека – 285 000 руб. /чел.;
  • для группы из 1 человека – 540 000 руб. /чел.

Стоимость тура на 1 человека:

  • для 3 и более человек:
    • при бронировании до 31 декабря 2025 – 200 000 руб.;
    • при бронировании с 01 января 2026 – 227 000 руб.
  • для 2 человек – 320 000 руб.;
  • для 1 человека – 610 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница квартирного типа в Хандыге

1 ночь

Проживание в квартире с двухместным размещением, общей кухней, общей душевой и туалетной комнатой, без завтрака.

Гостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в Хандыге
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом в Томторе/Оймяконе

1 ночь

Размещение в гостевом доме с двух-трехместным размещением, общей кухней, ужином и завтраком.

Гостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/Оймяконе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница в Усть-Нере

1 ночь

Проживание в гостинице советского образца в номере с одно-двухместным размещением, туалетом и душем в номере, без завтрака.

Гостиница «Сусуманзолото»

1 ночь

Проживание в гостинице ГОК «Сусуманзолото».

Номер TWIN с туалетом и душем, без завтрака.

Гостиница «Сусуманзолото»Гостиница «Сусуманзолото»Гостиница «Сусуманзолото»Гостиница «Сусуманзолото»Гостиница «Сусуманзолото»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Авто с водителем-проводником для проезда по маршруту Якутск (гостиница/ы) - Хандыга - Оймякон - Усть-Нера - Сусуман - Ягодное - Магадан - Сокол (аэропорт) по программе
  • Паромные переправы через реки Лена и Алдан (в одну сторону)
  • Проживание в Хандыге, Томторе/Оймяконе, Усть-Нере, Сусумане
  • Входные билеты и активности по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Якутск и из Магадана
  • Проживание и питание в Якутске и Магадане
  • Трансфер от аэропорта до гостиницы в Якутске
  • Экскурсионное обслуживание в Якутске
  • Питание в придорожных кафе на маршруте (средний чек по ±950 руб. в Якутии и ±1200 руб. в Магаданской области)
  • Индивидуальный трансфер гостиница - аэропорт в Магадане
  • Личный страховой полис для путешествий
  • Другие услуги, не указанные в списке раздела «В стоимость включено»
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Г. Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке);
  • брюки закрытые (для нахождения на реках и открытой местности);
  • обувь удобную с нескользящей подошвой;
  • антимоскитные средства (актуально в июне и июле);
  • сим-карта от оператора мобильной связи МТС/Билайн/Мегафон для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из населенных пунктов. Tele2 и операторы интернет-провайдеров не работают в Якутии;
  • головной убор (на случай жарких дней, в дождь и т. д.);
  • головной убор с москитной сеткой (для долгого нахождения в лесу) (в конце августа и сентябре не актуален);
  • налобный фонарик (в темные ночи на всякий случай, необязательно) (в июне и начале июля белые ночи);
  • флисовый свитер;
  • пуховик-стограммовка (сыро, по вечерам/ночам у реки может быть +5,+6 С);
  • непромокаемая куртка с капюшоном или дождевик (на случай дождя или в поездках по рекам — при сильном ветре возможно намокание от брызг);
  • непромокаемые брюки;
  • кроссовки / ботинки треккинговые (иными словами, удобная обувь, чтобы не поскользнуться и не оступиться на каменном берегу/поверхности и деревянных лестницах);
  • запасные комплекты носков/футболок и т. д.;
  • рюкзак/дорожная сумка (габаритные и хрупкие чемоданы нежелательны для туров частично экспедиционного характера);
  • репелленты от комаров и мошек (в конце августа и сентябре не актуальны).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где можно остановиться в Якутске и Магадане?

Проживание в Якутске и Магадане не входит в стоимость тура.

Какие гостиницы можно выбрать для проживания в Якутске:

1. Гостиницы в центре Якутска (около пл. Ленина):

  • Тыгын Дархан, 4*.

Цена: выше средней.

Расположение: у самого Старого города с рестораном «Махтал» и Надвратной башни Якутского острога; в соседних зданиях расположены Сокровищница Якутии и ресторан «Река-Озеро-Лес»; рядом Национальный художественный музей и Собор Преображения Господня.

  • AZIMUT Отель Якутск 4*

Цена: высокая.

Расположение: на проспекте Ленина, в 2-3 минутах от одноименной площади, в 5-8 минутах от Старого города.

  • Алаас, бутик-отель (национальный колорит).

Цена: ниже средней.

Расположение: на углу площади Ленина, рядом с ТЦ «Туймаада», офисным зданием «Сургутнефтегаза».

  • Хостел (оплата за койко-места).

2. Гостиницы в 15 минутах от пл. Ленина:

  • Гостиница «Лена» 3*

Цена: средняя и ниже средней.

В здании находятся два ресторана, в том числе «Аврора».

Расположение: на проспекте Ленина рядом с площадью Орджоникидзе, в 10 минутах Краеведческого музея им. Ем. Ярославского и Дом-музей истории политической ссылки в Якутии.

  • Гостиница «Стерх» 3* (соседнее здание с «Леной»).

Цена: средняя.

Три этажа, без лифта. C кафе «Да Винчи».

3. Гостиницы в 20 минутах от пл. Ленина:

  • «Соната» 3*

Цена: средняя, ниже средней, эконом.

Ремонт свежий.

Дополнительно есть хостел, где оплата за койко-места.

  • Bed & Breakfast Bravo!

Цена: эконом.

На последнем этаже многоквартирного дома с лифтом. С хорошим видом на город. Комнаты просторные. Завтраки вкусные. Популярен среди зарубежных гостей.

4. Гостиница напротив аэропорта «Якутск»:

  • Гостиница «Лайнер».

Цена: средняя.

Ремонт относительно новый.

В Магадане можно разместиться в гостинице «Магадан».

Есть ли ограничения для участия в туре?

Перед отправлением в тур оцените, сможете ли вы долго находиться в машине (с 08:00 до ±21:00) и есть ли противопоказания от врачей (спина, колени). У некоторых из-за микровибраций сильно болят плечи.

На каком транспорте осуществляются передвижения по маршруту?

В туре планируется использовать преимущественно внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Prado и Mitsubishi Pajero.

Возможны ли изменения в программе?

Фактический график движения зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.

Заезд в сторону Оймякона и Томтора возможен при благоприятных погодных условиях. В первой половине июня и в начале августа в Оймяконском районе возможны затяжные проливные дожди, подъем уровня воды в горных реках и частичное размытие грунтового покрытия Старо-Колымской дороги на участке Кюбюме – Томтор. В связи с этим заезд в Оймякон/Томтор может быть заменен на 1 полный день пешей экскурсии к останцам в районе Усть-Неры.

На какую погоду стоит ориентироваться?

В Якутии и на Колыме погода ощущается как осень по западным меркам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры из Магадана

Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Начало: Якутск
21 дек в 10:00
2 янв в 10:00
243 000 ₽ за человека
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
9 дней
3 отзыва
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: Г. Якутск
4 фев в 10:00
19 мар в 10:00
от 270 000 ₽ за человека
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
11 дней
1 отзыв
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: Г. Якутск
2 фев в 10:00
17 мар в 10:00
от 290 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Магадане
Все туры из Магадана