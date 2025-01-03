Большой Сулакский каньон – природная жемчужина Дагестана. Это удивительное место, которое завораживает своей красотой и масштабами.
Этот каньон, расположенный в Дагестане, один из наиболее впечатляющих на планете — является одним из самых глубоких в Европе и удивляет своей дикой и живописной природой.
Этот каньон, расположенный в Дагестане, один из наиболее впечатляющих на планете — является одним из самых глубоких в Европе и удивляет своей дикой и живописной природой.
Описание экскурсииБогатство природы Сулакский каньон — это удивительное место, которое завораживает своей красотой и масштабами. Этот каньон, расположенный в Дагестане, является одним из самых глубоких в Европе и удивляет своей дикой и живописной природой. История и легенды, связанные с этим местом, придают ему особый колорит и загадочность. Путешествие по Сулакскому каньону позволяет окунуться в мир удивительных пейзажей, уникальной флоры и фауны, а также насладиться тишиной и спокойствием природы. Нас ждут головокружительные виды со смотровых площадок и захватывающая прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу. Мы сделаем остановку в форелевом хозяйстве, где вы сможете покормить рыбу, отдохнуть или попробовать местную продукцию — обед включён в стоимость. Важная информация: Уважаемые гости, во время посещения экскурсии следует соблюдать определённые правила:
- Дресс-код: женщинам не рекомендуется носить юбки и платья выше колена, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обнажающие живот; мужчинам не рекомендуется надевать короткие шорты и майки, в особенности в сельской местности.
- Запрещено распитие алкогольных напитков.
- При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
- Если вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом экскурсоводу.
- На экскурсии иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
В понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от 3700 ₽
|Пенсионеры (от 60 до)
|3700 ₽
|Дети (от 0 до 3)
|0 ₽
|Школьники
|3500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миатлинская ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Янтарное»
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Усулуги гида
- Обед в ресторане «Кавказ»
- Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Входные билеты на бархан Сарыкум
- Трансфер
- Прогулка по форелевому хозяйству
Что не входит в цену
- Сувениры
- Спуск на зип-лайне (по желанию)
- Катание на лошадях (по желанию): 10 минут - 200 руб. /чел.
- Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) - 500 руб. /чел.
- Входные билеты на бархан сарыкум 200 рублей
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Благодарим вас за бронирование тура с нашей компанией. Мы хотим предоставить вам важную информацию, которая поможет сделать ваше путешествие комфортным и безопасным
- Подготовка к туру в Дагестане - это важный шаг, который поможет нам максимально насладиться поездкой и избежать неприятных сюрпризов. Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:
- Учитывайте погодные условия в Дагестане во время вашей поездки и приготовьте соответствующую одежду и обувь. Также возьмите с собой все необходимые личные вещи
- Если у вас есть хронические заболевания или сильные аллергии, возьмите с собой нужные медикаменты и учтите это при выборе питания и активностей
- Уделите достаточно времени для подготовки и планирования, чтобы сэкономить себе стресс и неприятности во время поездки. Будьте готовы к новым впечатлениям, открыты новому и наслаждайтесь каждым моментом своего тура в Дагестане
- Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гульчачак
3 янв 2025
Выражаю огромную благодарность Аслану и его команде, лично гиду Яхру, за их профессионализм, чуткое отношение к каждому туристу. Получила кучу эмоций и впечатлений, море ярких фотографий. День получился очень насыщенным, но не напряжным, дополнительный бонус - погода. Не смотря на то, что январь на дворе, +14 и солнце. Желаю Вам благополучия, процветания и благодарных туристов!
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