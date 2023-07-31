Что вас ожидает

Буйнакский перевал — мы доедем до вершины перевала, откуда открываются потрясающие виды. С одной стороны горы и луга, с другой — Махачкала и Каспийское море.

Гимринский тоннель — вы прокатитесь по самому длинному тоннелю в России протяжённостью 4300 метров. Выехав из него, мы попадём в совсем другой мир с горами и аулами.

Гимринская сторожевая башня — вы увидите место жестокого сражения горцев против царских войск. Именно здесь убили первого имама Дагестана Гази Мухаммада, также тяжелое ранение получил имам Шамиль.

Аул Гимры — мы посетим старинный аул с многовековой историей. Вы сможете понаблюдать в нём за повседневной жизнью горцев.

Ремесленный мастер-класс — в поселке гидростроителей Шамилькала живёт потомственный мастер унцукульской насечки металлом по дереву. Мы зайдём к нему в гости и раскроем секреты этого древнего ремесла. Вы сможете не просто понаблюдать за созданием удивительных орнаментов, но и поучаствовать в процессе!

Ирганайское водохранилище — вы увидите бирюзовое море среди гор. По желанию, по нему можно прокатится на катере, гидроцикле или сапе.

Организационные детали