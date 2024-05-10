Мы побываем в городе, что
Описание тура
Организационные детали
С собой вам понадобятся: загранпаспорт или свидетельство о рождении (детям до 18 лет), вода и перекус, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги в рублях или долларах, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д., аптечка, зарядное устройство для гаджетов.
Предоплата в размере 50% от стоимости тура. Предоплата НЕ возвращается в случае отказа либо переноса тура по требованию туриста.
Проживание. Будем жить в отеле в центре Тбилиси. Размещение 2- и 3-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Переезд из Махачкалы и экскурсия по Тбилиси
Выезжаем из Махачкалы в 22:00, по дороге заберём путешественников из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного и Владикавказа. Ехать будем по живописной Военно-Грузинской дороге. Позавтракаем по пути.
Прибудем в Тбилиси и заселимся в отель. После обмены валюты начнём обзорную экскурсию с местным гидом. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали на берегу Куры и пройдёте по мосту любви и надежды. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века — горожане считают её «сердцем Тбилиси».
Полюбуемся монументом «Мать Грузия»: в одной руке она держит чашу с вином для друзей, а в другой — меч для врагов. Побываем у водопада Легвтахеви в Инжировом ущелье и пойдём на ужин в ресторан, где нас будут ждать вкуснейшие национальные блюда и танцы.
Крепость Горисцихе и пещерный город Уплисцихе
После завтрака поедем в Гори — один из старейших городов в Грузии. Впервые о нём упоминается в 7 веке! Главная достопримечательность городка — средневековая цитадель Горисцихе на вершине холма.
Побродим среди высоких каменных стен и прикоснёмся к старинным укреплениям, затем поедем дальше. Нас уже ждёт пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале. Первые жители появились здесь ещё в 1 тысячелетии до н. э., а в 19 веке люди покинули свои дома.
До наших дней сохранилось лишь 150 пещер из 700! В гротах высекались жилые комнаты, театр, аптека и храмы — полноценный город с культурной зоной.
По возвращении в Тбилиси у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно побродить по вечернему городу.
Монастырь Джвари, прогулка по Мцхете и возвращение в Махачкалу
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем назад в Махачкалу. По дороге продолжим знакомиться с историей Грузии. Заедем в монастырь Джвари 7 века, а на смотровой площадке насладимся видом слияния Арагви и Куры.
Местный гид проведёт нас по мощёным улочкам Мцхеты и расскажет историю первой столицы Грузии. На рынке закупимся сувенирами и подарками для близких и поедем дальше.
Прибудем в Махачкалу уже на следующий день.
Возвращение домой
Прибудем в Махачкалу в 23:00-01:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в Тбилиси
- Трансферы по программе
- Завтраки
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоговорящего грузинского гида
- Сопровождение представителем компании всю поездку
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Канатная дорога в Тбилиси
- Входные билеты в пещерный город Уплисцихе