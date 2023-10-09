Из Махачкалы мы отправимся к одному из самых длинных и глубоких каньонов мира — даже знаменитый американский Гранд-Каньон уступает ему. Вас ждут головокружительные виды Сулакского каньона, «Качели любви» и прогулка по лесу.
А при желании вы навестите Бархан Сарыкум, проплывете на катере по ущелью, пролетите на зиплайне или покатаетесь на лошадях.
А при желании вы навестите Бархан Сарыкум, проплывете на катере по ущелью, пролетите на зиплайне или покатаетесь на лошадях.
Описание экскурсии
В это путешествие мы отправимся рано утром. Освободите память на телефоне для сотен снимков и приготовьтесь к головокружительным пейзажам! В программе:
- Чиркейская ГЭС: поговорим о том, как появилась здесь плотина, и впечатлимся мощью стихии.
- Несколько обзорных площадок, откуда открывается потрясающий вид на каньон и ГЭС: дагестанский «Язык Тролля», панорамная площадка посёлка Дубки и закрытая смотровая, где вы без толп туристов сможете сделать снимки на фоне этой красоты.
- Обед в комплексе «Главрыба», где есть собственное форелевое хозяйство.
- Село Старое Зубутли (по желанию): здесь, если захотите, вы пересядете на катер и проплывете вдоль каньона, с нового ракурса наслаждаясь фантастическими ландшафтами.
- Дубкинский лес: в сезон вы сможете попробовать на вкус местные ягоды и фрукты.
- «Качели любви»: романтичная локация для невероятных снимков на фоне ущелья
- Бархан Сарыкум (по желанию, + 2 часа к длительности программы): ещё одна местная достопримечательность. Поговорим о том, откуда здесь столько песка, вспомним кадры из фильма «Белое солнце пустыни» и сделаем ещё одну порцию фото на память.
Организационные детали
- Экскурсию на комфортном автомобиле для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, погода бывает переменчивой
- Стоимость указана за группу до 4 человек, если вас больше (до 6 участников), за каждого дополнительного участника доплачивается 1000 ₽
- К сожалению, у нас нет детских кресел. Если вы едете на экскурсию с маленьким ребенком, то у вас должно быть свое детское кресло.
Что входит в стоимость
— Трансфер от места вашего проживания и обратно
— Авторский кофе на вершине каньона
— Бутилированная вода
Дополнительные расходы (по желанию)
— Поездка на Бархан Сарыкум: от 2000 ₽
— Прогулка на катере вдоль каньона или на Чиркейском водохранилище: от 7500 ₽
— Конная прогулка: от 500 ₽/чел.
— Зиплайн над каньоном — от 1000 ₽/чел.
— Обед: 700-800 ₽ с человека.
— вы можете поехать на комфортном джипе Lexus GX 470, доплата составит 2000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 4064 туристов
Я родом из горного Дагестана, и открываю гостям настоящую душу своего региона — от древних аулов до захватывающих дух перевалов и каньонов. Мои программы по Дагестану и всему Кавказу —
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 287 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если вы никогда не были в горах-вам понравится. Если вы прожили в них всю жизнь - вы будете в восторге. Если вы выбираете между несколькими экскурсиями - выбирайте эту, непрогадаете.
Живописная
Живописная
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Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы начать с Сулакского каньона-визитной карточки Дагестана🙌. Экскурсию проводил Руслан на комфортном автомобиле, забрал нас
+2
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Ездили на Сулакский каньон с гидом Мадиной. Очень позитивная, общительная девушка. Посетили много красивых локаций по пути. Мадина всегда оказывала помощь с фото и видео. По дороге завезла перекусить их
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Е
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию "Дружеский тур к Сулакскому каньону". Сопровождал нас гид Алигаджи. Природа Дагестана прекрасна! Нам очень повезло с погодой и наступлением весны) Мы посетили
+2
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С
Добрый день! Нашу экскурсию, 30 марта 2023 проводил гид Мурад. Мы планировали экскурсию в полном объёме с катером и поездкой к бархану. Но… Если сказать что было ветрено в это
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Огромное спасибо гиду Руслану,за восхитительную поездку в Сулакский каньон и окрестности, мы увидели такую красоту что передать словами просто не возможно, это надо видеть. Все локации подобраны с такой любовью
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