Тур в Грузию на 3 дня
Грузия — удивительная страна, в чем вы сами сможете убедиться, отправившись в тур. Вас поразит красота Тбилиси и приятно впечатлит грузинское гостеприимство.
Вы посетите край вин и древних крепостей Кахетию, где увидите город любви Сигнахи и побываете на дегустации на винном заводе.
Вы посетите край вин и древних крепостей Кахетию, где увидите город любви Сигнахи и побываете на дегустации на винном заводе.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Военно-грузинская дорога
- Тбилиси
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Мост любви и надежды
- Канатная дорога на крепость Нарикала
- Памятник «Мать-Грузия»
- Водопад Легвтахеви
- Кахетия
- Монастырь Бодбе
- Крепость в Сигнахи
- Винный завод
- Монастырь Джвари
- Смотровая площадка на слияние рек Арагви и Куры
- Мцхета
- Рынок в Мцхете
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с ТбилисиПо Военно-грузинской дороге мы попадем в Тбилиси, столицу Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, которую проведет местный гид. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали, выдающемуся грузинскому царю, пройдетесь по Мосту любви и надежды и по канатной дороге попадете в крепость Нарикала. Побываем у памятника «Мать-Грузия», расположенного на вершине холма Сололаки, и послушаем, как шумит водопад Легвтахеви.
Кахетия — жемчужина ГрузииВо второй день тура нас ждет поездка в Кахетию. Вы побываете в знаменитом монастыре Бодбе, расположенном недалеко от города Сигнахи. Он привлекает паломников со всего мира, поскольку именно здесь покоятся мощи Нино, принесшей христианство в эти земли, покровительницы и просветительницы Грузии. Мы посетим крепость в Сигнахи, которая является самым большим фортификационным сооружением в стране. Она украшает собой горный рельеф и занимает площадь в несколько гектаров. Также нас ждет экскурсия по винному заводу с дегустацией.
Древняя МцхетаВ последний день тура отправимся в монастырь Джвари, построенный в VI веке в честь святого креста на вершине горы над городом Мцхета. Со смотровой площадки вы посмотрите на слияние рек Арагви и Куры, а после в компании местного гида совершите экскурсию по Мцхете и сможете сделать покупки на местном рынке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Проживание в отеле в центре Тбилиси (2-3х местное размещение)
- Завтраки
- Экскурсии по Тбилиси, Сигнахи и Мцхете
- Русскоговорящий грузинский гид
- Сопровождение представителем компании на весь период поездки
- Что не входит
- Обеды и ужины
- Канатная дорога в Тбилиси
- Место начала и завершения?
- Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Что взять с собой?
- Загранпаспорт
- Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
- Воду и перекус
- Наличные деньги
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Купальные принадлежности
- Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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