Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс

Насладиться горными пейзажами, посетить древние сёла и зайти в гости к потомственному ремесленнику

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Приглашаем в нетривиальное путешествие по Дагестану! Мы отправимся в Унцукульский район, знаменитый горной природой и свободолюбивым народом.

Полюбуемся бирюзовым Ирганайским водохранилищем, заедем в старинный аул Гимры и в посёлок Шамилькала, где живёт мастер насечки металлом по дереву. Он раскроет вам секреты этого древнего ремесла и покажет свои прекрасные работы.
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Буйнакский перевал — мы доедем до вершины перевала, откуда открываются потрясающие виды. С одной стороны горы и луга, с другой — Махачкала и Каспийское море.
Гимринский тоннель — вы прокатитесь по самому длинному тоннелю в России протяжённостью 4300 метров. Выехав из него, мы попадём в совсем другой мир с горами и аулами.
Гимринская сторожевая башня — вы увидите место жестокого сражения горцев против царских войск. Именно здесь убили первого имама Дагестана Гази Мухаммада, также тяжелое ранение получил имам Шамиль.
Аул Гимры — мы посетим старинный аул с многовековой историей. Вы сможете понаблюдать в нём за повседневной жизнью горцев.
Ремесленный мастер-класс — в поселке гидростроителей Шамилькала живёт потомственный мастер унцукульской насечки металлом по дереву. Мы зайдём к нему в гости и раскроем секреты этого древнего ремесла. Вы сможете не просто понаблюдать за созданием удивительных орнаментов, но и поучаствовать в процессе!
Ирганайское водохранилище — вы увидите бирюзовое море среди гор. По желанию, по нему можно прокатится на катере, гидроцикле или сапе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
  • Транспорт и мастер-класс включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы (по желанию): еда, напитки и водные развлечения на водохранилище.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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