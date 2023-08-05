Всё самое интересное за один день, да ещё и с фотосессией — таков наш план. Мы покажем вам знаменитый Сулакский каньон, при желании спустимся к реке и прокатимся на катере. А по пути сделаем остановку у Чиркейской ГЭС. Вторая визитная карточка Дагестана — бархан Сарыкум — тоже в программе. Во время поездки гид погрузит вас в историю мест и запечатлеет на фоне мощной природы!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся в 8–9 утра и отправимся в путешествие. В дороге гид расскажет общую информацию о Дагестане, о национальной культуре и истории республики.

Первый объект по пути — Буйнакский (Атлыбоюнский) перевал, где мы остановимся и увидим Махачкалу с высоты птичьего полёта, а также Долину смерти «Кар-кар».

Далее мы проедем Буйнакск — бывшую столицу. И окажемся у Чиркейской гидроэлектростанции и водохранилища. Вы оцените вторую по высоте плотину в России, узнаете о строительстве самой мощной ГЭС на Северном Кавказе, о затопленном селе Чиркей. А ещё увидите архивные фотоматериалы.

При желании и хороших погодных условия прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Следующая точка маршрута — смотровая Тёщин язык, с которой вы рассмотрите самую высокую арочную плотину в России — плотину Чиркейской ГЭС, парящих сверху орлов и реку Сулак.

Отправляемся в посёлок гидростроителей Дубки. Поднимемся на смотровую площадку, откуда откроется вид на каньон и Чиркейское водохранилище. Вы полюбуетесь панорамой одного из самых глубоких каньонов мира (глубочайшего в Европе).

Время обеда! Подкрепимся блюдами национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении. Комплексные обеды, мясные или рыбные блюда на выбор. Детали обговорим заранее, дабы полностью удовлетворить ваши гастрономические потребности;)

На очереди — прогулка на катере по бирюзовым водам реки Сулак с посещением древнего села Зубутли, разрушенного землетрясением. Прокатимся с ветерком вдоль каньона с великолепными видами снизу, в том числе и на водопады! Это идеальное место для фотосессии.

Наша последняя локация — бархан Сарыкум. Это уникальный природный памятник Дагестана: он признан второй по величине одиночной песчаной горой в мире и первой в Евразии. Здесь вы услышите много любопытных фактов: как образовался бархан, почему он не исчезает, какие легенды ходят о нём, как тут снимался фильм «Белое солнце пустыни», какие животные водятся, обитают ли тут опасные змеи и т. д.

📷 В течение 5 дней после экскурсии я вышлю вам ссылку на фотографии и видео: 40–80 обработанных снимков.

Организационные детали

Можно с детьми от 3 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из Махачкалы, Каспийска или другого места по договорённости и по окончании отвезём обратно

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Ford Galaxy. Машина чиста, технически исправна, есть климaт-кoнтpoль. Нeкуpящий водитель. Cоблюдение пpавил дoрожногo движeния и аккурaтноcть!

В стоимость входит трансфер, полное сопровождение гида, красивые фото/видео, в том числе с дрона, салфетки, бутилированная вода

Дополнительные расходы (по желанию)