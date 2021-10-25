На экскурсию в Сулакский каньон стоит съездить! Виды замечательные!

А вот к выбору гида нужно отнестись внимательно! Ахмеда весьма не рекомендую.

Обещаний много, а на деле примитив.

По порядку:

Про организацию тура лучше не вспоминать.

Перед заказом была переписка с согласованием маршрута и времени встречи.

Потом был сделан заказ с указанием маршрута и времени встречи,

Накануне поездки был телефонный разговор с Ахмедом опять же с согласованием маршрута, времени и места встречи.

В итоге:

В день поездки, через 10 минут после назначенного времени звонит водитель и спрашивает «Подавать машину через час или через полтора часа и куда. »

После наших «теплых слов» машина приехала через 15 минут.

Первый вопрос водителя «Куда поедем. »

Кроме того, в описании сказано « Экскурсию на комфортном внедорожнике для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.

В действительности: КИА-РИО! Учитывая мой рост (195см. ) я рассчитывал именно на комфортный внедорожник. Т. е. на высокую, удобную машину, в которую можно садится и выходить из нее не складываясь в три раза! Для моих 72 лет это важно! УВЫ.

Приехавший водитель был весьма доброжелателен и, как водитель, действительно профессионал. Но! Гид из него никакой! Никакого рассказа кроме «Самый глубокий каньон» и «Там красиво». Правда, если задавать вопросы, он старался отвечать в меру своих познаний.

Далее: в описании сказано, что в стоимость входит «Авторский кофе на вершине каньона»! Что это такое осталось загадкой.

Несколько слов о том, как вообще проходит эта экскурсия:

От гостиницы вас забирает кто-то из команды Ахмеда и везет по смотровым площадкам. Далее, он подвозит к пропускному пункту охранной зоны ГЭС и сдает другому водителю, из местных, у которого есть договоренность с охраной о пропуске его с пассажирами в охранную зону. В нашем случае это был молодой человек на Ниссан-Патрол

Потом, по якобы дороге, вы доезжаете до села Старое Зубутли, где базируются лодочники, катающие по каньону. Но останавливаетесь не на причале, а гораздо выше и по «козьей тропе», а не по существующей дороге, вас ведут к причалу. Это делается для того, что бы вы поняли, что обратно наверх вам не дойти и, после прогулки на катере, за отдельную плату, воспользовались услугами дежурящих внизу УАЗиков для доставки вас к машине.

По расходам на экскурсию у нас получилось:

6.500 руб. - заказ экскурсии через ТРИПСТЕР (1.500 при заказе и 5.000 после экскурсии водителю)

7.000 руб. - молодому человеку на Ниссане за доставку до села Старое Зубутли и обратно, а также катание на катере.

300 руб. - за подъем на УАЗике от причала до Ниссана.

3.500 руб. - обед в ресторане «Главрыба» на двоих. Кстати очень вкусно готовят, но спиртного в ресторане нет.

В итоге еще раз повторюсь:

Если вы в Дагестане с экскурсионными целями, то на экскурсию в Сулакский каньон съездить очень желательно. Следует также иметь в виду, что каньоны, посещаемые при экскурсиях в горы, ничуть не уступают по красоте Сулакскому.

С Ахмедом лучше не связываться. Никаких «потрясающе интересных экскурсий», как в отзывах, вы не получите. Откуда берутся отзывы - не знаю.