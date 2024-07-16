читать дальше вам к Екатерине. Катя рассказала нам о истории города, мы побывали в разных исторических районах города и видовых точках. Очень впечатлил памятник "Тыл -фронту", очень монументально, величественно. Очень рекомендуем Екатерину как экскурсовода, как человека любящего свой города, ценящего его прошлое и настоящее, амбассадора по внесению наследия Аркаима в историю России.

В сентябре семьёй побывали с Екатериной на обзорной экскурсии. Если вы хотите узнать о городе не по шаблонному сценарию, то