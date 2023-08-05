Побывать в живописных местах Дагестана и вернуться из поездки с профессиональными снимками
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся в 8–9 утра и отправимся в путешествие. В дороге гид расскажет общую информацию о Дагестане, о национальной культуре и истории республики.
Первый объект по пути — Буйнакский (Атлыбоюнский) перевал, где мы остановимся и увидим Махачкалу с высоты птичьего полёта, а также Долину смерти «Кар-кар».
Далее мы проедем Буйнакск — бывшую столицу. И окажемся у Чиркейской гидроэлектростанции и водохранилища. Вы оцените вторую по высоте плотину в России, узнаете о строительстве самой мощной ГЭС на Северном Кавказе, о затопленном селе Чиркей. А ещё увидите архивные фотоматериалы.
При желании и хороших погодных условия прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Следующая точка маршрута — смотровая Тёщин язык, с которой вы рассмотрите самую высокую арочную плотину в России — плотину Чиркейской ГЭС, парящих сверху орлов и реку Сулак.
Отправляемся в посёлок гидростроителей Дубки. Поднимемся на смотровую площадку, откуда откроется вид на каньон и Чиркейское водохранилище. Вы полюбуетесь панорамой одного из самых глубоких каньонов мира (глубочайшего в Европе).
Время обеда! Подкрепимся блюдами национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении. Комплексные обеды, мясные или рыбные блюда на выбор. Детали обговорим заранее, дабы полностью удовлетворить ваши гастрономические потребности;)
На очереди — прогулка на катере по бирюзовым водам реки Сулак с посещением древнего села Зубутли, разрушенного землетрясением. Прокатимся с ветерком вдоль каньона с великолепными видами снизу, в том числе и на водопады! Это идеальное место для фотосессии.
Наша последняя локация — бархан Сарыкум. Это уникальный природный памятник Дагестана: он признан второй по величине одиночной песчаной горой в мире и первой в Евразии. Здесь вы услышите много любопытных фактов: как образовался бархан, почему он не исчезает, какие легенды ходят о нём, как тут снимался фильм «Белое солнце пустыни», какие животные водятся, обитают ли тут опасные змеи и т. д.
📷 В течение 5 дней после экскурсии я вышлю вам ссылку на фотографии и видео: 40–80 обработанных снимков.
Организационные детали
- Можно с детьми от 3 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из Махачкалы, Каспийска или другого места по договорённости и по окончании отвезём обратно
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Ford Galaxy. Машина чиста, технически исправна, есть климaт-кoнтpoль. Нeкуpящий водитель. Cоблюдение пpавил дoрожногo движeния и аккурaтноcть!
- В стоимость входит трансфер, полное сопровождение гида, красивые фото/видео, в том числе с дрона, салфетки, бутилированная вода
Дополнительные расходы (по желанию)
- Спуск на джипе до катеров, прогулка на катере — от 7000 руб. и + 3 часа к продолжительности экскурсии
- Зиплайн, катание на лошадях и другие развлечения
- Поездка к бархану — 200 руб. /чел. и + 1,5 часа к продолжительности экскурсии (не включена в общую стоимость, так как возможна не всегда, а исключительно в хорошую погоду)
- Обед — 500–600 руб. /чел.
- Пещера Нохъо и подвесной мост в ущелье каньона — 500–700 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобной для вас точке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Теперь к организации эксурсии. Все локации, заявленные в маршруте, были посещены. Учитывались наши пожелания и хотелки. Получили ответы на все вопросы, заданные на тему Дагестана. Прекрасно организован обед в Главрыбе - блюда были заказаны заранее, забронирован столик с видом на реку Сулак. Комфортная машина и аккуратное вождение. Бонусом получили отличные фотки. Сами себя мы так не смогли бы сфотографировать.