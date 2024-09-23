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Проживение. Будем жить в гостинице «Зуберха» в селе Гергебиль, 2-местное размещение. Номера оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: санузлы с душевыми, кондиционеры, холодильники, телевизоры, интернет. Есть стиральная машина и утюг, комната для чаепития. Возможно размещение в других гостиницах или гостевых домах.

Фото отелей взято с сайта sutochno.ru

Питание. В программу включено 3-разовое питание и пикник с закусками на берегу озера.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.