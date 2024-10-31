Вы прокатитесь на катере по
Описание тура
Организационные детали
В Дагестане важно соблюдать дресс-код. Просим не надевать короткие платья, юбки, одежду с декольте, прозрачную и сильно открытую. Возьмите удобную обувь и куртку/кофту. В горах может быть прохладно и ветрено.
Если у вас есть аллергия или другие ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура.
Проживание. В 2-, 3-, 4-местных номерах со всеми удобствами в гостевом доме в Гунибе и Дербенте. 1-местное размещение за доплату.
*Фото предоставлены организатором
Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го дня, обеды и ужины. Каждый день вы будете пробовать местную кухню и блюда других народов. На обеды частично заезжаем в гости к местным. Также увидим производство урбеча и отведаем несколько видов. Если у вас есть аллергия или другие ограничения в питании, сообщите об этом до начала тура.
Транспорт. Зависит от количества человек. Минивэн или легковой автомобиль.
Дети. От 4 лет.
Программа тура по дням
Бархан, Сулакский каньон, водохранилища, Гимринский тоннель и Гуниб
Встречаемся в Махачкале в 8:00.
Первая локация нашего путешествия — бархан Сарыкум. Место, где снимали фильм «Белое солнце пустыни». Далее посетим пещеры «Нохъо». Здесь пройдёмся по подвесному мосту, а любители пощекотать нервы смогут выбрать для себя экстремальные развлечения (за доплату). Уже к 12:00 будем у Сулакского каньона. Полюбуемся гладью бирюзовой воды и пообедаем в персиковом саду, сидя по-турецки на топчане.
Отдохнём и продолжим восхищаться панорамами Дагестана со смотровых площадок — в посёлке Дубки и со скального выступа Тёщин язык. Совсем скоро остановимся у Чиркейского водохранилища, где вы узнаете об истории древнего поселения Чиркей и прокатитесь на катере. Проедем через самый длинный в России автомобильный тоннель, который выведет нас к Ирганайскому водохранилищу. Здесь сделаем паузу, насладимся видами с кружечкой кофе.
Вечером прибудем в Гуниб и заселимся в гостевой дом.
Гамсутль, национальная кухня, Салтинский водопад и Гунибская крепость
Завтрак в горах ранний — в 8:00-9:00. Насладимся вкусом домашних блюд и отправимся в Гамсутль. Название переводится как «у подножья ханской крепости». Здесь мы прогуляемся пешком (4 км наверх) или поднимемся на лошадях/джипах. Вы рассмотрите заброшенное селение и узнаете о последнем жителе. На обед заедем в село, где отведаем аварского хинкала, чуду, курзе и абрикосовой каши с урбечом.
Во второй половине дня увидим подземный Салтинский водопад и Гунибскую крепость. Перед нами откроется впечатляющая панорама вершин. Побываем на Царской поляне, где когда-то давали завтрак в честь приезда Александра II, а затем рассмотрим беседку Шамиля.
Возвращение в гостевой дом.
Хунзах, 4 водопада, изготовление урбеча, Каменная чаша и озеро Мочох
Сегодня посетим столицу Аварского ханства — Хунзах. На пути к селу остановимся у мельницы, где изготавливают урбеч. Нас угостят несколькими видами. Также по дороге побываем у Гергебильской и Гунибской ГЭС. На Хунзахском плато будем в 12:00, поэтому для начала подкрепимся — заглянем в гости к местным на обед и заодно научимся танцевать лезгинку.
Вторая половина дня будет наполнена впечатляющими видами и водопадами. Увидим Тобот, Итлятляр, Ханский водопад и Матласский. Следующая локация — Каменная чаша. Пройдёмся по скалистым залам, передвигаясь по узким проходам. Завершим насыщенный день у озера Мочох, где желающие смогут прокатиться на сапах, лошадях и квадроциклах (за доплату).
Вернёмся в гостевой дом в Гунибе.
Карадахская теснина, Датунский храм, заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Позавтракаем и вновь выезжаем в путь. Увидим Гоцатлинскую ГЭС и Карадахскую теснину (обратите внимание, что из-за погодных условий локация может быть исключена). Рассмотрим Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества. Пообедаем у местных жителей.
Далее нас ждут великолепные виды в древних аулах Гоор и Кахиб. Вы узнаете о возникновении поселений и почему они были заброшены. И, конечно, сделаете много эффектных кадров со скального выступа, который сравнивают с норвежским Языком Тролля.
Вечером прибудем в Дербент, где остановимся на одну ночь.
Дербент, экраноплан «Лунь» и Каспийское море
Последний день путешествия начнём с поездки на побережье Каспийского моря. Здесь увидим экраноплан «Лунь». Далее посетим крепость Нарын-Кала в Дербенте. Вы узнаете о разных этапах жизни города. На обед отведаем азербайджанских блюд и много сладостей с чаем. Напоследок прогуляемся по улочкам и набережной Дербента.
Ближе к вечеру вернёмся в Махачкалу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 400 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды по программе
- Услуги гида-водителя
- Катание на катере
- Экосборы и входные билеты на все объекты по программе
- Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
- Завтрак в 1-й день
- 1-местное размещение - цена по запросу
- Экстремальные развлечения (зиплайн, рафтинг, роуп-джампинг, конная прогулка)
- Тур возможно провести только для вашей компании (индивидуальный формат) в любые удобные для вас даты. Цена тура зависит от количества человек
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