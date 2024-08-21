2 день

Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Обзорная экскурсия по Магнитогорску

Завтрак.

Переезд в Магнитогорск.

Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Зарождение «ММК» началось в 1925 году с проектирования завода в Свердловске, а позже было подтверждено, что запасы руды на горе Магнитной достигают 400 млн. тонн и в 1929 году «Магнитогорский завод» начал работу.

В ходе экскурсии вы посетите музей ММК, доменный цех и производство толстолистового проката.

Обед металлурга.

Обзорная экскурсия по Магнитогорску.

В 1743 году на правом берегу реки Яик возникла крепость Магнитная в качестве оборонительной линии на границе с киргиз-кайсацкой степью, но все-таки датой рождения города местные жители считают 30 июня 1929 года, когда здесь начали строить огромный Магнитогорский металлургический комбинат и город.

Магнитогорск – это второй по численности населения город Челябинской области.

Многие считают его металлургической столицей России.

В Магнитогорске можно увидеть лепнину сталинского ампира, арки, барельефы, памятники, монументы и парковые зоны, а еще здесь есть памятник границе Европы и Азии, поскольку по реке Урал проводят границу между двумя частями света.

Возвращение в Челябинск.