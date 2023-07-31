Насладиться горными пейзажами, посетить древние сёла и зайти в гости к потомственному ремесленнику
Приглашаем в нетривиальное путешествие по Дагестану! Мы отправимся в Унцукульский район, знаменитый горной природой и свободолюбивым народом.
Полюбуемся бирюзовым Ирганайским водохранилищем, заедем в старинный аул Гимры и в посёлок Шамилькала, где живёт мастер насечки металлом по дереву. Он раскроет вам секреты этого древнего ремесла и покажет свои прекрасные работы.
Полюбуемся бирюзовым Ирганайским водохранилищем, заедем в старинный аул Гимры и в посёлок Шамилькала, где живёт мастер насечки металлом по дереву. Он раскроет вам секреты этого древнего ремесла и покажет свои прекрасные работы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Буйнакский перевал — мы доедем до вершины перевала, откуда открываются потрясающие виды. С одной стороны горы и луга, с другой — Махачкала и Каспийское море.
Гимринский тоннель — вы прокатитесь по самому длинному тоннелю в России протяжённостью 4300 метров. Выехав из него, мы попадём в совсем другой мир с горами и аулами.
Гимринская сторожевая башня — вы увидите место жестокого сражения горцев против царских войск. Именно здесь убили первого имама Дагестана Гази Мухаммада, также тяжелое ранение получил имам Шамиль.
Аул Гимры — мы посетим старинный аул с многовековой историей. Вы сможете понаблюдать в нём за повседневной жизнью горцев.
Ремесленный мастер-класс — в поселке гидростроителей Шамилькала живёт потомственный мастер унцукульской насечки металлом по дереву. Мы зайдём к нему в гости и раскроем секреты этого древнего ремесла. Вы сможете не просто понаблюдать за созданием удивительных орнаментов, но и поучаствовать в процессе!
Ирганайское водохранилище — вы увидите бирюзовое море среди гор. По желанию, по нему можно прокатится на катере, гидроцикле или сапе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- Транспорт и мастер-класс включены в стоимость.
- Дополнительные расходы (по желанию): еда, напитки и водные развлечения на водохранилище.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдула — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 33 туристов
Всех приветствую, друзья. Меня зовут Абдула, я живу в посёлке Дубки на краю знаменитого Сулакского каньона. Вырос, бегая по его окрестностям, то взбираясь вверх по крутым утёсам, то спускаясь вниз к кристально чистой реке! Год назад я прошёл переподготовку по направлению гид-экскурсовод и теперь с интересом и любовью готов познакомить вас с моей Родиной! Провожу экскурсии на комфортном минивэне Honda Elysion. Со мной в команде работают ещё два гида. Оба — коренные жители, прекрасно знающие местность.
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