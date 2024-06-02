Прокатимся
Описание тура
Организационные детали
Транспорт оснащён светомузыкой. За рулём профессиональный водитель со стажем больше 20 лет.
Обязательно иметь наличные деньги, так как в сёлах часто не принимают банковские карты. Не забудьте тёплые вещи и удобную одежду и обувь — вы будете находиться в горах, где может подуть сильный ветер и резко опуститься температура. Не стоит брать обувь на каблуках, обтягивающую и оголяющую одежду. Девушкам не рекомендуем надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду. Мужчинам в Дагестане нельзя ходить с открытым торсом и носить короткие шорты (выше колен) или облегающие джинсы.
За неделю до тура будет создана общая группа в мессенджере, где вы сможете познакомиться с другими участниками, задать вопросы менеджеру.
Проживание. В уютных современных домиках с панорамными окнами в горах и в отеле в Дербенте у Каспийского моря. 2-3-местное размещение (если вы едете без компании, поможем найти соседа). Возможно 1-местное с доплатой. На территории гостевого комплекса в горах есть костровище, вокруг которого мы будем собираться по вечерам, и всё необходимое для вашего комфортного отдыха. Бесплатный Wi-Fi.
Питание. Включены завтраки, обеды, ужины и свежесваренный кофе на смотровых площадках. Попробуем национальную кухню и сами примем участие в приготовлении чуду. Если у вас есть ограничения в питании, свяжитесь с организатором до поездки, чтобы адаптировать меню под вас.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Песчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкал
Рекомендуем прилетать в Махачкалу до 07:00, а лучше днём ранее. Встретим вас в аэропорту и в Махачкале.
Сегодня побываем в мини-пустыне — на бархане Сарыкум. Рекомендуем взять девушкам длинные платья, чтобы сделать эффектные фото. Побегаем по песку и отправимся дальше – есть рыбу с лучшего форелевого хозяйства в Дагестане. Пообедав, прокатимся на катере по бирюзовой глади Сулакского каньона. Поднимемся повыше, чтобы увидеть извилистый каньон с высоты птичьего полёта.
По дороге к домикам в горах будем останавливаться на смотровых площадках для фотографий и созерцания. В том числе у Чиркейского водохранилища, где обычно встречаем закат. После заселения соберёмся вместе на ужин и попробуем аварский хинкал, затем продолжим общение у костра под звёздным небом. Этот тёплый вечер надолго останется у всех в памяти.
Аул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в Дербенте
После сытного горного завтрака (08:00) отправляемся за новыми впечатлениями в заброшенный Гамсутль, похожий на Мачу-Пикчу. На джипах поднимемся совсем близко к аулу-призраку. Далее около 40 минут пешком (либо можно пересесть за доплату на лошадей).
Вдоволь нагулявшись и нафотографировавшись, пообедаем как настоящие горцы! На столе — шашлык, плов, ботишал, лагман, нарезка, чай, компот. Продолжим путешествие и сделаем остановку на кофе у Чохских террас, увидим подземный водопад в Салтинской теснине. Весь путь до Дербента нас будут сопровождать живописные пейзажи с цветущими садами, рукотворными террасами и памятниками истории и архитектуры. Заселимся в отель на берегу Каспийского моря и попробуем на ужин табасаранское чуду.
Вечером у вас будет время самостоятельно прогуляться по улицам Дербента и набережной около нашего отеля, полюбоваться мультимедийным фонтаном.
Достопримечательности Дербента и дагестанское застолье
Сегодня углубимся в уникальную атмосферу Дербента. Сфотографируемся на фоне самого большого в мире ракетоносца-экраноплана «Лунь», посетим цитадель Нарын-Кала, прогуляемся по улочкам Старого города, увидим Джуму-мечеть и зайдём за сувенирами. Рекомендуем присмотреться к серебряным украшениям, папахам, кинжалам, посуде, коврам, специям, урбечу и травяным чаям — не забудьте взять обратный билет с багажом, он вам пригодится.
Завершим колоритное путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни. Сидя на подушках, с соблюдением всех традиций, вы попробуете долму, плов, чуду и горный чай. Во время обеда будет проведена квест-игра с подарками.
Рекомендуем планировать вылет после 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 100 ₽
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Что включено
- Переезды по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание
- Питание и кофе
- Катание на катере
- Катание на джипе
- Подъём на УАЗиках в Гамсутле
- Кулинарный мастер-класс
- Входные билеты
- Все активности и развлечения по программе, подарки
- Национальная одежда для фотосессий (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал)
- Услуги гида и водителя
- Поддержка 24/7 до и во время тура (подбор билетов, отеля вне путешествия, рекомендации по одежде и тд)
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- 1-местное размещение - по запросу
- Сувениры и личные расходы