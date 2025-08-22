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В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль

Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Дагестана, где вы сможете ощутить дух старины и прикоснуться к тайнам исчезнувших цивилизаций.

Экскурсия в аул-призрак Гамсутль - это не просто поездка, это
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погружение в историю и культуру аварцев.

Вы увидите самый длинный тоннель в России, посетите Гимринскую оборонительную башню, насладитесь видами Ирганайского водохранилища и Гергебильской ГЭС. Откройте для себя подземный водопад близ села Салта и уникальные террасы возле села Чох. По пути вас ждёт обед с блюдами национальной кухни в гостеприимном селе Гунибского района.

Завершится ваше путешествие прогулкой по аулу-призраку Гамсутль, где вы сможете увидеть дом последнего жителя и пройтись по заброшенным улочкам. Забронируйте эту экскурсию, чтобы ощутить дух приключений и открыть для себя неповторимый Дагестан

5
114 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🍽️ Вкусная национальная кухня
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🎶 Живая национальная музыка
  • 🐎 Незабываемый джиппинг и прогулка на лошадях

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная. В это время комфортно путешествовать и наслаждаться видами. В апреле и октябре также можно отправиться в поездку, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться спокойствием и отсутствием туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль

Что можно увидеть

  • Гимринская оборонительная башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • Гамсутль

Описание экскурсии

Наша конечная цель — аул-призрак Гамсутль. Дорога к нему займёт 4 часа. Они пройдут незаметно, потому что по пути будет столько интересных мест!

Наше путешествие начнётся в 8 утра. Мы проедем через самый длинный тоннель в России, после которого нас ждёт Гимринская оборонительная башня 1830 года. Поднимемся на неё, пофотографируемся. При желании выпьем тут кофе.

Едем к Ирганайскому водохранилищу. Задержимся у него на полчаса, потому что проехать мимо таких красивых видов будет настоящим преступлением.

Затем по пути остановимся у Гергебильской ГЭС и пройдёмся по мосту через водохранилище. Это первая гидроэлектростанция в Дагестане, благодаря которой в горах появился свет.

Дальше нас ждут Гунибская ГЭС и подземный водопад близ села Салта. Надо ли говорить, что это очередные безумно красивые места! И конечно, мы выделим полчаса на эти чудеса природы.

После вы сможете по достоинству оценить национальную кухню в одном из сёл Гунибского района. Здесь готовят божественно вкусно и только из натуральных продуктов.

После сытного и вкусного обеда по дороге мы встретим рукотворные террасы возле села Чох. Горцы ценили каждый клочок земли и строили их даже на голых склонах гор, чтобы выращивать зерновые культуры и садовые деревья.

Дальше нас ждёт таинственный Гамсутль. Сначала мы поедем к нему по бездорожью на джипе (2 км), а затем поднимемся на лошадях либо пешком. Общий путь займёт 4 км и около 40 минут. В самом ауле мы пройдёмся по улочкам, посетим дом последнего жителя.

В обратной дороге проведём около 3 часов. При желании по пути можно подняться к Гунибской крепости.

Обычно в машине мы с путешественниками слушаем национальную музыку, легко и непринуждённо разговариваем обо всём, что их интересует. Меня много спрашивают про Кавказскую войну, нашу культуру, традиции, местные блюда. Так что готовьте свои вопросы. Обязательно с удовольствием отвечу на всё.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Lada Vesta с кондиционером
  • Дополнительные расходы: билеты в Салтинскую теснину — 100 руб. /чел., аренда резиновых сапог — 100 руб. /чел., обед — 500–600 руб. /чел., джиппинг — 100 руб. /чел., прокат лошадей — 1000 руб. /чел., сувениры
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
C отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамиль
Шамиль — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 981 туриста
Меня зовут Шамиль. Я родился и вырос среди гор Дагестана. Безумно люблю каждый клочок земли родного края и людей, живущих здесь. Всем давно известно о гостеприимстве дагестанцев — мы всегда рады гостям и делаем так, чтоб они чувствовали себя тут как дома.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
114
4
3
2
1
Константин
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что без нашего гида Рустама это приключение не было бы таким насыщенным и интересным. Если
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вы хотите провести время в Дагестане, настоятельно рекомендую обратиться к нему — это будет лучший выбор, который вы когда-либо сделали! Огромное спасибо за это замечательное путешествие, полное ярких эмоций и незабываемых впечатлений!

Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
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Ю
Посетили эту экскурсию 3 августа. Нашим гидом был Набиюла. Понравилось все: маршрут продуман, локации красивейшие (с водопадом чуть-чуть не повезло из-за жары в нем было мало воды, но сама пещера
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впечатлила), гид очень внимательный, дружелюбный, на локациях предоставляет достаточно времени, чтобы насладиться красотой природы Дагестана. Из-за сильной жары у нас возникли сомнения в подъеме пешком в горный аул-призрак, наш гид предложил заменить эту локацию на другую (точка Айвазовского), куда можно подъехать на машине. Мы согласились и нисколько не пожалели, вид на с. Гуниб восхитительный. Пообедали мы в с. Гуниб, на открытой террасе с видом на горы, что тоже очень впечатляет. А еще очень приятный момент: Набиюла угостил нас с утра горячими лепешками с сыром, купленными в одном из сел, которые мы проезжали. Вкусно, необычно и очень приятно. Благодарю нашего гида Набиюлу за прекрасно проведенный день.

Посетили эту экскурсию 3 августа. Нашим гидом был Набиюла. Понравилось все: маршрут продуман, локации красивейшие (с
Посетили эту экскурсию 3 августа. Нашим гидом был Набиюла. Понравилось все: маршрут продуман, локации красивейшие (с
Посетили эту экскурсию 3 августа. Нашим гидом был Набиюла. Понравилось все: маршрут продуман, локации красивейшие (с
Посетили эту экскурсию 3 августа. Нашим гидом был Набиюла. Понравилось все: маршрут продуман, локации красивейшие (с
Посетили эту экскурсию 3 августа. Нашим гидом был Набиюла. Понравилось все: маршрут продуман, локации красивейшие (с
Посетили эту экскурсию 3 августа. Нашим гидом был Набиюла. Понравилось все: маршрут продуман, локации красивейшие (с
Посетили эту экскурсию 3 августа. Нашим гидом был Набиюла. Понравилось все: маршрут продуман, локации красивейшие (с
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Виктория
Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.

Асильдар живо рассказывал истории, делился интересными деталями, которые не найти в путеводителях.

Мы видели водохранилища сказочной
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красоты, подземный водопад, ехали по самому длинному тоннелю, посетили террасы и заехали в Гуниб. Природа внесла изменения в наш маршрут. Из-за грозы и дождя мы не поехали в заброшенный аул, а поселили Гуниб. О чём, впрочем, ни разу не пожалели.

Эта экскурсия вобрала в себя всю красоту Дагестанский природы! Особенно впечатлили террасы и Гуниб. Террасы представляют собой удивительное творение человеческих рук, созданное сотни лет назад. Они словно ступени гигантской лестницы поднимаются по склону горы, создавая неповторимый архитектурный ландшафт. Каждая терраса — это результат кропотливого труда многих поколений.

Однозначно рекомендую посетить это место всем, кто ценит природную красоту и интересуется культурным наследием. Чохские террасы оставят в вашей душе неизгладимый след и подарят незабываемые впечатления!

Недалеко от террас раскинулся Гуниб. Расположение Гуниба поистине уникально — огромный перепад высот прямо в границах села создает неповторимый ландшафт. С многочисленных смотровых площадок открываются захватывающие виды на горные долины и хребты.

Природа в Гунибе поражает своим разнообразием. Целебный горный климат, чистый воздух и потрясающие пейзажи создают идеальные условия для отдыха.
В Гунибе был построен дом для императорского наследника Павла Романова. Дело в том, что мальчик страдал легочной болезнью. Знаменитый хирург Николай Пирогов посоветовал его отцу, императору Александру ll, поселить сына в Гунибе из-за местного целительного климата.

Мы очень благодарны Асильдару за эту замечательную поездку. Рекомендуем этого гида всем, кто хочет получить максимум от туристической поездки. Его профессионализм, энтузиазм и искренняя любовь к своему делу делают каждую экскурсию незабываемой.

Однозначно будем рекомендовать его своим друзьям и знакомым!

Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.
Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.
Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.
Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.
Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.
Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.
Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.
Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.+2
Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.
Нашим гидом был Асильдар. Удивительный, отзывчивый, замечательный человек. Встреча с такими людьми навсегда остаётся в сердце.
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EKATERINA
Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь побывать -сказочная природа,потрясающая кухня и конечно же гостеприимство,и атмосфера самого Кавказа🙌не могут не оставит
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след в самом сердце ❤️🔥 Огромная благодарность нашему гиду Набиюле за прекрасную экскурсию,глубокие знания истории Дагестана,замечательно построенный и насыщенный маршрут! Он тонко чувствует гостей,спокойный,с душой рассказывает про каждую локацию и делится интересными историями. Поднимался с нами на все маршруты. Отдельное спасибо за профессиональное вождение,помощь с фото/видео и красоту во круг.
Успели очень многое,увезем частичку впечатлений с собой❤️🔥

Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь
Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь
Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь
Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь
Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь
Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь
Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь
Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь+2
Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь
Для нас это была первая поездка в Дагестан 🫶 Абсолютно точно могу сказать,что каждый должен здесь
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Лада
Ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Магомедали. Безумно понравилась поездка. Гид предложил нам совсем другой маршрут и мы остались в огромном восторге от тех мест, куда он нас возил. Просто
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шикарнейшие виды, очень рады, что доверились гиду, ни секунды не жалели! Поэтому про сам Гасутль ничего сказать не могу, тк в него не заехали. Но гид рассказывал много интересного. И водохранилища тоже нереально красивые! (Первые 5 фотографий)
Приезжали в январе. Конечно, все не такое зеленое и цветущее как летом, но все равно от красоты и величия Дагестана захватывало дух!
Обязательно приедем еще и снова обратимся к Магомедали. Номер сохранили! Будем советовать всем друзьям! (Пока за шесть экскурсий с разными гидами, Али определенно угодил нам 10000000% и настолько довольными и пораженными мы вернулись первый раз 😂)
Виды на фотографиях не обязательно будут в вашей экскурсии (2 последние фотки) (тк у нас была индивидуальная поездки и мы выбрали альтернативу аулу-призраку, но водохранилища и в стандартный тур включены). Но на фото можно посмотреть на зимний Дагестан

Ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Магомедали. Безумно понравилась поездка. Гид предложил нам совсем другой маршрут
Ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Магомедали. Безумно понравилась поездка. Гид предложил нам совсем другой маршрут
Ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Магомедали. Безумно понравилась поездка. Гид предложил нам совсем другой маршрут
Ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Магомедали. Безумно понравилась поездка. Гид предложил нам совсем другой маршрут
Ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Магомедали. Безумно понравилась поездка. Гид предложил нам совсем другой маршрут
Ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Магомедали. Безумно понравилась поездка. Гид предложил нам совсем другой маршрут
Ездили на индивидуальную экскурсию с гидом Магомедали. Безумно понравилась поездка. Гид предложил нам совсем другой маршрут
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Анна
Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!

Али сумел сделать каждую остановку не просто точкой на карте, а важным моментом, который запоминается на всю жизнь.

Если
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вы ищете гида, который будет искренне заботиться о вашем комфорте, вдохновлять и восхищать, то Али это именно тот человек, кто вам нужен.

Он не просто показывал нам достопримечательности, но и делился частичкой души этих мест. Нам безумно повезло с проводником, он прекрасно знает историю и умеет подать её так, что, слушая его, создаётся ощущение, что мы становимся частью жизни края. На день мы стали участниками огромной истории.

Огромная благодарность Али ещё и за то, что несмотря на популярность этих мест, мы НИГДЕ не стояли среди других туристов. Весь день был словно для нас одних и всё это без спешки, суеты, без очередей, скопления народа. Мы сделали несколько сотен прекраснейших фотографий и для нас эта поездка останется самой красивой, душевной, доброй, наполненной юмором и слезами счастья, потому что те виды, которые показал нам Али просто не могут не тронуть сердце.

Мы делали дополнительные остановки в понравившихся нам местах и при этом всё успевали. А обед у нас проходил с невероятным видом! И вся еда была потрясающе вкусной! И можно бесконечно описывать то гостеприимство, традиции, культуру народа, национальные блюда, величие гор, но лучше увидеть это самому! Жалеть вы не будете точно!

Для нас Али стал на этот день не только гидом, но и другом, который с удовольствием делился историями. Он подбадривал в нужный момент и даже дорога не была утомительной и скучной. У Али дар поднимать настроение и заставлять смеяться даже в самых неожиданных моментах.

За время нашего путешествия по Дагестану мы познакомились со многими людьми и ездили с несколькими гидами, но Али остался в воспоминаниях, как самый яркий, харизматичный, внимательный к деталям, не просто гид, а настоящий друг, с которым очень тяжело расставаться. Советуем от всей души! Будем рекомендовать всем и непременно в следующую поездку поедем именно с ним!

Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!
Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!
Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!
Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!
Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!
Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!
Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!
Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!+2
Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!
Потрясающая экскурсия! Самая красивая и душевная за наши две недели путешествия по Дагестану!
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