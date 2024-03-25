Вместе мы посетим старинные аулы и древнейшие крепости, прокатимся на катере и колесе обозрения, поучаствуем в интеллектуальных и спортивных играх и погрузимся в самобытную культуру горцев.
Вас ждут: комфортные отели с двухместным размещением, белыми простынями и волшебными видами, кафе и рестораны с аутентичным интерьером и национальной кухней, топовые локации и местный гид, который захватит вас в цепь увлекательных событий и даже научит танцевать лезгинку! Отправившись с нами, вы непременно встретите новых друзей и оставите в сердце сладкое воспоминание о путешествии!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, знакомство, релакс
Встречаемся в аэропорту, по дороге забираем туристов, прибывших другим транспортом.
Делаем круг по городу Махачкале в сопровождении экскурсовода.
Обедаем в ресторане отеля «Сарыкум», знакомимся и делимся на команды.
Отправляемся на бархан, выбираем любимую жену Абдулы, делаем потрясающие фото.
Отправляемся в спа — отдохнуть от дороги и понежиться.
Прибываем на базу, заселяемся в домики и собираемся на ужин в ресторане.
Влюбиться в Дагестан
Зарядка с пользой и юмором (по желанию).
Завтракаем на базе.
Отправляемся на Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, катаемся на катерах (по погоде).
Движемся на «Главрыбу», чтобы узнать, как поживает форель.
Обозреваем пейзажи с колеса, обедаем, движемся на водопад, заезжаем в п. Дубки, проходим над пропастью ущелья по подвесному мосту.
Посещаем Советское село.
Возвращаемся на базу.
Ужинаем и выясняем, кто из нас мафия:)
Набираем обороты
Зарядка (как пойдет).
Завтрак.
Совершаем незабываемую поездку на квадроциклах к вершине горы, где играет настоящее белое фортепиано, пьем травяной чай и возвращаемся на базу за теми, кто не поехал.
Дальше по курсу — знаменитый Гунибский район, «Язык Тролля», Каменная чаша Матласа, подземный водопад, пещеры.
Обедаем, ужинаем и заселяемся в гостиницу.
Максимум движения, больше общения
Вдыхаем кристально чистый воздух гор на зарядке.
Завтракаем.
Отправляемся созерцать и делать обворожительные фото в Верхний и Нижний Гуниб, посещаем музей, облачаемся в национальные костюмы и танцуем лезгинку.
Обедаем у Саиды и проводим мастер-класс по приготовлению чуду.
Возвращаемся в отель на конную прогулку (по желанию).
За ужином устраиваем настоящую «мозгобойню».
Древние города Гуниб и Дербент
Зарядка на озере.
Завтракаем и отправляемся в самое загадочное и мистическое место Дагестана — древний заброшенный город Гамсутль — в поисках сокровища.
Обедаем в новом ресторане «Адат» с самыми живописными видами, обедаем, пьем ароматный кофе, делимся впечатлениями.
Отправляемся в Дербент. По дороге отдыхаем, состязаемся в играх и слушаем легенды древних горцев.
Заселяемся в отель «Виктория», ужинаем.
Отправляемся в парк — созерцать знаменитый фонтан Низами Гянджеви. Самый крупный светомузыкальный фонтан в России был открыт в 2022 и занимает центральное местов парке. Площадь сооружения — 4700 кв м.
Фонтан оснащен акустической системой, 1368 прожекторами и двумя видеопроекторами.
Вишенка на торте
Просыпаемся на белых простынях с видом на величественный Каспий. Встречаемся на зарядке.
Выпиваем чашечку кофе, завтракаем и отправляемся на набережную к удивительному и прекрасному экраноплану «Лунь» — созерцать чудо человеческого интеллекта.
Там же, на пляже устраиваем эпическую заключительную битву за знамя команды.
Веселые и счастливые, отправляемся в знаменитую крепость Нарын-Кала, чтобы погрузится в эпоху древних падишахов и их многочисленных жен, наложниц. Эпоху сражений, побед и поражений.
Зарядившись энергией впечатлений, отправляемся на заключительный обед в ресторан «Гранат» с изысканной кухней.
Вручаем памятные призы команде победителей нашего путешествия, делаем фото и отправляемся в аэропорт Махачкалы.
До встречи, друзья!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
За 6 дней мы поменяем 3 отеля. В первый день и второй день разместимся в гостевых отдельностоящих домиках на берегу Сулакского каньона, завернемся в уютные белые халаты, проводим закат через панорамные окна.
Третий и четвертый день углубимся в горы и заселимся в новую гостиницу, расположенную среди скалистых гор и хвойного леса в Гунибском районе Дагестана.
Пятую ночь мы проведем на настоящей вилле в Дербенте под шум прибоя на набережной Каспийского моря.
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле (5 ночей)
- Питание: 5 завтраков, 6 обедов, 5 ужинов
- Трансфер: микроавтобус или минивен
- Сопровождение гидов и организаторов
- Входные билеты на все локации
- Катание на катере (по погоде)
- Спа-зона и бассейн
- Подъем на колесе обозрения
- Зарядки, игры
- Трансфер из/в аэропорт
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Махачкалу и обратно (10000-20000 руб.)
- Туристическая страховка
- Прогулка верхом — 1000 руб.
- Поездка на квадроциклах — 1900 руб.
- Зиплайн — 1000 руб
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь по сезону для треккинга. Сменная обувь.
- Есть ли ограничения по питанию? Вегетарианство, сыроедение?
Укажите, если есть ограничения или предпочтения.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.