Фотопутешествие на Сулакский каньон

Побывать в живописных местах Дагестана и вернуться из поездки с профессиональными снимками

5
3 отзыва
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Всё самое интересное за один день, да ещё и с фотосессией — таков наш план. Мы покажем вам знаменитый Сулакский каньон, при желании спустимся к реке и прокатимся на катере. А по пути сделаем остановку у Чиркейской ГЭС. Вторая визитная карточка Дагестана — бархан Сарыкум — тоже в программе. Во время поездки гид погрузит вас в историю мест и запечатлеет на фоне мощной природы!
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Фотопутешествие на Сулакский каньон
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся в 8–9 утра и отправимся в путешествие. В дороге гид расскажет общую информацию о Дагестане, о национальной культуре и истории республики.

Первый объект по пути — Буйнакский (Атлыбоюнский) перевал, где мы остановимся и увидим Махачкалу с высоты птичьего полёта, а также Долину смерти «Кар-кар».

Далее мы проедем Буйнакск — бывшую столицу. И окажемся у Чиркейской гидроэлектростанции и водохранилища. Вы оцените вторую по высоте плотину в России, узнаете о строительстве самой мощной ГЭС на Северном Кавказе, о затопленном селе Чиркей. А ещё увидите архивные фотоматериалы.

При желании и хороших погодных условия прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Следующая точка маршрута — смотровая Тёщин язык, с которой вы рассмотрите самую высокую арочную плотину в России — плотину Чиркейской ГЭС, парящих сверху орлов и реку Сулак.

Отправляемся в посёлок гидростроителей Дубки. Поднимемся на смотровую площадку, откуда откроется вид на каньон и Чиркейское водохранилище. Вы полюбуетесь панорамой одного из самых глубоких каньонов мира (глубочайшего в Европе).

Время обеда! Подкрепимся блюдами национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении. Комплексные обеды, мясные или рыбные блюда на выбор. Детали обговорим заранее, дабы полностью удовлетворить ваши гастрономические потребности;)

На очереди — прогулка на катере по бирюзовым водам реки Сулак с посещением древнего села Зубутли, разрушенного землетрясением. Прокатимся с ветерком вдоль каньона с великолепными видами снизу, в том числе и на водопады! Это идеальное место для фотосессии.

Наша последняя локация — бархан Сарыкум. Это уникальный природный памятник Дагестана: он признан второй по величине одиночной песчаной горой в мире и первой в Евразии. Здесь вы услышите много любопытных фактов: как образовался бархан, почему он не исчезает, какие легенды ходят о нём, как тут снимался фильм «Белое солнце пустыни», какие животные водятся, обитают ли тут опасные змеи и т. д.

📷 В течение 5 дней после экскурсии я вышлю вам ссылку на фотографии и видео: 40–80 обработанных снимков.

Организационные детали

  • Можно с детьми от 3 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из Махачкалы, Каспийска или другого места по договорённости и по окончании отвезём обратно
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Ford Galaxy. Машина чиста, технически исправна, есть климaт-кoнтpoль. Нeкуpящий водитель. Cоблюдение пpавил дoрожногo движeния и аккурaтноcть!
  • В стоимость входит трансфер, полное сопровождение гида, красивые фото/видео, в том числе с дрона, салфетки, бутилированная вода

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Спуск на джипе до катеров, прогулка на катере — от 7000 руб. и + 3 часа к продолжительности экскурсии
  • Зиплайн, катание на лошадях и другие развлечения
  • Поездка к бархану — 200 руб. /чел. и + 1,5 часа к продолжительности экскурсии (не включена в общую стоимость, так как возможна не всегда, а исключительно в хорошую погоду)
  • Обед — 500–600 руб. /чел.
  • Пещера Нохъо и подвесной мост в ущелье каньона — 500–700 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобной для вас точке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Анастасия
5 авг 2023
Здравствуйте, очень рада что выбрала это путешествие, отдельное спасибо нашему гиду Нураву, показал красоты Дагестана, прокатились на катере с ветерком, накормил. В какой то момент стало не очень хорошо из-за жары, спасибо гиду пришел на помощь, проводил до машины, благо был кондиционер и водичка, оклемалась и помчали дальше в путь) Этот день я запомню надолго☺️
Ю
27 июля 2023
Брали индивидуальную экскурсию на Сулакский каньон. В составе нашей компании из 5-ти человек были дети 5 и 7 лет и бабушка 70 лет. Очень хотелось походить на лодке по каньону, но переживали как дети и бабушка осилят горный серпантин на уазиках до Зубутли. Нурав предложил нам отличный вариант - спуститься в каньон на катере от пещер Нохьо. Прогулка на катере получается более долгая и дорогая, но лёгкая в смысле дороги до катеров. Очень понравилось!
Теперь к организации эксурсии. Все локации, заявленные в маршруте, были посещены. Учитывались наши пожелания и хотелки. Получили ответы на все вопросы, заданные на тему Дагестана. Прекрасно организован обед в Главрыбе - блюда были заказаны заранее, забронирован столик с видом на реку Сулак. Комфортная машина и аккуратное вождение. Бонусом получили отличные фотки. Сами себя мы так не смогли бы сфотографировать.
Брали индивидуальную экскурсию на Сулакский каньон. В составе нашей компании из 5-ти человек были дети 5
Динара
22 июля 2023
Экскурсия была на высшем уровне🔥 С гидом нам очень повезло, интересный и доброжелательный молодой человек, смог показать нам нереально красивые места, еще и сделал отпадные фотки)) Поездкой остались довольными, обязательно ещё раз вернёмся) Спасибо за такое запоминающееся путешествие😍

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Сулакский каньон
Смотровые площадки
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Бархан Сарыкум
Чиркейское водохранилище
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