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Анна Экскурсия была интересно составлена. Показаны локации с невероятно красивыми видами, рассказ Мурада обо всех достопримечательностях и истории знаковых мест Дагестана тоже был познавательным. Кроме того, нас завезли в проверенные места на кофе и обед. Там было все очень вкусно. В поездке Мурад нам создавал дополнительно прекрасное настроение шутками, рассказами и музыкой. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Евгений Очень рекомендую Хунзах для посещения! Потрясающие горы, каньоны, водопады, озёра, высокогорные сёла. Более глубокое знакомство с Дагестаном, чем например, Сулакский каньон, как мне кажется. Отдельное спасибо Мураду! Видно, что человек любит свою Родину и старается показать её во всей красе. Также отмечу безопасное вождение и комфортный просторный минивэн! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария От видов захватывает дух Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Виктория

Нашим гидом был Амир!

Дипломированный специалист, журналист, автор собственного кулинарного блога, душевный, добрый и внимательный человек.

Хунзах..

Бесконечная дорога по серпантину Неописуемые красоты..

Страшно красиво!

На озере застал нас дождь. И опять нам читать дальше уменьшить повезло - под навесом провели время за обедом и дождь переждали и поели вкусной местной еды.

В пещере Каменная Чаша танцевали лизгинку!

Акустика там мощнейшая!

У Амира и музыка с собой была и мастер класс)))

Вообщем, было весело, легко, интересно, непринуждённо Учили пословицу на аварском)))

Смеялись Дорогу обратно много общались Расстались друзьями))

Рекомендую 🙌🏻 Нам невероятно повезло!Нашим гидом был Амир!Дипломированный специалист, журналист, автор собственного кулинарного блога, душевный, добрый и внимательный человек.Хунзах..Бесконечная дорога по серпантину Неописуемые красоты..Страшно красиво!На озере застал нас дождь. И опять нам Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Самая потрясающая поездка!!!!!! Таких красивых гор я не видела НИГДЕ! Очень насыщенная экскурсия! смотровые площадки, озера, водопады. Воздух чистейший. Отдельное спасибо Мураду! Очень приятный и знающий гид. Все подробно рассказал, показал. Видно, что человек любит свою Родину. Спасибо ему огромное! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет