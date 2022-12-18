4 день

Село Кубачи

После завтрака выезжаем на экскурсию в селение Кубачи, Родину известных на весь мир мастеров-ювелиров и резчиков по дереву.

Особенно популярны здесь изделия из серебра, производство которых вы сможете увидеть лично на мастер–классе в доме у одного из местных жителей.

Пообедаем и послушаем интересные истории в гостях у кубачинцев.

Далее отправимся в Кала-Корейш — столицу крупнейшего средневекового феодального владения — Кайтагского уцмийства.

Между ними около 8 километров.

И вернемся в Дербент на ночевку.