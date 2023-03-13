Мы встретимся на нашей базе недалеко от каньона, чтобы вы прошли инструктаж по технике управления Кайманом и технике безопасности. Мы выдадим вам всю необходимую экипировку — шлемы и «черепахи». Здесь же можно купить дождевик на случай непогоды. По квадроциклам распределяемся парами: опытные водители спереди, пассажиры сзади. Если у всех есть навыки вождения, то вы просто будете меняться — это удобно, т. к. вы сможете отдыхать и любоваться видами, не думая о дороге.
Готовы? Тогда поехали! Вся программа займет от 6 до 8 часов. За это время мы: