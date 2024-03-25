6 день

Вишенка на торте

Просыпаемся на белых простынях с видом на величественный Каспий. Встречаемся на зарядке.

Выпиваем чашечку кофе, завтракаем и отправляемся на набережную к удивительному и прекрасному экраноплану «Лунь» — созерцать чудо человеческого интеллекта.

Там же, на пляже устраиваем эпическую заключительную битву за знамя команды.

Веселые и счастливые, отправляемся в знаменитую крепость Нарын-Кала, чтобы погрузится в эпоху древних падишахов и их многочисленных жен, наложниц. Эпоху сражений, побед и поражений.

Зарядившись энергией впечатлений, отправляемся на заключительный обед в ресторан «Гранат» с изысканной кухней.

Вручаем памятные призы команде победителей нашего путешествия, делаем фото и отправляемся в аэропорт Махачкалы.

До встречи, друзья!