Из Махачкалы мы отправимся к одному из самых длинных и глубоких каньонов мира — даже знаменитый американский Гранд-Каньон уступает ему. Вас ждут головокружительные виды Сулакского каньона, «Качели любви» и прогулка по лесу. А при желании вы навестите Бархан Сарыкум, проплывете на катере по ущелью, пролетите на зиплайне или покатаетесь на лошадях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В это путешествие мы отправимся рано утром. Освободите память на телефоне для сотен снимков и приготовьтесь к головокружительным пейзажам! В программе:

Чиркейская ГЭС: поговорим о том, как появилась здесь плотина, и впечатлимся мощью стихии.

Несколько обзорных площадок, откуда открывается потрясающий вид на каньон и ГЭС: дагестанский «Язык Тролля», панорамная площадка посёлка Дубки и закрытая смотровая, где вы без толп туристов сможете сделать снимки на фоне этой красоты.

Обед в комплексе «Главрыба», где есть собственное форелевое хозяйство.

Село Старое Зубутли (по желанию): здесь, если захотите, вы пересядете на катер и проплывете вдоль каньона, с нового ракурса наслаждаясь фантастическими ландшафтами.

Дубкинский лес: в сезон вы сможете попробовать на вкус местные ягоды и фрукты.

«Качели любви»: романтичная локация для невероятных снимков на фоне ущелья

Бархан Сарыкум (по желанию, + 2 часа к длительности программы): ещё одна местная достопримечательность. Поговорим о том, откуда здесь столько песка, вспомним кадры из фильма «Белое солнце пустыни» и сделаем ещё одну порцию фото на память.

Организационные детали

Экскурсию на комфортном автомобиле для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и куртку, погода бывает переменчивой

Стоимость указана за группу до 4 человек, если вас больше (до 6 участников), за каждого дополнительного участника доплачивается 1000 ₽

К сожалению, у нас нет детских кресел. Если вы едете на экскурсию с маленьким ребенком, то у вас должно быть свое детское кресло.

Что входит в стоимость

— Трансфер от места вашего проживания и обратно

— Авторский кофе на вершине каньона

— Бутилированная вода

Дополнительные расходы (по желанию)

— Поездка на Бархан Сарыкум: от 2000 ₽

— Прогулка на катере вдоль каньона или на Чиркейском водохранилище: от 7500 ₽

— Конная прогулка: от 500 ₽/чел.

— Зиплайн над каньоном — от 1000 ₽/чел.

— Обед: 700-800 ₽ с человека.

— вы можете поехать на комфортном джипе Lexus GX 470, доплата составит 2000 ₽