Первый интерактивный Дагестан - всё включено

Групповой тур в Махачкале
Приглашаем вас окунуться в волшебную сказку среди гор, озер, водопадов с мистически прекрасной историей и природой.

Вместе мы посетим старинные аулы и древнейшие крепости, прокатимся на катере и колесе обозрения, поучаствуем в интеллектуальных и спортивных играх и погрузимся в самобытную культуру горцев.

Вас ждут: комфортные отели с двухместным размещением, белыми простынями и волшебными видами, кафе и рестораны с аутентичным интерьером и национальной кухней, топовые локации и местный гид, который захватит вас в цепь увлекательных событий и даже научит танцевать лезгинку! Отправившись с нами, вы непременно встретите новых друзей и оставите в сердце сладкое воспоминание о путешествии!
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Ближайшие даты:
25
мар
1
мая
1
июн
3
окт
13
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20
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даты

Что вас ожидает:

Активности по желанию
Активности по желанию
Квадроциклы, полет над пропастью, конная прогулка — вы сможете выбрать любое дополнительное занятие по душе:)
Увидим Дагестан со всех сторон
Увидим Дагестан со всех сторон
Прокатимся на катере и колесе обозрения, полюбуемся фантастической панорамой гор и ощутим дух свободы!
Увлекательные игры
Увлекательные игры
Интеллектуальные и спортивные соревнования в дружной компании создадут атмосферу азарта и общего веселья!
Релакс в спа
Релакс в спа
Расслабляющие спа-процедуры — отличный способ отдохнуть после дороги и наполниться свежей энергией
Блюда с кавказским колоритом
Блюда с кавказским колоритом
Будем наслаждаться вкуснейшей национальной кухней и аутентичной обстановкой
Погружение в культуру
Погружение в культуру
Заглянем в старинные аулы, узнаем легенды горцев, научимся готовить чуду и танцевать лезгинку

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство, релакс

Встречаемся в аэропорту, по дороге забираем туристов, прибывших другим транспортом.

Делаем круг по городу Махачкале в сопровождении экскурсовода.

Обедаем в ресторане отеля «Сарыкум», знакомимся и делимся на команды.

Отправляемся на бархан, выбираем любимую жену Абдулы, делаем потрясающие фото.

Отправляемся в спа — отдохнуть от дороги и понежиться.

Прибываем на базу, заселяемся в домики и собираемся на ужин в ресторане.

Встреча, знакомство, релаксВстреча, знакомство, релакс
2 день

Влюбиться в Дагестан

Зарядка с пользой и юмором (по желанию).

Завтракаем на базе.

Отправляемся на Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, катаемся на катерах (по погоде).

Движемся на «Главрыбу», чтобы узнать, как поживает форель.

Обозреваем пейзажи с колеса, обедаем, движемся на водопад, заезжаем в п. Дубки, проходим над пропастью ущелья по подвесному мосту.

Посещаем Советское село.

Возвращаемся на базу.

Ужинаем и выясняем, кто из нас мафия:)

Влюбиться в ДагестанВлюбиться в ДагестанВлюбиться в Дагестан
3 день

Набираем обороты

Зарядка (как пойдет).

Завтрак.

Совершаем незабываемую поездку на квадроциклах к вершине горы, где играет настоящее белое фортепиано, пьем травяной чай и возвращаемся на базу за теми, кто не поехал.

Дальше по курсу — знаменитый Гунибский район, «Язык Тролля», Каменная чаша Матласа, подземный водопад, пещеры.

Обедаем, ужинаем и заселяемся в гостиницу.

Набираем оборотыНабираем обороты
4 день

Максимум движения, больше общения

Вдыхаем кристально чистый воздух гор на зарядке.

Завтракаем.

Отправляемся созерцать и делать обворожительные фото в Верхний и Нижний Гуниб, посещаем музей, облачаемся в национальные костюмы и танцуем лезгинку.

Обедаем у Саиды и проводим мастер-класс по приготовлению чуду.

Возвращаемся в отель на конную прогулку (по желанию).

За ужином устраиваем настоящую «мозгобойню».

Максимум движения, больше общенияМаксимум движения, больше общения
5 день

Древние города Гуниб и Дербент

Зарядка на озере.

Завтракаем и отправляемся в самое загадочное и мистическое место Дагестана — древний заброшенный город Гамсутль — в поисках сокровища.

Обедаем в новом ресторане «Адат» с самыми живописными видами, обедаем, пьем ароматный кофе, делимся впечатлениями.

Отправляемся в Дербент. По дороге отдыхаем, состязаемся в играх и слушаем легенды древних горцев.

Заселяемся в отель «Виктория», ужинаем.

Отправляемся в парк — созерцать знаменитый фонтан Низами Гянджеви. Самый крупный светомузыкальный фонтан в России был открыт в 2022 и занимает центральное местов парке. Площадь сооружения — 4700 кв м.

Фонтан оснащен акустической системой, 1368 прожекторами и двумя видеопроекторами.

Древние города Гуниб и ДербентДревние города Гуниб и ДербентДревние города Гуниб и ДербентДревние города Гуниб и ДербентДревние города Гуниб и Дербент
6 день

Вишенка на торте

Просыпаемся на белых простынях с видом на величественный Каспий. Встречаемся на зарядке.

Выпиваем чашечку кофе, завтракаем и отправляемся на набережную к удивительному и прекрасному экраноплану «Лунь» — созерцать чудо человеческого интеллекта.

Там же, на пляже устраиваем эпическую заключительную битву за знамя команды.

Веселые и счастливые, отправляемся в знаменитую крепость Нарын-Кала, чтобы погрузится в эпоху древних падишахов и их многочисленных жен, наложниц. Эпоху сражений, побед и поражений.

Зарядившись энергией впечатлений, отправляемся на заключительный обед в ресторан «Гранат» с изысканной кухней.

Вручаем памятные призы команде победителей нашего путешествия, делаем фото и отправляемся в аэропорт Махачкалы.

До встречи, друзья!

Вишенка на тортеВишенка на тортеВишенка на тортеВишенка на торте

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

За 6 дней мы поменяем 3 отеля. В первый день и второй день разместимся в гостевых отдельностоящих домиках на берегу Сулакского каньона, завернемся в уютные белые халаты, проводим закат через панорамные окна.

Третий и четвертый день углубимся в горы и заселимся в новую гостиницу, расположенную среди скалистых гор и хвойного леса в Гунибском районе Дагестана.

Пятую ночь мы проведем на настоящей вилле в Дербенте под шум прибоя на набережной Каспийского моря.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту

5 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле (5 ночей)
  • Питание: 5 завтраков, 6 обедов, 5 ужинов
  • Трансфер: микроавтобус или минивен
  • Сопровождение гидов и организаторов
  • Входные билеты на все локации
  • Катание на катере (по погоде)
  • Спа-зона и бассейн
  • Подъем на колесе обозрения
  • Зарядки, игры
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Махачкалу и обратно (10000-20000 руб.)
  • Туристическая страховка
  • Прогулка верхом — 1000 руб.
  • Поездка на квадроциклах — 1900 руб.
  • Зиплайн — 1000 руб
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь по сезону для треккинга. Сменная обувь.

Есть ли ограничения по питанию? Вегетарианство, сыроедение?

Укажите, если есть ограничения или предпочтения.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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