2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Место встречи Европы и Азии - история освоения Южного Урала
Начало: Площадь народных гуляний, куранты
Расписание: Любой день с 10:00 — 19:00
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
Погрузиться в вехи истории и жизни города у горы Магнитной
4 авг в 10:00
5 авг в 09:30
9 750₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
Посетить самые интересные и живописные места в окрестностях Магнитогорска
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 июля 2024Гид Екатерина, доброжелательная, знающая и любящая г. Магнитогорск. Легко, доступно и интересно даже для ребенка было рассказано про город.
- ЕЕлена9 марта 2024Огромное спасибо Екатерине за такую интересную экскурсию!!! Промышленный город Магнитогорск открылся для меня с другой стороны - великолепные постройки советских
- ССветлана26 сентября 2023Магнитогорск и его почти вековая историяВсё очень понравилось. Большое спасибо.
- ББаева7 сентября 2023В сентябре семьёй побывали с Екатериной на обзорной экскурсии. Если вы хотите узнать о городе не по шаблонному сценарию, то
- ЕЕлена9 августа 2023Магнитогорск и его почти вековая историяПрекрасный экскурсовод Ольга показала город во всей своей красе. Ярко, образно, эмоционально, с большой любовью к Магнитогорску рассказала о его
Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Магнитогорску в августе 2024
Сейчас в Магнитогорске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 9 750. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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