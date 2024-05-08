Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
В компании местных гидов вы откроете для себя уютный Тбилиси и живописную Мцхету, посмотрите на древние монастыри и узнаете, почему Сигнахи настраивает на романтичный лад.
Как невозможно представить Грузию без вина, так же невозможно вообразить поездку в Кахетию без дегустации — поэтому ей быть! Как и ужину с пхали и хинкали, на котором улыбчивые грузины станцуют для вас ритмичную лезгинку.
мая
мая
июн
июн
июл
июл
авг
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Описание
Организационные детали
С собой вам понадобятся: загранпаспорт или свидетельство о рождении (детям до 18 лет), вода и перекус, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги в рублях или долларах, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д., аптечка, зарядное устройство для гаджетов.
Проживание. В отеле в центре Тбилиси. Размещение 2- и 3-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Встреча
Встречаемся в Махачкале в 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов.
Военно-Грузинская дорога, экскурсия по Тбилиси, ужин с танцевальным шоу
Проедем по живописной Военно-Грузинской дороге. Увидим арку Дружбы народов, символизирующую дружбу народов Грузии и России и расписанную художниками, от которой открывается головокружительный вид на долину. Остановимся, чтобы позавтракать, а по прибытии в Тбилиси разместимся в отеле и отправимся на обзорную экскурсию с местным гидом. Вы посмотрите на памятник Вахтангу Горгасали и современный пешеходный мост Мира оригинальной изогнутой формы. Прокатимся по канатной дороге до крепости Нарикала и побываем у памятника «Мать Грузия». Напоследок полюбуемся водопадом Легвтахеви, а после вас ждёт ужин в ресторане грузинской кухни в сопровождении национальных танцев.
Монастырь Бодбе, прогулка по Сигнахи, посещение винзавода
Сегодня после завтрака отправляемся в Кахетию, край, знаменитый виноделием. Посетим монастырь Бодбе, ставший известным благодаря Святой Нино. Прогуляемся по уютному и романтичному Сигнахи с европейской атмосферой и посмотрим на древнюю городскую крепость. После заглянем на винный завод: вам расскажут о тонкостях производства и дадут продегустировать местные напитки.
Возвращение в Тбилиси, свободный вечер.
Монастырь Джвари, знакомство с Мцхетой, выезд в Махачкалу
Утром направимся в Мцхету. Полюбуемся панорамным видом на слияние рек Арагви и Куры и посмотрим на монастырь Джвари. Прогуляемся по городу с местным гидом, который расскажет его историю и покажет самые интересные локации. Заглянем и на рынок, чтобы вы могли купить сувениры и гостинцы с собой. Выезд в Махачкалу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсия по Тбилиси, Сигнахи
- Услуги русскоговорящего местного гида
- Сопровождение представителем компании в течение всей поездки
- Стоимость туров с 28.04.2024-01.05.2024 и с 08.05.2024-12.05.2024 будет составлять 17000 руб. /чел
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
- Обеды и ужины
- Канатная дорога в Тбилиси