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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Махачкала
Встреча туристов в аэропорту и на ж/д вокзале Махачкалы до 14:30.
Размещение в отеле г. Махачкала .
15:30 Обзорная экскурсия по Махачкале с посещением основныхдостопримечательностей.
19:00 Приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.
Трансфер в отель.
Сулакский каньон
Завтрак с 08:00.
08:30 выезд из отеля.
Поездка на Сулакский каньон.
По пути мы посетим:
- Чиркейское водохранилище;
- Смотровую площадку с видом на каньон;
- Чиркейскую ГЭС.
Обед на турбазе «Главрыба».
Тут вы сможете попробовать свежевыловленную форель.
Прокатимся на катере по Сулакскому каньону.
Возвращение в отель ориентировочно в 19:00.
Свободное время.
Гуниб
Завтрак в 08:00, освобождение номеров.
08:30 выезд на экскурсию в горную часть Дагестана – в аул Гуниб.
По пути в Гуниб мы посетим:
- Гимринский тоннель;
- Ирганайское водохранилище;
- Салтинский подземныйводопад.
Обед.
Посещение крепости Имама Шамиля и природного парка Верхний Гуниб.
К 19:00 размещение в гостинице в Гунибе.
Свободное время.
Гамсутль
Завтрак в 08:00ч, освобождение номеров.
В 08:30 выезд на экскурсиюв аул-призрак Гамсутль.
Аул находится на вершине горы, поэтому идти до него придется пешком по горной тропе 4 км.
Обед из национальных блюд в этнодоме села Чох.
Выезд и прибытиев Махачкалу.
Размещение в отеле в Махачкале ориентировочно в 19:00.
Свободное время.
Дербент
Завтрак с 08:00.
В 09:00 выезд на экскурсию в древний город Дербент.
Мы посетим:
- Крепость Нарын-кала;
- Старый город;
- Дербентскую Джума-мечеть;
- Армянский храм Святого Всеспасителя 19 века;
- Экраноплан Лунь.
Возвращение в отель к 19:00.
Свободное время.
Махачкала. Бархан Сарыкум
Завтрак с 08:00, освобождение номеров.
09:00 выезд на экскурсию с чемоданами.
Посещение центрального рынка в Махачкале.
Поездка на бархан Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе.
Обед.
Завершение тура.
Трансфер:
- на ж/д вокзал к 13:00;
- в аэропорт к 14:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 11 000 руб.
Детям до 12 лет включительно скидка 10%.
Варианты проживания
Отель «Капитал»
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала – менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Отель «Абу Даги»
Гостиница Абу Даги находится в Махачкале. Свои двери для гостей она распахнула в 2011 году и с тех пор только радует своих клиентов качеством обслуживания и высокой квалификацией персонала. После тяжелого дня все проживающие могут расслабиться в сауне, поплавать в бассейне или поиграть в бильярд.
Номерной фонд представляет собой несколько категорий, каждая из которых укомплектована всем необходимым, что подойдет даже для длительного проживания. Во всех номерах есть удобная мебель, качественная техника и собственная ванная комната.
Гостиница «Орлиное гнездо»
К услугам отдыхающих одноместные, двухместные и трехместные номера категории люкс, полу-люкс и эконом класса, бар, кафе, тренажерный зал, спортивные площадки, бильярд, бесплатный Wi-Fi интернет и спутниковое телевидение
Гостиница «Белые журавли»
Отель «Белые журавли» располагается в горном селе Гуниб, Республика Дагестан. Здесь гости смогут отдохнуть в тишине и покое, вдали от суеты и забот. Для личных автомобилей предлагается парковка. По запросу осуществляется трансфер.
Номерной фонд представлен уютными номерами различной вместимости. В каждом доступен бесплатный скоростной интернет. Так же есть функциональная мебель, современный телевизор. Из окон открывается красивый вид на горы. Некоторые номера укомплектованы собственной ванной комнатой, для остальных удобства находятся на этаже.
Отель «Лофт»
Отель «Лофт» построен в 2022 году и находится в живописном районе. Тихое и спокойное место с потрясающим видом на горы. На территории отеля работает кафе с возможностью заказа питания.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание: г. Махачкала – 4 ночи, аул Гуниб – 1 ночь
- Питание: завтраки, приветственный ужин
- Билеты на катер по Сулакскому каньону – 1 билет на одного туриста
- Трансферы: по программе
- Билеты на посещение достопримечательностей
- Сопровождающий: на маршруте с группой
- Встреча/проводы ж/д вокзал и аэропорт
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Обеды и ужины
- Индивидуальный трансфер
- Доплата за одноместное размещение – 11 000 руб
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможно ли подселение, если я путешествую один?
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.