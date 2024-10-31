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и половины бы не посмотрели. А во многие места вообще и не добрались бы сами.

Каждый день тура был расписан по определенным локациям, плюс завтрак, обед и ужин. Маршрут рассчитан так, чтобы устать в меру. Ты не валишься с ног, но чувствуется приятная усталость. Про безумной красоты пейзажи Дагестана писать нет смысла, это надо видеть.

О еде хочется написать отдельно. Нигде в ресторане и кафе вы не покушаете так вкусно, как на маршрутах тура. И я не знаю, можно ли найти вообще без гидов эти места. Потому что, это домашние кафе без вывесок, но когда ты заходишь внутрь, как будто попадаешь в гости к гостеприимной кавказской семье. Еда домашняя, простая и очень вкусная, особенно аварский хинкал и каша из кураги с урбечом - это отвал башки.

Очень запомнилось домашнее кафе, в котором мы завтракали и обедали несколько раз, с умопомрачительным видом. Описать его нельзя, приложим фото. Самостоятельно это место мы бы точно не нашли.

Про размещение. Номера в гостевых домах, где останавливались, уютные, чистые и с удобствами.

По работе гида. Было ощущение, будто мы приехали в гости к старшему брату, который с горящими глазами хочет показать нам всё-всё. Вежливый, внимательный, с хорошим и ненавязчивым чувством юмора, всегда окажет поддержку и решит все вопросы 👌Замечательный фотограф и прекрасный водитель по извилистым дорогам горных районов.

Шамиль, спасибо за положительные эмоции от поездки! Удачи и процветания!

Еще запомнилась экскурсия в музее Гуниба (хотя мы не любители посещения таких заведений))) демонтрацией национальных обычиев и костюмов, в которой мы непосредственно принимали участие 😊. После экскурсии все желающие могли примерить национальные костюмы и стелать фото на фоне инсталляции домашнего быта аварцев.

Так же рекомендуем взять с собой корм для кошек, так как по пути их будет очень много и захочется кормить всех. ☺️