Как бы вы ни передвигались по Сулакскому каньону, вас впечатлят его масштаб и суровость. Но гораздо более захватывающим знакомство с ним сделают наши большие квадроциклы Кайманы. Им под силу самые сложные участки, а это значит, что вы откроете для себя каньон непроторенными тропами. В программе, помимо драйва от езды и невероятных видов, подвесной мост, пещера и прогулка на катере.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Инструктаж

Мы встретимся на нашей базе недалеко от каньона, чтобы вы прошли инструктаж по технике управления Кайманом и технике безопасности. Мы выдадим вам всю необходимую экипировку — шлемы и «черепахи». Здесь же можно купить дождевик на случай непогоды. По квадроциклам распределяемся парами: опытные водители спереди, пассажиры сзади. Если у всех есть навыки вождения, то вы просто будете меняться — это удобно, т. к. вы сможете отдыхать и любоваться видами, не думая о дороге.

Квадро-тур по каньону

Готовы? Тогда поехали! Вся программа займет от 6 до 8 часов. За это время мы:

исколесим каньон сверху вниз по дорогам, где не пройдёт машина;

полюбуемся видами с подвесного моста и побываем в пещере Нохъо;

доедем до смотровой площадки в селе Хубар;

покатаемся на катере по дну каньона — бирюзовой реке Сулак;

пообедаем местной форелью на углях, отдохнем и обменяемся впечатлениями.

Организационные детали

Поездка может быть проведена для группы до 12 человек

Поездка подходит только для взрослых (18+)

После бронирования мы отправим вам памятку с информацией, что взять с собой и как вести себя в гостях у кавказского народа, а также добавим вас в чат тура

Как проходит поездка

Вас будет сопровождать профессиональный гид-инструктор

Тур начинается и заканчивается на нашей базе в Кизилюртовском районе. Вы можете добраться до неё самостоятельно на такси (от 1700 руб. в одну сторону из Махачкалы) или же заказать у нас индивидуальный трансфер (10000-15000 руб. /день для группы до 12 чел.).

Обратите внимание: предусмотрен 1 квадроцикл на 2 человек. Если у вас нет пары, то напишите нам, мы попробуем найти для вас пару среди людей из другой группы.

предусмотрен 1 квадроцикл на 2 человек. Если у вас нет пары, то напишите нам, мы попробуем найти для вас пару среди людей из другой группы. Погодные условия могут повлиять на последовательность прохождения маршрута

Посещение подвесного моста и пещеры зависит от их загруженности: если будет слишком много людей и очереди, мы не будем их посещать, чтобы не выбиться из тайминга

Дополнительные расходы (по желанию)