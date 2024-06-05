Ирганайское водохранилище – экскурсии в Махачкале

Найдено 67 экскурсий в категории «Ирганайское водохранилище» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
252 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
56 отзывов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500 за всё до 4 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600 за человека
Дагестанский Мачу-Пикчу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
176 отзывов
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340 за всё до 5 чел.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
26 отзывов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
44 отзыва
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 820 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
65 отзывов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
44 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Начало: У северного автовокзала Махачкалы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 4 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600 за человека
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
11 отзывов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
51 отзыв
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000 за человека
Из Махачкалы - в горный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Дагестан
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600 за человека
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940 за всё до 6 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
110 отзывов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600 за человека
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510 за человека
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
Исследовать Хунзахское плато и его нерукотворные чудеса
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с гидом - коренным жителем, который знает все местные аулы и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
11 500 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
Отправиться в мини-группе к первозданной природе и по пути заехать на Ирганайское водохранилище
Начало: у ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:30
15 июня в 08:30
9 000 за человека
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300 за всё до 5 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль, Гимры и Карадахская теснина
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная
11 часов
17 отзывов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за человека
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
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    будет машина. Ехали на минивене тойота, с кондиционером. Гид Абдула рассказывал интересно, не торопил нас на локациях. В общем, все прошло замечательно, и действительно душевно! Однозначно рекомендую данный маршрут и данного туроператора!

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Дагестанский Мачу-Пикчу
    Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в горах красивенные виды, ползали
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    по скалам, вылечили глаз котёнку, фотки - атас. Обедали шашлыком в красивом горном кафе. Были в группе и душнилы, они есть всегда. Обращайте внимание, что лучше брать перерыв сутки между экскурсиями, чтобы высыпаться и отдыхать. Перекусить берите с собой, выезд рано, приезд поздно, однако количество посещенных достопримечательностей этого стоит. Менеджер Диана своевременно обо всем предупреждает. Короче Этномир - это Топ ребята!

    Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, вОчень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
    Нашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был Асильдар
  • В
    Владимир
    2 июня 2024
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
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    ответы на самые каверзные вопросы, как по теме, так и личные, интересующие про жизнь дагестанцев. Останавливался без вопросов, в любом месте, где нам хотелось осмотреться и сделать фото! Ни разу не посмотрел при этом на часы, хотя есть некий регламент. В одном из горных сёл купил нам по мороженному, которое мы мечтали попробовать, денег не взял! Большой Магомед - большой души человек! Приятный в общении, добрый и надёжный! В горах нас застал дождь, он дал нам дождевики, так как мы заранее не запаслись… Очень переживал, что мы всё не посмотрим из-за дождя и тумана… Но нам всё очень понравилось!!! Спасибо друг! Удачи во всём, надеюсь ещё встретимся!!! Буду рекомендовать друзьям обязательно!!!

    Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили ВашиБольшой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши
  • Р
    Ринат
    2 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!! Боялись, что погода не даст полноценно отдохнуть в
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    горах, но нам очень повезло и после обеда тучи развеялись, стало солнечно. Накормили шикарным обедом! Попробовали национальное меню! Все было очень вкусно! Все остались довольны экскурсией!!! Однозначно рекомендую!!!

    Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!!Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!!Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!!
  • Е
    Елисавета
    2 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
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    день на полный день запланировали эту экскурсию. Очень советую так сделать всем, кто также планирует за короткий срок посмотреть много локаций - на этой экскурсии их было просто не счесть. Примерно к 14 дня нам казалось, что мы уже пару дней путешествуем🤭 Нас забрал около отеля гид Али, харизматичный и приятный человек. Всю поездку рассказывал о Дагестане, отвечал на вопросы про текущую жизнь в республике, мы много останавливались: две ГЭС, террасы, водопад, пещера, классное кафе с урбечным рафом (однозначно советуем, это прямо десерт). Нам также повезло с погодой. Поднялись к аулу Гамсутль частично на машине, частично пешком, но это была приятная прогулка. Советую надеть удобные кроссовки. Часть маршрута можно было пройти на лошадях. Очень понравился гид, фотографировал нас с мужем, показывал отличные места для фото, легкий и приятный в общении. Также в процессе обедали, очень понравилась еда, были национальные блюда в домашнем стиле, что как раз ценно. Советуем экскурсию!

    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в
  • Г
    Геннадий
    2 июня 2024
    Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Посетили экскурсию с гидом Магомедом. Всё прошло на высшем уровне, показал такие места, которые мы не видели ни у одного
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    блоггера! С погодой не повезло, поэтому маршрут менялся быстро в зависимости от погодных условий, о чём мы не пожалели и увидели много мест не по программе! Однозначно рекомендуем!

  • E
    Elizaveta
    2 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Были на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной и дождливой, но совсем не
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    омрачила наши впечатления от экскурсии, так как в предыдущие дни стояла жара и мы прям перегрелись, хотелось прохлады. По локациям мы всё посетили, много красивых водопадов, да и просто шикарные виды! Магомед рассказывал истории, что-то из личного опыта, говорили про обычаи и религию, очень интересно. На локации, где водопад Тобот мы всё посмотрели, погуляли и начинался дождь, тогда мы поехали пообедать и попробовать национальные блюда. После обеда отправились на плато Матлас. Когда приехали, всё было в тумане, но спустя некоторое время облака сдуло и мы увидели невероятную красоту! От таких контрастов ещё больше впечатлений) Если Ханский водопад было видно и в тумане, то ко второму водопаду, тот что в ущелье, мы шли «по приборам» - на шум воды, но водопад нашли. Здорово то, что оборудовано два этажа и можно пройти на разных ярусах прям под водопадом. И вот стоя под водопадом на нижнем ярусе «без свидетелей», мой мужчина решил сделать мне предложение 💍 Экскурсия нам понравилась, несмотря на непогоду, всё было организовано отлично. Наша группа была небольшой, на обратном пути нас развезли по домам, за это отдельное спасибо. Рекомендуем экскурсию к бронированию!

    Были на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной иБыли на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной и

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Ирганайское водохранилище»

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