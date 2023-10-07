Побывать на территории Чиркейской ГЭС и полюбоваться живописной природой Дагестана
На экскурсии вы побываете внутри уникальной гидроэлектростанции, увидите грандиозную плотину и узнаете, кто и когда её строил.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Село под водой
Первую остановку сделаем на берегу Чиркейского водохранилища. Вы узнаете историю села, которое осталось на его дне, полюбуетесь живописными видами. По желанию можете прокатиться на катере.
Место, где рождается энергия
Затем отправимся знакомиться с Чиркейской ГЭС. На территории станции вас будет сопровождать местный гид. Он расскажет, какие сложнейшие методы, не имевшие аналогов в мире, применялись на электростанции и познакомит вас с историей её строительства. Также вы увидите плотину — грандиозное сооружение высотой 232 метра, которое называют жемчужиной гидроэнергетики России.
Рабочий посёлок
Далее мы посетим посёлок гидростроителей Дубки: именно здесь находятся самые красивые смотровые площадки на Сулакский каньон! Вы узнаете, чем раньше занимались местные жители, и откроете тайны всех заброшенных и разрушенных зданий.
А когда обед?
Не волнуйтесь! Как только вы проголодаетесь, мы отвезём вас в кафе, в котором готовят вкусную дагестанскую еду. Вы познакомитесь с местной кухней по очень приятным ценам.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Honda Elysion
- Просим соблюдать дресс-код: не надевайте короткие шорты, майки и мини-юбки
- Дополнительно оплачивается обед (около 600 руб. /чел). Также по желанию можете прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу (4000 руб.) и Сулакскому каньону (5000 руб.), покататься на джипах (4000 руб.), зиплайне (1000 руб.), гигантских качелях (5000 руб.) и прыгнуть с тарзанкой (5000 руб.).
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость за каждого следующего человека — 2000 руб.
Особенности формата
- Чиркейская ГЭС — режимный объект, поэтому вход на территорию осуществляется строго по предварительной записи. Гражданам РФ бронировать экскурсию необходимо не менее чем за 14 дней до предполагаемой даты посещения. За это время администрация проверит ваши данные и вышлет решение о допуске на указанный адрес электронной почты.
- После бронирования экскурсии мы пришлём вам ссылку для оформления пропуска (оплачивается отдельно). Стоимость для взрослых — 650 руб. Для льготной категории (школьники, студенты, пенсионеры и граждане с ограниченными возможностями здоровья) — 250 руб.
- Дети младше 10 лет на энергообъекты не допускаются
- Возьмите с собой паспорт
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе северного автовокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.