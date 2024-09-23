В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы (питание включено)

Изучить древние улицы, крепости и аулы, увидеть подземный водопад и научиться плести ковры
Наше приключение начинается: мы будем кататься на катере по лазурной воде Сулакского каньона и бродить по каменным лабиринтам, прогуляемся по пустующим улочкам селения-призрака и увидим «Каспийского монстра».

Покажем вам не только
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главные природные чудеса, но и исторические памятники края: старинные оборонительные башни, атмосферные улочки Дербента и древнюю крепость Нарын-Кала. А ещё устроим пикник на берегу озера и покажем, как плести дагестанские ковры.

5
1 отзыв
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы (питание включено)
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы (питание включено)
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы (питание включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживение. Будем жить в гостинице «Зуберха» в селе Гергебиль, 2-местное размещение. Номера оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: санузлы с душевыми, кондиционеры, холодильники, телевизоры, интернет. Есть стиральная машина и утюг, комната для чаепития. Возможно размещение в других гостиницах или гостевых домах.

Фото отелей взято с сайта sutochno.ru

Питание. В программу включено 3-разовое питание и пикник с закусками на берегу озера.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обед

Встретим вас в аэропорту Махачкалы и отправимся на бархан Сарыкум. Будем любоваться песчаными дюнами, где снимали фильм «Белое солнце пустыни». Затем побываем в Сулакском каньоне и сфотографируемся на скальном выступе «Язык тролля» прямо над пропастью.

Пообедаем в форелевом хозяйстве «Главрыба» и прогуляемся по лазури Сулака на катере. Побываем на лучших смотровых площадках, посетим Чиркейское и Ирганайское водохранилища.

Приедем в село Чалда, поужинаем и заселимся в гостевой дом.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обедБархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обедБархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обедБархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обедБархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обедБархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обедБархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обедБархан Сарыкум, Сулакский каньон и форель на обед
2 день

Хунзахское плато, Каменная чаша и водопад Тобот

Позавтракаем и отправимся в Хунзах, чтобы полюбоваться водопадом Тобот и Хунзахской крепостью 19 века. Затем отправимся на плато Матлас, где желающие смогут за доплату прокатиться на зиплайне. Сфотографируем водопад и побываем на мельнице, где производят урбеч. Следующая локация — Каменная чаша. Вы окажетесь в каменном лабиринте в ущелье.

Насладимся красотой озера Мочох, отдохнём на его берегах и устроим пикник на живописной поляне неподалёку. Сварим свежий кофе на огне и перекусим лёгкими национальными закусками и сладостями. Затем вернёмся в село Чалда.

Хунзахское плато, Каменная чаша и водопад ТоботХунзахское плато, Каменная чаша и водопад ТоботХунзахское плато, Каменная чаша и водопад ТоботХунзахское плато, Каменная чаша и водопад Тобот
3 день

Гоорские башни, Старый Кахиб и Карадахская теснина

Сегодня будем знакомиться с историей Дагестана. Осмотрим старинные Гоорские башни, а затем сфотографируемся на Девичьей скале. Посетим аул-призрак Старый Кахиб, оборонительные башни которого были построены в 8-10 веках. Рассмотрим грузинский Датунский храм — памятник средневекового зодчества.

Прогуляемся по Карадахской теснине. Будем бродить по узким каменным проходам будто по сказочному замку, а к вечеру вернёмся в село Чалда.

Гоорские башни, Старый Кахиб и Карадахская теснинаГоорские башни, Старый Кахиб и Карадахская теснинаГоорские башни, Старый Кахиб и Карадахская теснинаГоорские башни, Старый Кахиб и Карадахская теснина
4 день

Аул-призрак Гамсутль и Гунибское плато

Утром поедем в аул-призрак Гамсутль, который последний житель города покинул в 2015 году. До села поднимемся пешком, любуясь открывающимися пейзажами и заглядывая в пустые дома.

Рассмотрим водопад Гунибка, посетим крепость Шамиля и побываем на точке Айвазовского, откуда всё Гунибское плато как на ладони, будто с полотна художника.

Увидим подземный Салтинский водопад, струи которого пробиваются через отверстие в пещерном потолке. Затем вернёмся в Чалду.

Аул-призрак Гамсутль и Гунибское платоАул-призрак Гамсутль и Гунибское платоАул-призрак Гамсутль и Гунибское платоАул-призрак Гамсутль и Гунибское плато
5 день

Добро пожаловать в Дербент

Сегодня переедем в Дербент, старейший в России город. По пути сделаем небольшую остановку, где вам проведут мастер-класс по изготовлению дагестанских ковров.

В Дербернте осмотрим персидскую крепость Нарын-Кала 6 века, прогуляемся по магалу — старинному кварталу вокруг мечети с атмосферными домами и улочками.

На берегу Каспийского моря увидим экраноплан «Лунь» — чудо советской инженерной мысли, настоящий корабль с крыльями. В выходные нам повезёт насладиться поющими фонтанами. Вечером отвезём вас в аэропорт.

Добро пожаловать в ДербентДобро пожаловать в ДербентДобро пожаловать в ДербентДобро пожаловать в ДербентДобро пожаловать в Дербент

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Пикник на берегу озера
  • Трансферы по маршруту
  • Катание на катере
  • Мастер-класс по изготовлению дагестанских ковров
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно из Дербента
  • Питание вне программы
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
Завершение: Дербент, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
23 сен 2024
Прекрасней гор быть могут только "Объятия гор"!
настолько высока планка, которую подняли "Бежтатур" и наш прекрасный друг и гид Шамиль, что перепрыгнуть ее мало кому будет по силам!
Эмоций и впечатлений, полученных
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нами за пять совместно проведенных дней в этом путешествии, хватило бы на три поездки. Потрясающей красоты места, богатая история, древние и почитаемые традиции народов Дагестана, гостеприимство аварцев, интересный быт, богатые застолья, аудио-фото-видеосопровождение. Фотографий и видео накопилось больше тысячи. и все классные и достойны быть выложены здесь.
Рекомендую однозначно всем Дагестан. Бежтатур - высококлассные гиды, настроенные на своего гостя. Спасибо вам большое!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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