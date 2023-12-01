Окунуться в атмосферу традиционной жизни кочевников - с чаепитием и активностями
Отправляемся в гости к башкирам. Но не в обычную квартиру и даже не дом, а в настоящую юрту.
Там вас ждёт этническое погружение: легенды и эпос, башкирские вкусности, знакомство с устройством юрты и бытом кочевников, фотосессия в национальных костюмах, народные игры и прогулка по лесу. Почувствуйте себя, словно на йыйыне — башкирском народном собрании!
Там вас ждёт этническое погружение: легенды и эпос, башкирские вкусности, знакомство с устройством юрты и бытом кочевников, фотосессия в национальных костюмах, народные игры и прогулка по лесу. Почувствуйте себя, словно на йыйыне — башкирском народном собрании!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Приглашаю вас в башкирскую юрту на берегу озера Банное (Якты-Куль). Здесь вы:
- Окунётесь в атмосферу жизни кочевников и услышите местные легенды о красавице Агидель и её отце Иремеле, о злоключениях Аджахи и победах Урал-батыра
- Узнаете секреты приготовления национального угощения: от истории создания до точного рецепта
- Познакомитесь с устройством юрты, утварью, бытом
- Поучаствуете в народных играх и прогуляетесь по лесным тропинкам вокруг юрты
Говорят, башкир может не поесть, а чай обязательно попьёт! И на нашем йыйыне будет ароматный башкирский чай вприкуску с мёдом, чак-чаком, талганом (десерт), а также медовуха или кумыс.
И конечно, устроим яркую фотосессию в национальных костюмах с музыкой!
Организационные детали
Из ближайших городов могу организовать трансфер. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у поворота на с. Кусимово
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Магнитогорске
Провела экскурсии для 140 туристов
Гид, экскурсовод, участник проекта «Мастера гостеприимства», и организатор школы авторских экскурсий в Магнитогорске. Являюсь городским активистом, поэтому всегда экскурсия превращается в любопытное для пытливого взгляда туристов исследование территории. Город прячет много интереснейших артефактов, охватывая эпохи древнего мира и до истории СССР. Приоткрою секреты в самых интересных программах — обзорных и тематических. Организую поездки в Страну городов (Аркаим/Синташту), где раскрывается эпоха бронзового века — (заходим прям в заповедник!). А так же знакомлю с озёрами и горами Уральского хребта, где расположены современные горнолыжные центры. Объединяю край в одну сюжетную и историческую линию, показывая яркие природные и культурные достопримечательности. Могу вас встретить как в отеле Магнитогорска, так и в аэропорту. С нетерпением жду в гости в наш потрясающий край! До встречи!
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