Встречаемся и едем в Хунзахский район, который в древности являлся столицей Аварского ханства. Вы увидите впечатляющие водопады Тобот и Итлятляр, летящие с Хунзахского плато в глубокую пропасть Цолотлинского каньона. Желающие смогут получить дозу адреналина, решившись на роупджампинг (стоимость — 6000 руб.). Посмотрим на Аранинскую крепость 19-го века, служившую ранее фортификационным сооружением.

После обеда посетим село Цада, родину известных дагестанских поэтов — Гамзата Цадаса и его сына Расула Гамзатова. Побываем на Матласском плато и полюбуемся завораживающим видом ущелья и небольших водопадов. Здесь же увидим мемориальный комплекс в виде мраморной глыбы, разбитой на две части. Одна сторона посвящена Хаджи-Мурату, вождю хунзахского народа, другая — Льву Николаевичу Толстому, описавшему жизнь героя в своей повести. увековечившему имя героя в литературе.

В завершении дня заглянем в необычные Матласские пещеры — расселину с высокими отвесными стенами. Вечером приедем в гостевой дом, разместимся и отдохнём.