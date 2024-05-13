За 4 дня получим море впечатлений! Побываем в старейшем городе России и прокатимся по Сулакскому каньону на катере, пройдёмся по пустым улочкам аула-призрака и спустимся к подземному водопаду, увидим «местную

Швейцарию» и заглянем на аутентичный базар за сувенирами, подарками и угощениями. А ещё вы научитесь готовить чуду, насладитесь свежесваренным кофе в самых живописных местах и вдоволь наедитесь блюд национальной кухни. Проживание в комфортабельном домике в горах и в отеле на берегу моря, а также разнообразное 3-разовое питание уже включены в стоимость.

Описание тура

Организационные детали

Вы можете брать чемоданы любого размера (Идеально подойдет S-размер) Вы так же можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Перед началом тура за неделю создается группа в вацапе, где все участники тура могут познакомиться друг с другом, и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.

Мужчинам не рекомендую ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы. Девушкам нежелательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду

Что взять с собой?

Удобную одежду для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткую, необтягивающую.

Удобную обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии.

Паспорт.

Зарядное устройство.

Личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое.

Солнцезащитный крем.

Головной убор.

Советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива.

Обязательно, при себе, имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. развлечений оплачиваются только наличкой.

Тёплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной)