Проведите активный день в Дагестане! В нашей программе — захватывающий сплав на рафтах по реке Аварское Койсу и расслабляющая прогулка на сапбордах по Ирганайскому водохранилищу, во время которой мы отыщем скрытый водопад и сделаем эффектные фото на закате. Трансфер, обед и аренда всего необходимого входит в стоимость!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Рафтинг и знакомство с местной кухней

Мы встретим вас в любой точке города по месту вашего проживания и отвезём к реке Аварское Койсу. Здесь начнётся наш сплав (около 2 ч) — достаточно спокойный и без крутых порогов, справится даже новичок! Тем не менее, перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим необходимую экипировку. По пути полюбуемся красивыми горными пейзажами, а в финале маршрута нас ждёт вкусный обед из блюд национальной кухни.

Сапборды, водопад и закат

Затем отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Рассекая бирюзовые воды, мы доберёмся на сапах до противоположного берега, где отыщем скрытый водопад и горную речку с ледяной водой. Местные говорят, что жизнь делится на до и после после купания в ней. На водохранилище мы проведём около 2 часов и при желании посмотрим здесь на невероятный закат. Также вас ждёт кофе в турке или чай из горных трав на природе.

По пути расскажем вам о главных достопримечательностях Дагестана, его истории и культуре, дадим советы, куда точно нужно съездить, и с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Организационные детали