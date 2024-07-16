Индивидуальные экскурсии в Магнитогорске с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Магнитогорске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Место встречи Европы и Азии - история освоения Южного Урала
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Место встречи Европы и Азии - история освоения Южного Урала
Начало: Площадь народных гуляний, куранты
Расписание: Любой день с 10:00 — 19:00
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Весь Магнитогорск за один день
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
Погрузиться в вехи истории и жизни города у горы Магнитной
4 авг в 10:00
5 авг в 09:30
9 750 за всё до 3 чел.
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
На машине
Джиппинг
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
Посетить самые интересные и живописные места в окрестностях Магнитогорска
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Место встречи Европы и Азии - история освоения Южного Урала
    Гид Екатерина, доброжелательная, знающая и любящая г. Магнитогорск. Легко, доступно и интересно даже для ребенка было рассказано про город.
  • Е
    Елена
    9 марта 2024
    Место встречи Европы и Азии - история освоения Южного Урала
    Огромное спасибо Екатерине за такую интересную экскурсию!!! Промышленный город Магнитогорск открылся для меня с другой стороны - великолепные постройки советских
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    времен, грамотное размещение промышленности и жилых районов, величественные памятники - всё вызывает восхищение и удивление. Всем, кто в первые в городе, советую эту экскурсия с прекрасным историком Екатериной!)

  • С
    Светлана
    26 сентября 2023
    Магнитогорск и его почти вековая история
    Всё очень понравилось. Большое спасибо.
  • Б
    Баева
    7 сентября 2023
    Место встречи Европы и Азии - история освоения Южного Урала
    В сентябре семьёй побывали с Екатериной на обзорной экскурсии. Если вы хотите узнать о городе не по шаблонному сценарию, то
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    вам к Екатерине. Катя рассказала нам о истории города, мы побывали в разных исторических районах города и видовых точках. Очень впечатлил памятник "Тыл -фронту", очень монументально, величественно. Очень рекомендуем Екатерину как экскурсовода, как человека любящего свой города, ценящего его прошлое и настоящее, амбассадора по внесению наследия Аркаима в историю России.

  • Е
    Елена
    9 августа 2023
    Магнитогорск и его почти вековая история
    Прекрасный экскурсовод Ольга показала город во всей своей красе. Ярко, образно, эмоционально, с большой любовью к Магнитогорску рассказала о его
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    истории, о людях, создававших город, показала архитектурные изюминки, посвятила в особенности архитектурных стилей города. Очень грамотно построенный маршрут экскурсии позволил открыть для себя город с неожиданных сторон. Спасибо, Ольга!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Магнитогорску в августе 2024
Сейчас в Магнитогорске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 9 750. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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