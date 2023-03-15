Если хотите посетить уникальный уголок природы с живописными пейзажами и изумрудной водой, то отправляйтесь в Сулакский каньон. А чтобы увидеть его в самом выгодном свете, смело обращайтесь ко мне! Расскажу секреты каньона, о которых знают только местные. Устрою прогулку на катере среди высоких скал и водопадов. Познакомлю с природными чудесами редчайшего места на планете.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: экскурсия начинается в посёлке Дубки, куда вам нужно добраться самостоятельно. В стоимость включена и экскурсия, и прогулка на катере. Трансфер из Махачкалы и обратно возможен по запросу за отдельную плату.

Давайте познакомимся!

Меня зовут Абдулбасир. Я родился и вырос на краю Сулакского каньона в посёлке Дубки. Мальчишкой проводил всё свободное время на природе — исходил все тропы, знаю здесь каждый кустик и каждый камешек. А вечерами слушал рассказы отца и деда: они посвятили жизнь изучению истории Дагестана. Я и сам не представляю себя вдали от любимого края: работал на местной ГЭС, до сих пор живу в Дубках и знаю места, неизвестные большинству.

Что вас ожидает

Мы совершим путешествие по Сулакскому каньону — и в моей компании вы почувствуете себя одним из местных жителей. Конечно, будут в программе и популярные туристические места. Но со мной вы узнаете, где готовят действительно вкусную дагестанскую еду. Куда отправиться, чтобы посмотреть на плотины с лучших ракурсов. Как не стоять в длинной пробке перед въездом на каньон. Вот как пройдет наш день:

С утра вы приедете в посёлок Дубки. Он находится в 80 километрах от Махачкалы. Удобнее всего добираться на автомобиле (своём или арендованном). Если поедете на общественном транспорте, то маршрутку в Махачкале нужно искать на Северной автостанции.

Начнём с разговора об истории посёлка Дубки, Чиркейской и Миатлинской ГЭС. Расскажу, кто основал посёлок и кем были его первые жители. Поделюсь фактами о ГЭС и техническими подробностями строительства.

Чтобы вы посмотрели каньон со всех сторон, устрою вам захватывающую поездку по бездорожью вдоль реки Сулак. Миновав тоннель длиной более 1 км, вы станете свидетелями удивительного зрелища: сверху река кажется тонкой, как ручеёк, а внизу она предстанет перед вами во всей своей мощи.

В экскурсию включена прогулка на катере. Не короткое катание по малому кругу каньона, а полноценная 40-минутная поездка. Увидите водопады, плачущие скалы, камень с силуэтом лица человека.

После прогулки на катере по желанию заедем на зиплайн длиной 1100 метров или в пещеру Нохъо, чтобы пройтись по подвесному мосту, соединяющему обе стороны каньона.

На обед отправимся в одно из заведений с самой вкусной местной кухней. О них знают далеко не все — поэтому вас приятно удивит отсутствие очередей и широкий выбор блюд.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Начало экскурсии в посёлке Дубки (80 км от Махачкалы). По запросу могу организовать трансфер туда и обратно, стоимость зависит от города, в котором вы находитесь (уточняйте при бронировании).

В распоряжении нашей команды есть комфортабельный 4-местный автомобиль. За доплату доступны: 7-местный минивэн (+6000 за группу), автомобиль класса люкс Lexus LX470 (4-местный вариант +3000 руб. за группу, 7-местный вариант +6000 руб. за группу).

Дополнительные расходы