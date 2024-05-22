Экскурсионные туры на неделю в Махачкалу

Найдено 11 туров в категории «7-дневные туры» в Махачкале, цены от 39 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200 за человека
Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
20 сен в 10:00
99 000 за человека
Недельный тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Недельный тур по Дагестану
Начало: Г. Махачкала
12 июля в 10:00
9 авг в 10:00
от 60 570 за человека
Путешествие в Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 49 680 за человека
Новогоднее путешествие в Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
30 дек в 10:00
от 6440051 520 за человека
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
7 дней
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
55 000 за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000 за человека
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000 за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000 за человека
Дагестан. Активный тур для молодежи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Дагестан. Активный тур для молодежи
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
43 500 за человека
Весь Дагестан за 7 дней. Всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Весь Дагестан за 7 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
39 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Недельный тур по Дагестану
    Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024 года. Все отлично! Красивая
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    природа, вкусная еда, интересные экскурсии! В начале апреля поток туристов не большой, поэтому путешествие обошлось без суеты, можно было спокойно любоваться природой и городами. Большое спасибо гиду-водителю Самиру, гидам Назиру, обоим Магомедам, Шамилю, Ибрагиму за интересные, познавательные экскурсии, за любовь к своему делу и к своему краю, которая передалась и нам!

    Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Путешествие в Дагестан
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Путешествие в Дагестан
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Путешествие в Дагестан
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • М
    Мария
    28 ноября 2023
    Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
    Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
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    одном из треков паническая атака, но Антон очень помог, успокоил, довел за руку до конца. Очень благодарна за такую классную организацию. Все отлично!

  • Ю
    Юлия
    13 ноября 2023
    Дагестанский вояж
    Очень хорошая организация тура.
  • С
    Светлана
    12 ноября 2023
    Дагестанский вояж
    Тур был организован на хорошем уровне. Никаких претензий к организатору нет. Экскурсии были интересные, насыщенные, не утомительные. Дагестан впечатлил своими
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    красотами. Обязательно приедем туда еще. Единственно, сам Избербаш, конечно еще не очень нацелен на туристов. Инфраструктура слабо развита. Но признаки начавшегося развития уже имеются. Море чистое, пляж песочный широкий. Но пока что скорее для тихого семейного отдыха с детьми. С "Большой Страной" организуем свой отдых не в первый раз. Никогда никаких нареканий. Спасибо!

  • Е
    Екатерина
    7 ноября 2023
    Дагестанский вояж
    Все замечательно. Мелкие недоработки быстро устранялись.
  • А
    Александра
    30 октября 2023
    Дагестанский вояж
    Долго думала куда полететь в отпуск и решила взять тур на Дагестанский вояж, не прогадала. Замечательные впечатления. Отзывчивые люди. Очень
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    сильно благодарна нашему гиду Анастасии и водителю Иламутдину. Отпуск удался на славу. Если вы выбираете тур, то в этом у вас будет всё. Буря эмоций обеспечена☺

    Долго думала куда полететь в отпуск и решила взять тур на Дагестанский вояж, не прогадала. ЗамечательныеДолго думала куда полететь в отпуск и решила взять тур на Дагестанский вояж, не прогадала. ЗамечательныеДолго думала куда полететь в отпуск и решила взять тур на Дагестанский вояж, не прогадала. ЗамечательныеДолго думала куда полететь в отпуск и решила взять тур на Дагестанский вояж, не прогадала. ЗамечательныеДолго думала куда полететь в отпуск и решила взять тур на Дагестанский вояж, не прогадала. Замечательные

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
  2. Восточные краски Дагестана. Этнографический тур
  3. Недельный тур по Дагестану
  4. Путешествие в Дагестан
  5. Новогоднее путешествие в Дагестан
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
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