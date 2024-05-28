Добраться до отдалённых аварских гор в душевной компании — легко! Наше путешествие не рассчитано на большие микроавтобусы, будем передвигаться на минивэне и останавливаться там, где захотим, выбирая лучшие видовые точки. Ирганайское водохранилище, водопады, Хунзахская крепость и одноимённое плато, Каменная чаша, Мочохское озеро и, конечно, национальная кухня — Дагестан ждёт!

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Магомед Ваш представитель в Махачкале

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гимринский тоннель. Самый длинный автодорожный тоннель России. Выехав из него, мы окажемся среди действительно суровых гор.

Ирганайское водохранилище. Живописный оазис, раскинувшийся среди горных пейзажей Дагестана.

Красный мост. Вы увидите слияние двух рек — Аварское Койсу и Каракойсу.

Водопады Тобот и Итляр. Первый — один из самых высоких не только в горном Дагестане, но и на Северном Кавказе. Его высота — около 84 м.

Хунзахская крепость. Это фортификационное сооружение — одно из самых больших и хорошо сохранившихся в Дагестане.

Хунзахское плато. Самое широкое из всех горных плато нашей республики! Возвышается на уровне 1700–2000 м над уровнем моря. На плато раскинулись старинные аулы, а местные жители занимаются сельским хозяйством и скотоводством.

Мемориальный комплекс «Белые журавли». Находится перед селом Цада — откуда родом Расул Гамзатов. Его стихи, переложенные на музыку, знают наизусть, наверное, почти все.

Каменная чаша. Это теснина-лабиринт из пещер, где каменные стены покрыты мхом, а воздух свежий и холодный.

Смотровая «Матлас». Вы увидите ещё два водопада, памятник Толстому и Хаджи Мураду.

Мочохское озеро. Окружённое горами и зелёными альпийскими лугами, оно располагает к отдыху — летом здесь можно искупаться!

Мы расскажем вам о культуре и жизни в Дагестане, погрузим в историю всех посещаемых мест.

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне Toyota Alphard или подобном

В стоимость входит вкусный обед: хинкал аварский, чуду, плов, манты, абрикосовая каша с урбечем и др.

Дополнительные опции:

Тарзанка — 6000 руб.

Зиплайн — 1000–1500 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.