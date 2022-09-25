Вы увидите Чиркейскую ГЭС — самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе. Посетите село Дубки, основанное для строителей плотины, и живописный дубовый лес. А также подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля, представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью. Насладитесь сногсшибательными пейзажами и услышите легенду, связанную с этим местом.
Мы оценим грандиозный Сулакский каньон, не уступающий по размерам американскому Гранд-Каньону. Вы полюбуетесь украшающей его извивающейся ярко-бирюзовой рекой, сделаете потрясающие снимки и понаблюдаете за парящими в небе орлами. Затем мы отправимся в форелевое хозяйство: вы попробуете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как ее разводят.