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Описание тура
Организационные детали
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Проживение. Будем жить в гостинице «Зуберха» в селе Гергебиль, 2-местное размещение. Номера оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: санузлы с душевыми, кондиционеры, холодильники, телевизоры, интернет. Есть стиральная машина и утюг, комната для чаепития. Возможно размещение в других гостиницах или гостевых домах.
Фото отелей взято с сайта sutochno.ru
Питание. В программу включено 3-разовое питание и пикник с закусками на берегу озера.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обед
Встретим вас в аэропорту Махачкалы и отправимся на бархан Сарыкум. Будем любоваться песчаными дюнами, где снимали фильм «Белое солнце пустыни». Затем побываем в Сулакском каньоне и сфотографируемся на скальном выступе «Язык тролля» прямо над пропастью.
Пообедаем в форелевом хозяйстве «Главрыба» и прогуляемся по лазури Сулака на катере. Побываем на лучших смотровых площадках, посетим Чиркейское и Ирганайское водохранилища.
Приедем в село Чалда, поужинаем и заселимся в гостевой дом.
Хунзахское плато, Каменная чаша и водопад Тобот
Позавтракаем и отправимся в Хунзах, чтобы полюбоваться водопадом Тобот и Хунзахской крепостью 19 века. Затем отправимся на плато Матлас, где желающие смогут за доплату прокатиться на зиплайне. Сфотографируем водопад и побываем на мельнице, где производят урбеч. Следующая локация — Каменная чаша. Вы окажетесь в каменном лабиринте в ущелье.
Насладимся красотой озера Мочох, отдохнём на его берегах и устроим пикник на живописной поляне неподалёку. Сварим свежий кофе на огне и перекусим лёгкими национальными закусками и сладостями. Затем вернёмся в село Чалда.
Гоорские башни, Старый Кахиб и Карадахская теснина
Сегодня будем знакомиться с историей Дагестана. Осмотрим старинные Гоорские башни, а затем сфотографируемся на Девичьей скале. Посетим аул-призрак Старый Кахиб, оборонительные башни которого были построены в 8-10 веках. Рассмотрим грузинский Датунский храм — памятник средневекового зодчества.
Прогуляемся по Карадахской теснине. Будем бродить по узким каменным проходам будто по сказочному замку, а к вечеру вернёмся в село Чалда.
Аул-призрак Гамсутль и Гунибское плато
Утром поедем в аул-призрак Гамсутль, который последний житель города покинул в 2015 году. До села поднимемся пешком, любуясь открывающимися пейзажами и заглядывая в пустые дома.
Рассмотрим водопад Гунибка, посетим крепость Шамиля и побываем на точке Айвазовского, откуда всё Гунибское плато как на ладони, будто с полотна художника.
Увидим подземный Салтинский водопад, струи которого пробиваются через отверстие в пещерном потолке. Затем вернёмся в Чалду.
Добро пожаловать в Дербент
Сегодня переедем в Дербент, старейший в России город. По пути сделаем небольшую остановку, где вам проведут мастер-класс по изготовлению дагестанских ковров.
В Дербернте осмотрим персидскую крепость Нарын-Кала 6 века, прогуляемся по магалу — старинному кварталу вокруг мечети с атмосферными домами и улочками.
На берегу Каспийского моря увидим экраноплан «Лунь» — чудо советской инженерной мысли, настоящий корабль с крыльями. В выходные нам повезёт насладиться поющими фонтанами. Вечером отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Пикник на берегу озера
- Трансферы по маршруту
- Катание на катере
- Мастер-класс по изготовлению дагестанских ковров
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно из Дербента
- Питание вне программы
- Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
настолько высока планка, которую подняли "Бежтатур" и наш прекрасный друг и гид Шамиль, что перепрыгнуть ее мало кому будет по силам!
Эмоций и впечатлений, полученных