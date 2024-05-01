Удивительный Дагестан
Отдых в Дагестане по-максимуму! Приглашаю вас отправится в 5-дневный авторский тур по Дагестану.
Мы познакомимся с главными локациями республики: посетим древний город Дербент, посмотрим на экраноплан «Лунь», прокатимся на катере по Сулакскому каньону и поднимемся к Языку тролля. А еще вы увидите прекрасные водопады и захватывающие дух пейзажи.
Мы познакомимся с главными локациями республики: посетим древний город Дербент, посмотрим на экраноплан «Лунь», прокатимся на катере по Сулакскому каньону и поднимемся к Языку тролля. А еще вы увидите прекрасные водопады и захватывающие дух пейзажи.
Ближайшие даты:
1
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мая
мая
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мая
мая
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мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дербент
- Экраноплан «Лунь»
- Крепость Нарын-Кала
- Сулакский каньон
- Река Сулак
- Бархан Сарыкум
- Карадахская теснина
- Аул-призрак Гамсутль
- Чохские террасы
- Салтинский водопад
- Язык тролля
- Чиркейское водохранилище
- Хунзах
- Старый аул Гоор
- Чиркейская ГЭС
- Плато Матлас
- Водопад Тобот
- Каспийское море
Описание
Что вас ждетПредставляю вам 5-дневный авторский тур в Дагестане, за время которого вы поближе познакомитесь с республикой и проведете время в горах. Вас ждет уникальное путешествие по самым живописным точкам республики. Наше знакомство с достопримечательностями Дагестана начнется с посещения Дербента. Поднимемся на крепость Нарын-Кала, пройдем по улочкам старого города и отправимся на берег Каспийского моря, где застыл легендарный экраноплан «Лунь». Вы побываете в древних поселениях — селе Чох и ауле-призраке Гамсутль. Увидите завораживающее явление природы — Салтинский подземный водопад. Обязательно пощекочем себе нервы на Языке тролля и посетим Карадахскую теснину. Не оставим без внимания Хунзахский район, где находится самый высокий на всей территории Северного Кавказа водопад — Тобот. Посетим настоящий скальный лабиринт — Каменную чашу и плато Матлас, а завершим наш тур прогулкой по Сулакскому каньону.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дербент
- Экраноплан «Лунь»
- Крепость Нарын-Кала
- Сулакский каньон
- Река Сулак
- Бархан Сарыкум
- Карадахская теснина
- Аул-призрак Гамсутль
- Чохские террасы
- Салтинский водопад
- Язык тролля
- Чиркейское водохранилище
- Хунзах
- Старый аул Гоор
- Чиркейская ГЭС
- Плато Матлас
- Водопад Тобот
- Каспийское море
Что включено
- Трансфер на комфортабельном минивэне на протяжении всего тура
- Все дополнительные трансферы, джипы, заброски в горы
- Проживание в современных отелях и гостевых домах по маршруту следования
- Питание по программе: завтраки, обеды, ужины
- Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
- Прогулка на скоростном катере
- Все входные билеты на экскурсии
- Прогулка на сапах с инструктором
- Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
- Чат с участниками тура 24/7
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Махачкалы из вашего города и обратно
- Личные дополнительные расходы: сувениры, развлечения (конная прогулка, зиплайн, тарзанка и другие)
Место начала и завершения?
После бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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