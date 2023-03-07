Сбор группы в аэропорту г. Махачкала, где вас встретит гид с табличкой с названием тура.
Рекомендуемое время прилета – до 12:00.
Если вы прибываете на ж/д вокзал или приехали в город до начала тура, сообщите об этом менеджеру.
Начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства.
Главным блюдом стола будет вкусный и сочный шашлык, с секретами приготовления которого вас познакомит наш шеф-повар.
Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой.
Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.
Далее вы спуститесь к главной мечети республики – Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.
Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.
Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.
Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.
Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.
После завершения программы вы отправитесь в отель. (г. Махачкала)
Завтрак в гостинице.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Переезд в отель. (г. Дербент)
Завтрак в отеле.
Дагестан переводится как «страна гор», и третий день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.
Гамсутль – еще одна топовая достопримечательность республики.
Затерянный среди гор, покинутый всеми жителями, он эффектно расположился на склоне горы.
Узкие улочки древнего поселения увлекут вас в глубины истории.
Здесь за каждым поворотом вас ждут впечатляющие виды.
К Гамсутлю ведет треккинговый маршрут, проходящий через лес. По пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и перевести дух.
На обеде вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана.
Небольшой краеведческий музей Гуниба расскажет об истории Кавказской войны и о человеке, неразрывно с ней связанного. Имам Шамиль – легендарная личность, имя которой здесь известно каждому.
После насыщенного историей и красотой природы дня вы возвращаетесь в гостиницу (г. Дербент).
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Начнем этот день с экраноплана «Лунь» – гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента.
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Перед отправлением в аэропорт вы пообедаете в Этно-доме, где сможете поделиться впечатлениями о прошедшей поездке за чашечкой горячего чая с традиционными сладостями.
14:00 – 14:30 Окончание программы.
Трансфер группы в аэропорт г. Махачкала.
Если вы уезжаете с ж/д вокзала или хотите задержаться в городе после окончания тура, сообщите об этом менеджеру.
Время вылета из Дагестана – после 18:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|25 000
|Детям до 12 лет
|22 500
|Одноместное размещение
|34 000
|Дополнительная ночь в гостинице в Махачкале
|4 000
Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
Отель Capital расположен в Махачкале. Стойка регистрации работает круглосуточно. Предоставляются услуги консьержа. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории отеля обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и халатами, а также гостиный уголок. Из некоторых номеров отеля Capital открывается вид на море. Гости могут отдохнуть на балконе. Во всех номерах установлены кондиционер и письменный стол.
Отель DASH GAPI находится в самом центре древнего города Дербент.
Отель «Волна» расположен в Дербенте, менее чем в 1 км от пляжа Дербента. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.
В каждом номере есть кондиционер, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, а некоторые номера выходят на балкон.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате в 18:00 – 20:00.
Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте номера правильно.
Дополнительный трансфер может понадобиться вам, если вы приезжаете раньше начала тура или после окончания остаетесь на несколько дней в городе.
Стоимость по маршруту Аэропорт – Махачкала:
Стоимость по маршруту Аэропорт – Дербент:
Стоимость трансфера указана за машину. Заказать дополнительный трансфер можно у менеджера. Если вас интересует трансфер по другим направлениям, всю информацию можно уточните при бронировании.
Также дополнительный трансфер может понадобиться, если вы вылетаете раньше или прилетаете позже рекомендуемого времени.