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Путешествие к Сулакскому каньону

Местный Гранд-Каньон, смотровая площадка Тёщин язык, Чиркейская ГЭС и форелевое хозяйство за 1 день
Приглашаю познакомиться с визитной карточкой Дагестана — Сулакским каньоном! Вы услышите, как он образовался и в какие рейтинги «самых-самых» входит.

А также заглянете в пропасть со смотровой площадки Тёщин Язык, посмотрите на Чиркейскую ГЭС и посетите уютное форелевое хозяйство. А я расскажу о дагестанских традициях, истории и природе.
5
225 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону
Путешествие к Сулакскому каньону
Путешествие к Сулакскому каньону

Описание экскурсии

Тёщин язык и Чиркейская ГЭС

Вы увидите Чиркейскую ГЭС — самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе. Посетите село Дубки, основанное для строителей плотины, и живописный дубовый лес. Подниметесь на смотровую площадку Тёщин Язык, представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью. Насладитесь сногсшибательными пейзажами и раскроете легенду, связанную с этим местом.

Сулакский каньон и туркомплекс «Главрыба»

Мы оценим грандиозный Сулакский каньон, не уступающий по размерам американскому Гранд-Каньону. Вы полюбуетесь украшающей его извивающейся ярко-бирюзовой рекой, сделаете потрясающие снимки и понаблюдаете за парящими в небе орлами. Затем мы отправимся в туркомплекс «Главрыба», где у вас будет возможность попробовать местную форель, погулять у реки Сулак и сделать замечательные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 7 лет
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • По желанию мы можем добавить в программу бархан Сарыкум (только в хорошую погоду). Доплата составит 2000 ₽ с группы, вход на бархан — 250 ₽ за чел.
  • За доплату 4000 ₽ есть возможность выехать на комфортабельном внедорожнике Honda Pilot (если автомобиль свободен)
  • С собой нужно взять: удобную обувь, тёплую одежду (зимой), солнцезащитный крем, бутылочку воды, головной убор
  • Просим вас соблюдать традиции и обычаи нашей республики: надеть не обтягивающую одежду, закрывающую плечи и колени
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону + джиппинг с красивыми смотровыми площадками — 11 000 ₽ (индивидуально до 4 человек)
  • Прогулка на катере по водохранилищу — от 5000 ₽ в зависимости от дальности маршрута и количества посещаемых ущелий. Прогулка на катере может быть спокойной или с экстримом (по вашему желанию)
  • Зиплайн — от 1000 ₽ за чел.
  • Билеты в пещерный комплекс «Салатау» с кофейней в скале: в будние дни — 500 ₽ взрослый, 250 ₽ детский; выходные — 500 ₽ детский, 700 ₽ взрослый
  • Доплата гиду за ожидание во время посещения пещеры «Салатау» — 1000 ₽
  • Гигантские качели — 5000 ₽ за чел.
  • Роуп-джампинг — 7000 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за доплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амели
Амели — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1696 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Амелия. Дагестан — это одновременно высокогорные села и заснеженные вершины, субтропические леса и глубокие каньоны, море и песчаные барханы, леса и степи. Для нас он самый родной и любимый, а для вас — всегда радушный и гостеприимный. Вместе с командой единомышленников мы с радостью поможем вам организовать максимально интересное, приятное и комфортное путешествие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 225 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
217
4
5
3
2
2
1
1
В
Моё индивидуальное, однодневное путешествие по восхитительным местам Дагестана было прекрасным!
Огромное спасибо Амели! Все было организовано в течении часа после заявки!
Ответила на все мои вопросы и передала пожелания гиду!
Моим гидом был
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Тимур!
Спасибо ему огромное! От всей души и искренне!
Могу написать много благодарных слов-:)
А если конкретно:
-отличный водитель -хорошо знает «тайные тропы», где нет большого количества туристов, -любит свою республику и рассказывает о ней с любовью и теплотой, -отлично знает историю своей земли, -отвечает на любые вопросы, -заботится о безопастности и предупреждает о возможных проблемах, -подсказал мне интересные локации для фотографий!
Думаю, что если еще раз полечу в Дагестан, обязательно выберу один из интересных маршрутов Тимура и буду восхищаться красотами Дагестана в компании замечательного человека!
Спасибо огромное!
Рекомендую Тимура в качестве гида!
Точно не пожалеете!

Моё индивидуальное, однодневное путешествие по восхитительным местам Дагестана было прекрасным!
Моё индивидуальное, однодневное путешествие по восхитительным местам Дагестана было прекрасным!
Моё индивидуальное, однодневное путешествие по восхитительным местам Дагестана было прекрасным!
Моё индивидуальное, однодневное путешествие по восхитительным местам Дагестана было прекрасным!
Моё индивидуальное, однодневное путешествие по восхитительным местам Дагестана было прекрасным!
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М
Побывали в Дагестане впервые. Обязательно хотели посетить Сулакский каньон. Выбрали данное предложение из множества других и не пожалели! Экскурсия была замечательной, успели посетить все локации, которые планировали. Прекрасно провели время, получив массу впечатлений. Большое спасибо организатору!
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А
Несмотря на погоду, очень рады, что рискнули и поехали на экскурсию. Дождя не было, погода отличная, а гид Марат отлично продумал маршрут, и мы без проблем успели во все туристические маршруты❤️
Несмотря на погоду, очень рады, что рискнули и поехали на экскурсию. Дождя не было, погода отличная,
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Евгения
Побывали на экскурсии с Маратом. Зная темперамент местных мужчин, нам было очень важна спокойная езда. Без всяких нервов, без лихачеств провели сегодняшний день. Все интересующие места посетили и получили интересную информацию.
Даже потрогали облака руками 🥰 в прямом смысле. Огромное спасибо Амели и Марату. Все четко, быстро организовано, забрали и привезли по указанным адресам 💕
Побывали на экскурсии с Маратом. Зная темперамент местных мужчин, нам было очень важна спокойная езда. Без
Побывали на экскурсии с Маратом. Зная темперамент местных мужчин, нам было очень важна спокойная езда. Без
Побывали на экскурсии с Маратом. Зная темперамент местных мужчин, нам было очень важна спокойная езда. Без
Побывали на экскурсии с Маратом. Зная темперамент местных мужчин, нам было очень важна спокойная езда. Без
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Д
У нас был замечательный гид, путешествие прошло даже лучше, чем мы представляли. Удивительные красоты Сулакского каньона вместе с отличным настроением гида и дружелюбной атмосферой.
У нас был замечательный гид, путешествие прошло даже лучше, чем мы представляли. Удивительные красоты Сулакского каньона
У нас был замечательный гид, путешествие прошло даже лучше, чем мы представляли. Удивительные красоты Сулакского каньона
У нас был замечательный гид, путешествие прошло даже лучше, чем мы представляли. Удивительные красоты Сулакского каньона
У нас был замечательный гид, путешествие прошло даже лучше, чем мы представляли. Удивительные красоты Сулакского каньона
У нас был замечательный гид, путешествие прошло даже лучше, чем мы представляли. Удивительные красоты Сулакского каньона
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О
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так как здесь впервые, решили воспользоваться помощью гида на любимом Трипстере, а не самостоятельно планировать
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путешествие С нами был гид Марат - пунктуальный, ненавязчивый человек, который рассказал много интересного об истории Махачкалы и населенных пунктов, которые мы проезжали, отвечал на все наши вопросы - и не только о посещаемых местах Марат учел наши пожелания в программе, построил маршрут таким образом, чтобы мы успели все посетить и посмотреть, давал возможность самостоятельно прогуляться по локациям, насладиться шикарными видами, сделать фотографии.
Его познания о родной земле - истории, природе, флоре и фауне - которыми он с удовольствием делился, помогли нам проникнуться к Дагестану и изменили наше мнение в лучшую сторону об этом замечательном крае и его людях.
Сами локации - не описать никакими словами, это чистый восторг, приезжайте сами, не пожалеете!
Мы очень довольны путешествием, большое спасибо организаторам

В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так+2
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так
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