Приглашаем окунуться в грузинский колорит, жгучий как аджика и душевный как многоголосое традиционное пение.



В компании местных гидов вы откроете для себя уютный Тбилиси и живописную Мцхету, посмотрите на древние монастыри и узнаете, почему Сигнахи настраивает на романтичный лад.



Как невозможно представить Грузию без вина, так же невозможно вообразить поездку в Кахетию без дегустации — поэтому ей быть! Как и ужину с пхали и хинкали, на котором улыбчивые грузины станцуют для вас ритмичную лезгинку.