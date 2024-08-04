Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Магнитогорске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Весь Магнитогорск за один день Погрузиться в вехи истории и жизни города у горы Магнитной 9 750 ₽ за всё до 3 чел. 1.5 часа Мини-группа до 5 чел. Якты-куль или 7 секретов озера - о первых разработках на Южном Урале Начало: Кафе «Зеленая поляна» «Якты- куль или 7 секретов озера — это о башкирском этносе и первых разработках русских на Южном Урале 30 минут от аэропорта г Магнитогорск и вы оказываетесь среди горно- степных панорам уральского хребта Крытытау и огромного озера Банное» Расписание: Любой день, по договоренности 1 500 ₽ за человека На машине Джиппинг 5 часов Индивидуальная до 5 чел. Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах Посетить самые интересные и живописные места в окрестностях Магнитогорска «Форелевая ферма на горной речке» 7 000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Магнитогорска

Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «Природа и пейзажи»

Забронируйте экскурсию в Магнитогорске на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь