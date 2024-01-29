В 08:00 отправимся в путь. Проедем по Гимринскому тоннелю, самому длинному автомобильному тоннелю в России. По желанию и предварительному договору можем заехать в село Унцукль, где для вас проведут мастер-класс по насечкам по дереву.

Доберёмся до Ирганайского водохранилища и пройдём по заброшенному селу Ирганай. Дальше посетим Карадахскую теснину. Ширина ущелья здесь достигает всего 5 метров! Пройдём по узким проходам, протянувшимся на 1,5 километра, и поедем дальше.

По желанию и предварительному заказу можем заехать в «аул ювелиров» Гоцатль, где для вас проведут мастер-класс по обработке серебра.

Дальше поедем на Хунзахское плато, полюбуемся водопадами Тобот и Итлятляр. На обед отправимся в гости к моей маме в село Ках, она угостит угостит вкуснейшими домашними блюдами.

Побываем в экстрим-парке на плато Матлас, где по желанию и за доплату вы сможете прокатиться на зиплайне. Прогуляемся по скальным лабиринтам Каменной чаши, переходя из одного сводчатого зала в другой, любуясь поросшими мхом стенами. Покажется, будто мы не в ущелье, а в настоящем сказочном замке!

По желанию и за доплату можем посетить дом-музей Расула Гамзатова в селе Цада, побывать на мастер-классе по приготовлению урбеча и выпечке хлеба и поужинать с только что испечёнными изделиями и другими вкусностями.

Ночевать будем гостевом доме в селе Ках.