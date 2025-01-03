Г Гульчачак

Выражаю огромную благодарность Аслану и его команде, лично гиду Яхру, за их профессионализм, чуткое отношение к каждому туристу. Получила кучу эмоций и впечатлений, море ярких фотографий. День получился очень насыщенным, но не напряжным, дополнительный бонус - погода. Не смотря на то, что январь на дворе, +14 и солнце. Желаю Вам благополучия, процветания и благодарных туристов!