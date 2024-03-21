читать дальше

провели, за что несомненный плюс-организатор работает не на количество, а ради того, чтобы каждый мог увидеть этот прекрасный край! Расскажу о плюсах этого тура: 1. Все включено: проживание, питание, забирают/отвозят в аэропорт, дополнительный транспорт (уазики, куда на трансфере не доехать; катер по Сулакскому каньону). 2. Каждый день ночевали в новом гостеприимном доме-все чисто, аккуратно, заправленные постели, ужин и завтрак, приготовленные добрыми хозяйками. В место ночлега приезжали по темноте, когда ничего уже не видно, но с утра просыпались… среди гор! Прекрасные виды. 3. Вкусная еда: столы всегда ломились- разные блюда, закуски, национальная кухня, вкуснейший травяной чай. На обед заезжали в кафе, где вкусно готовили. 4. Важнейший момент: на третий день мы оставались у хозяйки тура-Узлипат. Вечером ужинали в очень необычном месте-теплой юрте на берегу Мочохского озера. А на следующий день катались на катамаранах, сапах, лошадях, а на закат поехали на квадроциклах в красивейшее место, где никого нет. Этот день дал возможность отдохнуть после активных первых двух дней и зарядил силами еще на два дня-отличный подход к отдыху. 5. Был отличный гид-Мухамед, веселый мужчина с шутками-прибаутками, с музыкой, а еще отлично фотографирует) 6. Очень комфортный трансфер! Группы на «маршрутках» смотрели на нас с завистью, как мы легко вчетвером запрыгиваем в минивэн и едем дальше) 7. Любителям экстрима-заложено время на тарзанку в Хунзахе и зиплайн в Матласе. Узлипат, спасибо за прекрасный отдых! Все красиво, вкусно, уютно и вечело ❤️