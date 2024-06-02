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Авторский тур
4 дня
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Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
18 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3000027 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
19 499₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 550₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, время приезда до 8:00
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
26 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 499₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
32 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Селфи тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
36 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
12 июля в 10:00
9 авг в 10:00
от 30 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Начало: г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказочные каникулы в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
3 янв в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Начало: г. Махачкала
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по вторникам
Начало: г. Махачкала
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни зимнего Дагестана
Начало: г. Махачкала
4 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна2 июня 2024Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
- ССергей31 мая 2024Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ААнна28 мая 2024Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
- ИИоханна27 мая 2024Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
- ИИрина23 мая 2024Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
- ММария22 мая 2024Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
- ГГеоргий20 мая 2024Все очень понравилось и маршрут и прием, за достаточно короткое время удалось много мест посетить. Отдельно хочется отметить, что гид
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «3-дневные туры»
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