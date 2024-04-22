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Авторский тур
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Дагестан
Начало: г. Махачкала
28 дек в 10:00
53 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 38 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
4 янв в 10:00
18 фев в 10:00
от 38 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Козьи тропы. Треккинг в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
3 окт в 10:00
13 окт в 10:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Начало: Махачкала, 21:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССнежанна22 апреля 2024Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Веселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровне.
- ЮЮлия3 апреля 2024Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
- ЕЕкатерина3 апреля 2024В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за
- РРоман1 апреля 2024Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких
- ААндрей26 марта 2024По туру насыщенная туристическая программа, по основным достопримечательностям Дагестана и Чечни. Организовано на хорошем уровне, встреча в аэропорту, размещение в
- ССветлана9 ноября 2023Нам с дочерью очень понравился тур по Дагестану. Группа была небольшой, но очень классной. Все проходило чётко по времени, ни
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «6-дневные туры»
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