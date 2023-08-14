В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль

Подземный водопад, Чохские террасы и пейзажи самой живописной дороги Дагестана

5
9 отзывов
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Я родился и вырос среди гор. Хорошо знаю каждый уголок моего родного Дагестана. Провезу вас по его красивейшим местам и погружу в атмосферу любимого края.

Проедем через самый длинный тоннель в России, увидим 200-летнюю боевую башню, горные пейзажи, водохранилища и Салтинский водопад. Устроим обед в гостеприимном селе и побродим по аулу-призраку.
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
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Описание

Что вас ожидает

Наша конечная цель — аул-призрак Гамсутль. Дорога к нему займёт 4 часа. Они пройдут незаметно, потому что по пути будет столько интересных мест!

Наше путешествие начнётся в 8 утра. Мы проедем через самый длинный тоннель в России, после которого нас ждёт Гимринская оборонительная башня 1830 года. Поднимемся на неё, пофотографируемся. При желании выпьем тут кофе.

Едем к Ирганайскому водохранилищу. Задержимся у него на полчаса, потому что проехать мимо таких красивых видов будет настоящим преступлением.

Затем по пути остановимся у Гергебильской ГЭС и пройдёмся по мосту через водохранилище. Это первая гидроэлектростанция в Дагестане, благодаря которой в горах появился свет.

Дальше нас ждут Гунибская ГЭС и подземный водопад близ села Салта. Надо ли говорить, что это очередные безумно красивые места! И конечно, мы выделим полчаса на эти чудеса природы.

После вы сможете по достоинству оценить национальную кухню в одном из сёл Гунибского района. Здесь готовят божественно вкусно и только из натуральных продуктов.

После сытного и вкусного обеда по дороге мы встретим рукотворные террасы возле села Чох. Горцы ценили каждый клочок земли и строили их даже на голых склонах гор, чтобы выращивать зерновые культуры и садовые деревья.

Дальше нас ждёт таинственный Гамсутль. Сначала мы поедем к нему по бездорожью на джипе (2 км), а затем поднимемся на лошадях либо пешком. Общий путь займёт 4 км и около 40 минут. В самом ауле мы пройдёмся по улочкам, посетим дом последнего жителя.

В обратной дороге проведём около 3 часов. При желании по пути можно подняться к Гунибской крепости.

Обычно в машине мы с путешественниками слушаем национальную музыку, легко и непринуждённо разговариваем обо всём, что их интересует. Меня много спрашивают про Кавказскую войну, нашу культуру, традиции, местные блюда. Так что готовьте свои вопросы. Обязательно с удовольствием отвечу на всё.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Lada Vesta с кондиционером
  • Дополнительные расходы: билеты в Салтинскую теснину — 100 руб. /чел., аренда резиновых сапог — 100 руб. /чел., обед — 500–600 руб. /чел., джиппинг — 100 руб. /чел., прокат лошадей — 1000 руб. /чел., сувениры
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
14 авг 2023
Нас было 4ре человека. Нам все понравилось. Было очень комфортно, что важно для нас. Вежливый и внимательный гид. Сопровождал на каждом этапе экскурсионной программы, даже подъем в Гамсутль в +40. Шамиль, спасибо за наши впечатления!
Н
10 авг 2023
Съездили на замечательную экскурсию с гидом МагомедАли. Увидели невероятную красоту горного Дагестана. Поражающий своей красотой вид с Гунибской крепости, необычный красивый подземный Салтинский водопад, и,как отличное завершение нашей экскурсии - чаепитие с настоящим самоваром и вкуснейшим чаем с горными травами в живописном месте. Большое спасибо за отличный отдых! И,еще отдельно,хочу отметить,что наш гид Али очень быстро нашел подход к нашей дочке- она тоже в полном восторге))
Съездили на замечательную экскурсию с гидом МагомедАли. Увидели невероятную красоту горного Дагестана. Поражающий своей красотой вид
Ольга
8 авг 2023
Шамиль замечательный гид: ответственный, внимательный, знающий. Ещё до экскурсии ответил на интересующие вопросы, обговорил все нюансы по одежде и тому, что лучше взять с собой. В процессе по нашей просьбе скорректировал маршрут. Локации просто великолепные. Понравилось абсолютно все: и Гимринская башня, и виды ГЭС, и Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад и Гунибская крепость. Надо отметить, что Шамиль показал не только известные туристические места, но и потрясающие локации, которые мы самостоятельно точно не нашли. Подсказал где и как сделать наиболее эффектные фото. Благодаря Шамилю мы много интересного узнали о Дагестане, о исторических события, традициях, людях. Отдельно хотелось бы отметить кафе, которое рекомендовал Шамиль- потрясающие вкусные национальные блюда и просто огромные порции! Также хотелось бы отметить комфортное вождение и прекрасное музыкальное сопровождение в дороге! Большое спасибо от всей нашей семьи!
В
7 авг 2023
Экскурсия очень запоминающаяся и насыщенная! Гид - интеллигентный, пунктуальный, доброжелательный и внимательный. Локации - живописные и волнующие. Для тех, кому важны все слагаемые путешествия, можно отметить очень вкусную и гармоничную кухню. Для тех, кто заботится о здоровье и не хочет обгореть на солнце, можно рекомендовать максимально удобную спортивную обувь и защиту от солнца: крем или облегчённые накидки. Рекомендую также разнообразить подъём в гору преодолением части пути на внедорожнике, а вторую часть пути на лошадях (за дополнительную плату) а спускаться уже ногами. Часть спуска можно ускорить и разнообразить зиплайном. Гид очень уравновешенный и гармоничный человек, легко идёт навстречу. Отправляясь в это путешествие, Вы проживёте яркий запоминающийся день!
Экскурсия очень запоминающаяся и насыщенная! Гид - интеллигентный, пунктуальный, доброжелательный и внимательный. Локации - живописные иЭкскурсия очень запоминающаяся и насыщенная! Гид - интеллигентный, пунктуальный, доброжелательный и внимательный. Локации - живописные иЭкскурсия очень запоминающаяся и насыщенная! Гид - интеллигентный, пунктуальный, доброжелательный и внимательный. Локации - живописные иЭкскурсия очень запоминающаяся и насыщенная! Гид - интеллигентный, пунктуальный, доброжелательный и внимательный. Локации - живописные и
М
7 авг 2023
Интересные рассказы, история, красивые места, вкусная еда - все как и писали ранее.
Выехали из Махачкалы, проехали длинный тоннель и сразу же после него открылись виды на горы!
По пути останавливались в наикрасивейших местах, словами не передать, это надо увидеть самому
Водопад действительно чудо, впечатлил, лучше идти в сапогах, которые выдают рядом в прокат.
Попали в небольшую непогоду, решили не идти к самому Гамсутлю, попросили замену, но впечатления вообще ничуть не хуже, совершили также небольшое восхождение.
Потрясающие места и виды!
Спасибо Шамилю за отличную экскурсию и интересные беседы, все было комфортно и круто, рекомендую!
Э
4 авг 2023
Экскурсия прошла просто замечательно. Шамиль подъехал к ровно назначенному времени, поездка была невероятно интересной. Интересные рассказы, отвечал на все интересующие нас вопросы. Виды, которые мы увидели - были поразительными, захватывали дух. Водопад - это изумительно красивое зрелище. Все смотровые площадки, на которые нас привез Шамиль, были потрясающими. Поднимались к Гамсутлю на лошадях, обратно спускались на ногах, но дорога прошла удивительно быстро за непринужденной и легкой беседой с Шамилем. За наше пребывание в Дагестане мы побывали на трех экскурсиях, но именно экскурсия с Шамилем запала в сердце и ее мы запомним надолго. Обязательно приедем еще раз на эту экскурсию, но подниматься к Гамсутлю уже будем не на лошадях, а пешком.
И
29 июля 2023
Огромное спасибо за организацию и интересный маршрут Шамилю.
В особенности хочу поблагодарить нашего гида Али. (Выше всех похвал). Очень пунктуальный, внимательный, отзывчивый, и просто прекрасный мужчина, по дороге в Гамсутль угостил вкуснейшими персиками. 🍑
Сегодня на подъем к Гамсутль полиция убрала джип и лошадей, Али предупредил, что подъем не легкий, но мы решили преодолеть. Помогал по дороге в Гамсутль и детками и мне. Все понравилось! Благодарим за экскурсию и за гостеприимство!!!
Огромное спасибо за организацию и интересный маршрут Шамилю.
Владислав
28 июля 2023
Супер экскурсия. Гид Шамиль очень оперативно отвечал в вотсап, все было по договоренности, заранее проинструктировал и был вовремя. Мы посетили все места, заявленные в экскурсии. Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать. Глаза разбегались от удовольствия и многообразия ландшафтов. Виды просто шикарные - Ирганайское водохранилище, Гамсутль, террасы Чоха, Салтинский водопад - это лучше увидеть один раз, чем услышать или прочитать об этом в Интернете. Фото не передают всей красоты. Очень дешево и вкусно пообедали в ресторане национальной кухни в одном из аулов. Дорога была безопасная и комфортная. Спасибо Шамилю за ТАКОЙ Дагестан! Советую всем!
Н
18 июля 2023
Однодневное, но насыщенное путешествие по живописным местам Дагестана.
Пейзажи по пути завораживающие, локации топовые.

Водопад - класс, чудо природы - дикий поток воды с гор, все это в пещере. Для удобства лучше надевать рыбацкие сапоги, которые выдают тут же за символическую плату, это позволит беспрепятственно передвигаться, вода не очень теплая, а вот в сапогах комфортно.

Немного не повезло с погодой, когда уже прибыли к Гамсутлю - пошел дождь, но в целом это не испортило впечатлений, а даже добавило некоторую изюминку, так как получилось настоящее восхождение. Есть возможность подняться на лошадях.
Настраивайтесь на долгий подъем в гору.
Но останавливаешься на небольшой привал - и дух захватывает от красоты вокруг.
Перед тем, как отправиться на изучение аула сделали небольшой привал на чай, который гид любезно приготовил из родниковой воды и горных трав, собранных тут же на склонах.
Тишина, горы, травяной чай, зависшие на склонах гор облака - красота-то какая!

Далее красивые фото, потом изучили сам аул, постройки, дома, комнаты. Будьте аккуратны!

С Шамилем было комфортно, очень деликатный, интересный.
День удался!
Спасибо большое!

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