1 день

Обзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного Урала

Прибытие в Челябинск.

Встреча в аэропорту в 14:00.

Переезд в Челябинск.

Обед.

Обзорная экскурсия по Челябинску.

Челябинск был основан в 1736 году как крепость на месте башкирской деревни Челяба, расположенной на геологической границе Урала и Сибири, на берегах реки Миасс.

Основателем крепости считается полковник А. И. Тевкелев.

Сегодня Челябинск считается столицей Южного Урала и крупнейшим промышленным центром страны.

Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала.

История музея началась в 1923 голу, когда в особняке братьев Яушевых открылся Музей местного края. С момента открытия и по сегодняшний день в музее велась непрерывная работа по созданию и сохранению экспозиций.

В 2006 году музей переехал в новое здание, которое спроектировал С. Ф. Якобюк. Возводилось оно на месте Челябинской крепости XVIII века и напоминает очертаниями стен оборонительное сооружение с башнями.

На сегодняшний день в фондах хранится около 300 тысяч экспонатов, рассказывающих о истории края, культуре, природе и археологических находках.

Размещение в отеле.