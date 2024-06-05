1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана
Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Салтинская теснина, Гамсутль и Чох: индивидуальная экскурсия по Махачкале
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Начало: У северного автовокзала Махачкалы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие в историю
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690014 365₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Аул-призрак Гамсутль: поездка из Махачкалы
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
Исследовать Хунзахское плато и его нерукотворные чудеса
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с гидом - коренным жителем, который знает все местные аулы и легенды
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
Отправиться в мини-группе к первозданной природе и по пути заехать на Ирганайское водохранилище
Начало: у ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:30
15 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор
Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
- ММария5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
- ВВладимир4 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, провели целый день в горах. Машина комфортная, с гидом Амирханом нормально поприкалывались, в горах красивенные виды, ползали
- ООльга4 июня 2024Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
- ААлексей3 июня 2024Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
- ВВладимир2 июня 2024Большой Магомед, спасибо огромное за твоё общество! Было очень интересно проехаться по местам, где жили Ваши предки! Подробный рассказ, интересные
- РРинат2 июня 2024Экскурсия в горы очень понравилась!!! Спасибо организаторам, гиду, водителю за поездку в Хунзах!!! Боялись, что погода не даст полноценно отдохнуть в
- ЕЕлисавета2 июня 2024Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
- ГГеннадий2 июня 2024Посетили экскурсию с гидом Магомедом. Всё прошло на высшем уровне, показал такие места, которые мы не видели ни у одного
- EElizaveta2 июня 2024Были на экскурсии 1 июня. Нашим гидом-водителем был Магомед. Погода в тот день была пасмурной и дождливой, но совсем не
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Ирганайское водохранилище»
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