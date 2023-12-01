Башкирский йыйын: этнопрограмма в юрте на озере Банное

Индивидуальная экскурсия в Магнитогорске

Окунуться в атмосферу традиционной жизни кочевников - с чаепитием и активностями

Отправляемся в гости к башкирам. Но не в обычную квартиру и даже не дом, а в настоящую юрту.

Там вас ждёт этническое погружение: легенды и эпос, башкирские вкусности, знакомство с устройством юрты и бытом кочевников, фотосессия в национальных костюмах, народные игры и прогулка по лесу. Почувствуйте себя, словно на йыйыне — башкирском народном собрании!
Башкирский йыйын: этнопрограмма в юрте на озере Банное
Башкирский йыйын: этнопрограмма в юрте на озере Банное
Башкирский йыйын: этнопрограмма в юрте на озере Банное
Башкирский йыйын: этнопрограмма в юрте на озере Банное
Башкирский йыйын: этнопрограмма в юрте на озере Банное
Башкирский йыйын: этнопрограмма в юрте на озере Банное
Башкирский йыйын: этнопрограмма в юрте на озере Банное
Башкирский йыйын: этнопрограмма в юрте на озере Банное
Башкирский йыйын: этнопрограмма в юрте на озере Банное
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас в башкирскую юрту на берегу озера Банное (Якты-Куль). Здесь вы:

  • Окунётесь в атмосферу жизни кочевников и услышите местные легенды о красавице Агидель и её отце Иремеле, о злоключениях Аджахи и победах Урал-батыра
  • Узнаете секреты приготовления национального угощения: от истории создания до точного рецепта
  • Познакомитесь с устройством юрты, утварью, бытом
  • Поучаствуете в народных играх и прогуляетесь по лесным тропинкам вокруг юрты

Говорят, башкир может не поесть, а чай обязательно попьёт! И на нашем йыйыне будет ароматный башкирский чай вприкуску с мёдом, чак-чаком, талганом (десерт), а также медовуха или кумыс.

И конечно, устроим яркую фотосессию в национальных костюмах с музыкой!

Организационные детали

Из ближайших городов могу организовать трансфер. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у поворота на с. Кусимово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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