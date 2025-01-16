Туры на автобусе в Магнитогорске

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Магнитогорске, цены от 28 500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Челябинск - стальное сердце России
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Челябинск - стальное сердце России
Начало: Челябинск
8 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 28 900 ₽ за человека
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
Начало: Челябинск
2 янв в 10:00
от 28 500 ₽ за человека
Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии с сентября по март
Пешая
На автобусе
4 дня
Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии с сентября по март
Начало: Челябинская область, Магнитогорск
Завтра в 10:00
11 сен в 10:00
от 56 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Некрасова
    16 января 2025
    Челябинск - стальное сердце России
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными
  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Челябинск - стальное сердце России
    Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город,
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    особенно в зимний период, стоит предупреждать туристов, что посещение данного объекта может вызвать проблемы у людей с недостаточной физической подготовкой, а также у людей старшего возраста. В самом Каменном городе вопросы безопасности находятся пока не на должном уровне.

  • М
    Мария
    12 января 2025
    Челябинск - стальное сердце России
    Были удивлены, что принимающая сторона не местная, а из Санкт-Петербурга. При бронировании тура была заявлена одна гостиница, близко к самому
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    центру. По факту оказалась гостиница Октябрьская, якобы 4 звезды и, в описании 1.5 км до центра. Однако, до ближайшей остановки трамвая идти минут 15 пешком, а до Плотинки 4 км!!! Еда так себе, не очень вкусная, а ресторан вечером работает только до 19.30, соответственно, ужинать надо идти в другое место. Наиболее приличное мы нашли в 20 минутах ходьбы. И, что было с нами впервые - номер не убрали ни разу, только выносили мусор и всё! Программа, в принципе составлена неплохо. Но было два момента, которые хотелось вы отметить. Во-первых, центр "Царский". Его, в принципе можно и не включать в экскурсию, а ограничиться Ганиной Ямой, там интереснее, а экскурсии, получается, дублируют друг друга в один день. Его можно рекомендовать для самостоятельного посещения. Во-вторых - обед в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего. Хлеб, сахар и сметана были не оплачены, люди были удивлены и сильно возмущались. Столовая находится в промзоне, с живописым видом на разноцветный дым из труб завода, далеко от центра города, тратится время на переезды, а его можно было бы провести в музее или гуляя по новой набережной, что мы, к сожалению, не сделали. В целом тур хороший, мы рекомендуем к посещению, но с исправлением всех указанных недостатков.

Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «На автобусе»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Челябинск - стальное сердце России
  2. Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
  3. Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии с сентября по март
Сколько стоит тур в Магнитогорске в марте 2025
Сейчас в Магнитогорске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 28 500 до 56 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
Забронируйте тур в Магнитогорске на 2025 год на автобусе, 6 ⭐ отзывов, цены от 28500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май