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омрачила наши впечатления от экскурсии, так как в предыдущие дни стояла жара и мы прям перегрелись, хотелось прохлады. По локациям мы всё посетили, много красивых водопадов, да и просто шикарные виды! Магомед рассказывал истории, что-то из личного опыта, говорили про обычаи и религию, очень интересно. На локации, где водопад Тобот мы всё посмотрели, погуляли и начинался дождь, тогда мы поехали пообедать и попробовать национальные блюда. После обеда отправились на плато Матлас. Когда приехали, всё было в тумане, но спустя некоторое время облака сдуло и мы увидели невероятную красоту! От таких контрастов ещё больше впечатлений) Если Ханский водопад было видно и в тумане, то ко второму водопаду, тот что в ущелье, мы шли «по приборам» - на шум воды, но водопад нашли. Здорово то, что оборудовано два этажа и можно пройти на разных ярусах прям под водопадом. И вот стоя под водопадом на нижнем ярусе «без свидетелей», мой мужчина решил сделать мне предложение 💍 Экскурсия нам понравилась, несмотря на непогоду, всё было организовано отлично. Наша группа была небольшой, на обратном пути нас развезли по домам, за это отдельное спасибо. Рекомендуем экскурсию к бронированию!