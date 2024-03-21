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Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
19 499₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 499₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 94 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 49 680₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
30 дек в 10:00
от 6440051 520₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Козьи тропы. Треккинг в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан. Активный тур для молодежи
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастротур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
13 июня в 10:00
18 июня в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Первый интерактивный Дагестан - всё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
3 окт в 10:00
13 окт в 10:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
1 авг в 10:00
57 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ММария28 ноября 2023Путешествие было отличное. Нам очень повезло с гидом, благодаря нему путешествие было очень душевным и комфортным. У меня случилась на
- ВВладислав5 ноября 2023Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим гостеприимством! Тур просто чудесен!
- ААльбина16 октября 2023Хочу поблагодарить организатора Узлипат, это был самый лучший отпуск в моей жизни. Настолько был теплый прием. Не было чувства что
- ХХанна6 октября 2023Безумно понравилось восхождение. Казбек очень грамотный, спокойный, добрый гид. Ко всему относится с пониманием. Всегда расскажет, подскажет т поможет. Очень ответственно
- ВВсеволод5 октября 2023Огромная благодарность Казбеку! Организовать довольно сложное восхождение на таком уровне, надо иметь талант. Помимо увиденных красот, есть чему поучиться в
- ЮЮлия25 сентября 2023Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3 человека, тур все равно
- ММарина24 сентября 2023Благодарю за прекрасную организацию тура и интересный маршрут! Тур превзошел все ожидания! Благодарю за тёплое гостеприимство Ирайганат-хозяйки гостевого дома, и нашего замечательного гида Ахмеда!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пешеходные»
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- Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
- Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
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