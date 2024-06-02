Перезагрузка по-дагестански: всё включено

Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Нас ждёт насыщенный уикенд в Дагестане с кавказским колоритом и традиционной кухней! Увидим популярные достопримечательности, поднимемся повыше к башням и насладимся вечером в компании единомышленников в уютном глэмпинге в горах.

Прокатимся
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на катере по каньону, погуляем по пескам мини-пустыни, сделаем аутентичные фотографии в национальной одежде и выпьем кофе на смотровой площадке. Каждый день у нас в программе одни из лучших видов Дагестана и застолья с местными блюдами!

5
2 отзыва
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Транспорт оснащён светомузыкой. За рулём профессиональный водитель со стажем больше 20 лет.

Обязательно иметь наличные деньги, так как в сёлах часто не принимают банковские карты. Не забудьте тёплые вещи и удобную одежду и обувь — вы будете находиться в горах, где может подуть сильный ветер и резко опуститься температура. Не стоит брать обувь на каблуках, обтягивающую и оголяющую одежду. Девушкам не рекомендуем надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду. Мужчинам в Дагестане нельзя ходить с открытым торсом и носить короткие шорты (выше колен) или облегающие джинсы.

За неделю до тура будет создана общая группа в мессенджере, где вы сможете познакомиться с другими участниками, задать вопросы менеджеру.

Проживание. В уютных современных домиках с панорамными окнами в горах и в отеле в Дербенте у Каспийского моря. 2-3-местное размещение (если вы едете без компании, поможем найти соседа). Возможно 1-местное с доплатой. На территории гостевого комплекса в горах есть костровище, вокруг которого мы будем собираться по вечерам, и всё необходимое для вашего комфортного отдыха. Бесплатный Wi-Fi.

Питание. Включены завтраки, обеды, ужины и свежесваренный кофе на смотровых площадках. Попробуем национальную кухню и сами примем участие в приготовлении чуду. Если у вас есть ограничения в питании, свяжитесь с организатором до поездки, чтобы адаптировать меню под вас.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Песчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкал

Рекомендуем прилетать в Махачкалу до 07:00, а лучше днём ранее. Встретим вас в аэропорту и в Махачкале.

Сегодня побываем в мини-пустыне — на бархане Сарыкум. Рекомендуем взять девушкам длинные платья, чтобы сделать эффектные фото. Побегаем по песку и отправимся дальше – есть рыбу с лучшего форелевого хозяйства в Дагестане. Пообедав, прокатимся на катере по бирюзовой глади Сулакского каньона. Поднимемся повыше, чтобы увидеть извилистый каньон с высоты птичьего полёта.

По дороге к домикам в горах будем останавливаться на смотровых площадках для фотографий и созерцания. В том числе у Чиркейского водохранилища, где обычно встречаем закат. После заселения соберёмся вместе на ужин и попробуем аварский хинкал, затем продолжим общение у костра под звёздным небом. Этот тёплый вечер надолго останется у всех в памяти.

Песчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкалПесчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкалПесчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкалПесчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкалПесчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкалПесчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкалПесчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкалПесчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкалПесчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкалПесчано-бирюзовый Дагестан, форель и аварский хинкал
2 день

Аул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в Дербенте

После сытного горного завтрака (08:00) отправляемся за новыми впечатлениями в заброшенный Гамсутль, похожий на Мачу-Пикчу. На джипах поднимемся совсем близко к аулу-призраку. Далее около 40 минут пешком (либо можно пересесть за доплату на лошадей).

Вдоволь нагулявшись и нафотографировавшись, пообедаем как настоящие горцы! На столе — шашлык, плов, ботишал, лагман, нарезка, чай, компот. Продолжим путешествие и сделаем остановку на кофе у Чохских террас, увидим подземный водопад в Салтинской теснине. Весь путь до Дербента нас будут сопровождать живописные пейзажи с цветущими садами, рукотворными террасами и памятниками истории и архитектуры. Заселимся в отель на берегу Каспийского моря и попробуем на ужин табасаранское чуду.

Вечером у вас будет время самостоятельно прогуляться по улицам Дербента и набережной около нашего отеля, полюбоваться мультимедийным фонтаном.

Аул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в ДербентеАул-призрак, обед горца, кофе в горах, Салтинская теснина и чуду в Дербенте
3 день

Достопримечательности Дербента и дагестанское застолье

Сегодня углубимся в уникальную атмосферу Дербента. Сфотографируемся на фоне самого большого в мире ракетоносца-экраноплана «Лунь», посетим цитадель Нарын-Кала, прогуляемся по улочкам Старого города, увидим Джуму-мечеть и зайдём за сувенирами. Рекомендуем присмотреться к серебряным украшениям, папахам, кинжалам, посуде, коврам, специям, урбечу и травяным чаям — не забудьте взять обратный билет с багажом, он вам пригодится.

Завершим колоритное путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни. Сидя на подушках, с соблюдением всех традиций, вы попробуете долму, плов, чуду и горный чай. Во время обеда будет проведена квест-игра с подарками.

Рекомендуем планировать вылет после 18:00.

Достопримечательности Дербента и дагестанское застольеДостопримечательности Дербента и дагестанское застольеДостопримечательности Дербента и дагестанское застольеДостопримечательности Дербента и дагестанское застольеДостопримечательности Дербента и дагестанское застольеДостопримечательности Дербента и дагестанское застольеДостопримечательности Дербента и дагестанское застольеДостопримечательности Дербента и дагестанское застолье

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание
  • Питание и кофе
  • Катание на катере
  • Катание на джипе
  • Подъём на УАЗиках в Гамсутле
  • Кулинарный мастер-класс
  • Входные билеты
  • Все активности и развлечения по программе, подарки
  • Национальная одежда для фотосессий (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал)
  • Услуги гида и водителя
  • Поддержка 24/7 до и во время тура (подбор билетов, отеля вне путешествия, рекомендации по одежде и тд)
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать за 1 день до начала тура) / г. Махачкала, ул. Амет-хан Султана 344, 09:00
Завершение: Г. Дербент, планировать вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
2 июня 2024
Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
Н
27 фев 2024
Всё было супер! Спасибо еще раз!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхВсе турыСулакский каньонПопулярные места3-дневные турыБархан СарыкумЭкраноплан «Лунь»ГамсутльСалтинский водопадДербентНа ноябрьские праздники

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