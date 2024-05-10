Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале

Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
А махнём в Грузию на выходные? Программу предлагаем насыщенную, для тех, кто любит историю и хочет совершить не просто путешествие, а перенестись на несколько веков назад.

Мы побываем в городе, что
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высечен в скале: здесь были не просто пещеры, но даже театр, храмы и аптека! Увидим грандиозную старинную крепость Горисцихе на вершине холма и прикоснёмся к древним стенам.

Послушаем, как стучат наши ботинки о мощёные улочки, когда будем гулять по Мцхете — древней столице Грузии.

А ещё полюбуемся «сердцем Тбилиси» — крепостью Наринкала, загялнем в Инжировое ущелье и прокатимся по Военно-Грузинской дороге. Завтраки и проживание — включены.

5
1 отзыв
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00

Описание тура

Организационные детали

С собой вам понадобятся: загранпаспорт или свидетельство о рождении (детям до 18 лет), вода и перекус, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги в рублях или долларах, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д., аптечка, зарядное устройство для гаджетов.

Предоплата в размере 50% от стоимости тура. Предоплата НЕ возвращается в случае отказа либо переноса тура по требованию туриста.

Проживание. Будем жить в отеле в центре Тбилиси. Размещение 2- и 3-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Махачкалы и экскурсия по Тбилиси

Выезжаем из Махачкалы в 22:00, по дороге заберём путешественников из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного и Владикавказа. Ехать будем по живописной Военно-Грузинской дороге. Позавтракаем по пути.

Прибудем в Тбилиси и заселимся в отель. После обмены валюты начнём обзорную экскурсию с местным гидом. Вы увидите памятник Вахтангу Горгасали на берегу Куры и пройдёте по мосту любви и надежды. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века — горожане считают её «сердцем Тбилиси».

Полюбуемся монументом «Мать Грузия»: в одной руке она держит чашу с вином для друзей, а в другой — меч для врагов. Побываем у водопада Легвтахеви в Инжировом ущелье и пойдём на ужин в ресторан, где нас будут ждать вкуснейшие национальные блюда и танцы.

Переезд из Махачкалы и экскурсия по ТбилисиПереезд из Махачкалы и экскурсия по ТбилисиПереезд из Махачкалы и экскурсия по ТбилисиПереезд из Махачкалы и экскурсия по ТбилисиПереезд из Махачкалы и экскурсия по ТбилисиПереезд из Махачкалы и экскурсия по ТбилисиПереезд из Махачкалы и экскурсия по Тбилиси
2 день

Крепость Горисцихе и пещерный город Уплисцихе

После завтрака поедем в Гори — один из старейших городов в Грузии. Впервые о нём упоминается в 7 веке! Главная достопримечательность городка — средневековая цитадель Горисцихе на вершине холма.

Побродим среди высоких каменных стен и прикоснёмся к старинным укреплениям, затем поедем дальше. Нас уже ждёт пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале. Первые жители появились здесь ещё в 1 тысячелетии до н. э., а в 19 веке люди покинули свои дома.

До наших дней сохранилось лишь 150 пещер из 700! В гротах высекались жилые комнаты, театр, аптека и храмы — полноценный город с культурной зоной.

По возвращении в Тбилиси у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно побродить по вечернему городу.

Крепость Горисцихе и пещерный город УплисцихеКрепость Горисцихе и пещерный город УплисцихеКрепость Горисцихе и пещерный город УплисцихеКрепость Горисцихе и пещерный город УплисцихеКрепость Горисцихе и пещерный город Уплисцихе
3 день

Монастырь Джвари, прогулка по Мцхете и возвращение в Махачкалу

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем назад в Махачкалу. По дороге продолжим знакомиться с историей Грузии. Заедем в монастырь Джвари 7 века, а на смотровой площадке насладимся видом слияния Арагви и Куры.

Местный гид проведёт нас по мощёным улочкам Мцхеты и расскажет историю первой столицы Грузии. На рынке закупимся сувенирами и подарками для близких и поедем дальше.

Прибудем в Махачкалу уже на следующий день.

Монастырь Джвари, прогулка по Мцхете и возвращение в МахачкалуМонастырь Джвари, прогулка по Мцхете и возвращение в МахачкалуМонастырь Джвари, прогулка по Мцхете и возвращение в МахачкалуМонастырь Джвари, прогулка по Мцхете и возвращение в МахачкалуМонастырь Джвари, прогулка по Мцхете и возвращение в Махачкалу
4 день

Возвращение домой

Прибудем в Махачкалу в 23:00-01:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в Тбилиси
  • Трансферы по программе
  • Завтраки
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоговорящего грузинского гида
  • Сопровождение представителем компании всю поездку
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Канатная дорога в Тбилиси
  • Входные билеты в пещерный город Уплисцихе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного и Владикавказа
Завершение: Махачкала, 23:00-01:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 мая 2024
Зарина прекрасный гид. Хотелось бы еще несколько дней в Тбилиси, тем не менее эти 3дня прошли за 5. Если кратко, то уставшие, но довольные.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВыездныеПопулярные местаВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа ноябрьские праздникиНа 4 дняПещеры

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