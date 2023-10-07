Сулакский каньон — самая красивая и знаменитая достопримечательность Дагестана. Но так было не всегда: ещё каких-то 50 лет назад о нём практически никто не знал. По-настоящему жизнь здесь закипела во время строительства Чиркейской ГЭС. На экскурсии вы побываете внутри уникальной гидроэлектростанции, увидите грандиозную плотину и узнаете, кто и когда её строил.

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Описание

Что вас ожидает

Село под водой

Первую остановку сделаем на берегу Чиркейского водохранилища. Вы узнаете историю села, которое осталось на его дне, полюбуетесь живописными видами. По желанию можете прокатиться на катере.

Место, где рождается энергия

Затем отправимся знакомиться с Чиркейской ГЭС. На территории станции вас будет сопровождать местный гид. Он расскажет, какие сложнейшие методы, не имевшие аналогов в мире, применялись на электростанции и познакомит вас с историей её строительства. Также вы увидите плотину — грандиозное сооружение высотой 232 метра, которое называют жемчужиной гидроэнергетики России.

Рабочий посёлок

Далее мы посетим посёлок гидростроителей Дубки: именно здесь находятся самые красивые смотровые площадки на Сулакский каньон! Вы узнаете, чем раньше занимались местные жители, и откроете тайны всех заброшенных и разрушенных зданий.

А когда обед?

Не волнуйтесь! Как только вы проголодаетесь, мы отвезём вас в кафе, в котором готовят вкусную дагестанскую еду. Вы познакомитесь с местной кухней по очень приятным ценам.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Honda Elysion

Просим соблюдать дресс-код: не надевайте короткие шорты, майки и мини-юбки

Дополнительно оплачивается обед (около 600 руб. /чел). Также по желанию можете прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу (4000 руб.) и Сулакскому каньону (5000 руб.), покататься на джипах (4000 руб.), зиплайне (1000 руб.), гигантских качелях (5000 руб.) и прыгнуть с тарзанкой (5000 руб.).

Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость за каждого следующего человека — 2000 руб.

Особенности формата