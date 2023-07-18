Наследие Дагестана

5
3 отзыва
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Гостеприимный Дагестан ждет вас! В этом путешетвии вы увидите Махачкалу, Дербент, аулы Гамсутль и Гуниб. Вы отправитесь гулять на Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон и бархан Сары-Кум. А еще попробуете местную кухню, узнаете увлекательные истории и подышите свежим горным воздухом.
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Ближайшие даты:
13
авг
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авг
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даты

Что вас ожидает:

Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуете аппетитные блюда во время приветственного ужина
Поездка с ветерком
Поездка с ветерком
Прокатитесь на катере по Сулакскому каньону
Золотые пески
Золотые пески
Увидите крупнейший песчаный бархан в Европе

Программа тура по дням

1 день

Махачкала

Встреча туристов в аэропорту и на ж/д вокзале Махачкалы до 14:30.

Размещение в отеле г. Махачкала .

15:30 Обзорная экскурсия по Махачкале с посещением основныхдостопримечательностей.

19:00 Приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.

Трансфер в отель.

МахачкалаМахачкалаМахачкалаМахачкала
2 день

Сулакский каньон

Завтрак с 08:00.

08:30 выезд из отеля.

Поездка на Сулакский каньон.

По пути мы посетим:

  • Чиркейское водохранилище;
  • Смотровую площадку с видом на каньон;
  • Чиркейскую ГЭС.

Обед на турбазе «Главрыба».

Тут вы сможете попробовать свежевыловленную форель.

Прокатимся на катере по Сулакскому каньону.

Возвращение в отель ориентировочно в 19:00.

Свободное время.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
3 день

Гуниб

Завтрак в 08:00, освобождение номеров.

08:30 выезд на экскурсию в горную часть Дагестана – в аул Гуниб.

По пути в Гуниб мы посетим:

  • Гимринский тоннель;
  • Ирганайское водохранилище;
  • Салтинский подземныйводопад.

Обед.

Посещение крепости Имама Шамиля и природного парка Верхний Гуниб.

К 19:00 размещение в гостинице в Гунибе.

Свободное время.

ГунибГунибГунибГунибГуниб
4 день

Гамсутль

Завтрак в 08:00ч, освобождение номеров.

В 08:30 выезд на экскурсиюв аул-призрак Гамсутль.

Аул находится на вершине горы, поэтому идти до него придется пешком по горной тропе 4 км.

Обед из национальных блюд в этнодоме села Чох.

Выезд и прибытиев Махачкалу.

Размещение в отеле в Махачкале ориентировочно в 19:00.

Свободное время.

ГамсутльГамсутльГамсутльГамсутль
5 день

Дербент

Завтрак с 08:00.

В 09:00 выезд на экскурсию в древний город Дербент.

Мы посетим:

  • Крепость Нарын-кала;
  • Старый город;
  • Дербентскую Джума-мечеть;
  • Армянский храм Святого Всеспасителя 19 века;
  • Экраноплан Лунь.

Возвращение в отель к 19:00.

Свободное время.

ДербентДербентДербентДербентДербентДербентДербент
6 день

Махачкала. Бархан Сарыкум

Завтрак с 08:00, освобождение номеров.

09:00 выезд на экскурсию с чемоданами.

Посещение центрального рынка в Махачкале.

Поездка на бархан Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе.

Обед.

Завершение тура.

Трансфер:

  • на ж/д вокзал к 13:00;
  • в аэропорт к 14:00.
Махачкала. Бархан СарыкумМахачкала. Бархан СарыкумМахачкала. Бархан СарыкумМахачкала. Бархан Сарыкум

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 11 000 руб.

Детям до 12 лет включительно скидка 10%.

Варианты проживания

Отель «Капитал»

4 ночи

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала – менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Отель «Капитал»Отель «Капитал»Отель «Капитал»Отель «Капитал»

Отель «Абу Даги»

4 ночи

Гостиница Абу Даги находится в Махачкале. Свои двери для гостей она распахнула в 2011 году и с тех пор только радует своих клиентов качеством обслуживания и высокой квалификацией персонала. После тяжелого дня все проживающие могут расслабиться в сауне, поплавать в бассейне или поиграть в бильярд.

Номерной фонд представляет собой несколько категорий, каждая из которых укомплектована всем необходимым, что подойдет даже для длительного проживания. Во всех номерах есть удобная мебель, качественная техника и собственная ванная комната.

Отель «Абу Даги»Отель «Абу Даги»Отель «Абу Даги»Отель «Абу Даги»

Гостиница «Орлиное гнездо»

1 ночь

К услугам отдыхающих одноместные, двухместные и трехместные номера категории люкс, полу-люкс и эконом класса, бар, кафе, тренажерный зал, спортивные площадки, бильярд, бесплатный Wi-Fi интернет и спутниковое телевидение

Гостиница «Орлиное гнездо»Гостиница «Орлиное гнездо»Гостиница «Орлиное гнездо»Гостиница «Орлиное гнездо»

Гостиница «Белые журавли»

1 ночь

Отель «Белые журавли» располагается в горном селе Гуниб, Республика Дагестан. Здесь гости смогут отдохнуть в тишине и покое, вдали от суеты и забот. Для личных автомобилей предлагается парковка. По запросу осуществляется трансфер.

Номерной фонд представлен уютными номерами различной вместимости. В каждом доступен бесплатный скоростной интернет. Так же есть функциональная мебель, современный телевизор. Из окон открывается красивый вид на горы. Некоторые номера укомплектованы собственной ванной комнатой, для остальных удобства находятся на этаже.

Гостиница «Белые журавли»Гостиница «Белые журавли»Гостиница «Белые журавли»Гостиница «Белые журавли»

Отель «Лофт»

1 ночь

Отель «Лофт» построен в 2022 году и находится в живописном районе. Тихое и спокойное место с потрясающим видом на горы. На территории отеля работает кафе с возможностью заказа питания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание: г. Махачкала – 4 ночи, аул Гуниб – 1 ночь
  • Питание: завтраки, приветственный ужин
  • Билеты на катер по Сулакскому каньону – 1 билет на одного туриста
  • Трансферы: по программе
  • Билеты на посещение достопримечательностей
  • Сопровождающий: на маршруте с группой
  • Встреча/проводы ж/д вокзал и аэропорт
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер
  • Доплата за одноместное размещение – 11 000 руб
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли подселение, если я путешествую один?

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
18 июля 2023
Очень надёжный и классный организатор и гид Александр - лучший на Архызе, это точно!
Очень надёжный и классный организатор и гид Александр - лучший на Архызе, это точно!
П
23 мая 2023
Организация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятных впечатлений получили от поездки. Альпийские луга, водопады, белоснежные горы, прекрасная природа, чистый воздух вот чего нам не хватает в крупных городах, мы лишены возможности этим наслаждаться. Очень довольна. Всем организаторам огромное спасибо за отличное настроение и полученные впечатления.
Организация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятныхОрганизация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятныхОрганизация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятныхОрганизация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятныхОрганизация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятныхОрганизация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятныхОрганизация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятныхОрганизация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятныхОрганизация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятныхОрганизация тура была на высоком уровне. Команда профессионалов создала отличную программу. Приятно провели время, много приятных
Е
4 мая 2023
Отличное турагентство! Учитывают все пожелания, советуют и подбирают лучшие варианты
Отличное турагентство! Учитывают все пожелания, советуют и подбирают лучшие вариантыОтличное турагентство! Учитывают все пожелания, советуют и подбирают лучшие вариантыОтличное турагентство! Учитывают все пожелания, советуют и подбирают лучшие варианты

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