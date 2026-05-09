Вы увидите Чиркейскую ГЭС — самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе. Посетите село Дубки, основанное для строителей плотины, и живописный дубовый лес. Подниметесь на смотровую площадку Тёщин Язык, представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью. Насладитесь сногсшибательными пейзажами и раскроете легенду, связанную с этим местом.
Сулакский каньон и туркомплекс «Главрыба»
Мы оценим грандиозный Сулакский каньон, не уступающий по размерам американскому Гранд-Каньону. Вы полюбуетесь украшающей его извивающейся ярко-бирюзовой рекой, сделаете потрясающие снимки и понаблюдаете за парящими в небе орлами. Затем мы отправимся в туркомплекс «Главрыба», где у вас будет возможность попробовать местную форель, погулять у реки Сулак и сделать замечательные снимки.
Организационные детали
Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 7 лет
Еда и напитки оплачиваются отдельно
По желанию мы можем добавить в программу бархан Сарыкум (только в хорошую погоду). Доплата составит 2000 ₽ с группы, вход на бархан — 250 ₽ за чел.
За доплату 4000 ₽ есть возможность выехать на комфортабельном внедорожнике Honda Pilot (если автомобиль свободен)
С собой нужно взять: удобную обувь, тёплую одежду (зимой), солнцезащитный крем, бутылочку воды, головной убор
Просим вас соблюдать традиции и обычаи нашей республики: надеть не обтягивающую одежду, закрывающую плечи и колени
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Прогулка на катере по Сулакскому каньону + джиппинг с красивыми смотровыми площадками — 11 000 ₽ (индивидуально до 4 человек)
Прогулка на катере по водохранилищу — от 5000 ₽ в зависимости от дальности маршрута и количества посещаемых ущелий. Прогулка на катере может быть спокойной или с экстримом (по вашему желанию)
Зиплайн — от 1000 ₽ за чел.
Билеты в пещерный комплекс «Салатау» с кофейней в скале: в будние дни — 500 ₽ взрослый, 250 ₽ детский; выходные — 500 ₽ детский, 700 ₽ взрослый
Доплата гиду за ожидание во время посещения пещеры «Салатау» — 1000 ₽
Гигантские качели — 5000 ₽ за чел.
Роуп-джампинг — 7000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за доплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амели — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1696 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Амелия. Дагестан — это одновременно высокогорные села и заснеженные вершины, субтропические леса и глубокие каньоны, море и песчаные барханы, леса и степи. Для нас он самый родной и любимый, а для вас — всегда радушный и гостеприимный. Вместе с командой единомышленников мы с радостью поможем вам организовать максимально интересное, приятное и комфортное путешествие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 225 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вещева
Моё индивидуальное, однодневное путешествие по восхитительным местам Дагестана было прекрасным! Огромное спасибо Амели! Все было организовано в течении часа после заявки! Ответила на все мои вопросы и передала пожелания гиду! Моим гидом был читать дальшеуменьшить
Тимур! Спасибо ему огромное! От всей души и искренне! Могу написать много благодарных слов-:) А если конкретно: -отличный водитель -хорошо знает «тайные тропы», где нет большого количества туристов, -любит свою республику и рассказывает о ней с любовью и теплотой, -отлично знает историю своей земли, -отвечает на любые вопросы, -заботится о безопастности и предупреждает о возможных проблемах, -подсказал мне интересные локации для фотографий! Думаю, что если еще раз полечу в Дагестан, обязательно выберу один из интересных маршрутов Тимура и буду восхищаться красотами Дагестана в компании замечательного человека! Спасибо огромное! Рекомендую Тимура в качестве гида! Точно не пожалеете!
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М
Марина
Побывали в Дагестане впервые. Обязательно хотели посетить Сулакский каньон. Выбрали данное предложение из множества других и не пожалели! Экскурсия была замечательной, успели посетить все локации, которые планировали. Прекрасно провели время, получив массу впечатлений. Большое спасибо организатору!
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А
Айгуль
Несмотря на погоду, очень рады, что рискнули и поехали на экскурсию. Дождя не было, погода отличная, а гид Марат отлично продумал маршрут, и мы без проблем успели во все туристические маршруты❤️
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Евгения
Побывали на экскурсии с Маратом. Зная темперамент местных мужчин, нам было очень важна спокойная езда. Без всяких нервов, без лихачеств провели сегодняшний день. Все интересующие места посетили и получили интересную информацию. Даже потрогали облака руками 🥰 в прямом смысле. Огромное спасибо Амели и Марату. Все четко, быстро организовано, забрали и привезли по указанным адресам 💕
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Д
Дарья
У нас был замечательный гид, путешествие прошло даже лучше, чем мы представляли. Удивительные красоты Сулакского каньона вместе с отличным настроением гида и дружелюбной атмосферой.
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О
Ольга
В Дагестан изначально приехали по работе, решили в свободное время посмотреть на нашумевшую местную природу Так как здесь впервые, решили воспользоваться помощью гида на любимом Трипстере, а не самостоятельно планировать читать дальшеуменьшить
путешествие С нами был гид Марат - пунктуальный, ненавязчивый человек, который рассказал много интересного об истории Махачкалы и населенных пунктов, которые мы проезжали, отвечал на все наши вопросы - и не только о посещаемых местах Марат учел наши пожелания в программе, построил маршрут таким образом, чтобы мы успели все посетить и посмотреть, давал возможность самостоятельно прогуляться по локациям, насладиться шикарными видами, сделать фотографии. Его познания о родной земле - истории, природе, флоре и фауне - которыми он с удовольствием делился, помогли нам проникнуться к Дагестану и изменили наше мнение в лучшую сторону об этом замечательном крае и его людях. Сами локации - не описать никакими словами, это чистый восторг, приезжайте сами, не пожалеете! Мы очень довольны путешествием, большое спасибо организаторам
+2
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