Пешие туры-прогулки в Махачкале с экскурсоводом

Найдено 13 туров в категории «Пешеходные» в Махачкале, цены от 17 499 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
🚶 Пешая
🛻 На квадроциклах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000 за человека
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
19 499 за человека
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 499 за человека
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200 за человека
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 94 000 за человека
Путешествие в Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 49 680 за человека
Новогоднее путешествие в Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
30 дек в 10:00
от 6440051 520 за человека
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
🚶 Пешая
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
19 000 за человека
Козьи тропы. Треккинг в Дагестане
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Козьи тропы. Треккинг в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
35 900 за человека
Дагестан. Активный тур для молодежи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Дагестан. Активный тур для молодежи
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
43 500 за человека
Гастротур в Дагестан
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Гастротур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
13 июня в 10:00
18 июня в 10:00
55 000 за человека
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
3 окт в 10:00
13 окт в 10:00
67 500 за человека
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
🚶 Пешая
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
1 авг в 10:00
57 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Путешествие в Дагестан
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Путешествие в Дагестан
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Путешествие в Дагестан
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • М
    Мария
    28 ноября 2023
    Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
    Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
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    одном из треков паническая атака, но Антон очень помог, успокоил, довел за руку до конца. Очень благодарна за такую классную организацию. Все отлично!

  • В
    Владислав
    5 ноября 2023
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим гостеприимством! Тур просто чудесен!
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    Отдыхали семьёй с 2 детьми, интересно и комфортно было всем. Очень вкусная еда, национальные блюда, вдоволь напились вкуснейшего травяного чая. Каждый раз на ночёвку оставались в разных местах, во всех было чисто и уютно. Программа тура очень интересна, дух захватывало от красоты вокруг. Каждое новое место, в которое мы приезжали, заряжало своей энергетикой, и хотелось вновь туда вернуться. Очень удачно в план тура встроен третий день - отдых на озере Мочох. Катались на сапах, катамаранах, квадроциклах и просто наслаждались тишиной, спокойствием, гладью озера и видом гор, а также вкуснейшей едой на свежем воздухе. Спасибо Вам за погружение в Дагестанскую сказку.

    Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим
  • А
    Альбина
    16 октября 2023
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Хочу поблагодарить организатора Узлипат, это был самый лучший отпуск в моей жизни. Настолько был теплый прием. Не было чувства что
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    ты турист, как будто приехал к родственникам или старым друзьям. За это теплое ощущение отдельная благодарность. А красоте Республики Дагестан можно бесконечно писать стихи песни. Горы обладают магической силой, до слез, едишь по серпантинам и думаешь красиво, но за очередным поворотом тебя ждет зрелище еще круче предыдущего. Озеро Мочох заслуживает отдельной благодарности, за гостепреимство и успокоение души находясь там, плывя на сапе по нереально красивой в своей красочносте воде. Отдельно спасибо гиду за прыжок на Хунзахском плато у водопада Тобот. спасибо за очень вкусную еду(за то что научили готовить Чуду). В этой атмосфере дружелюбности было очень комфортно, новые знакомства и общение даже после тура. Слезы расстования. И как же хочется скорее к вам вернуться,. Спасибо вам за 5 дней жизни как в сказке. Теперь только мысли о возвращение в Дагестан, именно к нашему же удивительному гиду) Здоровья вам, кто помог ощутить все эти эмоции счастья.

  • Х
    Ханна
    6 октября 2023
    Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
    Безумно понравилось восхождение. Казбек очень грамотный, спокойный, добрый гид. Ко всему относится с пониманием. Всегда расскажет, подскажет т поможет. Очень ответственно
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    выполняет свою работу которая, как он сказал ему в только удовольствие. А это я думаю не мало важно. Поднималась в горы первый раз и хочу сказать, что с таким гидом не страшно ничего. Да и сам Казбек бесстрашный. Все было на высшем уровне, именно так как и представляла. Весь недостающий атрибут предоставляет. Очень вкусно кормил нашу группу и много фотографировал. Однозначно советую даже тем, кто ни разу не ходил в горы.

  • В
    Всеволод
    5 октября 2023
    Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
    Огромная благодарность Казбеку! Организовать довольно сложное восхождение на таком уровне, надо иметь талант. Помимо увиденных красот, есть чему поучиться в
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    горных навыках. Однозначно рекомендую обращаться, если хотите действительно хорошего гида и проводника. Ещё раз спасибо! Надеюсь, ещё не раз совместно совершить восхождение.

  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2023
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3 человека, тур все равно
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    провели, за что несомненный плюс-организатор работает не на количество, а ради того, чтобы каждый мог увидеть этот прекрасный край! Расскажу о плюсах этого тура: 1. Все включено: проживание, питание, забирают/отвозят в аэропорт, дополнительный транспорт (уазики, куда на трансфере не доехать; катер по Сулакскому каньону). 2. Каждый день ночевали в новом гостеприимном доме-все чисто, аккуратно, заправленные постели, ужин и завтрак, приготовленные добрыми хозяйками. В место ночлега приезжали по темноте, когда ничего уже не видно, но с утра просыпались… среди гор! Прекрасные виды. 3. Вкусная еда: столы всегда ломились- разные блюда, закуски, национальная кухня, вкуснейший травяной чай. На обед заезжали в кафе, где вкусно готовили. 4. Важнейший момент: на третий день мы оставались у хозяйки тура-Узлипат. Вечером ужинали в очень необычном месте-теплой юрте на берегу Мочохского озера. А на следующий день катались на катамаранах, сапах, лошадях, а на закат поехали на квадроциклах в красивейшее место, где никого нет. Этот день дал возможность отдохнуть после активных первых двух дней и зарядил силами еще на два дня-отличный подход к отдыху. 5. Был отличный гид-Мухамед, веселый мужчина с шутками-прибаутками, с музыкой, а еще отлично фотографирует) 6. Очень комфортный трансфер! Группы на «маршрутках» смотрели на нас с завистью, как мы легко вчетвером запрыгиваем в минивэн и едем дальше) 7. Любителям экстрима-заложено время на тарзанку в Хунзахе и зиплайн в Матласе. Узлипат, спасибо за прекрасный отдых! Все красиво, вкусно, уютно и вечело ❤️

    Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3
  • М
    Марина
    24 сентября 2023
    Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
    Благодарю за прекрасную организацию тура и интересный маршрут! Тур превзошел все ожидания! Благодарю за тёплое гостеприимство Ирайганат-хозяйки гостевого дома, и нашего замечательного гида Ахмеда!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
  2. Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
  3. Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
  4. Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
  5. Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
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