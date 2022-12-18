Недельный тур по Дагестану

Разрушаем все стереотипы и влюбляем вас в Дагестан

5
3 отзыва
Разрушаем все стереотипы и влюбляем вас в Дагестан. В этой авторской программе собраны самые яркие по впечатлениям места этой республики.

Вы сможете увидеть главные достопримечательности Дагестана, отведать национальную кухню, познакомиться с кавказским гостеприимством и сделать много новых фотографий на память.
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Быт и культура Северного Кавказа
Быт и культура Северного Кавказа
Посетим древнейшие города и селения, знаменитые мечети, музеи, боевые крепости и многое другое
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем кавказские блюда от лучших профессионалов
Уникальные природные объекты
Уникальные природные объекты
Нас ждет водопад Тобот, Карадахская теснина, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 12:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Покатаемся на быстроходных катерах.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Трансфер в Махачкалу.

Размещение в отеле.

Сулакский каньон и Бархан СарыкумСулакский каньон и Бархан СарыкумСулакский каньон и Бархан СарыкумСулакский каньон и Бархан Сарыкум
2 день

Водопад Тобот и Матласская чаша

Завтрак в отеле.

Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России 4303м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать Каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам.

В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.

После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу — уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.

Обед в горах.

Переезд в Дербент.

Ночь в отеле 3*.

Водопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чаша
3 день

Дербент

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед.

После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок.

ДербентДербентДербентДербент
4 день

Село Кубачи

После завтрака выезжаем на экскурсию в селение Кубачи, Родину известных на весь мир мастеров-ювелиров и резчиков по дереву.

Особенно популярны здесь изделия из серебра, производство которых вы сможете увидеть лично на мастер–классе в доме у одного из местных жителей.

Пообедаем и послушаем интересные истории в гостях у кубачинцев.

Далее отправимся в Кала-Корейш — столицу крупнейшего средневекового феодального владения — Кайтагского уцмийства.

Между ними около 8 километров.

И вернемся в Дербент на ночевку.

Село КубачиСело КубачиСело КубачиСело Кубачи
5 день

Гуниб, Чох, Гамсутль

После сытного завтрака выезжаем на экскурсию по легендарному аулу Гуниб, чтобы прикоснуться к истории, связанной с Большой Кавказской войной.

Живописные окрестности Гуниба во все времена вдохновляли художников и поэтов, например, Айвазовского и Гамзатова.

Далее посетим памятник природы республиканского значения — подземный Салтинский водопад (в период с 1 апреля по 1 октября, с октября по апрель данная экскурсия не проводится в виду отсутствия воды).

Далее мы проедем до села Чох, похожего на итальянский Позитано.

Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой застройкой крутых горных склонов.

Пообедаем в гостях у местных жителей и двинемся на встречу с известным аулом Гамсутль, расположенным на высоте почти 1500м.

Желающих прикоснуться к неповторимой ауре заброшенного села ждет пеший подъем почти час.

Доехать на машине туда нельзя.

Ночь на базе отдыха «Орлиное гнездо» или другой в гостеприимный гостевой дом, либо в отеле 3* на равнине.

Гуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, Гамсутль
6 день

Карадахская теснина, Гоор, Кахиб

После вкусного завтрака отправляемся в Карадахскую теснину, называемую в народе «Воротами Чудес».

Уникальный природный памятник в скалах шириной от 2 до 5 метров и высотой 150 метров поразит вас смесью ужаса и восхищения.

Отойти от эмоций у вас будет время по дороге в Кахиб, один из древнейших аулов Дагестана.

Старый Кахиб-Бакдаб и его боевые башни датируются VIII-X веками.

Старый Кахиб был известен на всем Кавказе, как неприступная крепость.

Лишь однажды татаро-монголы прорвались туда.

После этого печального события горцы возвели прямо над пропастью у села дозорные башни и только один мост через каньон связывал Кахиб с миром.

Обед в гостях у горцев.

В 15 минутах езды находится еще одно заброшенное село — Гоор.

Искусно вписанный в горный ландшафт Гоор поражает своими сохранившимися оборонительными башнями и интересной историей.

В 30 минутах от Гоора есть сад с горной речушкой, через которую перекинут старинный каменный мост.

Здесь расположен памятник истории IX века, старинная церковь Датуна, возведенная грузинскими миссионерами.

Возвращение в «Орлиное гнездо» или другой в гостеприимный гостевой дом, либо в отель 3* на равнине.

Карадахская теснина, Гоор, КахибКарадахская теснина, Гоор, КахибКарадахская теснина, Гоор, КахибКарадахская теснина, Гоор, Кахиб
7 день

Махачкала, отъезд

Ранний завтрак.

Трансфер в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по южному форпосту Россию.

Сегодня мы пройдемся по старой части города, первым улицам Порт-Петровска.

Посетим центральную площадь, познакомимся с памятниками и архитектурой старого города.

Вы узнаете об известных дагестанцах, живших в разное время в Махачкале, услышите интересные факты о традициях и обычаях города.

Узнаете, что делали в дагестанской столице Шаляпин, Ворошилов и Смоктуновский.

Заглянем на рынок для покупки съедобных сувениров.

Трансфер в аэропорт.

Вылет домой (после 18:00).

Махачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

стандарт
стандартный двухместный номер
Взрослый на основном месте60 000
Ребёнок 8 лет на основном месте56 500
Ребёнок 8 лет на дополнительном месте42 000
Ребёнок 9—16 лет на основном месте60 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте51 000
одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте75 500
Ребёнок 8 лет на дополнительном месте42 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте51 000

Размещение стандарт:

  • в г. Дербент – Океан и другие аналогичной категории;
  • в г. Махачкале – Капитал, Адмирал, Петровск, Меридиан и другие аналогичной категории;
  • в аулах – база отдыха «Орлиное гнездо» или другой гостевой дом, либо в отеле 3* на равнине.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан», г. Дербент

3 ночи

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

Гостиница «Океан», г. ДербентГостиница «Океан», г. ДербентГостиница «Океан», г. ДербентГостиница «Океан», г. ДербентГостиница «Океан», г. Дербент

Capital, г. Махачкала

1 ночь

Отель Capital расположен в Махачкале. Стойка регистрации работает круглосуточно. Предоставляются услуги консьержа. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории отеля обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах отеля установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и халатами, а также гостиный уголок. Из некоторых номеров отеля Capital открывается вид на море. Гости могут отдохнуть на балконе. Во всех номерах установлены кондиционер и письменный стол.

Capital, г. МахачкалаCapital, г. МахачкалаCapital, г. МахачкалаCapital, г. МахачкалаCapital, г. МахачкалаCapital, г. Махачкала

Туристическая база «Орлиное Гнездо»

3 ночи

К услугам отдыхающих одноместные, двухместные и трехместные номера категории люкс, полу-люкс и эконом класса, бар, кафе, тренажерный зал, спортивные площадки, бильярд, бесплатный Wi-Fi интернет и спутниковое телевидение

Туристическая база «Орлиное Гнездо»Туристическая база «Орлиное Гнездо»Туристическая база «Орлиное Гнездо»Туристическая база «Орлиное Гнездо»Туристическая база «Орлиное Гнездо»Туристическая база «Орлиное Гнездо»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы
  • Размещение 6 ночей в гостиницах уровня 3*
  • Питание по программе: 6 завтраков в гостиницах, обеды по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание
  • Билеты в музеи и на туробъекты
  • Прогулка на катере в Сулакском каньоне
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Индивидуальный трансфер - 1 900 руб. /чел.
  • Доп. ночи в начале тура - 5 000 руб. /чел.
  • Доп. ночи после тура - 5 000 руб. /чел.
  • Обед - 1 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча с сопровождающими до 12:00 в аэропорту г. Махачкала, на выходе из здания для прибывших пассажиров, на улице. Гостей встречают с табличкой "Недельный тур по Дагестану": гид и сопровождающий на протяжении всего маршрута.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
18 дек 2022
Здравствуйте. Маршруты подобраны чудесно. Природные красоты, особенности республики,
Всё чудесно. Просто чудесно.
В
17 дек 2022
Тур великолепный. Окунулся в самобытный кавказский быт. С уважением Владимир Лавриненко
Т
11 ноя 2022
Путешествие очень понравилось, всё было продумано до мелочей. Отдельное спасибо нашему гиду Самиру за отличную организацию отдыха! И ещё нам очень повезло с погодой)

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