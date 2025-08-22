Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время комфортно путешествовать и наслаждаться видами. В апреле и октябре также можно отправиться в поездку, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться спокойствием и отсутствием туристов.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Дагестана, где вы сможете ощутить дух старины и прикоснуться к тайнам исчезнувших цивилизаций.Экскурсия в аул-призрак Гамсутль - это не просто поездка, это

погружение в историю и культуру аварцев. Вы увидите самый длинный тоннель в России, посетите Гимринскую оборонительную башню, насладитесь видами Ирганайского водохранилища и Гергебильской ГЭС. Откройте для себя подземный водопад близ села Салта и уникальные террасы возле села Чох. По пути вас ждёт обед с блюдами национальной кухни в гостеприимном селе Гунибского района. Завершится ваше путешествие прогулкой по аулу-призраку Гамсутль, где вы сможете увидеть дом последнего жителя и пройтись по заброшенным улочкам. Забронируйте эту экскурсию, чтобы ощутить дух приключений и открыть для себя неповторимый Дагестан

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наша конечная цель — аул-призрак Гамсутль. Дорога к нему займёт 4 часа. Они пройдут незаметно, потому что по пути будет столько интересных мест!

Наше путешествие начнётся в 8 утра. Мы проедем через самый длинный тоннель в России, после которого нас ждёт Гимринская оборонительная башня 1830 года. Поднимемся на неё, пофотографируемся. При желании выпьем тут кофе.

Едем к Ирганайскому водохранилищу. Задержимся у него на полчаса, потому что проехать мимо таких красивых видов будет настоящим преступлением.

Затем по пути остановимся у Гергебильской ГЭС и пройдёмся по мосту через водохранилище. Это первая гидроэлектростанция в Дагестане, благодаря которой в горах появился свет.

Дальше нас ждут Гунибская ГЭС и подземный водопад близ села Салта. Надо ли говорить, что это очередные безумно красивые места! И конечно, мы выделим полчаса на эти чудеса природы.

После вы сможете по достоинству оценить национальную кухню в одном из сёл Гунибского района. Здесь готовят божественно вкусно и только из натуральных продуктов.

После сытного и вкусного обеда по дороге мы встретим рукотворные террасы возле села Чох. Горцы ценили каждый клочок земли и строили их даже на голых склонах гор, чтобы выращивать зерновые культуры и садовые деревья.

Дальше нас ждёт таинственный Гамсутль. Сначала мы поедем к нему по бездорожью на джипе (2 км), а затем поднимемся на лошадях либо пешком. Общий путь займёт 4 км и около 40 минут. В самом ауле мы пройдёмся по улочкам, посетим дом последнего жителя.

В обратной дороге проведём около 3 часов. При желании по пути можно подняться к Гунибской крепости.

Обычно в машине мы с путешественниками слушаем национальную музыку, легко и непринуждённо разговариваем обо всём, что их интересует. Меня много спрашивают про Кавказскую войну, нашу культуру, традиции, местные блюда. Так что готовьте свои вопросы. Обязательно с удовольствием отвечу на всё.

Организационные детали