Нас ждёт насыщенный уикенд в Дагестане с кавказским колоритом и традиционной кухней! Увидим популярные достопримечательности, поднимемся повыше к башням и насладимся вечером в компании единомышленников в уютном глэмпинге в горах.Прокатимся

на катере по каньону, погуляем по пескам мини-пустыни, сделаем аутентичные фотографии в национальной одежде и выпьем кофе на смотровой площадке. Каждый день у нас в программе одни из лучших видов Дагестана и застолья с местными блюдами!

Описание тура

Организационные детали

Транспорт оснащён светомузыкой. За рулём профессиональный водитель со стажем больше 20 лет.

Обязательно иметь наличные деньги, так как в сёлах часто не принимают банковские карты. Не забудьте тёплые вещи и удобную одежду и обувь — вы будете находиться в горах, где может подуть сильный ветер и резко опуститься температура. Не стоит брать обувь на каблуках, обтягивающую и оголяющую одежду. Девушкам не рекомендуем надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду. Мужчинам в Дагестане нельзя ходить с открытым торсом и носить короткие шорты (выше колен) или облегающие джинсы.

За неделю до тура будет создана общая группа в мессенджере, где вы сможете познакомиться с другими участниками, задать вопросы менеджеру.