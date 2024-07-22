Программа тура по дням
Встреча. Махачкала
Встреча туристов начинается в 9:00.
По прибытию туристы могут заселиться в отель и получить необходимую информацию.
Затем предоставляется время для акклиматизации и отдыха после дороги.
В течение дня туристы могут попробовать местную кухню в одном из ресторанов, прогуляться по городу, сфотографироваться или сделать несколько покупок.
В 19:00 встреча туристов с трансфером заканчивается, и группа готовится к новым приключениям в путешествии.
Встреча туристов: с 9:00 до 19:00.
Размещение: гостиница, г. Махачкала.
Питание: приветственный ужин.
Бархан Сарыкум. Сулакский каньон
Сегодняшний день начнем с посещения, наверное, самого теплого места в Дагестане, это и не мудрено, ведь в пустыне и должно быть тепло, даже жарко.
Погуляем по бархану босиком, а потом отправимся к глубочайшему каньону — Сулакскому.
Через горный хребет протянулась тоненькая голубая ниточка реки — это и есть Сулакский каньон.
Изумительное зрелище, когда ты стоишь на высоте 800 метров над уровнем моря и видишь у себя под ногами, на головокружительной глубине реку, по которой снуют маленькие суденышки.
Но, мы и сами покатаемся на таких суденышках, только наше катание будет по огромному рукотворному морю — Чиркейскому водохранилищу.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд;
- 9:40 Бархан Сары-Кум;
- 12:00 Сулакский каньон;
- 18:30 Размещение в Махачкале.
Размещение: гостиница, г. Махачкала.
Питание: завтрак.
Селения Кахиб и Гоор
Сегодня начнем с поездки в Кахиб, где мы сможем исследовать домики местной культуры и насладиться потрясающими панорамами.
Здесь можно попробовать настоящую национальную кухню у местного жителя.
Дальше туристы могут сделать классные фото на популярной локации — дагестанском Языке Тролля.
Это место обладает особой атмосферой и станет настоящей жемчужиной в вашей фото коллекции.
Тайминг дня:
- 8:30 Выезд на маршрут;
- 12:30-15:00 Аулы Кахиб и Гоор;
- 15:30 Язык Тролля;
- 16:00 Выезд в Махачкалу;
- 20:00 Приезд в гостиницу.
Размещение: гостиница, г. Махачкала.
Питание: завтрак.
Карадахская теснина, Салтинский водопад
Сегодня мы начнем с Карадхаской теснины — известное природное чудо, расположенное в горной местности.
Здесь можно насладиться невероятным видом на скалы и потрясающей красотой ущелья.
Будет пешая прогулка по специально оборудованным тропам.
Дальше на повестки дня у нас Салтинское ущелье.
Именно в Салтинском ущелье можно увидеть удивительное явление — подземный водопад!
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд на маршрут;
- 12:00 Карадахская теснина;
- 13:30 Время на обед;
- 15:00 Салтинское ущелье;
- 19:30 Возвращение в отель.
Размещение: гостиница, г. Махачкала.
Питание: завтрак.
Дербент: крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам
Крепость Нарын-Кала возникает на древнем торговом пути еще в IV веке и с тех пор неизменно возвышается над раскинувшимся у ее подножия городом.
Много веков пронеслось над древним городом, но он продолжает жить и развиваться, будучи одновременно древним и юным.
Не каждому городу уготована такая история.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд на маршрут;
- 12:00 Экскурсия по крепости Нарын Кала, прогулка по магалам;
- 14:30 Время на обед;
- 15:40 Набережная;
- 20:00 Возвращение в Махачкалу.
Размещение: гостиница, г. Махачкала.
Питание: завтрак.
Аул-призрак Гамсутль
После завтрака мы отправляемся на дагестанское Мачу-пикчу.
Аул-призрак Гамсутль стал популярным туристическим направлением благодаря интересу к его уникальной истории и атмосфере загадочности.
Здесь мы сможем осмотреть дома и здания, узнать историю этого места, сделать красивые фото с одной из точек откуда открывается потрясающий вид на окрестности.
Тайминг дня:
- 9:00 Выезд на маршрут;
- 12:30 Гамсутль;
- 15:30 Время на обед;
- 16:20 Выезд в Махачкалу;
- 20:00 Приезд в Махачкалу.
Размещение: гостиница, г. Махачкала.
Питание: завтрак.
Отъезд
Мы очень надеемся, что Дагестан сумел вас заворожить и влюбить в себя.
А чтобы расставить все точки окончательно, мы предлагаем самостоятельно посетить местный рынок, где от ароматов фруктов, трав, кружится голова.
Побалуйте своих близких щедрыми дарами местной природы, а сами возвращайтесь к нам за новой порцией интересных историй.
Трансфер осуществляется с 09:00 до 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение — 10 900 руб. /весь период тура.
Для детей до 10 лет действуют скидка — 10%.
Скидка для пенсионеров — 5% (для применения пенсионной скидки необходимо предоставить скан/фото подтверждающего документа).
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные по уровню.
Варианты проживания
Адмирал
Отель «Адмирал» располагается в Махачкале, в одном из живописных районов города. До моря можно дойти за несколько минут пешком.
Для проживания предоставлены номера различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая и качественная мебель. Из окон некоторых апартаментов открывается красивый вид.
Питание осуществляется в ресторане отеля. Здесь представлен широкий ассортимент блюд и напитков. Также рядом имеется кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 13 км, а до железнодорожного вокзала 8 км езды.
Турист
Отель «Турист» расположен в Махачкале и уже не первый год привлекает большое количество постояльцев, которым нравится здесь высокий уровень обслуживания, а также спектр предоставляемых услуг. Для гостей имеется прачечная и парковка, а также круглосуточная стойка регистрации, на которой Вы всегда сможете уточнить нужную информацию.
Номерной фонд достаточно обширен, поэтому каждый сможет подобрать идеальный вариант для себя. Каждый из них имеет собственные удобства, поэтому дискомфорта в очередях испытать Вам не придется. Категории различны своим максимальным размещением, а также уровнем комфорта. Но несмотря на перечисленное, в каждом из номеров, по-домашнему уютно.
В баре Вы отведаете любимые закуски и напитки.
Поблизости находится центральная Джума-мечеть, стадион Динамо, памятник Расулу Гамзатову и драматический театр имени Горького. Расстояние до железнодорожного вокзала два с половиной километра.
Лорд
Отель «Лорд» находится в Махачкале, в 500 метрах от Каспийского моря. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. В числе удобств номеров кондиционер, холодильник, телевизор, фен и балкон. При комплексе работает бар. Прогулка до кафе и ресторанов занимает менее 5 минут. Железнодорожный вокзал Махачкалы находится в 5 км от отеля «Лорд», а аэропорт Махачкалы — в 30 км.
Спорт
Отель «Спорт» расположился в 2 км от центра Махачкалы, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей круглосуточная регистрационная стойка, массаж и сауна.
Номерной фонд представлен уютными и светлыми номерами с современным интерьером. В каждом из них есть все необходимое для комфортного проживания.
Рядом можно найти различные магазины, супермаркеты, а также средства общественного питания.
Расстояние до аэропорта Махачкалы составляет 20 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки, приветственный ужин
- Проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Доплата за одноместное размещение - 10 900 руб. /весь период тура
- Питание (кроме включенного в основную стоимость)
- Экологические сборы
- Катание по водохранилищу на катере
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда и наряди для фотосессий;
- наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками);
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем, гигиеническая помада;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии;
- купальники.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Места сбора группы: г. Махачкала, суббота, Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 от ж/д вокзала и аэропорта.
Места отъезда группы: г. Махачкала. Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 до ж/д вокзала и аэропорта.
Какие скидки есть в туре?
Для детей до 10 лет действуют скидка — 10%.
Скидка для пенсионеров (при предъявлении пенсионного удостоверения) — 5%.