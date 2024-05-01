Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»
Индивидуальный тур в Махачкале

Удивительный Дагестан

5
1 отзыв
Отдых в Дагестане по-максимуму! Приглашаю вас отправится в 5-дневный авторский тур по Дагестану.

Мы познакомимся с главными локациями республики: посетим древний город Дербент, посмотрим на экраноплан «Лунь», прокатимся на катере по Сулакскому каньону и поднимемся к Языку тролля. А еще вы увидите прекрасные водопады и захватывающие дух пейзажи.
Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»
Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»
Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Дербент
  • Экраноплан «Лунь»
  • Крепость Нарын-Кала
  • Сулакский каньон
  • Река Сулак
  • Бархан Сарыкум
  • Карадахская теснина
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Чохские террасы
  • Салтинский водопад
  • Язык тролля
  • Чиркейское водохранилище
  • Хунзах
  • Старый аул Гоор
  • Чиркейская ГЭС
  • Плато Матлас
  • Водопад Тобот
  • Каспийское море

Описание

Что вас ждет

Представляю вам 5-дневный авторский тур в Дагестане, за время которого вы поближе познакомитесь с республикой и проведете время в горах. Вас ждет уникальное путешествие по самым живописным точкам республики. Наше знакомство с достопримечательностями Дагестана начнется с посещения Дербента. Поднимемся на крепость Нарын-Кала, пройдем по улочкам старого города и отправимся на берег Каспийского моря, где застыл легендарный экраноплан «Лунь». Вы побываете в древних поселениях — селе Чох и ауле-призраке Гамсутль. Увидите завораживающее явление природы — Салтинский подземный водопад. Обязательно пощекочем себе нервы на Языке тролля и посетим Карадахскую теснину. Не оставим без внимания Хунзахский район, где находится самый высокий на всей территории Северного Кавказа водопад — Тобот. Посетим настоящий скальный лабиринт — Каменную чашу и плато Матлас, а завершим наш тур прогулкой по Сулакскому каньону.

Каждый день

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дербент
  • Экраноплан «Лунь»
  • Крепость Нарын-Кала
  • Сулакский каньон
  • Река Сулак
  • Бархан Сарыкум
  • Карадахская теснина
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Чохские террасы
  • Салтинский водопад
  • Язык тролля
  • Чиркейское водохранилище
  • Хунзах
  • Старый аул Гоор
  • Чиркейская ГЭС
  • Плато Матлас
  • Водопад Тобот
  • Каспийское море
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном минивэне на протяжении всего тура
  • Все дополнительные трансферы, джипы, заброски в горы
  • Проживание в современных отелях и гостевых домах по маршруту следования
  • Питание по программе: завтраки, обеды, ужины
  • Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
  • Прогулка на скоростном катере
  • Все входные билеты на экскурсии
  • Прогулка на сапах с инструктором
  • Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
  • Чат с участниками тура 24/7
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Махачкалы из вашего города и обратно
  • Личные дополнительные расходы: сувениры, развлечения (конная прогулка, зиплайн, тарзанка и другие)
Место начала и завершения?
После бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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