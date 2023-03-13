Квадроциклить - на Сулакский каньон

Исследовать головокружительное ущелье на мощных Кайманах

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Как бы вы ни передвигались по Сулакскому каньону, вас впечатлят его масштаб и суровость. Но гораздо более захватывающим знакомство с ним сделают наши большие квадроциклы Кайманы.

Им под силу самые сложные участки, а это значит, что вы откроете для себя каньон непроторенными тропами.

В программе, помимо драйва от езды и невероятных видов, подвесной мост, пещера и прогулка на катере.
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
Квадроциклить - на Сулакский каньон
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Инструктаж

Мы встретимся на нашей базе недалеко от каньона, чтобы вы прошли инструктаж по технике управления Кайманом и технике безопасности. Мы выдадим вам всю необходимую экипировку — шлемы и «черепахи». Здесь же можно купить дождевик на случай непогоды. По квадроциклам распределяемся парами: опытные водители спереди, пассажиры сзади. Если у всех есть навыки вождения, то вы просто будете меняться — это удобно, т. к. вы сможете отдыхать и любоваться видами, не думая о дороге.

Квадро-тур по каньону

Готовы? Тогда поехали! Вся программа займет от 6 до 8 часов. За это время мы:

  • исколесим каньон сверху вниз по дорогам, где не пройдёт машина;
  • полюбуемся видами с подвесного моста и побываем в пещере Нохъо;
  • доедем до смотровой площадки в селе Хубар;
  • покатаемся на катере по дну каньона — бирюзовой реке Сулак;
  • пообедаем местной форелью на углях, отдохнем и обменяемся впечатлениями.

Организационные детали

  • Поездка может быть проведена для группы до 12 человек
  • Поездка подходит только для взрослых (18+)
  • После бронирования мы отправим вам памятку с информацией, что взять с собой и как вести себя в гостях у кавказского народа, а также добавим вас в чат тура

Как проходит поездка

  • Вас будет сопровождать профессиональный гид-инструктор
  • Тур начинается и заканчивается на нашей базе в Кизилюртовском районе. Вы можете добраться до неё самостоятельно на такси (от 1700 руб. в одну сторону из Махачкалы) или же заказать у нас индивидуальный трансфер (10000-15000 руб. /день для группы до 12 чел.).
  • Обратите внимание: предусмотрен 1 квадроцикл на 2 человек. Если у вас нет пары, то напишите нам, мы попробуем найти для вас пару среди людей из другой группы.
  • Погодные условия могут повлиять на последовательность прохождения маршрута
  • Посещение подвесного моста и пещеры зависит от их загруженности: если будет слишком много людей и очереди, мы не будем их посещать, чтобы не выбиться из тайминга

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Поездка одного человека на 1 квадроцикле — плюс 7500 руб. к стоимости
  • Посещение пещеры и подвесного моста — 500 руб. /чел.
  • Прогулка на катере — от 4000 руб за катер вместимостью до 12 чел. Продолжительность около 40 мин.
  • Комплексный обед — около 500 руб. /чел.
  • Индивидуальный трансфер

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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