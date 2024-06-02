Туры на 3 дня в Махачкале

Найдено 62 тура в категории «3-дневные туры» в Махачкале, цены от 15 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000 за человека
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
32 отзыва
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500 за человека
Автотур по топовым местам Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
39 отзывов
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000 за человека
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
29 отзывов
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000 за человека
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
18 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3000027 000 за человека
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100 за человека
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800 за человека
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
19 499 за человека
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 550 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300 за человека
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
10 отзывов
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900 за человека
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000 за человека
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900 за человека
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, время приезда до 8:00
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
26 500 за человека
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за человека
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за человека
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890 за всё до 3 чел.
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 499 за человека
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000 за человека
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
32 500 за человека
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
37 900 за человека
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 500 за человека
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200 за человека
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
7 отзывов
В Грузию из Махачкалы на 3 дня: Тбилиси, Кахетия, Мцхета
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000 за человека
Селфи тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Селфи тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
51 000 за человека
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
36 500 за человека
Выходные в Дагестане
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
12 июля в 10:00
9 авг в 10:00
от 30 600 за человека
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Начало: г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 25 000 за человека
Горный Дагестан. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горный Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 43 000 за человека
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 25 000 за человека
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000 за человека
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 25 000 за человека
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поехали в Дагестан. Активный тур с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 000 за человека
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
24 000 за человека
Сказочные каникулы в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказочные каникулы в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
3 янв в 10:00
45 000 за человека
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Начало: г. Махачкала
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 25 000 за человека
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по вторникам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по вторникам
Начало: г. Махачкала
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 19 900 за человека
Огни Дагестана. Зимние каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 25 000 за человека
Огни зимнего Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни зимнего Дагестана
Начало: г. Махачкала
4 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 25 000 за человека
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 25 000 за человека
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
25 000 за человека
Швейцария по-дагестански: едем в горы
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Перезагрузка по-дагестански: всё включено
    Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
    Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, оченьШамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень
  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Сказочные каникулы в Дагестане
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Сказочные каникулы в Дагестане
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
  • И
    Иоханна
    27 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
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    впечатления получили все. Все очень четко, удобно и главное интересно и невероятно красиво. Локации - топовые. Ночевки - царские. Не раздумывая и не сомневаясь берите экскурсию, не пожалеете ни капли! Планируем в следующие приезды другие экскурсии только с этой чудесной командой! Спасибо за впечатления и за внимание к нашим пожеланиям🩷

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
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    в этом сыграл наш гид - Магомед! Если в Дагестан, то только к нему! Тактичный, пунктуальный, интересный, гостеприимный, внимательный к мелочам, время с ним пролетело незаметно, мы постоянно шутили, много смеялись, он нам рассказывал интересные исторические факты о Республике, из своей жизни разные моменты, про культуру, обычаи, быт народа и т. д. У нас сложилось 100% впечатление, что он любит свою работу и гостей, которые приезжают. Это чувствуется сразу. Ох сколько мы задавали глупых вопросов🙈, абсолютно адекватно и интересно отвечал, понимая, что мы из другого региона и нам всё в новинку! Потрясающий Магомед и его семья❤️ Желаем только процветания и большого здоровья! Мы обязательно приедем вновь, такая любовь уже навсегда! 😍

    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились
  • Г
    Георгий
    20 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Все очень понравилось и маршрут и прием, за достаточно короткое время удалось много мест посетить. Отдельно хочется отметить, что гид
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    провел по маршруту, на котором был минимум других туристов и за счет этого удалось сделать большое количество фотографий как своих, так и природы.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
  2. Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
  3. Автотур по топовым местам Дагестана
  4. Знаменитые места Дагестана за 3 дня
  5. Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "3-дневные туры" можно забронировать 62 тура от 15 000 до 65 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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