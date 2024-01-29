Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
За 3 дня побываем в самых главных локациях Дагестана: заглянем в пещеру «Нохъо» и пофотографируемся в песчаных дюнах Сарыкума, прогуляемся по извилистым лабиринтам Каменной чаши, поросшим мхом и цветами, и пройдём по пустующим улочкам аула Гамсутль. Тур возможно провести в индивидуальном формате для 2 человек.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 800 ₽
Описание
Организационные детали
Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
Встретим вас в аэропорту Махачкалы или в центре города в 08:00 и отправимся в настоящую пустыню посреди гор — на бархан Сарыкум. Сделаем необычные кадры в песчаных дюнах, а затем прокатимся на катере по Сулакскому каньону мимо отвесных скал, шумных водопадов и села Старый Зубутли.
Полюбуемся каньоном с высоты и пообедаем прямо на краю Сулака. Заглянем в пещеру «Нохъо» и пофотографируемся на «Языке тролля» — узком скальном выступе над пропастью. Вы увидите Чиркейское водохранилище и плотину самой крупной на Кавказе ГЭС, а затем заселимся в гостиницу в посёлке Дубки.
Карадахская теснина, Хунзахское плато и Каменная чаша
В 08:00 отправимся в путь. Проедем по Гимринскому тоннелю, самому длинному автомобильному тоннелю в России. По желанию и предварительному договору можем заехать в село Унцукль, где для вас проведут мастер-класс по насечкам по дереву.
Доберёмся до Ирганайского водохранилища и пройдём по заброшенному селу Ирганай. Дальше посетим Карадахскую теснину. Ширина ущелья здесь достигает всего 5 метров! Пройдём по узким проходам, протянувшимся на 1,5 километра, и поедем дальше.
По желанию и предварительному заказу можем заехать в «аул ювелиров» Гоцатль, где для вас проведут мастер-класс по обработке серебра.
Дальше поедем на Хунзахское плато, полюбуемся водопадами Тобот и Итлятляр. На обед отправимся в гости к моей маме в село Ках, она угостит угостит вкуснейшими домашними блюдами.
Побываем в экстрим-парке на плато Матлас, где по желанию и за доплату вы сможете прокатиться на зиплайне. Прогуляемся по скальным лабиринтам Каменной чаши, переходя из одного сводчатого зала в другой, любуясь поросшими мхом стенами. Покажется, будто мы не в ущелье, а в настоящем сказочном замке!
По желанию и за доплату можем посетить дом-музей Расула Гамзатова в селе Цада, побывать на мастер-классе по приготовлению урбеча и выпечке хлеба и поужинать с только что испечёнными изделиями и другими вкусностями.
Ночевать будем гостевом доме в селе Ках.
Гамсутль, село Гуниб и возвращение в Махачкалу
Утром увидим Салтинский подземный водопад. Доберёмся до него по узкому ущелью и окажемся в пещере, через потолок которой пробиваются струи воды.
Затем посетим Гунибскую ГЭС, пообедаем и поедем в село Чох. Здесь полюбуемся Чохскими террасами, горными хребтами и бесконечными полотнами садов.
Следующая локация — заброшенный аул Гамутль на высоте 1420 метров. Побродим по пустующим улочкам селения, рассмотрим старинные дома и сделаем атмосферные фотографии.
Дальше отправимся в село Гуниб, где солнце светит более 300 дней в году! Это удивительное место, где шумят водопады, повсюду раскиданы альпийские луга, а посреди них — архитектурные памятники. Аул ещё называют «парящим в небесах» — он расположен на высоте 1500 метров.
К вечеру вернёмся в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:00Завершение: Махачкала, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.