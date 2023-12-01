Отправляемся в гости к башкирам. Но не в обычную квартиру и даже не дом, а в настоящую юрту. Там вас ждёт этническое погружение: легенды и эпос, башкирские вкусности, знакомство с устройством юрты и бытом кочевников, фотосессия в национальных костюмах, народные игры и прогулка по лесу. Почувствуйте себя, словно на йыйыне — башкирском народном собрании!

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас в башкирскую юрту на берегу озера Банное (Якты-Куль). Здесь вы:

Окунётесь в атмосферу жизни кочевников и услышите местные легенды о красавице Агидель и её отце Иремеле, о злоключениях Аджахи и победах Урал-батыра

Узнаете секреты приготовления национального угощения: от истории создания до точного рецепта

Познакомитесь с устройством юрты, утварью, бытом

Поучаствуете в народных играх и прогуляетесь по лесным тропинкам вокруг юрты

Говорят, башкир может не поесть, а чай обязательно попьёт! И на нашем йыйыне будет ароматный башкирский чай вприкуску с мёдом, чак-чаком, талганом (десерт), а также медовуха или кумыс.

И конечно, устроим яркую фотосессию в национальных костюмах с музыкой!

Организационные детали

Из ближайших городов могу организовать трансфер. Детали уточняйте в переписке.