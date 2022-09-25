Путешествие к Сулакскому каньону

Местный Гранд-Каньон, смотровая площадка Язык Тролля, Чиркейская ГЭС и форелевое хозяйство за 1 день

Приглашаю познакомиться с визитной карточкой Дагестана — Сулакским каньоном! Вы услышите, как он образовался и в какие рейтинги «самых-самых» входит.

А также заглянете в пропасть со смотровой площадки Язык Тролля, посмотрите на Чиркейскую ГЭС и посетите уютное форелевое хозяйство. А я расскажу о дагестанских традициях, истории и природе.
Путешествие к Сулакскому каньону
Путешествие к Сулакскому каньону
Путешествие к Сулакскому каньону
Путешествие к Сулакскому каньону
Путешествие к Сулакскому каньону
Путешествие к Сулакскому каньону
Путешествие к Сулакскому каньону
Путешествие к Сулакскому каньону
Путешествие к Сулакскому каньону
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Язык Тролля и Чиркейская ГЭС

Вы увидите Чиркейскую ГЭС — самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе. Посетите село Дубки, основанное для строителей плотины, и живописный дубовый лес. А также подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля, представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью. Насладитесь сногсшибательными пейзажами и услышите легенду, связанную с этим местом.

Сулакский каньон и форелевое хозяйство

Мы оценим грандиозный Сулакский каньон, не уступающий по размерам американскому Гранд-Каньону. Вы полюбуетесь украшающей его извивающейся ярко-бирюзовой рекой, сделаете потрясающие снимки и понаблюдаете за парящими в небе орлами. Затем мы отправимся в форелевое хозяйство: вы попробуете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как ее разводят.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 7 лет
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • По желанию мы можем добавить в программу бархан Сарыкум (только в хорошую погоду). Доплата составит 2000 руб. с группы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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