Туры в городах Магаданской области
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Последние отзывы о турах по Магаданской области
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья27 февраля 2024Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ММарина27 февраля 2024Спасибо организатору за красивый тур
- ЕЕвгений26 февраля 2024Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло, но уютно! Окунулись в Индигирке при -50, посетили музеи, познакомились с лисами))). Спасибо за путешествие! Якутия и Колымский край бесподобные.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ЕЕкатерина17 января 2024Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.
- ООксана23 сентября 2023Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))
- ССевостьянова6 июля 2023Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
- ССветлана31 марта 2023От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.
- ММария2 октября 2022Очень продуманы вопросы логистики, перемещения на местности, безопасности. Шикарный коллектив! Красивые места! У меня нет ни единой претензии к организации, есть только огромная благодарность гиду - поездка получилась идеальной!