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Авторский тур
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
Дагестан стал ближе
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 5098849 459₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Дагестана
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 29 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Наследие Дагестана
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
11 сен в 10:00
6 окт в 10:00
от 88 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
3 янв в 10:00
от 43 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Дагестане
Начало: г. Махачкала
3 янв в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя сказка в Дагестане
Начало: г. Махачкала
30 дек в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по пятницам
Начало: г. Махачкала
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 24 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
4 янв в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
30 дек в 10:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
79 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Побывать в «дагестанском форт Боярде», покорить вершину и посетить ювелирный мастер-класс
Начало: Махачкала, 10:00. Из аэропорта добираемся самостоя...
26 июня в 09:00
10 июля в 09:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Рассечь водные просторы на катере, прокатиться верхом и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 09:30
26 июня в 09:00
10 июля в 09:00
49 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Научиться готовить национальные дагестанские блюда и почувствовать ритм лезгинки
Начало: Махачкала
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
Пощекотать «Язык Тролля», пройтись по улочкам Гуниба и удивиться грандиозности чеченской архитектуры
Начало: Махачкала, время - по договорённости
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
47 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастротур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
13 июня в 10:00
18 июня в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
1 авг в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку
Начало: Махачкала, аэропорт, утро
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
21 июня в 08:00
30 авг в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Дагестану
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 37 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя мастером: осваиваем старинные ремёсла Дагестана вместе с местными
Своими руками создать серебрёное украшение, керамический кувшин и унцукульскую вазу
Начало: Махачкала, встретим вас в аэропорту, на ж. - д. ил...
20 июня в 10:00
25 июля в 10:00
45 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛада2 июня 2024Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
- ТТатьяна2 июня 2024Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
- ТТатьяна26 мая 2024Супер тур по Дагестану! Хочется выразить слова благодарности организаторам, нашему замечательному водителю Тимуру и очаровательной, заботливой Инге, которая сопровождала нас
- ттатьяна25 мая 2024Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
- ООлег14 мая 2024В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
- ММосина12 мая 2024Здравствуйте, тур очень понравился. Дагестан - удивителен и прекрасен. Нас встретил самый лучший гид - Магомед! Являясь коренным представителем Дагестана, он полностью
- ГГульнара6 мая 2024Потрясающий тур в Дагестан! Это прекрасно продуманное и организованное путешествие, максимум положительных эмоций, восторг, восхищение. Много интересных историй, легенд и
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
- ТТатьяна25 апреля 2024Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом
- УУльяна23 апреля 2024Были в 5ом туре по Дагестану, за эти дни довелось провести время аж с 2мя гидами: Мурадом и Алибеком. Совершенно разное
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «5-дневные туры»
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