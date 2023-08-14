Подземный водопад, Чохские террасы и пейзажи самой живописной дороги Дагестана
Проедем через самый длинный тоннель в России, увидим 200-летнюю боевую башню, горные пейзажи, водохранилища и Салтинский водопад. Устроим обед в гостеприимном селе и побродим по аулу-призраку.
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Описание
Что вас ожидает
Наша конечная цель — аул-призрак Гамсутль. Дорога к нему займёт 4 часа. Они пройдут незаметно, потому что по пути будет столько интересных мест!
Наше путешествие начнётся в 8 утра. Мы проедем через самый длинный тоннель в России, после которого нас ждёт Гимринская оборонительная башня 1830 года. Поднимемся на неё, пофотографируемся. При желании выпьем тут кофе.
Едем к Ирганайскому водохранилищу. Задержимся у него на полчаса, потому что проехать мимо таких красивых видов будет настоящим преступлением.
Затем по пути остановимся у Гергебильской ГЭС и пройдёмся по мосту через водохранилище. Это первая гидроэлектростанция в Дагестане, благодаря которой в горах появился свет.
Дальше нас ждут Гунибская ГЭС и подземный водопад близ села Салта. Надо ли говорить, что это очередные безумно красивые места! И конечно, мы выделим полчаса на эти чудеса природы.
После вы сможете по достоинству оценить национальную кухню в одном из сёл Гунибского района. Здесь готовят божественно вкусно и только из натуральных продуктов.
После сытного и вкусного обеда по дороге мы встретим рукотворные террасы возле села Чох. Горцы ценили каждый клочок земли и строили их даже на голых склонах гор, чтобы выращивать зерновые культуры и садовые деревья.
Дальше нас ждёт таинственный Гамсутль. Сначала мы поедем к нему по бездорожью на джипе (2 км), а затем поднимемся на лошадях либо пешком. Общий путь займёт 4 км и около 40 минут. В самом ауле мы пройдёмся по улочкам, посетим дом последнего жителя.
В обратной дороге проведём около 3 часов. При желании по пути можно подняться к Гунибской крепости.
Обычно в машине мы с путешественниками слушаем национальную музыку, легко и непринуждённо разговариваем обо всём, что их интересует. Меня много спрашивают про Кавказскую войну, нашу культуру, традиции, местные блюда. Так что готовьте свои вопросы. Обязательно с удовольствием отвечу на всё.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Lada Vesta с кондиционером
- Дополнительные расходы: билеты в Салтинскую теснину — 100 руб. /чел., аренда резиновых сапог — 100 руб. /чел., обед — 500–600 руб. /чел., джиппинг — 100 руб. /чел., прокат лошадей — 1000 руб. /чел., сувениры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Выехали из Махачкалы, проехали длинный тоннель и сразу же после него открылись виды на горы!
По пути останавливались в наикрасивейших местах, словами не передать, это надо увидеть самому
Водопад действительно чудо, впечатлил, лучше идти в сапогах, которые выдают рядом в прокат.
Попали в небольшую непогоду, решили не идти к самому Гамсутлю, попросили замену, но впечатления вообще ничуть не хуже, совершили также небольшое восхождение.
Потрясающие места и виды!
Спасибо Шамилю за отличную экскурсию и интересные беседы, все было комфортно и круто, рекомендую!
В особенности хочу поблагодарить нашего гида Али. (Выше всех похвал). Очень пунктуальный, внимательный, отзывчивый, и просто прекрасный мужчина, по дороге в Гамсутль угостил вкуснейшими персиками. 🍑
Сегодня на подъем к Гамсутль полиция убрала джип и лошадей, Али предупредил, что подъем не легкий, но мы решили преодолеть. Помогал по дороге в Гамсутль и детками и мне. Все понравилось! Благодарим за экскурсию и за гостеприимство!!!
Пейзажи по пути завораживающие, локации топовые.
Водопад - класс, чудо природы - дикий поток воды с гор, все это в пещере. Для удобства лучше надевать рыбацкие сапоги, которые выдают тут же за символическую плату, это позволит беспрепятственно передвигаться, вода не очень теплая, а вот в сапогах комфортно.
Немного не повезло с погодой, когда уже прибыли к Гамсутлю - пошел дождь, но в целом это не испортило впечатлений, а даже добавило некоторую изюминку, так как получилось настоящее восхождение. Есть возможность подняться на лошадях.
Настраивайтесь на долгий подъем в гору.
Но останавливаешься на небольшой привал - и дух захватывает от красоты вокруг.
Перед тем, как отправиться на изучение аула сделали небольшой привал на чай, который гид любезно приготовил из родниковой воды и горных трав, собранных тут же на склонах.
Тишина, горы, травяной чай, зависшие на склонах гор облака - красота-то какая!
Далее красивые фото, потом изучили сам аул, постройки, дома, комнаты. Будьте аккуратны!
С Шамилем было комфортно, очень деликатный, интересный.
День удался!
Спасибо большое!