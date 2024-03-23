Н Наталья Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!

Н Наталья Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.

А Алла Колыма: озеро Джека Лондона и пик Абориген Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

М Марина Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе Спасибо организатору за красивый тур

Е Евгений Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло, но уютно! Окунулись в Индигирке при -50, посетили музеи, познакомились с лисами))). Спасибо за путешествие! Якутия и Колымский край бесподобные.

Д Дмитрий Колыма: озеро Джека Лондона и пик Абориген Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Колыма: озеро Джека Лондона и пик Абориген Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

Е Екатерина Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

О Оксана Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))

С Севостьянова Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.

С Светлана Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.