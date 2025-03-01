Отправляйтесь с нами в уникальное 5-дневное путешествие по загадочному Дагестану! Мы будем встречать закаты, варить кофе в горах, открывать новые локации и узнавать интересные факты о республике! Попробуем все блюда национальной кухни и убедимся в дружелюбии и гостеприимстве местных жителей.
Описание тура
Отдых, насыщенный культурой, кулинарией и потрясающими пейзажами • Большой опыт — как местный житель, провожу туры с 2016 года и встретил более 6000 гостей!:
- Трехразовое питание: полноценные завтраки, обеды и ужины. С собой брать ничего не нужно. Если у вас специфическое, ограниченное врачом питание — пожалуйста, свяжитесь с нами до оплаты, мы обсудим, как вас накормить.
- Комфортное проживание в горах.
- Все самые топовые локации — наши гиды покажут вам лучшие места для фотосъёмок и помогут создать неповторимые кадры!
- Передвижение между локациями на супер удобных автомобилях.
- Вас ждут новые знакомства, эмоции, впечатления.
- Интересная программа развлечений во время тура: конная прогулка, рафтинг (опыт не требуется), прогулка на SUP-бордах по Ирганайскому водохранилищу (опыт не требуется), кофе-тайм на природе (кофе, чай со сладостями).
- Множество качественных фото и видео на память.
- Рекомендация с посещением интересных локаций в Махачкале и Дербенте (порекомендуем, чем можно заняться до тура, как провести интересно время).
- Возможность корректировки программы под вас (если у вас вылет раньше/позже).
- Опытный гид-проводник расскажет интересные факты о Дагестане, его традициях и культуре (без сухих цифр, дат и имен), и ответит на все вопросы, которые возникнут во время путешествия.
- Нет необходимости торопиться или ожидать туристическую группу, будет время насладиться пейзажами и сделать красивые фото на память.
• Проработанный тайминг путешествия позволит посмотреть все лучшие локации за 5 дня. Организационные моменты:
- Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) предусмотрены скидки. Уточняйте размер в личных сообщениях.
- Мы можем создать индивидуальное путешествие и адаптировать программу тура специально для вашей компании (группам от 5 человек).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дербент
- Нарын-кала
- Гунибская ГЭС
- Салтинский водопад
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Гамсутль
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
- Матлас
- Матласский водопад
- Каменная Чаша
- Датунский храм
- Карадахская теснина
- Гоор - Язык Тролля
- Ирганайское водохранилище
- Гимринский тоннель
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС - смотровая
- Тещин язык
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в горах (4 ночи)
- Трехразовое питание
- Услуги гида
- Трансфер в аэропорт по окончанию тура
- Фото и видео на память от гидов
- Все рекомендации по туру (что понадобится в течение тура)
- Кофе-тайм на природе
Что не входит в цену
- Авиабилеты или ЖД-билеты до / от Махачкалы
- Личные расходы
- Одноместное размещение
- Экстремальные виды развлечений: зиплайн, прыжок с веревкой, езда на лошадях, поездка на катере, прогулка на SUP-бордах, рафтинг, гидроцикл, квадроцикл и т. д
- Входные билеты на платные объекты, экскурсии, гид (3000 руб. за все дни)
- Проживание в гостинице до и после тура
- Все дополнительные опции не по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Южная автостанция, Ахмет-Хана Султана 344
Завершение: Южная автостанция, Ахмет-Хана Султана 344 и Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 4.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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