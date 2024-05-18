Пощекотать «Язык Тролля», пройтись по улочкам Гуниба и удивиться грандиозности чеченской архитектуры
Вас ждут самые знаменитые достопримечательности и малопосещаемые локации, которые я раскрою с точки зрения местного жителя.
Мы прокатимся на катере по Сулакскому каньону, увидим впечатляющие водопады Тобот и Итлятляр, почувствуем мощь и силу природы, пройдясь по узкому коридору Карадахской теснины, и удивимся сохранившейся среди гор древней христианской церкви.
Заключительный день проведём в поездке по Чеченской республике, где вы посмотрите на впечатляющие размерами и красотой мечети. А небольшая компания позволит мне учесть все ваши запросы и пожелания.
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|47 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Путешественники должны знать и соблюдать местные обычаи и традиции:
1. Не целуйтесь публично
2. Курить и распивать алкоголь в общественных местах не рекомендуется, чтобы не вызвать негатив
3. Улыбайтесь
4. Не рекомендуется носить короткие юбки, шорты, откровенно открытые сарафаны и платья с глубоким декольте
Проживание. В гостевых домах, размещение 2- и 3-местное.
Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Есть будем в проверенных ресторанах и кафе — вкусно, сытно. Вы попробуете национальные блюда от местных жителей. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Достопримечательности Хунзахского района
Встречаемся и едем в Хунзахский район, который в древности являлся столицей Аварского ханства. Вы увидите впечатляющие водопады Тобот и Итлятляр, летящие с Хунзахского плато в глубокую пропасть Цолотлинского каньона. Желающие смогут получить дозу адреналина, решившись на роупджампинг (стоимость — 6000 руб.). Посмотрим на Аранинскую крепость 19-го века, служившую ранее фортификационным сооружением.
После обеда посетим село Цада, родину известных дагестанских поэтов — Гамзата Цадаса и его сына Расула Гамзатова. Побываем на Матласском плато и полюбуемся завораживающим видом ущелья и небольших водопадов. Здесь же увидим мемориальный комплекс в виде мраморной глыбы, разбитой на две части. Одна сторона посвящена Хаджи-Мурату, вождю хунзахского народа, другая — Льву Николаевичу Толстому, описавшему жизнь героя в своей повести. увековечившему имя героя в литературе.
В завершении дня заглянем в необычные Матласские пещеры — расселину с высокими отвесными стенами. Вечером приедем в гостевой дом, разместимся и отдохнём.
Карадахская теснина, Датунский храм, Старый Гоор и «Язык Тролля»
Позавтракав, едем в Карадахскую теснину, чтобы пройтись по уникальному узкому ущелью с высокими скалами — ощущения непередаваемые! Затем побываем у древнего Датунского храма. Удивительно, что тут, в глухом горном ущелье, в самом сердце исламской республики сохранилась тысячелетняя христианская церковь. А название ущелье так и переводится: ущелье, где находится храм.
После обеда посетим село Старый Гоор и его окрестности. Когда-то здесь был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на самом краю отвесной пропасти. Заглянем и на знаменитую локацию — Девичью скалу, выступающую над обрывом, которую именуют дагестанским «Языком Тролля» по аналогии с норвежским. Виды вас ждут потрясающие!
Гунибский район и аул Гуниб
Сегодня вы познакомитесь с Гунибским районом и аулом Гуниб, популярным у путешественников. Помимо значимой роли в истории, связанной с окончанием Кавказской войны, аул славится целебным климатом и невероятными пейзажами.
До подножья горы, в которую словно вросло селение, доедем на джипе, а затем совершим пеший подъём (1-1,5 часа). И вот — мы на горе Мояк, самой высокой точке местности (2352 м). Прогуляемся по узким улочкам, подышим горным воздухом и рассмотрим дома и крепостные ворота, названия которым дал император Александр II: нижние получили имя ворот Барятинского, верхние — Шамилевские. Увидим беседку Шамиля и Царскую поляну, и я расскажу вам о событиях всё той же войны, происходивших в этих местах.
Миатлинская и Чиркейская ГЭС, водная прогулка по Сулакскому каньону, пещера Нохъо и форелевое хозяйство
В этот день вас ждёт, пожалуй, самая известная достопримечательность республики — Сулакский каньон. Вы полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, которые будто обнимают отвесные скалы. А яркими эмоциями зарядимся, прокатившись на катере. Брызги, скорость, невероятный цвет воды и каменные стены над нами подарят незабываемые ощущения.
Побываем и на Чиркейском водохранилище, самом большом водохранилище на Северном Кавказе. У любителей острых ощущений здесь будет возможность прокатиться на зиплайне. Посетим посёлок гидростроителей Дубки, мою родину, и я расскажу вам его историю. Здесь же, с высоты смотровой площадки, ещё раз насладимся видами Сулакского каньона.
Посмотрим на Миатлинскую плотину, заглянем в недавно открытую пещеру Нохъо, знаменитый туркомплекс «Главрыба» и на форелевое хозяйство, где пообедаем в ресторане.
Знакомство с Чеченской республикой, возвращение в Махачкалу
После завтрака отправляемся в соседнюю Чеченскую республику. Заедем в город Аргун, где вы посмотрите на мечеть «Сердце матери», первую в России, выполненную в стиле хай-тек. Затем отправимся знакомиться с достопримечательностями столицы Чечни, крупнейшего города Северного Кавказа. Увидим Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни» в классическом османском стиле, построенную по образу стамбульской Голубой мечети. Заглянем в «Грозный-Сити» — бизнес-центр из семи небоскрёбов, одна из квартир в котором принадлежит Жерару Депардье.
Прогуляемся по Цветочному парку по соседству, где растут около 150 тысяч цветов и 500 деревьев.
После обеда на бульваре Эсамбаева, который называют местным Арбатом, посетим смотровую площадку «Лестница в небо» и полюбуемся панорамой города.
В завершении побываем в городе Шали, где находится самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Затем вернёмся в Махачкалу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе с водителем-гидом
- Джипинг по маршруту
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Входные билеты по программе
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
- Ужины
- Дополнительные развлечения (зиплайн, тарзанка, качели)
- Детали тура можно обговаривать и корректировать индивидуально