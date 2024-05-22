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красотами. Обязательно приедем туда еще. Единственно, сам Избербаш, конечно еще не очень нацелен на туристов. Инфраструктура слабо развита. Но признаки начавшегося развития уже имеются. Море чистое, пляж песочный широкий. Но пока что скорее для тихого семейного отдыха с детьми. С "Большой Страной" организуем свой отдых не в первый раз. Никогда никаких нареканий. Спасибо!