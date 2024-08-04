6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
Погрузиться в вехи истории и жизни города у горы Магнитной
4 авг в 10:00
5 авг в 09:30
9 750₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Якты-куль или 7 секретов озера - о первых разработках на Южном Урале
Начало: Кафе «Зеленая поляна»
«Якты- куль или 7 секретов озера — это о башкирском этносе и первых разработках русских на Южном Урале 30 минут от аэропорта г Магнитогорск и вы оказываетесь среди горно- степных панорам уральского хребта Крытытау и огромного озера Банное»
Расписание: Любой день, по договоренности
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
1 500₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
Посетить самые интересные и живописные места в окрестностях Магнитогорска
«Форелевая ферма на горной речке»
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «Природа и пейзажи»
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