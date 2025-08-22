Экскурсия в аул-призрак Гамсутль - это не просто поездка, это
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🍽️ Вкусная национальная кухня
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🎶 Живая национальная музыка
- 🐎 Незабываемый джиппинг и прогулка на лошадях
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гимринская оборонительная башня
- Ирганайское водохранилище
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Гамсутль
Описание экскурсии
Наша конечная цель — аул-призрак Гамсутль. Дорога к нему займёт 4 часа. Они пройдут незаметно, потому что по пути будет столько интересных мест!
Наше путешествие начнётся в 8 утра. Мы проедем через самый длинный тоннель в России, после которого нас ждёт Гимринская оборонительная башня 1830 года. Поднимемся на неё, пофотографируемся. При желании выпьем тут кофе.
Едем к Ирганайскому водохранилищу. Задержимся у него на полчаса, потому что проехать мимо таких красивых видов будет настоящим преступлением.
Затем по пути остановимся у Гергебильской ГЭС и пройдёмся по мосту через водохранилище. Это первая гидроэлектростанция в Дагестане, благодаря которой в горах появился свет.
Дальше нас ждут Гунибская ГЭС и подземный водопад близ села Салта. Надо ли говорить, что это очередные безумно красивые места! И конечно, мы выделим полчаса на эти чудеса природы.
После вы сможете по достоинству оценить национальную кухню в одном из сёл Гунибского района. Здесь готовят божественно вкусно и только из натуральных продуктов.
После сытного и вкусного обеда по дороге мы встретим рукотворные террасы возле села Чох. Горцы ценили каждый клочок земли и строили их даже на голых склонах гор, чтобы выращивать зерновые культуры и садовые деревья.
Дальше нас ждёт таинственный Гамсутль. Сначала мы поедем к нему по бездорожью на джипе (2 км), а затем поднимемся на лошадях либо пешком. Общий путь займёт 4 км и около 40 минут. В самом ауле мы пройдёмся по улочкам, посетим дом последнего жителя.
В обратной дороге проведём около 3 часов. При желании по пути можно подняться к Гунибской крепости.
Обычно в машине мы с путешественниками слушаем национальную музыку, легко и непринуждённо разговариваем обо всём, что их интересует. Меня много спрашивают про Кавказскую войну, нашу культуру, традиции, местные блюда. Так что готовьте свои вопросы. Обязательно с удовольствием отвечу на всё.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Lada Vesta с кондиционером
- Дополнительные расходы: билеты в Салтинскую теснину — 100 руб. /чел., аренда резиновых сапог — 100 руб. /чел., обед — 500–600 руб. /чел., джиппинг — 100 руб. /чел., прокат лошадей — 1000 руб. /чел., сувениры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Асильдар живо рассказывал истории, делился интересными деталями, которые не найти в путеводителях.
Мы видели водохранилища сказочной
Али сумел сделать каждую остановку не просто точкой на карте, а важным моментом, который запоминается на всю жизнь.
Если