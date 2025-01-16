Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного Урала
Прибытие в Челябинск.
Встреча в аэропорту в 14:00.
Переезд в Челябинск.
Обед.
Обзорная экскурсия по Челябинску.
Челябинск был основан в 1736 году как крепость на месте башкирской деревни Челяба, расположенной на геологической границе Урала и Сибири, на берегах реки Миасс.
Основателем крепости считается полковник А. И. Тевкелев.
Сегодня Челябинск считается столицей Южного Урала и крупнейшим промышленным центром страны.
Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала.
История музея началась в 1923 голу, когда в особняке братьев Яушевых открылся Музей местного края. С момента открытия и по сегодняшний день в музее велась непрерывная работа по созданию и сохранению экспозиций.
В 2006 году музей переехал в новое здание, которое спроектировал С. Ф. Якобюк. Возводилось оно на месте Челябинской крепости XVIII века и напоминает очертаниями стен оборонительное сооружение с башнями.
На сегодняшний день в фондах хранится около 300 тысяч экспонатов, рассказывающих о истории края, культуре, природе и археологических находках.
Размещение в отеле.
Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. Знакомство с Магнитогорском
Ранний завтрак в отеле.
Переезд в Магнитогорск.
Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).
Зарождение «ММК» началось в 1925 году с проектирования завода в Свердловске, а позже было подтверждено, что запасы руды на горе Магнитной достигают 400 млн. тонн и в 1929 году «Магнитогорский завод» начал работу.
ММК – это предприятие черной металлургической отрасли в России, которое включает комплексы с полным производственным циклом. Сегодня на комбинате производят сырую сталь, железо, редкую белую жесть.
В ходе экскурсии вы посетите музей ММК, доменный цех и производство толстолистового проката.
ВНИМАНИЕ! На экскурсию допускаются лица старше 16 лет.
Обед металлурга.
Обзорная экскурсия по Магнитогорску.
В 1743 году на правом берегу реки Яик возникла крепость Магнитная в качестве оборонительной линии на границе с киргиз-кайсацкой степью, но все-таки датой рождения города местные жители считают 30 июня 1929 года, когда здесь начали строить огромный Магнитогорский металлургический комбинат и город.
Магнитогорск – это второй по численности населения город Челябинской области.
Многие считают его металлургической столицей России.
В Магнитогорске можно увидеть лепнину сталинского ампира, арки, барельефы, памятники, монументы и парковые зоны, а еще здесь есть памятник границе Европы и Азии, поскольку по реке Урал проводят границу между двумя частями света.
Возвращение в Челябинск.
Миасс и Златоуст
Завтрак в отеле.
Переезд в Миасс.
Обзорная экскурсия по Миассу.
Город расположен на реке Миасс, у подножия Ильменских гор. Первое поселение возникло здесь в 1773 году, когда тульский купец И. И. Лугинин, основавший Златоустовский завод, получил разрешение на строительство на реке Миасс медеплавильного завода.
В XIX веке в окрестностях Миасса обнаружили множество золотых приисков, что способствовало экономическому развитию города. Здесь разрабатывалось 54 рудника и 23 золотые россыпи.
Сегодня город утопает в зелени Ильменского минералогического заповедника и имеет красивую деревянную архитектуру.
Частично Миасс расположен на берегах живописнейшего озера Тургояк, а недалеко от города располагаются горнолыжные курорты.
Экскурсия в музей автозавода «Урал».
Переезд в Златоуст.
Обед.
Экскурсия в музей «Арсенал» Златоустовской оружейной фабрики с мастер-классом.
Посещение Горного парка им. П. П. Бажова.
Конечно же в парке представлены скульптуры персонажей бажовских сказов: Огневушка-поскакушка, Хозяйка медной горы, Данила-мастер, Серебряное Копытце и другие.
Также на территории парка есть персонажи и других известных произведений: Змей-Горыныч, деревянная избушка Бабы Яги, колодец, лесной трон.
В летний период в парке работает фонтан, оформленный в виде книги.
На создание этих объектов ушло более 500 тонн камня из 8 карьеров.
Возвращение в Челябинск
Касли
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в Касли.
Экскурсия в музей Каслинского литья (Каслинский историко-художественный музей).
Каслинский музей является единственным в России специализированным музеем художественного литья. Именно здесь можно познакомиться с историей чугунолитейного производства.
В музее хранится уникальная коллекция чугунных отливок, которые были выполнены в XIX-XX вв. на каслинском заводе.
В экспозиции представлены лучшие образцы каслинского литья, которые были созданы по оригинальным моделям выдающихся русских и западноевропейских скульпторов.
Особое место в коллекции музея занимают чугунные миниатюры: цепочки для карманных часов и брелки.
Обзорная экскурсия по городу.
Обед.
Посещение Зимнего сада в ДК им. Захарова.
Переезд в аэропорт Челябинска к 17:00.
Рекомендованные вылеты после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Челябинска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|28 900
|32 400
Действует скидка пенсионерам – 300 руб.
Варианты проживания
Отель «Малахит» 3
Конгресс-отель «Малахит» располагается в самом центре Челябинска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Из окон открывается живописный вид на набережную реки Миасс. Из услуг есть уличная парковка, бассейн, сауна.
В номерном фонде более 400 номеров, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и индивидуальная ванная со средствами личной гигиены. Улучшенные номера располагают гостиной зоной и гардеробной.
По утрам сервируются завтраки, которые зарядят хорошим настроением на весь день. Есть два ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. Доступен бар с большим выбором напитков.
До автовокзала можно дойти за 5 минут. Также вблизи есть Сад Камней, Государственный исторический музей Южного Урала, сквер Алое Поле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт под рекомендованные рейсы
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Проживание в отеле
- Питание: завтраки во все дни тура
- Услуги гида-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Челябинску
- Обзорная экскурсия по Магнитогорску
- Обзорная экскурсия по Миассу
- Обзорная экскурсия по Касли
- Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала
- Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат
- Экскурсия в музей автозавода «Урал»
- Экскурсия в музей «Арсенал» Златоустовской оружейной фабрики с мастер-классом
- Экскурсия в музей Каслинского литья (Каслинский историко-художественный музей)
- Посещение Зимнего сада в ДК им. Захарова
- Посещение Горного парка ИМ.П.П. Бажова
- Входные билеты в музеи и промышленные предприятия
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Челябинска и обратно
- Пакет питания (4 обеда) - 2500 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Действует скидка пенсионерам 300 рублей.
Рекомендованные рейсы
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
АЭРОФЛОТ: Санкт-Петербург - Челябинск SU6461 00:25 - 05:25.
Челябинск - Санкт-Петербург SU6466 22:55 - 00:15.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:
АЭРОФЛОТ: Москва SVO - Челябинск SU1532 23:05 - 03:40.
Челябинск - Москва SVO SU1427 22:30 - 23:15.
Желающие могут прибывать в Челябинск на поезде 014У Москва Казанская - Челябинск 21:40 - 07:00.
Обратный поезд Челябинск - Москва Казанская (прямой) 013Е - 21:50 - 06:10.
Обратите внимание! Данный маршрут участвует в государственной программе субсидированных перевозок. Вы можете купить субсидированный билет со скидкой.
Уточните подробную информацию о субсидированных перевозках у наших менеджеров или на сайте авиакомпании «Аэрофлот».
Что еще необходимо знать о туре?
- Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах. В случае, если погодные условияна маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать объекты из программы.
- Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок