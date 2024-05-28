В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор

В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Добраться до отдалённых аварских гор в душевной компании — легко! Наше путешествие не рассчитано на большие микроавтобусы, будем передвигаться на минивэне и останавливаться там, где захотим, выбирая лучшие видовые точки.

Ирганайское водохранилище, водопады, Хунзахская крепость и одноимённое плато, Каменная чаша, Мочохское озеро и, конечно, национальная кухня — Дагестан ждёт!
4.33
3 отзыва
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гимринский тоннель. Самый длинный автодорожный тоннель России. Выехав из него, мы окажемся среди действительно суровых гор.

Ирганайское водохранилище. Живописный оазис, раскинувшийся среди горных пейзажей Дагестана.

Красный мост. Вы увидите слияние двух рек — Аварское Койсу и Каракойсу.

Водопады Тобот и Итляр. Первый — один из самых высоких не только в горном Дагестане, но и на Северном Кавказе. Его высота — около 84 м.

Хунзахская крепость. Это фортификационное сооружение — одно из самых больших и хорошо сохранившихся в Дагестане.

Хунзахское плато. Самое широкое из всех горных плато нашей республики! Возвышается на уровне 1700–2000 м над уровнем моря. На плато раскинулись старинные аулы, а местные жители занимаются сельским хозяйством и скотоводством.

Мемориальный комплекс «Белые журавли». Находится перед селом Цада — откуда родом Расул Гамзатов. Его стихи, переложенные на музыку, знают наизусть, наверное, почти все.

Каменная чаша. Это теснина-лабиринт из пещер, где каменные стены покрыты мхом, а воздух свежий и холодный.

Смотровая «Матлас». Вы увидите ещё два водопада, памятник Толстому и Хаджи Мураду.

Мочохское озеро. Окружённое горами и зелёными альпийскими лугами, оно располагает к отдыху — летом здесь можно искупаться!

Мы расскажем вам о культуре и жизни в Дагестане, погрузим в историю всех посещаемых мест.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Toyota Alphard или подобном
  • В стоимость входит вкусный обед: хинкал аварский, чуду, плов, манты, абрикосовая каша с урбечем и др.

Дополнительные опции:

  • Тарзанка — 6000 руб.
  • Зиплайн — 1000–1500 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На троллейбусном кольце
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
28 мая 2024
Доброго времени суток. У меня сложилось двойственное отношение к экскурсии. Во первых сразу всё пошло наперекосяк. Организатор попросил перенести дату моей экскурсии на день позже. Ну ладно, я согласилась. Потом
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сломалась машина, мы ждали замену. После замены мы поехали, но рассказы экскурсовода не касались нашей экскурсии, а были по типу "поболтаем-время скорее пройдёт в дороге". Памятник "Журавлям" Р. Гамзатова мы посмотрели из машины. И кульминацией было то, что из перечисленных мест два мы не попали. Ни теснины, ни каменной чаши мы не посетили. В пути нас застал небольшой дождь и организатор не захотел его переждать.
Природа, горы, воздух - неописуемая красота, НО организация …..
И при этом стоимость я заплатила, хотя половины не видела.

Оксана
20 мая 2024
В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и ущелий в туманной дымке еще более эффектны. Экскурсия очень содержательная, красочная, очень много впечатляющих локаций, такой Дагестан очень хорош, не многолюдный, тихий, уверенный. Магомед отличный рассказчик, профессиональный водитель и хороший человек, было очень комфортно и интересно.
В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и
А
7 мая 2024
Отличная экскурсия от Магомеда!
Время прошло незаметно, узнали много о Дагестане и его культуре. Магомед охотно отвечал на все наши вопросы. За 10 часов увидели кучу разных головокружительных мест, отобедали вкусными нац блюдами, и сделали массу красивых фотогорафий всем коллегам на зависть. Рекомендуем для интересного и полезного времяпровождения.
Отличная экскурсия от Магомеда!

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