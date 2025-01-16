Челябинск - стальное сердце России

Приглашаем Вас в путешествие в Челябинскую область! Вы познакомитесь с геологией и минералами Урала, посетите 5 городов: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Касли, побываете на Магнитогорском Металлургическом комбинате и на
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оружейном предприятии, познакомитесь со знаменитым каслинским литьем и красивейшей природой региона.

За 4 дня путешествия Вы посетите самые интересные и значимые достопримечательности Челябинской области, а также познакомитесь с радушными жителями и развеете сложившийся стереотип о суровых жителях Челябинска.

4.33
3 отзыва
Челябинск - стальное сердце России
Челябинск - стальное сердце России
Челябинск - стальное сердце России
Ближайшие даты:
8
мая12
июн14
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного Урала

Прибытие в Челябинск.

Встреча в аэропорту в 14:00.

Переезд в Челябинск.

Обед.

Обзорная экскурсия по Челябинску.

Челябинск был основан в 1736 году как крепость на месте башкирской деревни Челяба, расположенной на геологической границе Урала и Сибири, на берегах реки Миасс.

Основателем крепости считается полковник А. И. Тевкелев.

Сегодня Челябинск считается столицей Южного Урала и крупнейшим промышленным центром страны.

Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала.

История музея началась в 1923 голу, когда в особняке братьев Яушевых открылся Музей местного края. С момента открытия и по сегодняшний день в музее велась непрерывная работа по созданию и сохранению экспозиций.

В 2006 году музей переехал в новое здание, которое спроектировал С. Ф. Якобюк. Возводилось оно на месте Челябинской крепости XVIII века и напоминает очертаниями стен оборонительное сооружение с башнями.

На сегодняшний день в фондах хранится около 300 тысяч экспонатов, рассказывающих о истории края, культуре, природе и археологических находках.

Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного УралаОбзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного УралаОбзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного УралаОбзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного Урала
2 день

Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. Знакомство с Магнитогорском

Ранний завтрак в отеле.

Переезд в Магнитогорск.

Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Зарождение «ММК» началось в 1925 году с проектирования завода в Свердловске, а позже было подтверждено, что запасы руды на горе Магнитной достигают 400 млн. тонн и в 1929 году «Магнитогорский завод» начал работу.

ММК – это предприятие черной металлургической отрасли в России, которое включает комплексы с полным производственным циклом. Сегодня на комбинате производят сырую сталь, железо, редкую белую жесть.

В ходе экскурсии вы посетите музей ММК, доменный цех и производство толстолистового проката.

ВНИМАНИЕ! На экскурсию допускаются лица старше 16 лет.

Обед металлурга.

Обзорная экскурсия по Магнитогорску.

В 1743 году на правом берегу реки Яик возникла крепость Магнитная в качестве оборонительной линии на границе с киргиз-кайсацкой степью, но все-таки датой рождения города местные жители считают 30 июня 1929 года, когда здесь начали строить огромный Магнитогорский металлургический комбинат и город.

Магнитогорск – это второй по численности населения город Челябинской области.

Многие считают его металлургической столицей России.

В Магнитогорске можно увидеть лепнину сталинского ампира, арки, барельефы, памятники, монументы и парковые зоны, а еще здесь есть памятник границе Европы и Азии, поскольку по реке Урал проводят границу между двумя частями света.

Возвращение в Челябинск.

Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. Знакомство с МагнитогорскомЭкскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. Знакомство с МагнитогорскомЭкскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. Знакомство с Магнитогорском
3 день

Миасс и Златоуст

Завтрак в отеле.

Переезд в Миасс.

Обзорная экскурсия по Миассу.

Город расположен на реке Миасс, у подножия Ильменских гор. Первое поселение возникло здесь в 1773 году, когда тульский купец И. И. Лугинин, основавший Златоустовский завод, получил разрешение на строительство на реке Миасс медеплавильного завода.

В XIX веке в окрестностях Миасса обнаружили множество золотых приисков, что способствовало экономическому развитию города. Здесь разрабатывалось 54 рудника и 23 золотые россыпи.

Сегодня город утопает в зелени Ильменского минералогического заповедника и имеет красивую деревянную архитектуру.

Частично Миасс расположен на берегах живописнейшего озера Тургояк, а недалеко от города располагаются горнолыжные курорты.

Экскурсия в музей автозавода «Урал».

Переезд в Златоуст.

Обед.

Экскурсия в музей «Арсенал» Златоустовской оружейной фабрики с мастер-классом.

Посещение Горного парка им. П. П. Бажова.

Конечно же в парке представлены скульптуры персонажей бажовских сказов: Огневушка-поскакушка, Хозяйка медной горы, Данила-мастер, Серебряное Копытце и другие.

Также на территории парка есть персонажи и других известных произведений: Змей-Горыныч, деревянная избушка Бабы Яги, колодец, лесной трон.

В летний период в парке работает фонтан, оформленный в виде книги.

На создание этих объектов ушло более 500 тонн камня из 8 карьеров.

Возвращение в Челябинск

Миасс и ЗлатоустМиасс и ЗлатоустМиасс и Златоуст
4 день

Касли

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд в Касли.

Экскурсия в музей Каслинского литья (Каслинский историко-художественный музей).

Каслинский музей является единственным в России специализированным музеем художественного литья. Именно здесь можно познакомиться с историей чугунолитейного производства.

В музее хранится уникальная коллекция чугунных отливок, которые были выполнены в XIX-XX вв. на каслинском заводе.

В экспозиции представлены лучшие образцы каслинского литья, которые были созданы по оригинальным моделям выдающихся русских и западноевропейских скульпторов.

Особое место в коллекции музея занимают чугунные миниатюры: цепочки для карманных часов и брелки.

Обзорная экскурсия по городу.

Обед.

Посещение Зимнего сада в ДК им. Захарова.

Переезд в аэропорт Челябинска к 17:00.

Рекомендованные вылеты после 19:00.

КаслиКаслиКасли

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Челябинска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное1-местное
28 90032 400

Действует скидка пенсионерам – 300 руб.

Варианты проживания

Отель «Малахит» 3

3 ночи

Конгресс-отель «Малахит» располагается в самом центре Челябинска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Из окон открывается живописный вид на набережную реки Миасс. Из услуг есть уличная парковка, бассейн, сауна.

В номерном фонде более 400 номеров, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и индивидуальная ванная со средствами личной гигиены. Улучшенные номера располагают гостиной зоной и гардеробной.

По утрам сервируются завтраки, которые зарядят хорошим настроением на весь день. Есть два ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. Доступен бар с большим выбором напитков.

До автовокзала можно дойти за 5 минут. Также вблизи есть Сад Камней, Государственный исторический музей Южного Урала, сквер Алое Поле.

Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле
  • Питание: завтраки во все дни тура
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Обзорная экскурсия по Челябинску
  • Обзорная экскурсия по Магнитогорску
  • Обзорная экскурсия по Миассу
  • Обзорная экскурсия по Касли
  • Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала
  • Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат
  • Экскурсия в музей автозавода «Урал»
  • Экскурсия в музей «Арсенал» Златоустовской оружейной фабрики с мастер-классом
  • Экскурсия в музей Каслинского литья (Каслинский историко-художественный музей)
  • Посещение Зимнего сада в ДК им. Захарова
  • Посещение Горного парка ИМ.П.П. Бажова
  • Входные билеты в музеи и промышленные предприятия
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Челябинска и обратно
  • Пакет питания (4 обеда) - 2500 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Челябинск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Действует скидка пенсионерам 300 рублей.

Рекомендованные рейсы
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

АЭРОФЛОТ: Санкт-Петербург - Челябинск SU6461 00:25 - 05:25.
Челябинск - Санкт-Петербург SU6466 22:55 - 00:15.

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:

АЭРОФЛОТ: Москва SVO - Челябинск SU1532 23:05 - 03:40.
Челябинск - Москва SVO SU1427 22:30 - 23:15.

Желающие могут прибывать в Челябинск на поезде 014У Москва Казанская - Челябинск 21:40 - 07:00.

Обратный поезд Челябинск - Москва Казанская (прямой) 013Е - 21:50 - 06:10.

Обратите внимание! Данный маршрут участвует в государственной программе субсидированных перевозок. Вы можете купить субсидированный билет со скидкой.

Уточните подробную информацию о субсидированных перевозках у наших менеджеров или на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах. В случае, если погодные условияна маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать объекты из программы.
  2. Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
16 янв 2025
Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
И
13 янв 2025
Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город, особенно в зимний период, стоит предупреждать туристов, что посещение данного объекта может вызвать проблемы у людей с недостаточной физической подготовкой, а также у людей старшего возраста. В самом Каменном городе вопросы безопасности находятся пока не на должном уровне.
М
12 янв 2025
Были удивлены, что принимающая сторона не местная, а из Санкт-Петербурга. При бронировании тура была заявлена одна гостиница, близко к самому центру. По факту оказалась гостиница Октябрьская, якобы 4 звезды и,
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в описании 1.5 км до центра. Однако, до ближайшей остановки трамвая идти минут 15 пешком, а до Плотинки 4 км!!! Еда так себе, не очень вкусная, а ресторан вечером работает только до 19.30, соответственно, ужинать надо идти в другое место. Наиболее приличное мы нашли в 20 минутах ходьбы. И, что было с нами впервые - номер не убрали ни разу, только выносили мусор и всё!
Программа, в принципе составлена неплохо. Но было два момента, которые хотелось вы отметить. Во-первых, центр "Царский". Его, в принципе можно и не включать в экскурсию, а ограничиться Ганиной Ямой, там интереснее, а экскурсии, получается, дублируют друг друга в один день. Его можно рекомендовать для самостоятельного посещения. Во-вторых - обед в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего. Хлеб, сахар и сметана были не оплачены, люди были удивлены и сильно возмущались. Столовая находится в промзоне, с живописым видом на разноцветный дым из труб завода, далеко от центра города, тратится время на переезды, а его можно было бы провести в музее или гуляя по новой набережной, что мы, к сожалению, не сделали.
В целом тур хороший, мы рекомендуем к посещению, но с исправлением всех указанных недостатков.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария! Спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями о нашем туре. Мы рады, что в целом вы оценили программу
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положительно, но нам очень жаль слышать о тех неудобствах, с которыми вы столкнулись.
Мы понимаем, что размещение в гостинице Октябрьская не соответствовало вашим ожиданиям, и приносим извинения за это. Ваши замечания мы обязательно передадим принимающей стороне.

Что касается экскурсии в центр "Царский", мы ценим вашу обратную связь и учтем ваши рекомендации для будущих групп. Мы стремимся сделать наши туры максимально интересными и комфортными для всех участников, и ваше мнение поможет нам в этом.

Спасибо, что рекомендуете наш тур, несмотря на указанные недостатки. Мы надеемся, что в будущем у вас будет возможность отправиться с нами снова и получить только положительные эмоции от путешествия!

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