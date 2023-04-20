Знакомство с ТбилисиПо Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.

Кахетия — жемчужина ГрузииВо второй день тура нас ждет поездка в Кахетию. Вы побываете в знаменитом монастыре Бодбе, расположенном недалеко от города Сигнахи. Он привлекает паломников со всего мира, поскольку именно здесь покоятся мощи Нино, принесшей христианство в эти земли, покровительницы и просветительницы Грузии. Мы посетим крепость в Сигнахи, которая является самым большим фортификационным сооружением в стране. Она украшает собой горный рельеф и занимает площадь в несколько гектаров. Также нас ждет экскурсия по винному заводу с дегустацией.

Древняя МцхетаВ последний день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке.