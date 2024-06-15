Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
Покорить горную реку, отыскать скрытый водопад и полюбоваться закатом на Ирганайском водохранилище
Проведите активный день в Дагестане! В нашей программе — захватывающий сплав на рафтах по реке Аварское Койсу и расслабляющая прогулка на сапбордах по Ирганайскому водохранилищу, во время которой мы отыщем скрытый водопад и сделаем эффектные фото на закате. Трансфер, обед и аренда всего необходимого входит в стоимость!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Рафтинг и знакомство с местной кухней
Мы встретим вас в любой точке города по месту вашего проживания и отвезём к реке Аварское Койсу. Здесь начнётся наш сплав (около 2 ч) — достаточно спокойный и без крутых порогов, справится даже новичок! Тем не менее, перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим необходимую экипировку. По пути полюбуемся красивыми горными пейзажами, а в финале маршрута нас ждёт вкусный обед из блюд национальной кухни.
Сапборды, водопад и закат
Затем отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Рассекая бирюзовые воды, мы доберёмся на сапах до противоположного берега, где отыщем скрытый водопад и горную речку с ледяной водой. Местные говорят, что жизнь делится на до и после после купания в ней. На водохранилище мы проведём около 2 часов и при желании посмотрим здесь на невероятный закат. Также вас ждёт кофе в турке или чай из горных трав на природе.
По пути расскажем вам о главных достопримечательностях Дагестана, его истории и культуре, дадим советы, куда точно нужно съездить, и с удовольствием ответим на ваши вопросы.
Организационные детали
В стоимость всё включено (трансфер, обед, кофе-брейк, аренда сапбордов и рафтинг)
Программа подойдёт участником от 15 лет
Поедем на комфортабельном седане с кондиционером Lada Vesta или на минивэне Toyota Alphard. Мы встретим вас у отеля и по завершении программы отвезём обратно
С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамиль — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 250 туристов
Меня зовут Шамиль. Я родился и вырос среди гор Дагестана. Безумно люблю каждый клочок земли родного края и людей, живущих здесь. Всем давно известно о гостеприимстве дагестанцев — мы всегда рады гостям и делаем так, чтоб они чувствовали себя тут как дома.