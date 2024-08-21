Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима

Челябинск - стальное сердце России
Познавательный тур в Челябинскую область, в котором Вы узнаете интересные особенности уральских минералов и промышленности и посетите 5 городов: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Касли.

Магнитогорский Металлургический комбинат, необычные музеи и одно из оружейных предприятий области откроют перед Вами свои двери. А еще Вас ждут живописные просторы Южного Урала.
5
3 отзыва
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного Урала

Прибытие в Челябинск.

Встреча в аэропорту прибывающих из Москвы в 04:00.

Встреча в аэропорту прибывающих из Санкт-Петербурга в 06:00.

Трансфер в отель.

Раннее размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Челябинску.

Челябинск был основан в 1736 году как крепость на месте башкирской деревни Челяба, расположенной на геологической границе Урала и Сибири на берегу реки Миасс.

Основателем крепости считается полковник А. И. Тевкелев.

Сегодня Челябинск считается столицей Южного Урала и крупнейшим промышленным центром страны.

Государственный исторический музей Южного Урала.

С момента открытия и по сегодняшний день в музее велась непрерывная работа по созданию и сохранению экспозиций.

На сегодняшний день в фондах хранится около 300 тысяч экспонатов, рассказывающих об истории края, культуре, природе и археологических находках.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного УралаОбзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного УралаОбзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного УралаОбзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного Урала
2 день

Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Обзорная экскурсия по Магнитогорску

Завтрак.

Переезд в Магнитогорск.

Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Зарождение «ММК» началось в 1925 году с проектирования завода в Свердловске, а позже было подтверждено, что запасы руды на горе Магнитной достигают 400 млн. тонн и в 1929 году «Магнитогорский завод» начал работу.

В ходе экскурсии вы посетите музей ММК, доменный цех и производство толстолистового проката.

Обед металлурга.

Обзорная экскурсия по Магнитогорску.

В 1743 году на правом берегу реки Яик возникла крепость Магнитная в качестве оборонительной линии на границе с киргиз-кайсацкой степью, но все-таки датой рождения города местные жители считают 30 июня 1929 года, когда здесь начали строить огромный Магнитогорский металлургический комбинат и город.

Магнитогорск – это второй по численности населения город Челябинской области.

Многие считают его металлургической столицей России.

В Магнитогорске можно увидеть лепнину сталинского ампира, арки, барельефы, памятники, монументы и парковые зоны, а еще здесь есть памятник границе Европы и Азии, поскольку по реке Урал проводят границу между двумя частями света.

Возвращение в Челябинск.

Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Обзорная экскурсия по МагнитогорскуЭкскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Обзорная экскурсия по МагнитогорскуЭкскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Обзорная экскурсия по МагнитогорскуЭкскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Обзорная экскурсия по Магнитогорску
3 день

Музей каслинского литья, Дом-музей А.В. Чиркина

Завтрак в отеле.

Переезд в Касли.

Экскурсия в Музей каслинского литья.

Каслинский музей является единственным в России специализированным музеем художественного литья.

В музее хранится уникальная коллекция чугунных отливок, которые были выполнены в XIX-XX вв. на каслинском заводе.

В экспозиции представлены лучшие образцы каслинского литья, которые были созданы по оригинальным моделям выдающихся русских и западноевропейских скульпторов.

Особое место в коллекции музея занимают чугунные миниатюры: цепочки для карманных часов и брелоки.

Экскурсия в Дом-музей А. В. Чиркина.

Обед.

Возвращение в Челябинск.

Музей каслинского литья, Дом-музей А.В. ЧиркинаМузей каслинского литья, Дом-музей А.В. Чиркина
4 день

Златоуст и Миасс

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд в Златоуст.

Производственная экскурсия на Оружейную слободу «АиРовка».

Компания «АиР» является производителем клинкового оружия, дамасской стали и ножей.

Предприятие было образовано в 1999 году в городе Златоусте.

Здесь сочетаются современные технологии и ручной труд оружейников, кузнецов и художников.

Вы познакомитесь с полным циклом ножевого производства, посетите кузницу дамасских сталей, выставочный зал с лучшими работами мастеров и фирменный зал.

Посещение Горного парка им. П. П. Бажова.

Конечно же в парке представлены скульптуры персонажей бажовских сказов.

Также на территории парка есть персонажи и других известных произведений.

Посещение Башни-колокольни с часовней Ионна Златоуста.

Башня была возведена в кратчайшие сроки и в 2006 году была открыта для посетителей накануне 1600-летия прославления Святителя Иоанна Златоуста.

Общая высота башни – 53,4 метра, а на высоте 36,5 метров находится смотровая площадка, откуда открываются панорамные виды на город, Таганай и гору Косотур.

Обед.

Переезд в Миасс.

Обзорная экскурсия по Миассу.

Частично Миасс расположен на берегах живописнейшего озера Тургояк.

Недалеко от города располагаются горнолыжные курорты.

Экскурсия в Естественно-научный музей Ильменского заповедника.

Сегодня в фондах музея хранятся более 25 000 экспонатов.

В зале минералогии месторождений выставлено более 700 образцов из разных типов месторождений.

Здесь так же можно увидеть срезы пейзажной уральской яшмы, фиолетовые аметисты, голубые топазы и минералы изумрудных копей Урала.

В Ильменском зале можно увидеть минералы Ильменских гор и образцы горных пород.

Биологический зал дает представление о животном и растительном мире заповедника.

Переезд в аэропорт к 19:30.

Златоуст и МиассЗлатоуст и МиассЗлатоуст и МиассЗлатоуст и Миасс

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Челябинска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное1-местное
28 50033 000

Действует скидка пенсионерам – 300 руб.

Варианты проживания

Отель «Малахит» 3

3 ночи

Конгресс-отель «Малахит» располагается в самом центре Челябинска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Из окон открывается живописный вид на набережную реки Миасс. Из услуг есть уличная парковка, бассейн, сауна.

В номерном фонде более 400 номеров, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и индивидуальная ванная со средствами личной гигиены. Улучшенные номера располагают гостиной зоной и гардеробной.

По утрам сервируются завтраки, которые зарядят хорошим настроением на весь день. Есть два ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. Доступен бар с большим выбором напитков.

До автовокзала можно дойти за 5 минут. Также вблизи есть Сад Камней, Государственный исторический музей Южного Урала, сквер Алое Поле.

Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3Отель «Малахит» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле
  • Раннее размещение
  • Питание: завтраки во все дни тура, 3 обеда
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Челябинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Челябинск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Действует скидка пенсионерам 300 рублей.

Рекомендованные рейсы
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

АЭРОФЛОТ: Санкт-Петербург - Челябинск SU6461 00:25 - 05:25.
Челябинск - Санкт-Петербург SU6466 22:55 - 00:15.

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:

АЭРОФЛОТ: Москва SVO - Челябинск SU1532 23:05 - 03:40.
Челябинск - Москва SVO SU1427 22:30 - 23:15.

Желающие могут прибывать в Челябинск на поезде 014У Москва Казанская - Челябинск 21:40 - 07:00.

Обратный поезд Челябинск - Москва Казанская (прямой) 013Е - 21:50 - 06:10.

Обратите внимание! Данный маршрут участвует в государственной программе субсидированных перевозок. Вы можете купить субсидированный билет со скидкой.

Уточните подробную информацию о субсидированных перевозках у наших менеджеров или на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
21 авг 2024
Первый раз ездила с "Большой Страной", понравилась чёткая организация, полная информация по туру. Всегда были на связи, это важно.
С учётом того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!
И
14 авг 2024
Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!
Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!
Е
13 авг 2024
Высокое качество!
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