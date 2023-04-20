Тур в Грузию на 3 дня (Тбилиси-Сигнахи)

Тур в Грузию на 3 дня

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Ответы на вопросы
Грузия — удивительная страна, в чем вы сами сможете убедиться, отправившись в тур. Вас поразит красота Тбилиси и приятно впечатлит грузинское гостеприимство.

Вы посетите край вин и древних крепостей Кахетию, где увидите город любви Сигнахи и побываете на дегустации на винном заводе.
Тур в Грузию на 3 дня (Тбилиси-Сигнахи)
Тур в Грузию на 3 дня (Тбилиси-Сигнахи)
Тур в Грузию на 3 дня (Тбилиси-Сигнахи)
Тур в Грузию на 3 дня (Тбилиси-Сигнахи)
Тур в Грузию на 3 дня (Тбилиси-Сигнахи)
Тур в Грузию на 3 дня (Тбилиси-Сигнахи)
Тур в Грузию на 3 дня (Тбилиси-Сигнахи)
Ближайшие даты:
20
апр
5
мая
18
мая
1
июн
15
июн
29
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Военно-грузинская дорога
  • Тбилиси
  • Памятник Вахтангу Горгасали
  • Мост любви и надежды
  • Канатная дорога на крепость Нарикала
  • Памятник «Мать-Грузия»
  • Водопад Легвтахеви
  • Кахетия
  • Монастырь Бодбе
  • Крепость в Сигнахи
  • Винный завод
  • Монастырь Джвари
  • Смотровая площадка на слияние рек Арагви и Куры
  • Мцхета
  • Рынок в Мцхете
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с ТбилисиПо Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.
Кахетия — жемчужина ГрузииВо второй день тура нас ждет поездка в Кахетию. Вы побываете в знаменитом монастыре Бодбе, расположенном недалеко от города Сигнахи. Он привлекает паломников со всего мира, поскольку именно здесь покоятся мощи Нино, принесшей христианство в эти земли, покровительницы и просветительницы Грузии. Мы посетим крепость в Сигнахи, которая является самым большим фортификационным сооружением в стране. Она украшает собой горный рельеф и занимает площадь в несколько гектаров. Также нас ждет экскурсия по винному заводу с дегустацией.
Древняя МцхетаВ последний день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в отеле в центре Тбилиси (2-3х местное размещение)
  • Завтраки
  • Экскурсии по Тбилиси, Сигнахи и Мцхете
  • Русскоговорящий грузинский гид
  • Сопровождение представителем компании на весь период поездки
Что не входит
  • Обеды и ужины
  • Канатная дорога в Тбилиси
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
  • Что взять с собой?
  • Загранпаспорт
  • Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
  • Воду и перекус
  • Наличные деньги
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Головной убор
  • Купальные принадлежности
  • Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
  • Аптечку
  • Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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