Магнитогорский Металлургический комбинат, необычные музеи и одно из оружейных предприятий области откроют перед Вами свои двери. А еще Вас ждут живописные просторы Южного Урала.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Челябинску. Государственный исторический музей Южного Урала
Прибытие в Челябинск.
Встреча в аэропорту прибывающих из Москвы в 04:00.
Встреча в аэропорту прибывающих из Санкт-Петербурга в 06:00.
Трансфер в отель.
Раннее размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Челябинску.
Челябинск был основан в 1736 году как крепость на месте башкирской деревни Челяба, расположенной на геологической границе Урала и Сибири на берегу реки Миасс.
Основателем крепости считается полковник А. И. Тевкелев.
Сегодня Челябинск считается столицей Южного Урала и крупнейшим промышленным центром страны.
Государственный исторический музей Южного Урала.
С момента открытия и по сегодняшний день в музее велась непрерывная работа по созданию и сохранению экспозиций.
На сегодняшний день в фондах хранится около 300 тысяч экспонатов, рассказывающих об истории края, культуре, природе и археологических находках.
Свободное время.
Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Обзорная экскурсия по Магнитогорску
Завтрак.
Переезд в Магнитогорск.
Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).
Зарождение «ММК» началось в 1925 году с проектирования завода в Свердловске, а позже было подтверждено, что запасы руды на горе Магнитной достигают 400 млн. тонн и в 1929 году «Магнитогорский завод» начал работу.
В ходе экскурсии вы посетите музей ММК, доменный цех и производство толстолистового проката.
Обед металлурга.
Обзорная экскурсия по Магнитогорску.
В 1743 году на правом берегу реки Яик возникла крепость Магнитная в качестве оборонительной линии на границе с киргиз-кайсацкой степью, но все-таки датой рождения города местные жители считают 30 июня 1929 года, когда здесь начали строить огромный Магнитогорский металлургический комбинат и город.
Магнитогорск – это второй по численности населения город Челябинской области.
Многие считают его металлургической столицей России.
В Магнитогорске можно увидеть лепнину сталинского ампира, арки, барельефы, памятники, монументы и парковые зоны, а еще здесь есть памятник границе Европы и Азии, поскольку по реке Урал проводят границу между двумя частями света.
Возвращение в Челябинск.
Музей каслинского литья, Дом-музей А.В. Чиркина
Завтрак в отеле.
Переезд в Касли.
Экскурсия в Музей каслинского литья.
Каслинский музей является единственным в России специализированным музеем художественного литья.
В музее хранится уникальная коллекция чугунных отливок, которые были выполнены в XIX-XX вв. на каслинском заводе.
В экспозиции представлены лучшие образцы каслинского литья, которые были созданы по оригинальным моделям выдающихся русских и западноевропейских скульпторов.
Особое место в коллекции музея занимают чугунные миниатюры: цепочки для карманных часов и брелоки.
Экскурсия в Дом-музей А. В. Чиркина.
Обед.
Возвращение в Челябинск.
Златоуст и Миасс
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в Златоуст.
Производственная экскурсия на Оружейную слободу «АиРовка».
Компания «АиР» является производителем клинкового оружия, дамасской стали и ножей.
Предприятие было образовано в 1999 году в городе Златоусте.
Здесь сочетаются современные технологии и ручной труд оружейников, кузнецов и художников.
Вы познакомитесь с полным циклом ножевого производства, посетите кузницу дамасских сталей, выставочный зал с лучшими работами мастеров и фирменный зал.
Посещение Горного парка им. П. П. Бажова.
Конечно же в парке представлены скульптуры персонажей бажовских сказов.
Также на территории парка есть персонажи и других известных произведений.
Посещение Башни-колокольни с часовней Ионна Златоуста.
Башня была возведена в кратчайшие сроки и в 2006 году была открыта для посетителей накануне 1600-летия прославления Святителя Иоанна Златоуста.
Общая высота башни – 53,4 метра, а на высоте 36,5 метров находится смотровая площадка, откуда открываются панорамные виды на город, Таганай и гору Косотур.
Обед.
Переезд в Миасс.
Обзорная экскурсия по Миассу.
Частично Миасс расположен на берегах живописнейшего озера Тургояк.
Недалеко от города располагаются горнолыжные курорты.
Экскурсия в Естественно-научный музей Ильменского заповедника.
Сегодня в фондах музея хранятся более 25 000 экспонатов.
В зале минералогии месторождений выставлено более 700 образцов из разных типов месторождений.
Здесь так же можно увидеть срезы пейзажной уральской яшмы, фиолетовые аметисты, голубые топазы и минералы изумрудных копей Урала.
В Ильменском зале можно увидеть минералы Ильменских гор и образцы горных пород.
Биологический зал дает представление о животном и растительном мире заповедника.
Переезд в аэропорт к 19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Челябинска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|28 500
|33 000
Действует скидка пенсионерам – 300 руб.
Варианты проживания
Отель «Малахит» 3
Конгресс-отель «Малахит» располагается в самом центре Челябинска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Из окон открывается живописный вид на набережную реки Миасс. Из услуг есть уличная парковка, бассейн, сауна.
В номерном фонде более 400 номеров, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и индивидуальная ванная со средствами личной гигиены. Улучшенные номера располагают гостиной зоной и гардеробной.
По утрам сервируются завтраки, которые зарядят хорошим настроением на весь день. Есть два ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. Доступен бар с большим выбором напитков.
До автовокзала можно дойти за 5 минут. Также вблизи есть Сад Камней, Государственный исторический музей Южного Урала, сквер Алое Поле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Проживание в отеле
- Раннее размещение
- Питание: завтраки во все дни тура, 3 обеда
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Челябинска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Действует скидка пенсионерам 300 рублей.
Рекомендованные рейсы
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
АЭРОФЛОТ: Санкт-Петербург - Челябинск SU6461 00:25 - 05:25.
Челябинск - Санкт-Петербург SU6466 22:55 - 00:15.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:
АЭРОФЛОТ: Москва SVO - Челябинск SU1532 23:05 - 03:40.
Челябинск - Москва SVO SU1427 22:30 - 23:15.
Желающие могут прибывать в Челябинск на поезде 014У Москва Казанская - Челябинск 21:40 - 07:00.
Обратный поезд Челябинск - Москва Казанская (прямой) 013Е - 21:50 - 06:10.
Обратите внимание! Данный маршрут участвует в государственной программе субсидированных перевозок. Вы можете купить субсидированный билет со скидкой.
Уточните подробную информацию о субсидированных перевозках у наших менеджеров или на сайте авиакомпании «Аэрофлот».
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Отзывы и рейтинг
С учётом того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!