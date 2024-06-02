Авторские 5-дневные туры в Махачкалу

Найдено 39 туров в категории «5-дневные туры» в Махачкале, цены от 24 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный Дагестан вместе с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
32 отзыва
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990 за человека
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
34 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500 за человека
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
🚶 Пешая
🛻 На квадроциклах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000 за человека
Самые известные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000 за человека
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000 за человека
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550 за человека
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500 за человека
Дагестан стал ближе
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан стал ближе
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 5098849 459 за человека
Легенды Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Дагестана
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 29 900 за человека
Наследие Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Наследие Дагестана
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
36 000 за человека
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
58 000 за человека
Винно-гастрономический тур в Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
11 сен в 10:00
6 окт в 10:00
от 88 000 за человека
Рождественский тур в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
3 янв в 10:00
от 43 550 за человека
Новогодние каникулы в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Дагестане
Начало: г. Махачкала
3 янв в 10:00
35 000 за человека
Новогодняя сказка в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка в Дагестане
Начало: г. Махачкала
30 дек в 10:00
40 000 за человека
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по пятницам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по пятницам
Начало: г. Махачкала
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 24 900 за человека
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
4 янв в 10:00
от 40 000 за человека
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 дек в 10:00
36 000 за человека
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
от 31 500 за человека
Горы, море и древняя история Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
79 900 за человека
Майский Дагестан - пятидневный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
43 000 за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900 за человека
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Побывать в «дагестанском форт Боярде», покорить вершину и посетить ювелирный мастер-класс
Начало: Махачкала, 10:00. Из аэропорта добираемся самостоя...
26 июня в 09:00
10 июля в 09:00
49 900 за человека
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900 за человека
Дагестан на максималках с Максом
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000 за человека
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Рассечь водные просторы на катере, прокатиться верхом и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 09:30
26 июня в 09:00
10 июля в 09:00
49 800 за человека
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Научиться готовить национальные дагестанские блюда и почувствовать ритм лезгинки
Начало: Махачкала
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
43 000 за человека
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
44 000 за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000 за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000 за человека
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
Пощекотать «Язык Тролля», пройтись по улочкам Гуниба и удивиться грандиозности чеченской архитектуры
Начало: Махачкала, время - по договорённости
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
47 500 за человека
Гастротур в Дагестан
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Гастротур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
13 июня в 10:00
18 июня в 10:00
55 000 за человека
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
🚶 Пешая
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
1 авг в 10:00
57 000 за человека
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку
Начало: Махачкала, аэропорт, утро
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
26 000 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000 за человека
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
5 дней
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
21 июня в 08:00
30 авг в 08:00
38 000 за человека
Большое путешествие по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Дагестану
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 37 900 за человека
Почувствовать себя мастером: осваиваем старинные ремёсла Дагестана вместе с местными
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя мастером: осваиваем старинные ремёсла Дагестана вместе с местными
Своими руками создать серебрёное украшение, керамический кувшин и унцукульскую вазу
Начало: Махачкала, встретим вас в аэропорту, на ж. - д. ил...
20 июня в 10:00
25 июля в 10:00
45 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лада
    2 июня 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
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    а отдыхать и наслаждаться видами. Понравилось все! Организация тура, программа, размещение, трансфер – все было великолепно. Очень яркая, увлекательная поездка, организованная Арсеном. Было интересно и комфортно. Все договоренности были соблюдены. Вежливость и профессионализм на высшем уровне. Эрудиция, грамотная речь. На протяжении всего пути Арсен рассказывал и отвечал на любые вопросы. Мы получили огромнейшее количество информации, было интересно и познавательно. Очень хорошая атмосфера в пути. Провели насыщенно время. Дагестан покорил своим гостеприимством и неповторимой красотой! Тур просто чудесен! Рекомендуем!!! Лада и Яна

    Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим неПутешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
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    Завораживающая красота, эмоции через край. Тур суперский 🤩 Удобное расположение отеля, прямо в горах. Каждый день новые локации и невероятная красота. Очень вкусная местная кухня и доброжелательные люди. Огромное спасибо, нашему гиду Шамилю, ты лучший ✌️Показал всю красоту Дагестана, посвятил в историю своего народа и всё это на лайте и с юмором. Отдельное спасибо за вкусный кофе ☺️ Однозначно будем советовать ваш тур друзьям и знакомым. И сами ещё вернёмся на тур 2.0 🔥 Арсен и Шамиль желаем вам успехов и процветания!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
    Супер тур по Дагестану! Хочется выразить слова благодарности организаторам, нашему замечательному водителю Тимуру и очаровательной, заботливой Инге, которая сопровождала нас
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    по всему маршруту! Ребята, вы крутые! Незабываемое путешествие, только самые положительные эмоции, вкуснейшие национальные блюда, сногсшибательные виды. Все продуманно до мелочей, не пропустили ни одной заявленной локации. Хочется от всего сердца пожелать вам процветания и путешественников, готовых покорять новые вершины! Пока для нас это лучшее путешествие по России❤️

  • т
    татьяна
    25 мая 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
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    от 4 до 9 человек (очень экономит время" простоя"). 2. Транспорт (комфортное авто). 3. Местный гид и водитель (всегда знают свои дороги и маршруты лучше тебя, и корректируют в зависимости от погоды, особенно в горах). 4. Проживание в одном месте предпочтительнее, при его оптимальном расположении (опять же экономия времени, потраченного на переезды до локаций). 5. Комфорт номера(без перегибов, но горячая вода, душ, туалет в номере обязательно). 6. Красивые пейзажи вблизи гостиницы, люблю побродить одна рано утром и "позависать". 7. И чтоб остальные технические моменты(питание, входные билеты и т. д.) решали организаторы. 8. Дальше выбираешь тур и читаешь отзывы!!! Алгоритм мой удовлетворён в этом туре на 5+ из 5. А вот теперь песня! Про людей! Гид и организатор тура Арсен, наш персональный ангел- хранитель Шамиль- кладезь юмора, историй, знаний. Безграничные доброта и терпение, коммуникабельность. А помощь любому человеку вообще на генетическом уровне у горцев. Чувствуешь себя в абсолютной безопасности в суровом краю. Не люблю толпу, и даже на загруженных локациях Шамиль умудрялся или приехать пораньше или найти такую точку,где ты чувствовал себя свободно. А уж сколько персональных вау! остановок с неизменным кофе в турке и умопомрачительными нереальными пейзажами. А подаренные эмоции, адреналин, мозг просто зависал периодически. Ну и "вишенка" на торте - лезгинка в исполнении Шамиля под живой звук и невозможно мелодичные песни местных жителей на фоне гор и огней Гуниба в прощальный вечер в горах. Рекомендую именно эту команду всем путешественникам.

  • О
    Олег
    14 мая 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
    В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
  • М
    Мосина
    12 мая 2024
    Дагестан на 5 дней. Джип-тур
    Здравствуйте, тур очень понравился. Дагестан - удивителен и прекрасен. Нас встретил самый лучший гид - Магомед! Являясь коренным представителем Дагестана, он полностью
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    познакомил нас с культурой и обычаями. Первые три ночи мы жили в горах в гостевом доме. Потрясающий вид на горы, вкусная кухня, чистейший воздух. Восторг. Читала отзывы перед туром от других туристов, что там только не писали о гостевых домах…. И про тараканов, и про жуткие условия… Ничего подобного! Номера все чистые и уютные, ни одного таракана мы не видели!!! Кормили на убой))) Все очень понравилось! Магомед возил нас все дни по самым красивым местам. Все было организовано так, чтобы мы провели время не только с пользой, но и с максимальным комфортом. То есть в трудно поднимаемые места нам был организовал подъем на транспорте. Последние день и ночь мы провели в Дербенте. Заселение было в отель Цитадель. Отель новенький, комфортный. Минус там всё-таки тоже был - это шведский стол на завтрак. После завтраков в горах - это совсем никак… Экскурсию в Дербентской крепости нам провела замечательная девушка))) В общем, все самое интересное и красивое мы увидели! Отдельное спасибо нашему гиду! Магомед - ты прекрасный человек и интересный собеседник))) Спасибо!

  • Г
    Гульнара
    6 мая 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
    Потрясающий тур в Дагестан! Это прекрасно продуманное и организованное путешествие, максимум положительных эмоций, восторг, восхищение. Много интересных историй, легенд и
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    рассказов про культуру, обычаи и традиции народов Дагестана. Наш гид (Курбан) и водитель(Гирей) с удовольствием отвечали на наши вопросы, а их было немало. Мудрейший аксакал (заслуженный учитель Дагестана и России) рассказал историю древних сооружений и познакомил с легендами аулов, расположенных высоко в горах. Восхитительная Гюльшат провела нас по древним районам Дербента. Нас возили на комфортном автобусе, брутальных авто, экстремально прокатили на катерах и водили пешком по горным тропам. Отдельно нужно поблагодарить за завтраки, обеды и ужины. Всё очень вкусно, обильно, сытно и калоритно. А свежесваренный кофе на зеленных террасах выше всех похвал. Большое удивление и восторг вызвал торт, подаренный имениннице от имени туристической компании. Спасибо за отлично проведённый отдых. Эти дни надолго останутся в нашей памяти. Впечатления не забываемые! Величие гор несравнимо ни с чем и не оставило равнодушным никого из нас! Если вы давно хотели поехать в горы, то Вам в Дагестан!

  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Легенды Дагестана
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом
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    смотрели на следующий день. Кормили от души, с погодой повезло, а поездка не в сезон имеет свои плюсы на фотографиях нет посторонних людей. Пожелание для туристов иметь хорошую обувь для горных поверхностей и физическую форму, ходить будете много.

  • У
    Ульяна
    23 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Были в 5ом туре по Дагестану, за эти дни довелось провести время аж с 2мя гидами: Мурадом и Алибеком. Совершенно разное
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    общение и своя «подача», не сравнимо, просто оба здоровские!!! Очень тёплое прощание на ряду с запоминающимися эмоциями от самого тура❣️ Рекомендуем, мы получили эстетическое, эмоциональное, гастрономическое и информационное удовольствие 🤩

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «5-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 39
  1. Горный Дагестан вместе с местным жителем
  2. От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
  3. В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
  4. Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
  5. Самые известные места Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
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