Обратите внимание: экскурсия начинается в посёлке Дубки, куда вам нужно добраться самостоятельно. В стоимость включена и экскурсия, и прогулка на катере. Трансфер из Махачкалы и обратно возможен по запросу за отдельную плату.
Меня зовут Абдулбасир. Я родился и вырос на краю Сулакского каньона в посёлке Дубки. Мальчишкой проводил всё свободное время на природе — исходил все тропы, знаю здесь каждый кустик и каждый камешек. А вечерами слушал рассказы отца и деда: они посвятили жизнь изучению истории Дагестана. Я и сам не представляю себя вдали от любимого края: работал на местной ГЭС, до сих пор живу в Дубках и знаю места, неизвестные большинству.
Мы совершим путешествие по Сулакскому каньону — и в моей компании вы почувствуете себя одним из местных жителей. Конечно, будут в программе и популярные туристические места. Но со мной вы узнаете, где готовят действительно вкусную дагестанскую еду. Куда отправиться, чтобы посмотреть на плотины с лучших ракурсов. Как не стоять в длинной пробке перед въездом на каньон. Вот как пройдет наш день: