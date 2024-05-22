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Авторский тур
7 дней
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
20 сен в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Недельный тур по Дагестану
Начало: Г. Махачкала
12 июля в 10:00
9 авг в 10:00
от 60 570₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 49 680₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
30 дек в 10:00
от 6440051 520₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан. Активный тур для молодежи
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весь Дагестан за 7 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
39 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ЕЕлена13 апреля 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024 года. Все отлично! Красивая
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ММария28 ноября 2023Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
- ЮЮлия13 ноября 2023Дагестанский вояжОчень хорошая организация тура.
- ССветлана12 ноября 2023Дагестанский вояжТур был организован на хорошем уровне. Никаких претензий к организатору нет. Экскурсии были интересные, насыщенные, не утомительные. Дагестан впечатлил своими
- ЕЕкатерина7 ноября 2023Дагестанский вояжВсе замечательно. Мелкие недоработки быстро устранялись.
- ААлександра30 октября 2023Дагестанский вояжДолго думала куда полететь в отпуск и решила взять тур на Дагестанский вояж, не прогадала. Замечательные впечатления. Отзывчивые люди. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «7-дневные туры»
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