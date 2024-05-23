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Авторский тур
3 дня
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
«В ходе горного джип-тура по Дагестану вы увидите каньоны и водопады, древние аулы и памятники истории»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
«Дальше мы меняем лошадей на джипы и продолжаем свое путешествие»
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
137 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Все включено — трехразовое питание, комфортный транспорт и сопровождение гида, все входные билеты и активности, катание на катерах и джипинги, экскурсии и мастер-классы»
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Колоритный Дагестан: джип-тур на 3 дня
Начало: По договоренности с туристами
«Приглашаем вас в джип-тур по колоритному Дагестану на 3 дня»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
«Дальше вас ждет джиппинг до села Зубутли и обратно, прогулка на катере по реке Сулак, экскурсия по форелевому хозяйству «Главрыба» и финальная точка экскурсии — бархан Сарыкум»
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан. Активный тур для молодежи
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Встретить рассвет на горе, прокатиться на джипах по красивейшей дороге Дагестана, испытать себя, стоя над пропастью глубиной 2 километра – в нашем новом туре это только программа-минимум»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку
Начало: Махачкала, аэропорт, утро
«После завтрака местными блюдами садимся в джипы и едем до плато Цумиури, откуда можно увидеть крылья парящих орлов и белые шапки гор»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
15 июня в 12:00
16 июня в 12:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина23 мая 2024Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
- ССергей17 мая 2024Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова. Хорошая организация, заботливые гиды, которые знают все лучшие места. Рекомендую! Единственное, тем, кто панически боится высоты советую избегать прогулок по козьим тропам на краю скалы.
- ММосина12 мая 2024Здравствуйте, тур очень понравился. Дагестан - удивителен и прекрасен. Нас встретил самый лучший гид - Магомед! Являясь коренным представителем Дагестана, он полностью
- ССветлана10 мая 2024Начнем с того,что гиды просто супер) Они все рассказывают про места,про культуру и про другие интересные факты о Дагестане) Честно говоря, опасалась
- ННадежда14 апреля 2024Добрый день! Благодарна нашему замечательному водителю Алику!
- ЕЕкатерина3 апреля 2024В целом всё было на высоком уровне, много заботы и внимания. Прекрасная гид Инга, которая ответит на все вопросы, поднимется
- ССветлана12 марта 2024Огромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняют и зашкаливают!!! Спасибо организаторам
- ДДарья6 марта 2024Древний Дагестан. Джип-тур из ДербентаОтличный организатор, поедем еще!
- ААлена26 февраля 2024Организация выше всяких похвал!
- ССергей26 февраля 2024Древний Дагестан. Джип-тур из ДербентаНас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Джиппинг»
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