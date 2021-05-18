Полезная информация о Махачкале
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Махачкала
Популярные экскурсии в Махачкале
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1 отзыв
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Дагестан — это невероятные горные пейзажи и местные традиции. Все это создает неповторимую атмосферу. Туристы приезжают к нам, чтобы насладиться безмя...
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