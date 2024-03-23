Авторские туры по Магаданской области

Туры в городах Магаданской области

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Магадан

Последние отзывы о турах по Магаданской области

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Колыма: озеро Джека Лондона и пик Абориген
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Спасибо организатору за красивый тур
    Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
    Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло, но уютно! Окунулись в Индигирке при -50, посетили музеи, познакомились с лисами))). Спасибо за путешествие! Якутия и Колымский край бесподобные.
    Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Колыма: озеро Джека Лондона и пик Абориген
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Колыма: озеро Джека Лондона и пик Абориген
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
    Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))
    Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))
  • С
    Севостьянова
    6 июля 2023
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
    Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный
  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
    От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.
    От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локацииОт поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации
  • М
    Мария
    2 октября 2022
    Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
    Очень продуманы вопросы логистики, перемещения на местности, безопасности. Шикарный коллектив! Красивые места! У меня нет ни единой претензии к организации, есть только огромная благодарность гиду - поездка получилась идеальной!
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