Откройте для себя мир сапбординга на живописном Ирганайском водохранилище! В тёплой и дружеской атмосфере вы освоите основы этого вида спорта и насладитесь природной красотой вдали от городской суеты. Программа подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже знаком с доской: изумрудная водная гладь и марсианские пейзажи не оставляют равнодушными никого!

Описание водной прогулки

Достопримечательности по пути

Из Махачкалы мы отправимся на живописное Ирганайское водохранилище. По дороге гид расскажет вам об интересных локациях, истории региона, его культуре и обычаях. Вы увидите:

Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель не только в России, но и в СНГ (более 3,7 км). Этот впечатляющий инженерный проект проложен в горах Дагестана и соединяет Хунзахский и Гимринский районы

Гимринскую башню, которую построили горцы в 19 веке для обороны аула. На башне есть смотровая площадка: с крыши хорошо видны ущелье и дорога

Сапбординг на Ирганайском водохранилище

Водоём, зажатый между каменных стен, сравнивают с норвежским фьордом. Красновато-бурые скалы создают полноценную иллюзию присутствия в пустынной и дикой марсианской локации.

Добравшись до базы, вы пройдёте инструктаж и получите оборудование. Затем в сопровождении опытного инструктора доплывёте до противоположного берега и сделаете перерыв на пикник с кофе, чаем, фруктами и орехами. После отдыха отправитесь обратно. В кафе на берегу вас уже будет ждать обед с местными блюдами.

Организационные детали