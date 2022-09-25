Приглашаю познакомиться с визитной карточкой Дагестана — Сулакским каньоном! Вы услышите, как он образовался и в какие рейтинги «самых-самых» входит. А также заглянете в пропасть со смотровой площадки Язык Тролля, посмотрите на Чиркейскую ГЭС и посетите уютное форелевое хозяйство. А я расскажу о дагестанских традициях, истории и природе.

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Описание

Что вас ожидает

Язык Тролля и Чиркейская ГЭС

Вы увидите Чиркейскую ГЭС — самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе. Посетите село Дубки, основанное для строителей плотины, и живописный дубовый лес. А также подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля, представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью. Насладитесь сногсшибательными пейзажами и услышите легенду, связанную с этим местом.

Сулакский каньон и форелевое хозяйство

Мы оценим грандиозный Сулакский каньон, не уступающий по размерам американскому Гранд-Каньону. Вы полюбуетесь украшающей его извивающейся ярко-бирюзовой рекой, сделаете потрясающие снимки и понаблюдаете за парящими в небе орлами. Затем мы отправимся в форелевое хозяйство: вы попробуете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как ее разводят.

Организационные детали