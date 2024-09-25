Главная идея поездки — показать Дагестан, который покорит ваше сердце красотой пейзажей, гостеприимством местных жителей и древней историей. Вы посетите высокогорные озера, сказочные теснины и зрелищные водопады. Проедете по аутентичным аулам и осмотрите традиционные фортификации горцев. А в доме-музее великого поэта Кавказа познакомитесь с творчеством Гамзата Цадасы.
Описание экскурсии
- Живописные горные дороги. Наш путь лежит через исторический Буйнакский перевал, построенный при Романовых, и Гимринский тоннель, самый длинный в России.
- Гимринская башня. Вы познакомитесь с воссозданным оборонительным сооружением горцев 19 века, расположенном в селе Гимры.
- Ирганайская ГЭС и водохранилище. Со смотровой площадки вам откроются пейзажи рукотворного дагестанского озера. Если пожелаете, по его бирюзовой глади можно будет прокатиться на катере.
- Водопады Тобот и Итлятляр. Впереди у нас — украшения Хунзахского плато, два высокогорных водопада, образованные одноименными реками. Вы рассмотрите природные памятники с впечатляющих ракурсов. А любителям экстрима предложат прыжки с тарзанки.
- Природный парк Матлас. Через зеленые долины с террасами направимся в заповедные места, где в вашем распоряжении будут развлечения экстрим-парка (зип-лайн, виа-феррата, подвесной мост). Также вы посетите панорамные площадки, увидите местные водопады и побываете в природной сказке, гуляя среди скал Каменной чаши.
- Дом-музей Гамзата Цадасы. В завершение дня вы побываете в небольшом селе Цада, на родине великих дагестанских поэтов. В мемориальном музее открыта экспозиция, посвященная основоположнику аварской советской литературы и отцу знаменитого Расула Гамзатова, прославившего наш край на весь мир.
Организационные детали
- Трансфер из Махачкалы на комфортном минивене Хонда Элизион включен в стоимость.
- Дополнительно оплачивается питание (завтрак, обед) и опциональные услуги в точках маршрута (поездка на катере и катамаране, роупджампинг, парапланинг, конные прогулки).
- В путешествие с вами могут поехать дети от 12 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 1888 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай более 30 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означает
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия была интересно составлена. Показаны локации с невероятно красивыми видами, рассказ Мурада обо всех достопримечательностях и истории знаковых мест Дагестана тоже был познавательным. Кроме того, нас завезли в проверенные места на кофе и обед. Там было все очень вкусно. В поездке Мурад нам создавал дополнительно прекрасное настроение шутками, рассказами и музыкой.
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Очень рекомендую Хунзах для посещения! Потрясающие горы, каньоны, водопады, озёра, высокогорные сёла. Более глубокое знакомство с Дагестаном, чем например, Сулакский каньон, как мне кажется. Отдельное спасибо Мураду! Видно, что человек любит свою Родину и старается показать её во всей красе. Также отмечу безопасное вождение и комфортный просторный минивэн!
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М
От видов захватывает дух
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Нам невероятно повезло!
Нашим гидом был Амир!
Дипломированный специалист, журналист, автор собственного кулинарного блога, душевный, добрый и внимательный человек.
Хунзах..
Бесконечная дорога по серпантину Неописуемые красоты..
Страшно красиво!
На озере застал нас дождь. И опять нам
Нашим гидом был Амир!
Дипломированный специалист, журналист, автор собственного кулинарного блога, душевный, добрый и внимательный человек.
Хунзах..
Бесконечная дорога по серпантину Неописуемые красоты..
Страшно красиво!
На озере застал нас дождь. И опять нам
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Е
Самая потрясающая поездка!!!!!! Таких красивых гор я не видела НИГДЕ! Очень насыщенная экскурсия! смотровые площадки, озера, водопады. Воздух чистейший. Отдельное спасибо Мураду! Очень приятный и знающий гид. Все подробно рассказал, показал. Видно, что человек любит свою Родину. Спасибо ему огромное!
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Е
Утро доброе) незабываемые впечатления, неописуемые красоты! В этом путешествии у нас было много гидов, но Мурад ты лучший! Горы влюбляют в себя ❤️
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