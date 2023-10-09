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Дружеское путешествие к Сулакскому каньону

Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
Из Махачкалы мы отправимся к одному из самых длинных и глубоких каньонов мира — даже знаменитый американский Гранд-Каньон уступает ему. Вас ждут головокружительные виды Сулакского каньона, «Качели любви» и прогулка по лесу.

А при желании вы навестите Бархан Сарыкум, проплывете на катере по ущелью, пролетите на зиплайне или покатаетесь на лошадях.
4.9
287 отзывов
Дружеское путешествие к Сулакскому каньону
Дружеское путешествие к Сулакскому каньону
Дружеское путешествие к Сулакскому каньону

Описание экскурсии

В это путешествие мы отправимся рано утром. Освободите память на телефоне для сотен снимков и приготовьтесь к головокружительным пейзажам! В программе:

  • Чиркейская ГЭС: поговорим о том, как появилась здесь плотина, и впечатлимся мощью стихии.
  • Несколько обзорных площадок, откуда открывается потрясающий вид на каньон и ГЭС: дагестанский «Язык Тролля», панорамная площадка посёлка Дубки и закрытая смотровая, где вы без толп туристов сможете сделать снимки на фоне этой красоты.
  • Обед в комплексе «Главрыба», где есть собственное форелевое хозяйство.
  • Село Старое Зубутли (по желанию): здесь, если захотите, вы пересядете на катер и проплывете вдоль каньона, с нового ракурса наслаждаясь фантастическими ландшафтами.
  • Дубкинский лес: в сезон вы сможете попробовать на вкус местные ягоды и фрукты.
  • «Качели любви»: романтичная локация для невероятных снимков на фоне ущелья
  • Бархан Сарыкум (по желанию, + 2 часа к длительности программы): ещё одна местная достопримечательность. Поговорим о том, откуда здесь столько песка, вспомним кадры из фильма «Белое солнце пустыни» и сделаем ещё одну порцию фото на память.

Организационные детали

  • Экскурсию на комфортном автомобиле для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, погода бывает переменчивой
  • Стоимость указана за группу до 4 человек, если вас больше (до 6 участников), за каждого дополнительного участника доплачивается 1000 ₽
  • К сожалению, у нас нет детских кресел. Если вы едете на экскурсию с маленьким ребенком, то у вас должно быть свое детское кресло.

Что входит в стоимость

— Трансфер от места вашего проживания и обратно
— Авторский кофе на вершине каньона
— Бутилированная вода

Дополнительные расходы (по желанию)

— Поездка на Бархан Сарыкум: от 2000 ₽
— Прогулка на катере вдоль каньона или на Чиркейском водохранилище: от 7500 ₽
— Конная прогулка: от 500 ₽/чел.
— Зиплайн над каньоном — от 1000 ₽/чел.
— Обед: 700-800 ₽ с человека.
— вы можете поехать на комфортном джипе Lexus GX 470, доплата составит 2000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 4064 туристов
Я родом из горного Дагестана, и открываю гостям настоящую душу своего региона — от древних аулов до захватывающих дух перевалов и каньонов. Мои программы по Дагестану и всему Кавказу —
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это не просто маршруты, а тщательно продуманные путешествия с характером и атмосферой. Имею собственный комфортный автопарк и команду опытных гидов, которые обеспечат безопасность и высокий уровень сервиса. Моя природная харизма, глубокая эрудиция и чётко поставленная речь, превращают каждую поездку в живую историю. Со мной вы не просто увидите Кавказ — вы почувствуете его силу, традиции и неповторимый дух гор.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 287 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вероника
Если вы никогда не были в горах-вам понравится. Если вы прожили в них всю жизнь - вы будете в восторге. Если вы выбираете между несколькими экскурсиями - выбирайте эту, непрогадаете.
Живописная
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дорога до каньена в компании гида Мадины пролетела незаметно, как разговор с добрым другом. Воздух пьян, кофе вкусен и с самым потрясающем видом, свеже приготовленная форель и конечно же поездка по серпантину и полет на катере. Обязательно подарите себе возможность увидеть каньен и с верху, и с глубины. Даже сердце недовольного подростка растаяло.
Но все это были бы только картинки без прекрасной, радушной хозяйки Мадины, создавшей атмосферу праздника и Махмуда, истинного аварца, покаряющего своим обаянием в самое сердце и водителя от бога.
Дагестан перестал быть только горами, только морем, только вкусной едой- благодаря Вам он наполнился красками, жизнью, душой со множеством народностей, языков, обычаев, человеческих историй.
Вы превратили наше путешествие в праздник! Спасибо!
Мы обязательно вернёмся, мы привезём друзей и родных и ждём Вас к нам в гости. Очень постараемся быть на высоте, хотя до ваших высот допрыгнуть сложно.
Ну и отдельное спасибо Мадина за фото - столько фотографий концентрированного счастья хватит на целый год, до следующей встречи!

Если вы никогда не были в горах-вам понравится. Если вы прожили в них всю жизнь -
Если вы никогда не были в горах-вам понравится. Если вы прожили в них всю жизнь -
Если вы никогда не были в горах-вам понравится. Если вы прожили в них всю жизнь -
Если вы никогда не были в горах-вам понравится. Если вы прожили в них всю жизнь -
Если вы никогда не были в горах-вам понравится. Если вы прожили в них всю жизнь -
Если вы никогда не были в горах-вам понравится. Если вы прожили в них всю жизнь -
Если вы никогда не были в горах-вам понравится. Если вы прожили в них всю жизнь -
Если вы никогда не были в горах-вам понравится. Если вы прожили в них всю жизнь -
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Екатерина
Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы начать с Сулакского каньона-визитной карточки Дагестана🙌. Экскурсию проводил Руслан на комфортном автомобиле, забрал нас
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утром из отеля и понеслось…. Сначала мы "наворовали" вкуснейших персиков прямо с деревьев, остановившись на дороге. Затем приехали к Чирейской ГРЭС на смотровую площадку, где были потрясающие виды на горы,горные реки. Постепенно мы забирались все выше и выше, останавливаясь в разных локациях, пока не добрались до вершины 1920м над уровнем моря, откуда все было видно как на ладони, красота гор завораживала!! Руслан сварил нам кофе, мы немного отдохнули и двинулись дальше. Посетили Главрыбу -красивое туристическое место, где можно вкусно покушать и погулять по парку, покормить рыбок, а вокруг потрясающая природа гор и рек! Все как в сказке!!!! Это была одна из лучших экскурсий!!! 👍 Руслан хороший рассказчик, всю дорогу рассказывал про Дагестан и его традиции, отвечал на все наши вопросы. Море впечатлений и только положительные эмоции!!! Спасибо большое!!!

Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы
Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы
Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы
Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы
Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы
Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы
Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы
Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы+2
Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы
Ради гор и моря мы собственно и поехали в Дагестан, давно хотели его посетить, решили горы
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Наталия
Ездили на Сулакский каньон с гидом Мадиной. Очень позитивная, общительная девушка. Посетили много красивых локаций по пути. Мадина всегда оказывала помощь с фото и видео. По дороге завезла перекусить их
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божественными чуду в маленькую кафешку, где их готовили при нас😍. Также в ходе поездки отвезла нас в красивое место с видом на каньон, где сварила в турке кофе для нас🤗. Когда по дороге обратно, я сказала что хотела бы на маковое поле, Мадина тут же это организовала, хотя это был тот еще квест😜. Кроме того очень помогала нам со всякими возникающими вопросами не касающихся экскурсии, была на связи все дни нашего пребывания в Дагестане, за что ей огромное спасибо. 🙏

Ездили на Сулакский каньон с гидом Мадиной. Очень позитивная, общительная девушка. Посетили много красивых локаций по
Ездили на Сулакский каньон с гидом Мадиной. Очень позитивная, общительная девушка. Посетили много красивых локаций по
Ездили на Сулакский каньон с гидом Мадиной. Очень позитивная, общительная девушка. Посетили много красивых локаций по
Ездили на Сулакский каньон с гидом Мадиной. Очень позитивная, общительная девушка. Посетили много красивых локаций по
Ездили на Сулакский каньон с гидом Мадиной. Очень позитивная, общительная девушка. Посетили много красивых локаций по
Ездили на Сулакский каньон с гидом Мадиной. Очень позитивная, общительная девушка. Посетили много красивых локаций по
Ездили на Сулакский каньон с гидом Мадиной. Очень позитивная, общительная девушка. Посетили много красивых локаций по
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Е
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию "Дружеский тур к Сулакскому каньону". Сопровождал нас гид Алигаджи. Природа Дагестана прекрасна! Нам очень повезло с погодой и наступлением весны) Мы посетили
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столько замечательных мест, что мои знакомые, комментируя фотографии, сказали, что я в кругосветке, а не в Дагестане) Алигаджи провел с нами долгий насыщенный день, но наше общение было легким и очень дружественным, день пролетел незаметно. Нас не перегружали фактической информацией и историческими датами, но зато мы слушали рассказы о жизни простых горцев, хотя и исторические факты присутствовали. Было ощущение, что с нами путешествует друг, которого мы давно знаем. Большое спасибо и удачи, Алигаджи!

11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию &quot;Дружеский тур к Сулакскому каньону&quot;. Сопровождал нас гид
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию &quot;Дружеский тур к Сулакскому каньону&quot;. Сопровождал нас гид
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию &quot;Дружеский тур к Сулакскому каньону&quot;. Сопровождал нас гид
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию &quot;Дружеский тур к Сулакскому каньону&quot;. Сопровождал нас гид
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию &quot;Дружеский тур к Сулакскому каньону&quot;. Сопровождал нас гид
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию &quot;Дружеский тур к Сулакскому каньону&quot;. Сопровождал нас гид
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию &quot;Дружеский тур к Сулакскому каньону&quot;. Сопровождал нас гид
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию &quot;Дружеский тур к Сулакскому каньону&quot;. Сопровождал нас гид+2
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию &quot;Дружеский тур к Сулакскому каньону&quot;. Сопровождал нас гид
11 апреля 2022 года мы отправились на экскурсию &quot;Дружеский тур к Сулакскому каньону&quot;. Сопровождал нас гид
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С
Добрый день! Нашу экскурсию, 30 марта 2023 проводил гид Мурад. Мы планировали экскурсию в полном объёме с катером и поездкой к бархану. Но… Если сказать что было ветрено в это
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день, то это очень мягко сказано. Ветер буквально сбивал с ног, поэтому как нам не было жаль, пришлось ограничиться каньоном. Заехали в дубовый лес, весной погулять по лесу - птицы щебечут, первоцветы цветут да ещё и орлы так близко летают. Впечатление непередаваемое, кто не был - надо ехать. На обратном пути Мурад рассказывал об особенностях свадьбы в Дагестане, было очень интересно. Большое спасибо.

Добрый день! Нашу экскурсию, 30 марта 2023 проводил гид Мурад. Мы планировали экскурсию в полном объёме
Добрый день! Нашу экскурсию, 30 марта 2023 проводил гид Мурад. Мы планировали экскурсию в полном объёме
Добрый день! Нашу экскурсию, 30 марта 2023 проводил гид Мурад. Мы планировали экскурсию в полном объёме
Добрый день! Нашу экскурсию, 30 марта 2023 проводил гид Мурад. Мы планировали экскурсию в полном объёме
Добрый день! Нашу экскурсию, 30 марта 2023 проводил гид Мурад. Мы планировали экскурсию в полном объёме
Добрый день! Нашу экскурсию, 30 марта 2023 проводил гид Мурад. Мы планировали экскурсию в полном объёме
Добрый день! Нашу экскурсию, 30 марта 2023 проводил гид Мурад. Мы планировали экскурсию в полном объёме
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Владимир
Огромное спасибо гиду Руслану,за восхитительную поездку в Сулакский каньон и окрестности, мы увидели такую красоту что передать словами просто не возможно, это надо видеть. Все локации подобраны с такой любовью
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к своему краю плюс бонус с чашечкой кофе с видом на каньон, сложилось такое впечатление что мы с Русланом знакомы долгое время, очень общительный,весёлый, знающий своё дело плюс хороший фотограф и оператор, практически все фото для нас делал Руслан. Ещё раз огромное спасибо компании гидов где работает Руслан. Большого вам процветания.

Огромное спасибо гиду Руслану,за восхитительную поездку в Сулакский каньон и окрестности, мы увидели такую красоту что
Огромное спасибо гиду Руслану,за восхитительную поездку в Сулакский каньон и окрестности, мы увидели такую красоту что
Огромное спасибо гиду Руслану,за восхитительную поездку в Сулакский каньон и окрестности, мы увидели такую красоту что
Огромное спасибо гиду Руслану,за восхитительную поездку в Сулакский каньон и окрестности, мы увидели такую красоту что
Огромное спасибо гиду Руслану,за восхитительную поездку в Сулакский каньон и окрестности, мы увидели такую красоту что
Огромное спасибо гиду Руслану,за восхитительную поездку в Сулакский каньон и окрестности, мы увидели такую красоту что
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Входит в следующие категории Махачкалы

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