Приглашаем вас в джип-тур по колоритному Дагестану на 3 дня! Для вас — все самое интересное, топовые локации.
Джип тур — это возможность не только познакомиться с красотами республики и его историей, но и возможность отлично провести время в хорошей компании!
Джип тур — это возможность не только познакомиться с красотами республики и его историей, но и возможность отлично провести время в хорошей компании!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураПрограмма тура по Дагестану на 3 дня: День 1 • Встреча группы в аэропорту г Махачкала. Рекомендуемое время прилета - до 10:00.
- Едем на бархан Сары-Кум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Являлось местом съемок фильма Белое солнце пустыни в Дагестане.
- Обед в в Форелевой хозяйстве.
- Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне. Со смотровой площадки, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит к смотровой козье тропе.
- Где мы увидим Чиркейскую Гидроэлектростанцию, самая мощная на Северном Кавказе. Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
- Далее прокатился с ветерком на катере по Сулакскому каньону и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото! Завораживает все вокруг: и виды, и высота, обилие воды, и пводорадов.
- После всех приключений и потрясений (в хорошем смысле!) А в завершении программы – вкусный ужин!
- Переезд село Чалда.
- Размещение отеле или в гостевом доме Свободное время. День 2 • Завтрак • Держим путь в легендарный горный аул Гуниб. Связана история Кавказской войны. Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.
- Далее наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул – призрак Гамсутль, это одно из древнейших поселений Дагестана, последний житель аула умер 2015 году. Трекинг в гору, или же можно подняться на лошаде, • много фото и невероятные виды. Дальше нас ждёт спуск, обед и уникальный подземный Салтинский водопад Весь день будет наполнен погружением в местный быт и традиций. Ночь мы проведем гостевом доме, где нас примут и накормят как лучших друзей.
- Размещение в гостевом доме. Свободное время. День 3 • Завтрак освобождения номеров • Сегодня мы посетим Хунзахский район и его достопримечательности.
- Хунзахское плато Цолотлинский каньон. Водопад Тобот. Водопад Итляр • Обед в кафе.
- Плато матлас • Матлаские водопады.
- Каменная чаша.
- Озеро Мочох. После – отправляемся в аэропорт и домой! Влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться, отдыхать, исследовать и узнавать его больше и больше!
- Время вылета из Дагестана - желательно после 18:00. ВАЖНО! В программе возможно изменение маршрута. Но, будет уверены, гид и оргазаторы сделают все, чтоб эти изменения были только к лучшему) Все, что вам нужно, это прилететь в Махачкалу и расслабиться, а дальше наша команда все сделает, что бы вы получили самые красочные и теплые впечатления от посищения самого южного региона нашей удивительной многообразной страны!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сары-Кум (пустыня)
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище (ГЭС)
- Миатлинскую ГЭС
- Ирганайское водохранилище
- Гуниб
- Аул Гамсутль
- Салтинский водопад
- Каньон Цолотль
- Водопад Итляр
- Водопад Тобот
- Плато Матлас
- Каменная Чаша
- Озеро Мочох
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в гостиницах:
- Трёх разовое питание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи и по всему маршруту.
- Катание на катере по каньону
- Мастер - класс по приготовлению национального блюда
- Домашнее вино кальян по желанию.
- Сувениры гостям
Что не входит в цену
- Авиа Ж/Д билеты билеты до Махачкалы и обратно.
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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