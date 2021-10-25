Джип-тур к Сулакскому каньону

Впечатлиться ландшафтами Дагестана — от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой

4.9
59 отзывов
Из Махачкалы мы отправимся к одному из самых длинных и глубоких каньонов мира — даже знаменитый американский Гранд-Каньон уступает ему.

Вас ждут головокружительные виды Сулакского каньона, «Качели любви» и прогулка по лесу.

А при желании вы навестите Бархан Сарыкум, проплывете на катере по ущелью, пролетите на зиплайне или покатаетесь на лошадях.
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону
Джип-тур к Сулакскому каньону

Что вас ожидает

В это путешествие мы отправимся рано утром. Освободите память на телефоне для сотен снимков и приготовьтесь к головокружительным пейзажам! В программе джип-тура:

  • Чиркейская ГЭС: поговорим о том, как появилась здесь плотина, и впечатлимся мощью стихии.
  • Несколько обзорных площадок, откуда открывается потрясающий вид на каньон и ГЭС: дагестанский «Язык Тролля», панорамная площадка посёлка Дубки и закрытая смотровая, где вы без толп туристов сможете сделать снимки на фоне этой красоты.
  • Обед в комплексе «Главрыб», где есть собственное форелевое хозяйство.
  • Село Старое Зубутли (по желанию): здесь, если захотите, вы пересядете на катер и проплывете вдоль каньона, с нового ракурса наслаждаясь фантастическими ландшафтами.
  • Дубкинский лес: в сезон вы сможете попробовать на вкус местные ягоды и фрукты.
  • «Качели любви»: романтичная локация для инстаграмных снимков на фоне ущелья
  • Бархан Сарыкум (по желанию): ещё одна местная достопримечательность. Поговорим о том, откуда здесь столько песка, вспомним кадры из фильма «Белое солнце пустыни» и сделаем ещё одну порцию фото на память.

Организационные детали

  • Экскурсию на комфортном внедорожнике для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, погода бывает переменчивой
  • Стоимость указана за группу до 4 человек, если вас больше (до 6 участников), за каждого дополнительного участника доплачивается 1000 руб.

Что входит в стоимость

— Трансфер от места вашего проживания и обратно
— Авторский кофе на вершине каньона
— Бутилированная вода

Дополнительные расходы (по желанию)

— Поездка на Бархан Сарыкум: от 2000 руб.
— Прогулка на катере вдоль каньона или на Чиркейском водохранилище: от 6500 руб.
— Конная прогулка: от 500 руб. /чел.
— Зиплайн над каньоном — от 500 руб. /чел.
— Обед

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ахмед
Ахмед
Приветствую всех, меня зовут Ахмед Русланович, мне 36 лет, и я безумно люблю Дагестан ☺️ Провожу экскурсии вместе со своей командой гидов. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Дагестана, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни. До встречи!
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59 реальных отзывов от туристов

И
25 окт 2021
Спасибо Мурату! очень классный тур был! показал очень красивые места, рассказал про национальные традиции, и даже устроил нам мини-пикник в потрясающе красивом месте!
А
19 окт 2021
На экскурсию в Сулакский каньон стоит съездить! Виды замечательные!
А вот к выбору гида нужно отнестись внимательно! Ахмеда весьма не рекомендую.
Обещаний много, а на деле примитив.
По порядку:
Про организацию тура лучше не вспоминать.
Перед заказом была переписка с согласованием маршрута и времени встречи.
Потом был сделан заказ с указанием маршрута и времени встречи,
Накануне поездки был телефонный разговор с Ахмедом опять же с согласованием маршрута, времени и места встречи.
В итоге:
В день поездки, через 10 минут после назначенного времени звонит водитель и спрашивает «Подавать машину через час или через полтора часа и куда. »
После наших «теплых слов» машина приехала через 15 минут.
Первый вопрос водителя «Куда поедем. »
Кроме того, в описании сказано « Экскурсию на комфортном внедорожнике для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
В действительности: КИА-РИО! Учитывая мой рост (195см. ) я рассчитывал именно на комфортный внедорожник. Т. е. на высокую, удобную машину, в которую можно садится и выходить из нее не складываясь в три раза! Для моих 72 лет это важно! УВЫ.
Приехавший водитель был весьма доброжелателен и, как водитель, действительно профессионал. Но! Гид из него никакой! Никакого рассказа кроме «Самый глубокий каньон» и «Там красиво». Правда, если задавать вопросы, он старался отвечать в меру своих познаний.
Далее: в описании сказано, что в стоимость входит «Авторский кофе на вершине каньона»! Что это такое осталось загадкой.
Несколько слов о том, как вообще проходит эта экскурсия:
От гостиницы вас забирает кто-то из команды Ахмеда и везет по смотровым площадкам. Далее, он подвозит к пропускному пункту охранной зоны ГЭС и сдает другому водителю, из местных, у которого есть договоренность с охраной о пропуске его с пассажирами в охранную зону. В нашем случае это был молодой человек на Ниссан-Патрол
Потом, по якобы дороге, вы доезжаете до села Старое Зубутли, где базируются лодочники, катающие по каньону. Но останавливаетесь не на причале, а гораздо выше и по «козьей тропе», а не по существующей дороге, вас ведут к причалу. Это делается для того, что бы вы поняли, что обратно наверх вам не дойти и, после прогулки на катере, за отдельную плату, воспользовались услугами дежурящих внизу УАЗиков для доставки вас к машине.
По расходам на экскурсию у нас получилось:
6.500 руб. - заказ экскурсии через ТРИПСТЕР (1.500 при заказе и 5.000 после экскурсии водителю)
7.000 руб. - молодому человеку на Ниссане за доставку до села Старое Зубутли и обратно, а также катание на катере.
300 руб. - за подъем на УАЗике от причала до Ниссана.
3.500 руб. - обед в ресторане «Главрыба» на двоих. Кстати очень вкусно готовят, но спиртного в ресторане нет.
В итоге еще раз повторюсь:
Если вы в Дагестане с экскурсионными целями, то на экскурсию в Сулакский каньон съездить очень желательно. Следует также иметь в виду, что каньоны, посещаемые при экскурсиях в горы, ничуть не уступают по красоте Сулакскому.
С Ахмедом лучше не связываться. Никаких «потрясающе интересных экскурсий», как в отзывах, вы не получите. Откуда берутся отзывы - не знаю.
Е
17 окт 2021
Ездили с Алигаджи.
Нам все понравилось. Гида рекомендуем! Всю дорогу гид нам что-то рассказывал. Очень приветливый и располагающий к Себе человек. По дороге купил нам нектарины и сливы. Угостил вкусным чаем с шоколадом.
Всвязи с погодными условиями (был сильный ветер) и холодно. Мы не спустились в каньон, не проехали по нему на катере. А это было основным пожеланием в этой поездке. Расстроилась.

Ну, и это не джип-тур! Мы ездили на комфортабельном седане.
З
13 окт 2021
Спасибо Мураду, что показал красоты Дагестана! Море впечатлений!
Виктория
10 окт 2021
Экскурсия понравился, локации интересные, прогулка на катере по каньону впечатляет. Машина чистая, фрукты и чай прилагались.
L
7 окт 2021
Нам очень понравилась экскурсия
Ахмед подробно рассказывал о местности, а ещё устроили пикник с кофе
Все было отлично
А
7 окт 2021
Отличная команда организаторов. Комфортные авто (что редкость для этого региона). Четкая организация экскурсии, ответственное отношение и дружеское отношение! Спасибо за красоту и хорошее настроение.
Юлия
6 окт 2021
Сопровождал нас Алигаджи. Очень старался все сделать комфортно для нас. Он очень хорошо знает местность, поэтому организовал тур логично и понятно, посмотрели основные классные места. Рассказал о местных традициях и обычаях, было интересно! По желанию можно скорректировать маршрут - Алигаджи легко может скорректировать маршрут по запросу. Было очень весело, ну и природа невероятной красоты! Мы очень довольны. Если вас более 4 человек - предупреждайте заранее, чтобы не было накладок с машиной)
А
5 окт 2021
Ахмед, прекрасный гид. Удобная машина, экскурсия, где учтены все пожелания клиентов. Очень внимательный гид. 100% рекомендуем друзьям.
Татьяна
1 окт 2021
Добрый вечер! Пишу отзыв, уже вернувшись домой в СПБ. Мы были на экскурсии семьей 2 взрослых и 2 ребенка (10 и 14 лет). Экскурсия длилась 9 часов, но прошла на одном дыхании. Все получили колоссальное удовольствие. Мы впервые в Дагестане и эта экскурсия была отличной визитной карточкой страны. Была прекрасная погода - солнечная и теплая. Гид Али Гаджи очень доброжелательный и заинтересованный своим делом человек. За время экскурсии угостил персиками (мы такие вкусные ели в далеком совестском детстве))), напоил вкуснейшийшим кофе с домашнии сыром и ароматным хлебом. Этот пикник с кофе, как разминка перед обедом, уверена личная инициатива нашего гида. Спасибо за такие фишечки. Ну и красота природы не поддается описанию, выложив фотки в инстаграме многие мои знакомые тоже захотели посетить республику. Очень рекомендую брать экскурсию у ребят. Будь у нас больше времени, отправились бы и еще в другие места. Но видимо придется приехать снова)
Спасибо большое за эмоции и возможность познакомиться с Дагестаном! Процветания вашей команде!
В
30 сен 2021
Все очень понравилось. Природа великолепная, гид Мурад везде свозил, все показал. Сопровождал нас везде, рассказал историю края, свои традиции. Все классно, рекомендую!
Лада
27 сен 2021
Мы чудесно провели время. Экскурсию проводил Ахмед. Бронировали из Москвы, выезжали из Махачкалы. Накануне созвонились, все подтвердили. Ахмед забрал нас вовремя из гостиницы. Очень хороший, эрудированный гид, интересно рассказывает. Провез нас по самым красивым местам на маршруте с остановкой на пикник в дубовой роще и приготовил свой фирменный кофе))
Максим
26 сен 2021
Ездили вдвоём на комфортабельном авто с гидом Алигаджи на экскурсию вглубь Дагестана - эмоции только положительные, всё было великолепно! И увидели поразительные красоты, и послушали интересные истории от гида, и максимально вкусно и сытно поели - и это даже несмотря на местами не самую приветливую погоду, ведь в горах это вполне ожидаемо! Плюс отдельно порадовали небольшие приятности вроде горячих напитков ранним утром для бодрости и свежих персиков в дороге. Однозначно рекомендуем и сами непременно вернёмся!
Наташа
24 сен 2021
Ездили на экскурсию в Сулакский каньон с Мурадом. Замечательная экскурсия по одному из самых невероятно красивых мест мира! Мурад создал чудесную атмосферу, никуда нас не торопил, интересно рассказывал нам о своей стране и людях, живущих в ней. В общении очень легкий, у нас всегда находились темы для разговоров. Организовал небольшой пикник в очень красивом месте.
В этой экскурсии обязательно возьмите поездку на катерах по самому каньону. Поездка по горам к катерам и катание на них - это просто взрыв эмоций!
По ряду причин наша экскурсия затянулась намного дольше, чем обычно, но Мурад был невозмутим и никак не показал нам что мы его задерживаем.
На следующий день мы улетали домой. Благодаря Мураду, эта экскурсия стала великолепным завершением нашего отдыха в Дагестане!
Egor
24 сен 2021
Экскурсию проводил гид Руслан. Все время нам удавалось держаться в стороне от больших туристических групп. Гид также провёл по уникальным локациям, куда другие группы вообще не заходят. Виды очень красивые и времени предостаточно. Мы осталось довольны
Ещё 44 отзыва

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