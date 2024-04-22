Авторские туры на 6 дней в Махачкалу

Найдено 9 туров в категории «6-дневные туры» в Махачкале, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000 за человека
Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 39 000 за человека
Новогодний Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Дагестан
Начало: г. Махачкала
28 дек в 10:00
53 800 за человека
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 38 300 за человека
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
4 янв в 10:00
18 фев в 10:00
от 38 300 за человека
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000 за человека
Козьи тропы. Треккинг в Дагестане
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Козьи тропы. Треккинг в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
35 900 за человека
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
3 окт в 10:00
13 окт в 10:00
67 500 за человека
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Начало: Махачкала, 21:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Снежанна
    22 апреля 2024
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
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    то, как вы любите свое дело, то, как вы любите свою землю - передавалось нам через каждое ваше слово, через каждую вашу эмоцию в рассказе о вашей прекрасной земле! Вы окружили нас самой настоящей заботой, спасибо! все было четко, все было вовремя, все было организовано до мелочей! Индира, Вы - лучший гид, каких мы когда-либо встречали! И, конечно же, огромная благодарность нашим водителям, которые провезли нас по Дагестану - Имрану и Гасану! Ребята, вы - боги дагестанских дорог! с вами мы чувствовали и драйв и безопасность! а ваши песни в машине про Валентину- мы поем до сих пор)))))))))))))спасибо! Дагестан покорил нас! В Чечне мы были намного меньше, и тур не был столь насыщенным, как тур по Дагестану, но это позволило нам сравнить и оценить две Республики! Спасибо гиду по Чечне - Анзору! В общем, рекомендасьон!))) спасибо, Кавказ! ты теперь надолго в наших воспоминаниях! с огромной любовью и уважением, Снежанна и Илья Исхаковы.

    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду
    Великолепно!
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Новогодний Дагестан
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
    Веселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровне.
    Веселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровнеВеселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровнеВеселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровнеВеселая компания, отличная работа гида, профессиональных водителей, прекрасная позитивная обстановка, организация тура на высшем уровне
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
    Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
  • Е
    Екатерина
    3 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за
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    то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.

    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ
  • Р
    Роман
    1 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по средам
    Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких
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    впечатлений. Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и ответить на любые наши вопросы. Наш гид прекрасно знает историю Дагестана и может рассказать много интересных фактов о культуре, традициях и обычаях этого удивительного региона. Благодаря его знаниям, мы смогли лучше понять и прочувствовать дух этой земли.

    Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан
  • А
    Андрей
    26 марта 2024
    Зимнее знакомство с Чечней и Дагестаном по воскресеньям
    По туру насыщенная туристическая программа, по основным достопримечательностям Дагестана и Чечни. Организовано на хорошем уровне, встреча в аэропорту, размещение в
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    отелях, обеды вкусные и сытные, трансфер на комфортабельных микроавтобусах. Гидам Амине, Марселю, Медине особое благодарность ваша подача информация интересна, познавательная, объемная. Пожелания: немного больше времени выделить на рынок и сувениры в Дагестане; в Беркат3* номера "уставшие". Рекомендую тур сразу в Дагестан и Чечню, чтобы увидеть разницу.

  • С
    Светлана
    9 ноября 2023
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    Нам с дочерью очень понравился тур по Дагестану. Группа была небольшой, но очень классной. Все проходило чётко по времени, ни
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    кто ни где не опаздывал. Это всё благодаря чётким указаниям гида Исмаила. Нам очень интересно подавалась информация, много отвечал на наши вопросы. Если кратко описать наше путешествие, то это: 1. Места нереальной красоты. Каждая локация уникальна и однозначно заслуживает посещения. 2. Очень классное катание на катере по каньону. 3. Много вежливых и интересных людей:) 4. Куча вкусной еды. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «6-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
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Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "6-дневные туры" можно забронировать 9 авторских туров от 25 000 до 67 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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