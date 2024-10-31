В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня

Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
В одном туре собрали для вас лучшие видовые точки Дагестана и самые популярные локации от Сулакского каньона и бархана Сарыкум до заброшенных аулов, водохранилищ и Дербента.

Вы прокатитесь на катере по
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бирюзовой воде, сфотографируетесь на местном Языке Тролля, побываете в городе-призраке Гамсутле, увидите экраноплан на побережье Каспийского моря и подземный водопад.

Но визуальной части мало, поэтому в этом путешествии будет много вкусов — трёхразовое питание с национальными блюдами уже включено в стоимость.

Также вы посетите мельницу, где изготавливают урбеч, и научитесь танцевать лезгинку в гостях у местных.

5
3 отзыва
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В Дагестане важно соблюдать дресс-код. Просим не надевать короткие платья, юбки, одежду с декольте, прозрачную и сильно открытую. Возьмите удобную обувь и куртку/кофту. В горах может быть прохладно и ветрено.

Если у вас есть аллергия или другие ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура.

Проживание. В 2-, 3-, 4-местных номерах со всеми удобствами в гостевом доме в Гунибе и Дербенте. 1-местное размещение за доплату.

*Фото предоставлены организатором

Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го дня, обеды и ужины. Каждый день вы будете пробовать местную кухню и блюда других народов. На обеды частично заезжаем в гости к местным. Также увидим производство урбеча и отведаем несколько видов. Если у вас есть аллергия или другие ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура.

Транспорт. Зависит от количества человек. Минивэн или легковой автомобиль.

Дети. От 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Бархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и Гуниб

Встречаемся в Махачкале в 8:00.

Первая локация нашего путешествия — бархан Сарыкум. Место, где снимали фильм «Белое солнце пустыни». Далее посетим пещеры «Нохъо». Здесь пройдёмся по подвесному мосту, а любители пощекотать нервы смогут выбрать для себя экстремальные развлечения (за доплату). Уже к 12:00 будем у Сулакского каньона. Полюбуемся гладью бирюзовой воды и пообедаем в персиковом саду, сидя по-турецки на топчане.

Отдохнём и продолжим восхищаться панорамами Дагестана со смотровых площадок — в посёлке Дубки и со скального выступа Тёщин язык. Совсем скоро остановимся у Чиркейского водохранилища, где вы узнаете об истории древнего поселения Чиркей и прокатитесь на катере. Проедем через самый длинный в России автомобильный тоннель, который выведет нас к Ирганайскому водохранилищу. Здесь сделаем паузу, насладимся видами с кружечкой кофе.

Вечером прибудем в Гуниб и заселимся в гостевой дом.

Бархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и ГунибБархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и Гуниб
2 день

Гамсутль, национальная кухня, Салтинский водопад и Гунибская крепость

Завтрак в горах ранний — в 8:00-9:00. Насладимся вкусом домашних блюд и отправимся в Гамсутль. Название переводится как «у подножья ханской крепости». Здесь мы прогуляемся пешком (4 км наверх) или поднимемся на лошадях/джипах. Вы рассмотрите заброшенное селение и узнаете о последнем жителе. На обед заедем в село, где отведаем аварского хинкала, чуду, курзе и абрикосовой каши с урбечом.

Во второй половине дня увидим подземный Салтинский водопад и Гунибскую крепость. Перед нами откроется впечатляющая панорама вершин. Побываем на Царской поляне, где когда-то давали завтрак в честь приезда Александра II, а затем рассмотрим беседку Шамиля.

Возвращение в гостевой дом.

Гамсутль, национальная кухня, Салтинский водопад и Гунибская крепостьГамсутль, национальная кухня, Салтинский водопад и Гунибская крепостьГамсутль, национальная кухня, Салтинский водопад и Гунибская крепостьГамсутль, национальная кухня, Салтинский водопад и Гунибская крепостьГамсутль, национальная кухня, Салтинский водопад и Гунибская крепостьГамсутль, национальная кухня, Салтинский водопад и Гунибская крепость
3 день

Хунзах, 4 водопада, изготовление урбеча, Каменная чаша и озеро Мочох

Сегодня посетим столицу Аварского ханства — Хунзах. На пути к селу остановимся у мельницы, где изготавливают урбеч. Нас угостят несколькими видами. Также по дороге побываем у Гергебильской и Гунибской ГЭС. На Хунзахском плато будем в 12:00, поэтому для начала подкрепимся — заглянем в гости к местным на обед и заодно научимся танцевать лезгинку.

Вторая половина дня будет наполнена впечатляющими видами и водопадами. Увидим Тобот, Итлятляр, Ханский водопад и Матласский. Следующая локация — Каменная чаша. Пройдёмся по скалистым залам, передвигаясь по узким проходам. Завершим насыщенный день у озера Мочох, где желающие смогут прокатиться на сапах, лошадях и квадроциклах (за доплату).

Вернёмся в гостевой дом в Гунибе.

Хунзах, 4 водопада, изготовление урбеча, Каменная чаша и озеро МочохХунзах, 4 водопада, изготовление урбеча, Каменная чаша и озеро МочохХунзах, 4 водопада, изготовление урбеча, Каменная чаша и озеро МочохХунзах, 4 водопада, изготовление урбеча, Каменная чаша и озеро МочохХунзах, 4 водопада, изготовление урбеча, Каменная чаша и озеро МочохХунзах, 4 водопада, изготовление урбеча, Каменная чаша и озеро МочохХунзах, 4 водопада, изготовление урбеча, Каменная чаша и озеро Мочох
4 день

Карадахская теснина, Датунский храм, заброшенные аулы Гоор и Кахиб

Позавтракаем и вновь выезжаем в путь. Увидим Гоцатлинскую ГЭС и Карадахскую теснину (обратите внимание, что из-за погодных условий локация может быть исключена). Рассмотрим Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества. Пообедаем у местных жителей.

Далее нас ждут великолепные виды в древних аулах Гоор и Кахиб. Вы узнаете о возникновении поселений и почему они были заброшены. И, конечно, сделаете много эффектных кадров со скального выступа, который сравнивают с норвежским Языком Тролля.

Вечером прибудем в Дербент, где остановимся на одну ночь.

Карадахская теснина, Датунский храм, заброшенные аулы Гоор и КахибКарадахская теснина, Датунский храм, заброшенные аулы Гоор и КахибКарадахская теснина, Датунский храм, заброшенные аулы Гоор и КахибКарадахская теснина, Датунский храм, заброшенные аулы Гоор и КахибКарадахская теснина, Датунский храм, заброшенные аулы Гоор и Кахиб
5 день

Дербент, экраноплан «Лунь» и Каспийское море

Последний день путешествия начнём с поездки на побережье Каспийского моря. Здесь увидим экраноплан «Лунь». Далее посетим крепость Нарын-Кала в Дербенте. Вы узнаете о разных этапах жизни города. На обед отведаем азербайджанских блюд и много сладостей с чаем. Напоследок прогуляемся по улочкам и набережной Дербента.

Ближе к вечеру вернёмся в Махачкалу.

Дербент, экраноплан «Лунь» и Каспийское мореДербент, экраноплан «Лунь» и Каспийское мореДербент, экраноплан «Лунь» и Каспийское мореДербент, экраноплан «Лунь» и Каспийское море

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе
  • Услуги гида-водителя
  • Катание на катере
  • Экосборы и входные билеты на все объекты по программе
  • Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
  • Завтрак в 1-й день
  • 1-местное размещение - цена по запросу
  • Экстремальные развлечения (зиплайн, рафтинг, роуп-джампинг, конная прогулка)
  • Тур возможно провести только для вашей компании (индивидуальный формат) в любые удобные для вас даты. Цена тура зависит от количества человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Махачкала, 8:00
Завершение: Г. Махачкала, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
31 окт 2024
Доброго времени суток! Это наш отзыв о поездке в Дагестан с 21 по 25 октября с гидом Шамилем.
Хочется начать с того, что взять тур, было лучшим решением. Мы бы самостоятельно
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и половины бы не посмотрели. А во многие места вообще и не добрались бы сами.
Каждый день тура был расписан по определенным локациям, плюс завтрак, обед и ужин. Маршрут рассчитан так, чтобы устать в меру. Ты не валишься с ног, но чувствуется приятная усталость. Про безумной красоты пейзажи Дагестана писать нет смысла, это надо видеть.
О еде хочется написать отдельно. Нигде в ресторане и кафе вы не покушаете так вкусно, как на маршрутах тура. И я не знаю, можно ли найти вообще без гидов эти места. Потому что, это домашние кафе без вывесок, но когда ты заходишь внутрь, как будто попадаешь в гости к гостеприимной кавказской семье. Еда домашняя, простая и очень вкусная, особенно аварский хинкал и каша из кураги с урбечом - это отвал башки.
Очень запомнилось домашнее кафе, в котором мы завтракали и обедали несколько раз, с умопомрачительным видом. Описать его нельзя, приложим фото. Самостоятельно это место мы бы точно не нашли.
Про размещение. Номера в гостевых домах, где останавливались, уютные, чистые и с удобствами.
По работе гида. Было ощущение, будто мы приехали в гости к старшему брату, который с горящими глазами хочет показать нам всё-всё. Вежливый, внимательный, с хорошим и ненавязчивым чувством юмора, всегда окажет поддержку и решит все вопросы 👌Замечательный фотограф и прекрасный водитель по извилистым дорогам горных районов.
Шамиль, спасибо за положительные эмоции от поездки! Удачи и процветания!
Еще запомнилась экскурсия в музее Гуниба (хотя мы не любители посещения таких заведений))) демонтрацией национальных обычиев и костюмов, в которой мы непосредственно принимали участие 😊. После экскурсии все желающие могли примерить национальные костюмы и стелать фото на фоне инсталляции домашнего быта аварцев.
Так же рекомендуем взять с собой корм для кошек, так как по пути их будет очень много и захочется кормить всех. ☺️

Доброго времени суток! Это наш отзыв о поездке в Дагестан с 21 по 25 октября с гидом Шамилем.Доброго времени суток! Это наш отзыв о поездке в Дагестан с 21 по 25 октября с гидом Шамилем.Доброго времени суток! Это наш отзыв о поездке в Дагестан с 21 по 25 октября с гидом Шамилем.Доброго времени суток! Это наш отзыв о поездке в Дагестан с 21 по 25 октября с гидом Шамилем.
Марина
3 окт 2024
Отличная экскурсия! Отдельная благодарность Шамилю за высокий профессионализм и любовь к своей работе. Было красиво, вкусно, весело, насыщенно и информативно) Отдых с приятным послевкусием… спасибо за вайб и тепло!
В
1 окт 2024
Нам понравился тур, все прошло хорошо!

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