Челябинск - стальное сердце России
Начало: Челябинск
8 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 28 900 ₽ за человека
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
Начало: Челябинск
2 янв в 10:00
от 28 500 ₽ за человека
Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии с сентября по март
Начало: Челябинская область, Магнитогорск
Завтра в 10:00
11 сен в 10:00
от 56 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННекрасова16 января 2025Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
- ИИрина13 января 2025Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город,
- ММария12 января 2025Были удивлены, что принимающая сторона не местная, а из Санкт-Петербурга. При бронировании тура была заявлена одна гостиница, близко к самому
Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Магнитогорске в марте 2025
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