Откройте для себя мир сапбординга на живописном Ирганайском водохранилище! В тёплой и дружеской атмосфере вы освоите основы этого вида спорта и насладитесь природной красотой вдали от городской суеты.
Программа подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже знаком с доской: изумрудная водная гладь и марсианские пейзажи не оставляют равнодушными никого!
Программа подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже знаком с доской: изумрудная водная гладь и марсианские пейзажи не оставляют равнодушными никого!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
Достопримечательности по пути
Из Махачкалы мы отправимся на живописное Ирганайское водохранилище. По дороге гид расскажет вам об интересных локациях, истории региона, его культуре и обычаях. Вы увидите:
- Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель не только в России, но и в СНГ (более 3,7 км). Этот впечатляющий инженерный проект проложен в горах Дагестана и соединяет Хунзахский и Гимринский районы
- Гимринскую башню, которую построили горцы в 19 веке для обороны аула. На башне есть смотровая площадка: с крыши хорошо видны ущелье и дорога
Сапбординг на Ирганайском водохранилище
Водоём, зажатый между каменных стен, сравнивают с норвежским фьордом. Красновато-бурые скалы создают полноценную иллюзию присутствия в пустынной и дикой марсианской локации.
Добравшись до базы, вы пройдёте инструктаж и получите оборудование. Затем в сопровождении опытного инструктора доплывёте до противоположного берега и сделаете перерыв на пикник с кофе, чаем, фруктами и орехами. После отдыха отправитесь обратно. В кафе на берегу вас уже будет ждать обед с местными блюдами.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Hyundai H-1 или Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от размера группы)
- В стоимость всё включено
- Прогулка на сапах длится 3-4 часа. С 12 лет можно плыть самостоятельно, дети младшего возраста допускаются на воду только в сопровождении родителя или законного представителя
- Вас будет сопровождать один из гидов-инструкторов нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Имама Шамиля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 19 туристов
Мы — команда профессионалов из Дагестана, готовых показать вам нашу землю во всей её красе. Наши квалифицированные гиды, водители и менеджеры разработали множество маршрутов: от классических туров, позволяющих окунуться в историю и культуру, до экстремальных приключений, чтобы прочувствовать всю адреналиновую атмосферу региона. Доверьтесь нам и откройте для себя Дагестан с новой стороны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
1 сен 2024
Ездили на экскурсию вместе с водителем-гидом Абдурахманом. Все очень понравилось! Великолепные виды Кавказских гор! Прогулка на сапах была даже более продолжительной, чем ожидали. Так же успели посетить Карадахскую теснину, за что огромное спасибо Абдурахману. Приезжайте все в Дагестан, здесь очень радушно и красиво!
Надежда
29 авг 2024
Для нас этот тур был просто прогулкой на сапах. В дороге нам ничего не рассказывали, история о башне заняла не более 2 мин, и поехали дальше. Инструктора на сапах с
В
Виктория
28 авг 2024
Очень крутая прогулка. Успели покататься на катере даже. Вкусный обед. Замечательные гиды. Всем советую. Спасибо большое организатором и гидам.
К
Камиль
21 авг 2024
Все круто классно, гид Абдурахман на высшем уровне)
A
Alyona
15 авг 2024
Все было хорошо, красиво и комфортно. Рекомендую
Входит в следующие категории Махачкалы
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