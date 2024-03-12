Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
Тур выходного дня — лучшая возможность познакомиться со знаменитым горским гостеприимством, колоритными блюдами национальной кухни и пронзительной красотой горных пейзажей! Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме. Заезды по средам: еженедельно с 10.04 по 30.10.2024.
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Ближайшие даты:
1
мая
8
мая
15
мая
22
мая
29
мая
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июн
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даты

Что вас ожидает:

Древности Дербента
Древности Дербента
Прогуляемся по одному из самых древних городов мира и узнаем его историю
Национальная кухня
Национальная кухня
При желании отведаем вкуснейших местных блюд и обязательно найдём что-то себе по вкусу
Великолепие природы
Великолепие природы
Восхитимся красотой творения природы, растянувшегося по территории Дагестана на десятки километров

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по Махачкале

  • 13:15 Сбор группы на ж/д/ вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
  • 13:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 14:00 из аэропорта.

Программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале.

Обзорная экскурсия по Махачкалегород-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 170 км., 6 часов.

Прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по Махачкале
2 день

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Километраж за день: 330 км., продолжительность 10 часов.

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш
3 день

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00: переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
4 день

Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство, отъезд

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30:переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00.

Километраж за день: 280 км, продолжительность 8-9 часов.

Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство, отъездСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство, отъездСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство, отъездСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство, отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериод действия цены/ даты заездаРазмещение
Twin/DoubleSingleTriple*2Ad+1Ch (7-12 лет)
Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*07.04.2024-01.06.202450000344007400070000
02.06.2024-29.06.202455000385007950076000
30.06.2024-31.08.202458000420008300078000
01.09.2024-28.09.202454000380007800074000
29.09.2024-30.11.202450000344007400070000

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы)

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

AZIMUT

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в городе Каспийск, в 2,5 км от стадиона «‎Анжи Арена»‎. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут заказать напитки в баре.

В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

Бассейн работает с 1 апреля и до конца октября.

AZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUT

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отеле по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
С
12 мар 2024
Тур " Огни большого Дагестана" с 06.09.2023г по 09.09.2023г. Покупка от" Большой Страны" - заявка, уточнение менеджером деталей по проживанию, отправка документов на почту, все четко! Наша группа была из 16 человек. Народ подобрался хороший. А, хорошая компания дорогого стоит. Экскурсии, которые входили в тур, все понравились. Проживали в гостинице" Избербаш "- чистый, просторный номер, все есть, даже фен мощный, профессиональный. В столовой при гостинице, где проходили завтраки-готовят вкусно, если попросите,сварят кофе в турке, надо молока, скажите и вам все принесут, очень внимательный и отзывчивый персонал. Огромное спасибо им. Рано утром, до завтрака, ходила купаться в Каспийском море, вода в начале сентября, где то 22-23 градуса по ощущениям. Когда придете на пляж, берите немного правее, там отличный, плавный заход в море, вода чистейшая, камни в море, защищают эту часть пляжа от ветра и волн. Были собаки на пляже, если подойдут, не надо бежать, орать и махать руками - будете облаяны, ведите себя спокойно, а если угостите вкусняшкой, будут вас охранять и сопровождать. В Дагестан еще вернусь, очень понравилось, пусть нет лоска, как в соседней республике, зато красотища какая, колорит, доброжелательные местные жители. Единственный минус - маленький аэропорт в Махачкале, не присесть и даже встать то негде. Дагестан - достатка и процветания тебе и твоему народу!
А
1 янв 2024
Ездила в Дагестан ещё летом! До сих пор в восторге! И под впечатлением!
Ездила в Дагестан ещё летом! До сих пор в восторге! И под впечатлением!Ездила в Дагестан ещё летом! До сих пор в восторге! И под впечатлением!Ездила в Дагестан ещё летом! До сих пор в восторге! И под впечатлением!
Е
7 ноя 2023
Тур по Дагестану(Огни Дагестана с заездом в среду)понравился. Очень насыщенный. Много интересных и красивых мест посетили. В гостиницы завтраки хорошие, питание в туре(обед) тоже на высшем уровне.
Тур по Дагестану(Огни Дагестана с заездом в среду)понравился. Очень насыщенный. Много интересных и красивых мест посетили.Тур по Дагестану(Огни Дагестана с заездом в среду)понравился. Очень насыщенный. Много интересных и красивых мест посетили.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

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